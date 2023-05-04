Йога-тур в Ингушетии

Групповой тур во Владикавказе
5
3 отзыва
Горы Ингушетии будто созданы для ретритов и душевного обновления! Эффект от йога-практик будет совершенно другим! Вас ждут не просто потрясающе красивые, но энергетически сильные места Кавказа, хвойный воздух, пешие прогулки и невероятно вкусная еда.

Утром и вечером сертифицированные преподаватели будут проводить для вас занятия, а в течение дня мы посетим заповедные места и послушаем лекции гуру. Весь тур проходит без спешки и суеты. Мы делаем большие остановки для прогулок и наслаждаемся путешествием. И все это с надежным, чутким и внимательным сопровождением наших сотрудников.
Йога-тур в Ингушетии
Йога-тур в Ингушетии
Йога-тур в Ингушетии
Ближайшие даты:
17
мая
27
мая
24
июн
19
июл
29
июл
23
авг
2
сен
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даты

Что вас ожидает:

Медитация и йога-практика
Медитация и йога-практика
Откроем для себя совершенно иной уровень осознанности: 5 дней йога-практик с тренером и медитаций на фоне горных пейзажей
Ляжгинский водопад
Ляжгинский водопад
Совершим пешую прогулку до одного из крупнейших водопадов горной Ингушетии
Башенные комплексы
Башенные комплексы
Восхитимся красотой и величием башенных комплексов горной Ингушетии

Программа тура по дням

1 день

Встреча, медитация/йога-практика

14:00 Встреча участников тура в аэропорту г. Владикавказ, трансфер до отеля.

Заселение в гостинице «Армхи» или корпус “Чайка” (гостевой дом в Джейрахе, в апартаменты в Армхи).

Обед.

Знакомство и общение с участниками тура.

17:00 Встреча с тренером по йоге, знакомство и вводная лекция о философии йоги.

18:30 Медитация / йога-практика.

Ужин (за доп. плату).

Встреча, медитация/йога-практикаВстреча, медитация/йога-практикаВстреча, медитация/йога-практикаВстреча, медитация/йога-практика
2 день

Медитация/йога-практика, Ляжгинский водопад

7:30 Утренняя медитация / йога-практика.

Завтрак в отеле.

Пешая прогулка до Ляжгинского водопада — одного из крупнейших водопадов горной Ингушетии.

Лекция о ЗОЖ, здоровом питании и детокс-программе по принципу Аутофагии (важный процесс клеточной регенерации, полезный для организма).

Обед.

18:30 Медитация / йога-практика.

Ужин (за доп. плату).

Медитация/йога-практика, Ляжгинский водопадМедитация/йога-практика, Ляжгинский водопадМедитация/йога-практика, Ляжгинский водопадМедитация/йога-практика, Ляжгинский водопад
3 день

Медитация/йога-практика, экскурсия по горной Ингушетии

7:30 Утренняя медитация / йога-практика

Завтрак в отеле

9:30 Экскурсия по горной Ингушетии:

  • Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости средневековой Горной Ингушетии;
  • Башенный комплекс "Эрзи" — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии;
  • Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину

13:00 Обед.

Продолжение экскурсии:

  • Заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии — Сунженском и Джейрахском;
  • Эгикал — крупнейшее башенное селение в горной Ингушетии;
  • Таргим относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV—XVII веках;
  • Башенный комплекс "Хамхи" — башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе;
  • Древний христианский храм Тхаба-Ерды;
  • Заезд к знаменитым башням Вовнушки — победитель конкурса «7 чудес России»;
  • Башенный комплекс "Эгикал", который является колыбелью нации, где находятся самые древние постройки и захоронения XII-XVII века.

16:30 Практика гвоздестояния и раскрытие природного голоса ОМ-чантинг — мощнейший способ преображения, оздоровления и перезагрузки всего организма!

Одна практика гвоздестояния заменяет 10 сеансов психотерапии.

В ходе занятия мастер-проводник даёт вводную настройку, выявляет и формирует запрос-намерение, обучает звучать правильно в Ом-медитации, помогает встать на доску, поддерживает руками, словом и звуком, даёт нужную настройку после.

18:30 Медитация / йога-практика.

Ужин (за доп. плату).

Медитация/йога-практика, экскурсия по горной ИнгушетииМедитация/йога-практика, экскурсия по горной ИнгушетииМедитация/йога-практика, экскурсия по горной ИнгушетииМедитация/йога-практика, экскурсия по горной Ингушетии
4 день

Медитация/йога-практика. Игра самопознания Лила

7:30 Утренняя медитация / йога-практика.

Завтрак в отеле.

Дыхательная практика на природе.

Обед.

16:30 Игра самопознания Лила.

Лила представляет собой игральное поле, где 72 клеточки, расположенные на нем, содержат в себе личное послание для каждого игрока.

Важный ответ, вопрос или возможность — это то, что приготовлено специально для тебя.

В процессе игры Лила проходит разговор. Разговор человека со своей душой.

Вы можете верить в это или нет, но Лила работает самым мистическим и чудесным образом.

Время прошло, многое изменилось, возможно как-то изменилась Лила и значения её клеточек адаптировалось под современное общество, но вопросы людей остались прежними:

  • Кто я?
  • Зачем я живу?
  • Какое мое предназначение?
  • Как лучше зарабатывать деньги?
  • Как реализоваться в деятельности?
  • Как встретить супруга/ супругу?
  • Как наладить отношения с детьми?
  • Почему приходят те или иные болезни..

На эти, и многие другие вопросы игра Лила помогает найти ответ.

