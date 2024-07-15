Трансфер «Владикавказ (аэропорт) - Тбилиси» - это индивидуальная услуга по перевозке путешественников. Профессиональные водители с опытом вождения по горным дорогам обеспечат безопасность и комфорт. Встреча в аэропорту Владикавказа, помощь с
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортные машины с кондиционером
- 💧 Вода в пути
- 🌄 Прекрасные горные виды
- 🛂 Без пересадок на границе
- 👨✈️ Профессиональные водители
Что можно увидеть
- Горные виды
Описание трансфер
Обратите внимание: эта программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Трансфер с душой
Как говорят грузины: «Каждый гость — это гость от Бога». Мы с большим вниманием относимся к каждому путешественнику и стараемся сделать всё, чтобы поездка прошла четко и безопасно. Все наши водители — профессионалы с огромным опытом вождения по горным дорогам. Обещаем, что всё пройдёт на высшем уровне.
Организационные детали
- Все трансферы проходят на комфортных машинах седан с кондиционером
- В машине всегда есть 0,5 литра воды на человека
- Также возможен трансфер в обратном направлении
- Продолжительность трансфера указана примерная: она зависит от ситуации на дороге и скорости прохождения границы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1303 туристов
Гамарджоба, генацвале! И добро пожаловать в Сакартвело! Меня зовут Лора, я коренная уроженка Тбилиси. Работаю с командой профессиональных гидов и лучших водителей. Мы проводим экскурсии по всей стране. Мои любимые направления: треккинг, хайкинг, джиппинг и экстрим. С нетерпением ждём в гости каждого из вас. Мы работаем, чтобы вы отдыхали!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Если Вы хотите, чтобы ваше путешествие состоялось идеально, обращайтесь к этой организации. Все объяснили, рассказали и показали. Даже за короткий отрезок времени можно впечатлиться красотой Владикавказа, горной частью Грузии и Тбилиси. Рекомендую!!!!
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Г
Заказывали трансфер из Владикавказа всего за два дня - нам пошли навстречу с точки зрения выбора автомобиля (мы хотели более комфортную машину). Лариса (организатор трансферов) готова была дать всю необходимую
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Е
Все замечательно, организатор слышит, что Вы ему говорите
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