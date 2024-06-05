Экскурсии в Северную Осетию из Владикавказа

Найдено 166 экскурсий в категории «Северная Осетия» во Владикавказе, цены от 700 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
152 отзыва
Популярное предложение
Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии
Открыть предания гордой земли и заворожиться горными пейзажами
Начало: В центре Владикавказа
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
2 300 за человека
Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
🚌 На автобусе
скидка
15%
Групповая
7 часов
288 отзывов
В тренде
Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Осетии! В группе до 13 человек вы посетите уникальные природные и исторические достопримечательности
Начало: Парк культуры и отдыха «Олимпийский парк»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
34002 890 за человека
Мини-тур «Знакомство с Северной Осетией»
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
61 отзыв
В тренде
Мини-тур «Знакомство с Северной Осетией»
Северная Осетия удивит вас своими горными перевалами, древними некрополями и величественными ущельями. Узнайте о жизни региона и его традициях
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 800 за всё до 4 чел.
Северная Осетия по максимуму
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
351 отзыв
Северная Осетия: от Дзивгиса до города мертвых, культура и природа
Путешествие по Северной Осетии: от древних крепостей до величественных водопадов. Незабываемые впечатления и знакомство с уникальной культурой
Начало: У места вашего проживания во Владикавказе
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
1450011 600 за всё до 4 чел.
Путешествие в сказку Осетии: Тамиск, Цей, Зарамаг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
109 отзывов
Путешествие в сказку Осетии: от Алагирского ущелья до Зарамага
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей Осетии. Откройте для себя уникальные традиции и вкусы национальной кухни
Начало: по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
10 700 за всё до 4 чел.
Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
26 отзывов
Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
Погрузитесь в атмосферу Горной Дигории: водопады, каньоны, древние святилища и башни. Узнайте о культуре и истории Осетии
Начало: В центре города
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
2 700 за человека
Из Владикавказа - в Южную Осетию
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
40 отзывов
Из Владикавказа - в Южную Осетию: Цхинвал, Алагирское ущелье, Зарамагская ГЭС
Путешествие из Владикавказа в Южную Осетию: древние монастыри, целебные источники и захватывающие пейзажи. Уникальная экскурсия для ценителей истории и природы
Начало: Гостиница Владикавказ
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
10 000 за всё до 4 чел.
Душевное путешествие в Северную Осетию
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
56 отзывов
Душевное путешествие в Северную Осетию: от ущелий до древних башен
Погрузитесь в мир древних традиций и неповторимых пейзажей Северной Осетии с индивидуальной экскурсией
Начало: В г. Владикавказе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 700 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по Северной Осетии
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
21 отзыв
Путешествие по Северной Осетии: культура и природа
Исследуйте уникальные красоты и древние традиции Северной Осетии в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: По месту проживания
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
99009 405 за всё до 4 чел.
На внедорожнике в загадочную Северную Осетию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
29 отзывов
На внедорожнике в загадочную Северную Осетию: уникальные места и истории
Погрузитесь в атмосферу Северной Осетии: от древних крепостей до высокогорных монастырей и уникальных природных памятников
Начало: Владикавказ
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Поездка из Владикавказа - в горы Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
86 отзывов
Популярное предложение
Поездка из Владикавказа в горы Осетии: культура, природа и история
Вас ждет путешествие по горам Осетии: от древних склепов до вкуса осетинских пирогов. Насладитесь красотой и гостеприимством этих мест
Начало: Мы забираем вас от места вашего проживания во Влад...
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
14 500 за всё до 4 чел.
Мини-тур по Северной Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
26 отзывов
Мини-тур по Северной Осетии: от ущелий до города мертвых
Погрузитесь в мир древних традиций и непокоренной природы Северной Осетии. Вас ждут уникальные пейзажи и знакомство с историей края
Начало: По договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 000 за всё до 4 чел.
Все великолепие Горной Осетии за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
30 отзывов
Великолепие Горной Осетии: экскурсия за день
Откройте для себя уникальные красоты Горной Осетии, исследуя её сокровища в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: Мы забираем вас от вашего места проживания в черте...
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
16 400 за всё до 4 чел.
В горы Северной Осетии - к самым облакам
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
