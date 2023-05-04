Утром и вечером сертифицированные преподаватели будут проводить для вас занятия, а в течение дня мы посетим заповедные места и послушаем лекции гуру. Весь тур проходит без спешки и суеты. Мы делаем большие остановки для прогулок и наслаждаемся путешествием. И все это с надежным, чутким и внимательным сопровождением наших сотрудников.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, медитация/йога-практика
14:00 Встреча участников тура в аэропорту г. Владикавказ, трансфер до отеля.
Заселение в гостинице «Армхи» или корпус “Чайка” (гостевой дом в Джейрахе, в апартаменты в Армхи).
Обед.
Знакомство и общение с участниками тура.
17:00 Встреча с тренером по йоге, знакомство и вводная лекция о философии йоги.
18:30 Медитация / йога-практика.
Ужин (за доп. плату).
Медитация/йога-практика, Ляжгинский водопад
7:30 Утренняя медитация / йога-практика.
Завтрак в отеле.
Пешая прогулка до Ляжгинского водопада — одного из крупнейших водопадов горной Ингушетии.
Лекция о ЗОЖ, здоровом питании и детокс-программе по принципу Аутофагии (важный процесс клеточной регенерации, полезный для организма).
Обед.
18:30 Медитация / йога-практика.
Ужин (за доп. плату).
Медитация/йога-практика, экскурсия по горной Ингушетии
7:30 Утренняя медитация / йога-практика
Завтрак в отеле
9:30 Экскурсия по горной Ингушетии:
- Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости средневековой Горной Ингушетии;
- Башенный комплекс "Эрзи" — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии;
- Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину
13:00 Обед.
Продолжение экскурсии:
- Заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии — Сунженском и Джейрахском;
- Эгикал — крупнейшее башенное селение в горной Ингушетии;
- Таргим относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV—XVII веках;
- Башенный комплекс "Хамхи" — башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе;
- Древний христианский храм Тхаба-Ерды;
- Заезд к знаменитым башням Вовнушки — победитель конкурса «7 чудес России»;
- Башенный комплекс "Эгикал", который является колыбелью нации, где находятся самые древние постройки и захоронения XII-XVII века.
16:30 Практика гвоздестояния и раскрытие природного голоса ОМ-чантинг — мощнейший способ преображения, оздоровления и перезагрузки всего организма!
Одна практика гвоздестояния заменяет 10 сеансов психотерапии.
В ходе занятия мастер-проводник даёт вводную настройку, выявляет и формирует запрос-намерение, обучает звучать правильно в Ом-медитации, помогает встать на доску, поддерживает руками, словом и звуком, даёт нужную настройку после.
18:30 Медитация / йога-практика.
Ужин (за доп. плату).
Медитация/йога-практика. Игра самопознания Лила
7:30 Утренняя медитация / йога-практика.
Завтрак в отеле.
Дыхательная практика на природе.
Обед.
16:30 Игра самопознания Лила.
Лила представляет собой игральное поле, где 72 клеточки, расположенные на нем, содержат в себе личное послание для каждого игрока.
Важный ответ, вопрос или возможность — это то, что приготовлено специально для тебя.
В процессе игры Лила проходит разговор. Разговор человека со своей душой.
Вы можете верить в это или нет, но Лила работает самым мистическим и чудесным образом.
Время прошло, многое изменилось, возможно как-то изменилась Лила и значения её клеточек адаптировалось под современное общество, но вопросы людей остались прежними:
- Кто я?
- Зачем я живу?
- Какое мое предназначение?
- Как лучше зарабатывать деньги?
- Как реализоваться в деятельности?
- Как встретить супруга/ супругу?
- Как наладить отношения с детьми?
- Почему приходят те или иные болезни..
На эти, и многие другие вопросы игра Лила помогает найти ответ.
18:30 Медитация / йога-практика.
Ужин (за доп. плату).
Медитация/йога-практика, отъезд
7:30 Утренняя медитация / йога-практика.
Завтрак в Армхи.
Прощание с группой (фото на память, обмен контактами).
Трансфер до аэропорта г. Владикавказ.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Армхи» или корпус “Чайка” (гостевой дом в Джейрахе, в апартаменты в Армхи).
