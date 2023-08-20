Трансфер во Владикавказе

Найдено 3 экскурсии в категории «Трансфер» во Владикавказе, цены от 5 900 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Индивидуальный трансфер «Владикавказ (аэропорт) - Тбилиси»
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Индивидуальный трансфер «Владикавказ (аэропорт) - Тбилиси»
Комфортный трансфер без пересадок в компании опытного водителя
«Все трансферы проходят на комфортных машинах седан с кондиционером»
Сегодня в 09:30
Завтра в 00:30
2500020 000 за всё до 4 чел.
Трансфер из Владикавказа (аэропорт Беслан) в Тбилиси
Групповая
4 часа
Трансфер из Владикавказа (аэропорт Беслан) в Тбилиси
Современный комфортный автомобиль и профессионализм водителя сделают Вашу поездку из Владикавказа в Тбилиси незабываемой
Начало: Аэропорт Беслан или центр Владикавказа
Расписание: Выезды начинаются в 09:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 900 за человека
Трансфер на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Трансфер на автомобиле
Начало: Г. Владикавказ
«Обязательно уточняйте, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
Расписание: Всю неделю, с понедельника по воскресенье
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    20 августа 2023
    Индивидуальный трансфер «Владикавказ (аэропорт) - Тбилиси»
    Все замечательно, организатор слышит, что Вы ему говорите
  • Г
    Георгий
    23 апреля 2023
    Индивидуальный трансфер «Владикавказ (аэропорт) - Тбилиси»
    Заказывали трансфер из Владикавказа всего за два дня - нам пошли навстречу с точки зрения выбора автомобиля (мы хотели более
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    комфортную машину). Лариса (организатор трансферов) готова была дать всю необходимую информацию и быстро отвечала на любые наши вопросы. По дороге сам водитель останавливается по любому Вашему желанию в любой точке для фотографирования / перекура / перекуса (например, Арка дружбы народов, хинкали в Пасанаури, виды на Жинвали и т. д.). Отдельное спасибо водителю - нашего звали Эмиль. С ним было комфортно как просто молчать и наслаждаться видами вокруг, так и вести разговор на любую тему.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Трансфер»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Индивидуальный трансфер «Владикавказ (аэропорт) - Тбилиси»
  2. Трансфер из Владикавказа (аэропорт Беслан) в Тбилиси
  3. Трансфер на автомобиле
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Трансфер" можно забронировать 3 экскурсии от 5 900 до 20 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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