23 отзыва
В горы Северной Осетии - к самым облакам
Путешествие в горы Северной Осетии - это незабываемые эмоции и захватывающие виды. Окунитесь в атмосферу величия и красоты природы
Начало: Забираем от места Вашего размещения
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1340012 060 за всё до 3 чел.
Северная Осетия - рай на земле
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
33 отзыва
Северная Осетия - рай на земле: индивидуальная экскурсия по Владикавказу
Приглашаем в насыщенное путешествие по Северной Осетии! Вас ждут горные виды, древние крепости, водопады и уникальные легенды. Ощутите самобытность края
Начало: Ваша гостиница
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
1400012 600 за всё до 3 чел.
Древняя и загадочная Северная Осетия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
39 отзывов
Древняя и загадочная Северная Осетия: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Северной Осетии: Куртатинское, Даргавское и Кармадонское ущелья, водопады, каньоны, башни и некрополи. Узнайте о кавказских традициях
Начало: У места вашего проживания во Владикавказе
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
10 900 за всё до 4 чел.
Авторский джип-тур «Наедине с горами Осетии»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
28 отзывов
Джип-тур по горам Осетии: от памятников до средневековых поселений
Путешествие по знаковым местам Владикавказа и Осетии, где каждый камень хранит истории древних времен
Начало: На проспекте Коста
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.
Осетия - любовь с первого взгляда
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
31 отзыв
Осетия: от Кармадона до Аланского монастыря
Откройте для себя дух Осетии, исследуя её природные чудеса и древние памятники в увлекательной экскурсии
Начало: Г. Владикавказ
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1580013 430 за всё до 3 чел.
Путешествие по Восточной Осетии - древней Тагаурии
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
29 отзывов
Путешествие по Восточной Осетии: от древней Тагаурии до гастрономии
Вас ждет захватывающее путешествие по трём ущельям, визит к водопаду и мастер-класс по приготовлению традиционных блюд
Начало: Г. Владикавказ или по договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.
Путешествие по Северной Осетии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
46 отзывов
Путешествие по Северной Осетии: от Голубого озера до вершин
Приглашаем на уникальное путешествие по Северной Осетии. Откройте для себя древние башни, арт-объекты и потрясающие природные красоты
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1900013 300 за всё до 4 чел.
Экспресс-поездка к двум ущельям Северной Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Уникальное путешествие по двум ущельям Северной Осетии с гидом
Откройте для себя дух Северной Осетии в коротком путешествии по Кармадонскому и Тагаурскому ущельям с опытным гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 500 за всё до 4 чел.
Все краски Северной Осетии
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
7.5 часов
26 отзывов
Все краски Северной Осетии
«Город мертвых», древние башни, ущелья, каньоны и монастыри на насыщенной автомобильной экскурсии
Начало: По желанию гостей (в пределах Владикавказа бесплат...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 7 чел.
В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7.5 часов
12 отзывов
В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день
Откройте для себя красоту Северной Осетии в однодневной экскурсии с личным гидом. Путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
1600013 600 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа - в волшебную Северную Осетию
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Из Владикавказа - в волшебную Северную Осетию
Наскальная крепость, горный монастырь, каньоны, ущелья и тропа над пропастью за один день
Начало: В любом районе Владикавказа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звёздами
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звёздами
Объехать самые потрясающие места края и переночевать в палатках среди величественных гор Кавказа
Начало: В городе Владикавказ
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
от 59 000 за всё до 12 чел.
Северная Осетия: «заоблачный» Цей и неизведанный Мамисон
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Популярное предложение
Северная Осетия: «заоблачный» Цей и неизведанный Мамисон - Путешествие по ущельям
Приглашаем на уникальное путешествие по Северной Осетии, где вас ждут захватывающие пейзажи и богатая история
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 200 за всё до 4 чел.
Цейская Сказка: легенды и волшебные панорамы
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Цейская Сказка: легенды и волшебные панорамы
Горы, реки, ледники, древние башни и современные арт-объекты за 1 день
Начало: Владикавказ
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в сердце Северной Осетии
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Путешествие в сердце Северной Осетии
Увидеть край, щедрый на природные красоты и древние предания
Начало: В месте вашего пребывания во Владикавказе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1500013 500 за всё до 4 чел.
Головокружительная Северная Осетия
