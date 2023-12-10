Погулять по трём столицам, сравнить кухню республик и узнать, что скрывают горы
История и культура, легендарное гостеприимство и незабываемые виды, яркие эмоции и кавказская кухня — всё это подарит вам ощущение полной перезагрузки.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|55 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет.
Проживание. В 1-й и 2-й дни в гостинице «Армхи» или корпусе «Чайка» (альтернативы: гостиницы «Владикавказ», «Люкс», «Планета Люкс», гостевой дом в Джейрахе, апартаменты в Армхи). В 3-й день — в отеле «Планета Люкс» (альтернатива: гостиница «Люкс» или равноценная замена). 4-6-й дни — в отеле «Нохчо Стар» (альтернативы: «Централ Сити», «Дона»). Стоимость тура указана за человека при размещении в двухместном номере с другим участником/участницей тура. Для проживания объединяем одиночных участников и участниц (одиночных мужчин — только с мужчинами, женщин — с женщинами). Если в туре только один одиночный участник, то надо или доплатить за одноместное размещение, или присоединиться ко второму одиночному участнику одного пола, если тот будет согласен.
Питание. В стоимость тура по Чечне, Дагестану, Ингушетии и Осетии включены завтраки и обеды. Ужины — за доплату.
Программа тура по дням
Экскурсия по Магасу, курорт «Армхи»
Встречаемся и едем в Магас, столицу Ингушетии. (Групповой трансфер с 13:00 до 14:00). По прибытии пообедаем в ресторане и отправимся на экскурсию. Посетим комплекс «Мемориал памяти и славы», посвящённый важным историческим событиям республики. Вы увидите скульптуры, рассмотрите барельефы и главное сооружение — «Девять башен».
Затем побываем в этнографическом музее в самой высокой в Ингушетии башне «Согласие». Вы познакомитесь с бытом древнеингушских племён и подниметесь на смотровую площадку с прозрачным полом — яркие ощущения!
После доедем до живописного курорта «Армхи», виды которого сравнивают с пейзажами Швейцарии. Остановимся в апартаментах или отеле, после размещения у вас будет свободное время на ужин и отдых.
Башенные комплексы и живописные вершины горной части Ингушетии
Позавтракав, отправляемся исследовать горную Ингушетию. Посетим Джейрахо-Ассинский заповедник — музей под открытым небом, сочетающий природные красоты и башни и крепости средних веков. В прошлом каждый род возводил фамильные башни, секреты строительства которых передавались из поколения в поколение. Исследуем «Эрзи» — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии, где был обнаружен бронзовый орёл 8-го века, который теперь хранится в Эрмитаже.
С Цей-Лоамского перевала вы полюбуетесь завораживающим видом на Главный Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину, со всех сторон окружённую неприступными горными склонами. Побываем в посёлке Таргим — покинутом ауле неподалёку от ещё одной архитектурной достопримечательности — Хамхи с монументальными постройками на крутом скалистом откосе.
После обеда в этнокафе отправимся в башенный город Эгикхал, бывший центр административной и торговой жизни. Люди жили здесь много веков, здесь же хоронили мёртвых — не только под землёй, но и в наземных склепах. Некоторых из них достигают 3 этажей и хранят останки более 200 человек. Осмотрим старинный христианский храм Тхаба-Ерды («Храм Веры»), соединивший в себе черты архитектур Грузии, Армении и Византии, и уникальный комплекс Вовнушки. Позднесредневековые оборонно-сторожевые башни органично вписаны в живописное ущелье реки на фоне впечатляющих скал. Место выбрано не случайно — на стыке горных ущелий в древности проходил Великий Шёлковый путь.
К вечеру вернёмся в отель и поужинаем (за доплату).
Знаковые места Северной Осетии
Сегодня утром выезжаем в Северную Осетию — вас ждёт экскурсия по значимым местам республики. Побываем в даргавском некрополе — «Городе мёртвых». Вы посмотрите на сохранившиеся здесь традиционные башни-склепы, которые часто можно увидеть на фотографиях Осетии. Удивительное открытие — найденные в некоторых гробницах мумии в гробах-лодках, сделанных из цельных кусков ствола. Учёные до сих пытаются разгадать секрет этой необычной находки.
Затем посетим печально известное Кармадонское ущелье — место гибели Сергея Бодрова, где в результате схода ледника был полностью уничтожен посёлок Верхний Кармадон. Заедем в Фиагдонское ущелье. Вы полюбуетесь живописными долинами, лугами и хребтами, соседствующими с большим количеством культурно-исторических памятников. Послушаете рёв реки Фиагдон, которая прорывается сквозь дикие скалы, поросшие соснами. Этот участок ущелья носит название «Кадаргаван», что означает «перевал леса». Устроим фотосессию на качелях над пропастью и посмотрим на снежные шапки горных вершин, сидя на лавочке на краю ущелья.