18:30 Медитация / йога-практика.

Ужин (за доп. плату).

Медитация/йога-практика. Игра самопознания ЛилаМедитация/йога-практика. Игра самопознания ЛилаМедитация/йога-практика. Игра самопознания ЛилаМедитация/йога-практика. Игра самопознания Лила
5 день

Медитация/йога-практика, отъезд

7:30 Утренняя медитация / йога-практика.

Завтрак в Армхи.

Прощание с группой (фото на память, обмен контактами).

Трансфер до аэропорта г. Владикавказ.

Медитация/йога-практика, отъездМедитация/йога-практика, отъездМедитация/йога-практика, отъездМедитация/йога-практика, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Армхи» или корпус “Чайка” (гостевой дом в Джейрахе, в апартаменты в Армхи).

Стоимость тура с человека в зависимости от размещения, руб:

Стоимость тура при двухместном размещении (dbl, twin)Стоимость тура при одноместном размещении (single)
41500 49000

Варианты проживания

Гостиница «Армхи»

4 ночи

Горнолыжный и оздоровительный курорт «Армхи» расположен на высоте 1500 метров в Джейрахском районе Ингушетии. Вас ждет дивная природа, чистейший горный воздух и роскошные виды на Кавказский Хребет.

Отель "Армхи", расположенный в Армхи, располагает садом и террасой. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, общая кухня и бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей доставка еды и напитков в номер, общий лаундж и пункт обмена валюты.

В числе удобств номеров телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната и балкон с видом на город.

Каждое утро в отеле «Армхи Ингушетия» сервируется континентальный завтрак.

В отеле можно поиграть в бильярд. В окрестностях популярны лыжный спорт и велосипедные прогулки.

Владикавказ находится в 31 км от отеля Armkhi Ingushhetia. Владикавказ, ближайший аэропорт, находится в 57 км.

Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по всему маршруту
  • Преподаватель йоги
  • Проживание
  • Питание (полупансион): завтрак (кроме 1го дня), обед (кроме 5го дня)
  • Одна обзорная экскурсия с гидом по горной Ингушетии (6 часов)
  • Одна пешая прогулка к водопаду (3 часа)
  • Wi-Fi
  • Лекции и практика йоги с тренером
  • Самая длинная в России лестница здоровья (1784 ступенек)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Владикавказ и обратно
  • Питание: ужины
  • Дополнительные расходы (по желанию туриста):парковка, общая саунаканатная дорога на территории комплекса "Армхи"бассейны, спортзал на территории комплекса "Армхи"прокат на территории комплекса "Армхи"веревочный парк "Маугли" катание на лошадяхтайский массаж от мастера с Бали
  • Парковка, общая сауна
  • Канатная дорога на территории комплекса «Армхи»
  • Бассейны, спортзал на территории комплекса «Армхи»
  • Прокат на территории комплекса «Армхи»
  • Веревочный парк «Маугли»
  • Катание на лошадях
  • Тайский массаж от мастера с Бали
Место начала и завершения?
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Обязательно иметь при себе паспорт РФ. Если гость иностранный гражданин, требуется специальное разрешение на въезд в горы Ингушетии. Возьмите с собой спортивную одежду и удобную обувь для ходьбы по горной местности. Не приветствуются шорты у мужчин, открытые колени, декольте у женщин, обтягивающие и короткие вещи. Приветствуется скромность в одежде.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Б
4 мая 2023
Очень понравился йога тур в горной Ингушетии.
Какая там красота. Величественные горы, свежий воздух, пейзажи захватывают дух, древние родовые башни, таких нигде в мире больше нет.
Занятия йогой очень понравились, чувствую себя прекрасно. Я новичок в йоге, боялась не получится, но Виктория такой грамотный тренер, с ней все получается очень комфортно. На гвоздях стояли, это просто нечто невероятное, эйфория. Лекции, прогулка на водопад. Погодка была замечательная. Все очень понравилось. Питание, размещение на уровне. В следующий раз хочу приехать с семьей
Н
16 окт 2022
Все понравилось, природа замечательная, гостеприимные люди, встречающая сторона, все организовала прекрасно, встречу, вылет. Экскурсии проводили грамотные, интересные люди. Спасибо, Вам и принимающей стороне, за интересную поездку.
Д
27 июля 2022
Тур организован отлично! Трансфер встретил в аэропорту, не смотря на то, что забирал он меня одну. Я мало о чем задумывалась, потому что все было продумано за меня. И это мне было необходимо!
Понравились тренировки, мы с вечера договаривались, во сколько начинаем. Жаль только, что погода не позволила заниматься на улице. Этого хотелось больше всего. Но и без такого приятного бонуса остались только позитивные впечатления.
Доброжелательнейшие гиды, которые с трепетом рассказывают историю мест, по которым мы ездили. Шикарные виды. Очень чувствуется гостеприимство (в Ингушетии чуть меньше, зато в Осетии оно тебя обволакивает).
Обеды были в ресторанах с местной вкуснейшей едой. Да и завтраки с ужинами в гостинице тоже были вкусными, хоть и без изысков.
Короче говоря, впечатления остались лишь позитивные. Всем рекомендую отправиться. Эти 5 дней пролетели как 2 недели, благодаря массе впечатлений.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Дарья!
Спасибо за то что доверили нам организацию своего отдыха и за такой подробный отзыв! Он будет очень полезен для будущих туристов! Будем рады в будущем организовать для Вас путешествие и в другие регионы России, у нас в запасе еще много туров на любой вкус!

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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