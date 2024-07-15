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Индивидуальный трансфер «Владикавказ (аэропорт) - Тбилиси»

Доехать из России в Грузию легко и комфортно: профессиональный водитель, без пересадок на границе, помощь с багажом и внимание к деталям
Трансфер «Владикавказ (аэропорт) - Тбилиси» - это индивидуальная услуга по перевозке путешественников. Профессиональные водители с опытом вождения по горным дорогам обеспечат безопасность и комфорт. Встреча в аэропорту Владикавказа, помощь с
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багажом и доставка по указанному адресу в Тбилиси. В машине всегда есть вода, а поездка проходит на комфортных седанах с кондиционером. Возможен трансфер в обратном направлении. Продолжительность зависит от дорожной ситуации и прохождения границы

5
3 отзыва

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортные машины с кондиционером
  • 💧 Вода в пути
  • 🌄 Прекрасные горные виды
  • 🛂 Без пересадок на границе
  • 👨‍✈️ Профессиональные водители
Индивидуальный трансфер «Владикавказ (аэропорт) - Тбилиси»
Индивидуальный трансфер «Владикавказ (аэропорт) - Тбилиси»
Индивидуальный трансфер «Владикавказ (аэропорт) - Тбилиси»

Что можно увидеть

  • Горные виды

Описание трансфер

Обратите внимание: эта программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Трансфер с душой

Как говорят грузины: «Каждый гость — это гость от Бога». Мы с большим вниманием относимся к каждому путешественнику и стараемся сделать всё, чтобы поездка прошла четко и безопасно. Все наши водители — профессионалы с огромным опытом вождения по горным дорогам. Обещаем, что всё пройдёт на высшем уровне.

Организационные детали

  • Все трансферы проходят на комфортных машинах седан с кондиционером
  • В машине всегда есть 0,5 литра воды на человека
  • Также возможен трансфер в обратном направлении
  • Продолжительность трансфера указана примерная: она зависит от ситуации на дороге и скорости прохождения границы

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса
Лариса — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1303 туристов
Гамарджоба, генацвале! И добро пожаловать в Сакартвело! Меня зовут Лора, я коренная уроженка Тбилиси. Работаю с командой профессиональных гидов и лучших водителей. Мы проводим экскурсии по всей стране. Мои любимые направления: треккинг, хайкинг, джиппинг и экстрим. С нетерпением ждём в гости каждого из вас. Мы работаем, чтобы вы отдыхали!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Екатерина
Если Вы хотите, чтобы ваше путешествие состоялось идеально, обращайтесь к этой организации. Все объяснили, рассказали и показали. Даже за короткий отрезок времени можно впечатлиться красотой Владикавказа, горной частью Грузии и Тбилиси. Рекомендую!!!!
Если Вы хотите, чтобы ваше путешествие состоялось идеально, обращайтесь к этой организации. Все объяснили, рассказали и
Если Вы хотите, чтобы ваше путешествие состоялось идеально, обращайтесь к этой организации. Все объяснили, рассказали и
Если Вы хотите, чтобы ваше путешествие состоялось идеально, обращайтесь к этой организации. Все объяснили, рассказали и
Если Вы хотите, чтобы ваше путешествие состоялось идеально, обращайтесь к этой организации. Все объяснили, рассказали и
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Г
Заказывали трансфер из Владикавказа всего за два дня - нам пошли навстречу с точки зрения выбора автомобиля (мы хотели более комфортную машину). Лариса (организатор трансферов) готова была дать всю необходимую
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информацию и быстро отвечала на любые наши вопросы.

По дороге сам водитель останавливается по любому Вашему желанию в любой точке для фотографирования / перекура / перекуса (например, Арка дружбы народов, хинкали в Пасанаури, виды на Жинвали и т. д.).

Отдельное спасибо водителю - нашего звали Эмиль. С ним было комфортно как просто молчать и наслаждаться видами вокруг, так и вести разговор на любую тему.

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Е
Все замечательно, организатор слышит, что Вы ему говорите
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