Отдохнув, отправимся к месту, окутанному мифами и легендами — старинной башне Курта и Тага, братьев-основателей всей Восточной Осетии. Вы узнаете, почему осетины чтят это место, и сможете подняться к основанию башни. После обеда в ресторане едем во Владикавказ. Пройдёмся по историческому центру и ощутим европейскую атмосферу города. Затем разместимся в отеле и поужинаем.
Достопримечательности Грозного, мечети города Аргун
В этот день вы познакомитесь со столицей Чечни. Сначала посмотрим на православный храм во имя Архангела Михаила, покровителя воинов: старинное здание построено в традиционном русском стиле из природного камня и отреставрировано почти в первозданном виде.
Затем отправимся к одной из самых больших мечетей не только Чечни, но и мира — «Сердце Чечни» в классическом османском стиле, декорированной белым мрамором. Увидим комплекс высотных зданий «Грозный-Сити» в центре города, включающий семь небоскрёбов. Погуляем по Цветочному парку, в котором на Дни города заключают браки, поэтому его ещё называют «Парком влюблённых». Место украшают высокий фонтан, пальмы и другие деревья, скульптуры животных. Здесь много мест для классных фотографий.
После обеда и размещения в отеле выезжаем в город Аргун, где посетим «Сердце матери», одно из красивейших сооружений страны и единственную на территории России мечеть в стиле хай-тек. Её минареты не традиционной круглой формы, а в виде трёхгранных стел, а резной купол в тёмное время сверкает тысячами лампочек. Внутри мечеть отделана мрамором и гипсовой лепниной с белым и красным сусальным золотом.
Затем побываем в ещё одной знаменитой мечети на территории Чечни — «Гордость мусульман» — крупнейшей в Европе. Вы полюбуетесь ручной росписью, люстрой в форме лотоса и завораживающей подсветкой. Вечером вернёмся в отель. Ужин (за доплату), отдых.
Дагестан: Чиркейское водохранилище и Сулакский каньон
Сегодня после завтрака отправляемся любоваться Дагестаном. Побываем на Чиркейской гидроэлектростанции, выше которой в России только плотина Саяно-Шушенской ГЭС в Дагестане. Вы насладитесь ярким цветом воды Чиркейского водохранилища, образованного на реке Сулак в результате строительства ГЭС, и сможете оценить масштаб сооружения и впечатляющее сочетание природы и рукотворных строений.
Пообедаем на форелевом хозяйстве, а затем со смотровой площадки в посёлке Дубки вы посмотрите на самую знаменитую природную достопримечательность Республики Дагестан — Сулакский каньон. Его размеры впечатляют — это глубочайший каньон Европы. По дну бежит, извиваясь бирюзовой лентой, река Сулак, обрамлённая рельефными отвесными скалами, а в небе парят орлы. Здесь можно почувствовать силу и мощь природы. Восхитившись видом с высоты, спустимся в село Зубутли, где, по желанию группы прокатимся на катере (за доплату).
Вечером вернёмся в Грозный.
Отъезд
Позавтракав, выселяемся из отеля и около 11:00-12:00 едем в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Завтраки и обеды
- Трансферы по программе
- Групповой трансфер от аэропорта до отеля и обратно в аэропорт
- Экскурсии с гидом
- Проживание (двухместное размещение)
- Стоимость тура для детей до 10 лет при дополнительном и основном размещении - 49 500 руб
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Владикавказа и обратно из столицы Чечни - Грозного
- Ужины
- При одноместном размещении стоимость тура составит 65 000 руб
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Описывать туристические помещенные нами места - не вижу смысла, их нужно увидеть лично, и считаю, что конкретная экскурсия в таком именно формате- это прямо маст хэв для посещения Кавказа. В планах воспользоваться другими экскурсиями этой фирмы, подкупает именно индивидуальный подход к клиенту, реально ощущаешь себя гостем в этих прекрасных краях.
12 мая со Ставрополя мы выехали в Назрань. По приезду нас встретил приветливый мужчина Арсамак. Такой теплый прием мы не ожидали. Поэтому отдельно говорим спасибо этому добрейшему человеку.
Затем нас забрал гид Джамбулат. У этого человека такая яркая улыбка, сразу располагает к себе. Джамбулат всех нас объединил. Нас было 10 человек, познакомились с помощью рассказов о себе.
Обедать поехали в кафе Авеню. Мы прекрасно поели и поехали к стометровой башне «Согласие».
Внутри башни расположился этнографический музей со смотровой площадкой на вершине. Причем смотровая сделана из прозрачного пола. Затем Джамбулат очень интересно провел обзорную экскурсию по достопримечательностям Назрани. И нас отвезли в гостиницу «Армхи».
