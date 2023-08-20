1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальный трансфер «Владикавказ (аэропорт) - Тбилиси»
Комфортный трансфер без пересадок в компании опытного водителя
«Все трансферы проходят на комфортных машинах седан с кондиционером»
Сегодня в 09:30
Завтра в 00:30
2500020 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4 часа
Трансфер из Владикавказа (аэропорт Беслан) в Тбилиси
Современный комфортный автомобиль и профессионализм водителя сделают Вашу поездку из Владикавказа в Тбилиси незабываемой
Начало: Аэропорт Беслан или центр Владикавказа
Расписание: Выезды начинаются в 09:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 900₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Трансфер на автомобиле
Начало: Г. Владикавказ
«Обязательно уточняйте, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
Расписание: Всю неделю, с понедельника по воскресенье
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений20 августа 2023Все замечательно, организатор слышит, что Вы ему говорите
- ГГеоргий23 апреля 2023Заказывали трансфер из Владикавказа всего за два дня - нам пошли навстречу с точки зрения выбора автомобиля (мы хотели более
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Трансфер»
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