4 день

Медитация/йога-практика. Игра самопознания Лила

7:30 Утренняя медитация / йога-практика.

Завтрак в отеле.

Дыхательная практика на природе.

Обед.

16:30 Игра самопознания Лила.

Лила представляет собой игральное поле, где 72 клеточки, расположенные на нем, содержат в себе личное послание для каждого игрока.

Важный ответ, вопрос или возможность — это то, что приготовлено специально для тебя.

В процессе игры Лила проходит разговор. Разговор человека со своей душой.

Вы можете верить в это или нет, но Лила работает самым мистическим и чудесным образом.

Время прошло, многое изменилось, возможно как-то изменилась Лила и значения её клеточек адаптировалось под современное общество, но вопросы людей остались прежними:

Кто я?

Зачем я живу?

Какое мое предназначение?

Как лучше зарабатывать деньги?

Как реализоваться в деятельности?

Как встретить супруга/ супругу?

Как наладить отношения с детьми?

Почему приходят те или иные болезни..

На эти, и многие другие вопросы игра Лила помогает найти ответ.

18:30 Медитация / йога-практика.

Ужин (за доп. плату).