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Головокружительная Северная Осетия: от водопада Фырыдон до Даргавского некрополя
Погрузитесь в мир удивительных ландшафтов и древних традиций Северной Осетии вместе с нашей экскурсией
Начало: У места вашего проживания в пределах Владикавказа....
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
11 100 за всё до 4 чел.
Незабываемое путешествие по Северной Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Незабываемое путешествие по Северной Осетии
Горы, водопады, древний некрополь и высокогорный монастырь за 1 день
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
от 15 600 за всё до 8 чел.
Треккинг к Цейскому леднику
Индивидуальная
7.5 часов
2 отзыва
Треккинг к Цейскому леднику
Отправиться по самому живописному маршруту к леднику в сопровождении опытного инструктора
22 июня в 08:30
23 июня в 08:30
11 500 за всё до 4 чел.
Главное в Осетии, мастер-класс и музыкальный бонус
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
1 отзыв
Главное в Осетии: мастер-класс, культурное наследие и музыка
Захватывающее путешествие по Осетии с мастер-классом по выпечке пирогов и эксклюзивным музыкальным выступлением
Начало: На проспекте Коста
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
15 000 за всё до 4 чел.
Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
Полюбоваться захватывающими горными пейзажами, увидеть водопад Кольцо и искупаться в термах
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 500 за всё до 4 чел.
Горная Дигория: полная перезагрузка
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Горная Дигория: полная перезагрузка - экскурсия из Владикавказа
Путешествие по Горной Дигории: откройте тайны осетинских гор, истории и вкуса национальных блюд
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Северная Осетия: мини-тур с местным жителем
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Северная Осетия: мини-тур с местным жителем
Побывать в аутентичном горном селе, увидеть ледник и заглянуть в старинную церковь
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
70005 250 за всё до 4 чел.
Горы, каньоны и ущелья Северной Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
Горы, каньоны и ущелья Северной Осетии
Посетить удивительные места региона и услышать о традициях и культуре горцев
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Северная Осетия
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Знакомьтесь, Северная Осетия
«Город мертвых», высокогорный монастырь, каньоны, ущелья и рассказы о местной жизни за 1 день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 800 за всё до 3 чел.
Горная Ингушетия и Северная Осетия за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Горная Ингушетия и Северная Осетия за 1 день
Величественные ущелья, опасные перевалы, мистические башни и старинные легенды - прийти на зов гор
Начало: Владикавказ
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
26 000 за всё до 4 чел.
Секретная Осетия: день, в котором много гор
🚗 На машине
Фотопрогулка
5.5 часов
2 отзыва
Секретная Осетия: день, в котором много гор
Захватывающее инста-путешествие под соусом из историй и легенд
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
14 990 за всё до 3 чел.
Вояж в самое сердце Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
4 отзыва
Вояж в самое сердце Осетии
Посетить Даргавский некрополь и проехать по Кармадонскому ущелью и Военно-Грузинской дороге
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Северная Осетия. Топ-10 и осетинские пироги
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Северная Осетия. Топ-10 и осетинские пироги
Башни, горные пейзажи, арт-объекты, обед в доме горца - познать край и получить яркие фото
Начало: От места вашего проживания
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур по загадочной Северной Осетии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Джип-тур по загадочной Северной Осетии
Посетить главные достопримечательности республики с профессиональным гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
Самое-самое в Северной Осетии + пикник
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Самое-самое в Северной Осетии + пикник
Водопады, каньоны, ущелья, скальная крепость, «город мертвых» и древний монастырь за 1 день
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
16 940 за всё до 4 чел.
По горам и ущельям Северной Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
5 отзывов
По горам и ущельям Северной Осетии
«Город мертвых», скальная крепость Дзивгис, древние башни и фантастические природные виды
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 500 за всё до 3 чел.
Золотое кольцо Осетии: ущелья, башни, Город мёртвых
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Золотое кольцо Осетии: ущелья, башни, Город мёртвых
Оказаться в захватывающих дух местах и услышать осетинские истории и легенды
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Древняя и загадочная Северная Осетия
    ГЕНА!!! ЭТО ПРОСТО САМЫЙ КРУТОЙ, САМЫЙ НЕВЕРОЯТНЫЙ, САМЫЙ ТАЛАНТЛИВЫЙ ГИД, О КОТОРОМ ТОЛЬКО МОЖНО БЫЛО МЕЧТАТЬ!!! СПАСИБОООООО! МЫ ПОД ВПЕЧАТЛЕНИЕМ ДО
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    СИХ ПОР! БРОНИРУЙТЕ ТУР С ГЕНОЙ И ВЫ БУДЕТЕ ПРОСТО В ВОСТОРГЕ! ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ФОТО И ВИДЕО, ВЫ СУПЕР-ПРОФИ! НАМ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ! ВСЕМ РЕКОМЕНДУЕМ!

