Можно пройти курс лечения (опорно-двигательный аппарат, органы дыхания, аллергия) с самыми квалифицированными врачами.
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Программа тура по дням
Встреча группы, заселение. Экскурсия по Ингушетии
Встреча группы в аэропорту Владикавказ.
Групповой трансфер с 13:00-14:00.
13:00 Обед в ресторане "Лучи".
14:30 Экскурсия по равниной части Ингушетии.
Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы», посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.
Посещение этнографического музея в «Башне Согласия», самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.
Ужин.
Заселение в гостинице «Армхи».
В случае опоздания на начало тура, запланированная программа экскурсий будет сокращена.
Экскурсия по горной Ингушетии
Завтрак.
Экскурсия по горной Ингушетии.
- Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости средневековой Горной Ингушетии
- Башенный комплекс "Эрзи" — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. Именно здесь в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком.
- Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.
Обед.
- Заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии – Сунженском и Джейрахском.
- Эгикал — один из крупнейших средневековых башенных комплексов.
Некоторые из склепов достигают 3 этажей в высоту и содержат останки более 200 человек.
- Таргим — относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV—XVII веках.
- Хамхи — башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.
- Храм Тхаба-Ерды — это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры. Когда построен храм Тхаба-Ерды, точно неизвестно.
- Вовнушки — победитель конкурса «7 чудес России».
Признанный шедевр средневековой башенной архитектуры, и предмет особой гордости ингушей.
Сейчас тяжело представить, сколько усилий пришлось приложить строителям Вовнушек пять веков назад, чтобы создать четырехэтажный комплекс в столь сложном для возведения месте.
18:00 Ужин.
Санаторно-курортное лечение
Завтрак.
Санаторно-курортное лечение, согласно назначению лечащего врача.
Обед.
Санаторно-курортное лечение, согласно назначению лечащего врача.
18:00 Ужин.
Свободное время.
Санаторно-курортное лечение
Завтрак
Санаторно-курортное лечение, согласно назначению лечащего врача.
Обед.
Санаторно-курортное лечение, согласно назначению лечащего врача.
18:00 Ужин.
Свободное время.
Санаторно-курортное лечение
Завтрак.
Санаторно-курортное лечение, согласно назначению лечащего врача.
Обед.
Санаторно-курортное лечение, согласно назначению лечащего врача.
18:00 Ужин.
Свободное время.
Санаторно-курортное лечение
Завтрак.
Санаторно-курортное лечение, согласно назначению лечащего врача.
Обед.
Санаторно-курортное лечение, согласно назначению лечащего врача.
18:00 Ужин.
Свободное время.
Санаторно-курортное лечение
Завтрак
Санаторно-курортное лечение, согласно назначению лечащего врача.
Обед.
Санаторно-курортное лечение, согласно назначению лечащего врача.
18:00 Ужин.
Свободное время.
Отъезд
Завтрак.
Выселение из отеля.
Выезд в аэропорт (за доп. плату).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Армхи».
|Стоимость тура при двухместном размещении (dbl, twin)
|Стоимость тура при одноместном размещении (single)
|Стоимость тура детям до 10 лет при дополнительном и основном размещении
|58 000
|71 500
|52 500
В случаи отсутствия пары на подселение, турист совершает доплату за одноместное размещение.
Варианты проживания
Отель «Армхи»
Горнолыжный и оздоровительный курорт «Армхи» расположен на высоте 1500 метров в Джейрахском районе Ингушетии. Вас ждет дивная природа, чистейший горный воздух и роскошные виды на Кавказский Хребет.
Отель "Армхи", расположенный в Армхи, располагает садом и террасой. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, общая кухня и бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей доставка еды и напитков в номер, общий лаундж и пункт обмена валюты.
В числе удобств номеров телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната и балкон с видом на город.
Каждое утро в отеле «Армхи Ингушетия» сервируется континентальный завтрак.
В отеле можно поиграть в бильярд. В окрестностях популярны лыжный спорт и велосипедные прогулки.
Владикавказ находится в 31 км от отеля Armkhi Ingushhetia. Владикавказ, ближайший аэропорт, находится в 57 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Экскурсия по горной Ингушетии (будет проведена согласно свободному от лечения времени)
- Экскурсия по горной равнинной Ингушетии
- Проживание согласно выбранной категории номера
- Трехразовое питание
- Санаторно-курортное лечение, согласно назначению лечащего врача
- Общая сауна
- Wi-Fi
- Детская комната
- Канатная дорога
- Бассейны
- Прокат (кроме лыжного снаряжения)
- Маугли
- Трансфер по курорту
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до г. Владикавказ и обратно
- Проживание в одноместном номере (по запросу)
- Трансфер в аэропорт
- Экскурсия в горную Осетию - 3 000 рублей (по желанию при группе от 6 человек)
- Экскурсия в Сулакский каньон - 3 500 (по желанию при группе от 6 человек)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обязательно иметь при себе паспорт РФ. Если гость иностранный гражданин, требуется специальное разрешение на въезд в горы Ингушетии. Возьмите с собой спортивную одежду и удобную обувь для ходьбы по горной местности. Не приветствуются шорты у мужчин, открытые колени, декольте у женщин, обтягивающие и короткие вещи. Приветствуется скромность в одежде.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Особо стоит отметить медицинский центр "Синай". Приветливые доктора и мед. персонал. Очень полезные процедуры: массаж, ванны, лимфодренаж, физиопроцедуры и пр. Очень помогает расслабиться и восстановиться.
В целом, тур понравился.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации экскурсии в Дагестан и тура в целом. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!