Стоимость тура с человека в зависимости от размещения, руб:
|Стоимость тура при двухместном размещении (dbl, twin)
|Стоимость тура при одноместном размещении (single)
|41500
|49000
Варианты проживания
Гостиница «Армхи»
Горнолыжный и оздоровительный курорт «Армхи» расположен на высоте 1500 метров в Джейрахском районе Ингушетии. Вас ждет дивная природа, чистейший горный воздух и роскошные виды на Кавказский Хребет.
Отель "Армхи", расположенный в Армхи, располагает садом и террасой. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, общая кухня и бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей доставка еды и напитков в номер, общий лаундж и пункт обмена валюты.
В числе удобств номеров телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната и балкон с видом на город.
Каждое утро в отеле «Армхи Ингушетия» сервируется континентальный завтрак.
В отеле можно поиграть в бильярд. В окрестностях популярны лыжный спорт и велосипедные прогулки.
Владикавказ находится в 31 км от отеля Armkhi Ingushhetia. Владикавказ, ближайший аэропорт, находится в 57 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по всему маршруту
- Преподаватель йоги
- Проживание
- Питание (полупансион): завтрак (кроме 1го дня), обед (кроме 5го дня)
- Одна обзорная экскурсия с гидом по горной Ингушетии (6 часов)
- Одна пешая прогулка к водопаду (3 часа)
- Wi-Fi
- Лекции и практика йоги с тренером
- Самая длинная в России лестница здоровья (1784 ступенек)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Владикавказ и обратно
- Питание: ужины
- Дополнительные расходы (по желанию туриста):парковка, общая саунаканатная дорога на территории комплекса "Армхи"бассейны, спортзал на территории комплекса "Армхи"прокат на территории комплекса "Армхи"веревочный парк "Маугли" катание на лошадяхтайский массаж от мастера с Бали
- Парковка, общая сауна
- Канатная дорога на территории комплекса «Армхи»
- Бассейны, спортзал на территории комплекса «Армхи»
- Прокат на территории комплекса «Армхи»
- Веревочный парк «Маугли»
- Катание на лошадях
- Тайский массаж от мастера с Бали
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обязательно иметь при себе паспорт РФ. Если гость иностранный гражданин, требуется специальное разрешение на въезд в горы Ингушетии. Возьмите с собой спортивную одежду и удобную обувь для ходьбы по горной местности. Не приветствуются шорты у мужчин, открытые колени, декольте у женщин, обтягивающие и короткие вещи. Приветствуется скромность в одежде.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Какая там красота. Величественные горы, свежий воздух, пейзажи захватывают дух, древние родовые башни, таких нигде в мире больше нет.
Занятия йогой очень понравились, чувствую себя прекрасно. Я новичок в йоге, боялась не получится, но Виктория такой грамотный тренер, с ней все получается очень комфортно. На гвоздях стояли, это просто нечто невероятное, эйфория. Лекции, прогулка на водопад. Погодка была замечательная. Все очень понравилось. Питание, размещение на уровне. В следующий раз хочу приехать с семьей
Понравились тренировки, мы с вечера договаривались, во сколько начинаем. Жаль только, что погода не позволила заниматься на улице. Этого хотелось больше всего. Но и без такого приятного бонуса остались только позитивные впечатления.
Доброжелательнейшие гиды, которые с трепетом рассказывают историю мест, по которым мы ездили. Шикарные виды. Очень чувствуется гостеприимство (в Ингушетии чуть меньше, зато в Осетии оно тебя обволакивает).
Обеды были в ресторанах с местной вкуснейшей едой. Да и завтраки с ужинами в гостинице тоже были вкусными, хоть и без изысков.
Короче говоря, впечатления остались лишь позитивные. Всем рекомендую отправиться. Эти 5 дней пролетели как 2 недели, благодаря массе впечатлений.
Спасибо за то что доверили нам организацию своего отдыха и за такой подробный отзыв! Он будет очень полезен для будущих туристов! Будем рады в будущем организовать для Вас путешествие и в другие регионы России, у нас в запасе еще много туров на любой вкус!