  • И
    Инна
    5 июня 2024
    Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
    Одна из самых лучших экскурсий! Маршрут продуман, все самые топовые локации и не утомительно! Интересно, познавательно, захватывающе, весело, легко! Роберт
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    - профессионал, добродушный человек и аккуратный водитель! Наши ожидания от поездки не только оправдались, но и превзошли! Рекомендуем Роберта, если хотите увидеть Осетию, и влюбиться в нее❤️

  • А
    Айгуль
    4 июня 2024
    Путешествие по Северной Осетии
    Это было великолепное путешествие по Северной Осетии, где мы были впервые!!! Спасибо нашему гиду Тимуру за прекрасно проведённый совместный день. Всё
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    показывал, рассказывал, вином угощал, вкусной едой накормил. Просто от души в душу! И самое главное для меня была безопасность в дороге, и с Тимуром мы были спокойны на горных дорогах Кавказа. Программа насыщенная и мы получили огромное удовольствие! Благодарим от всей нашей татарской души! Ждём в гости!!!

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии
    Отличная организация, прекрасный гид, узнали много нового, и плюсом вкусный осетинский обед
  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
    Красивейшие виды шелковистых зелёных гор и величественных скал. Водопады, горные ручьи, старинные горные поселения, просторы и супер рассказчик Давид, который ненавязчиво поведал историю края.
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии
    Экскурсия отличная, захватывает все ущелья,город мертвых, монастырь. Гид просто мастер своего дела. Ненавязчиво рассказывал нам мифы в веселой форме. Очень понравилось. Красота неимоверная.
  • А
    Александр
    3 июня 2024
    Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
    Шикарная получилась экскурсия - гид молодец, много интересного рассказал про посещаемые места, их историю, традиции жителей. Вкусный обед, естественно с тостами;) Но главное - это природа Дигории и ее нереальная красота, которую не увидишь в других местах Осетии.
  • В
    Виктория
    3 июня 2024
    Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии
    Спасибо Трипстеру за сервис - возможность оперативно найти потрясающую экскурсию в любом городе, куда занесла судьба - это бесценно! И,
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    конечно, за потрясающую экскурсию от команды Аланы. Это вторая экскурсия именно с этими организаторами. Наш экскурсовод Зарема все 8 часов рассказывала про историю, культуру, традиции Осетии, подробно отвечала на все наши вопросы. Мы получили массу удовольствия и новых знаний. А домашний обед в гостях у местной хозяйки с национальным супом и домашними осетинскими пирогами - выше всяких похвал! Всем рекомендую посетить Осетию-Аланию - тут живут самые сердечные и дружелюбные люди, а красоты гор просто завораживают!

  • А
    Александр
    2 июня 2024
    Душевное путешествие в Северную Осетию
    Замечательный тур
  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Мини-тур «Знакомство с Северной Осетией»
    Это было моё первое знакомство с Северной Осетией. Нам очень повезло с гидом. Георгий все рассказал,показал, ответил на интересующие вопросы.
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    Человек, просто профессионал своего дела. Всё было очень интересно и увлекательно. Погода нас тоже не подвела. Поэтому очень рекомендую и данный тур и особенно гида Георгия.

    Это было моё первое знакомство с Северной Осетией. Нам очень повезло с гидом. Георгий все рассказал,показалЭто было моё первое знакомство с Северной Осетией. Нам очень повезло с гидом. Георгий все рассказал,показалЭто было моё первое знакомство с Северной Осетией. Нам очень повезло с гидом. Георгий все рассказал,показал

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Северная Осетия»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
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