Прекрасный вид из окна нам был обеспечен.
На следующее утро нас забрал не менее улыбчивый и позитивный гид Муса. Он повез нашу группу в горную Ингушетию. Мы заехали посмотреть на прекрасный Ляжгинский водопад. Нам как раз повезло, было пасмурно. Водопад был наполнен. Подниматься на водопад- дело не из легких, но мы это сделали. Водопад является крупнейшим в Ингушетии.
Затем мы посетили не менее интересное место - заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл». Муса подробно нам рассказал о людях, которые в то время жили, о внутреннем строении башен.
Потом нас накормили волшебным, нежным и вкусным шашлыком с прекрасным видом на туман. Но это не испортило наш отдых. Мы даже танцевали национальные танцы. Муса и Амалия показали, как это бывает.
Следующая точка была башенный комплекс «Эгикал». Внутри одной из башен мы узнали о свадебных традициях. Заехали посмотреть на Вовнушки. Средневековый комплекс оборонно-сторожевых ингушских башен. Является уникальным памятником ингушской архитектуры. И абсолютно довольные поехали обратно в отель отдыхать.
На следующий день мы поехали в Северную Осетию- Аланию. Так же было пасмурно. Остановились у Кармадонского тоннеля. В месте, где произошла гибель Сергея Бодрова и его команды. Затем гуляли по территории мертвого города- село Дарвгас. Завораживающее место… Потом мы поехали посмотреть на достопримечательную осетинскую букву А, но был туман, еще и грязь, и только отважная девушка Марина сходила посмотреть эту букву. Все остальные сидели в машине. В другом месте покатались на больших качелях. Фотки классные получились. А ощущения непередаваемые.
Также посетили православный мужской монастырь Владикавказской епархии Русской православной церкви. Расположен в селе Хидикус в Куртатинском ущелье. Самый высокогорный монастырь на территории России. По пути посмотрели арт-объект «Снежный барс». Там нужно быть очень аккуратными. И приехали на экскурсию по Владикавказу. Могу сделать небольшое сравнение. Кому нравится Санкт-Петербург, то Владикавказ вам тоже понравится, потому что он немного похож. Экскурсия была шикарная. Мы заходили в здания со своей очень интересной историей.
На следующий день нас забрал Адам и повез в Грозный. По пути нам встретилось маковое поле, и как хорошо, что мы остановились, и теперь у меня такие красивые фото имеются.
Приехав в Грозный, мы посетили православную церковь, погуляли в центре, посмотрели мечеть «Сердце Чечни», увидели Грозный Сити, поднялись на смотровую площадку. Посетили музей Ахмада Кадырова. И вечером уже самостоятельно ходили смотреть на ночной Грозный. Это стоит того, чтобы приехать снова.
Ну и в заключительный день мы двинулись на форелевое хозяйство, обедали вкусной рыбкой, потом поехали на Сулакский каньон. Сидеть на скале, смотреть вниз… Классно! Я могу назвать это- место силы. Там можно наполнится энергией. На обратном пути мы посетили пещеры и навесной мост над каньоном. Жаль, что не удалось прокатиться на катере.
И уже, возвращаясь поздно вечером, мы заехали посмотреть на Аргунскую и Шалинскую мечеть. Из надо смотреть вечером. Мечеть в Шали! Это что-то с чем то, советую посмотреть.
Наша небольшая компания благодарит за подаренные эмоции и впечатления. Спасибо за наше путешествие и теплый прием. Обязательно приедем снова, ведь туман нам не позволил все посмотреть.
В целом, тур был познавателен, гид Рамзан, умница, любит и знает историю Кавказа и России, одно удовольствие его слушать и беседовать с ним на тему - истории! 5 баллов Рамзану! Еще хочу отметить, гида в Грозном, Алию кажется, и Владимира из Владикавказа, приятно слушать интеллегентных людей, любящих свою малую Родину! Еще водитель Магомед, всегда выглядил приятно и водит автобус отлично, всегда поддержит любую тему и даст нужный совет!
А теперь перейдем к отрицательным сторонам нашего путешествия. Организация тура оставляет желать лучшего. Полностью отсутствует понятие пунктуальности. В каждом месте нашего проживания (а жили мы в трех гостиница) были минусы, которые омрачали отдых. Где-то жуткий запах канализации, где-то отвратительные завтраки. Хотя мы не привередливые путешественники и видели многое. Но все бы ничего и можно было бы закрыть глаза. Но последний день нашего путешествия перечеркнул весь позитив, полученный от поездки. Это поездка на Сулакский каньон в Дагестан! Мы выезжали туда из Грозного. Дорога составила 3 часа! Нам показали небольшую форелевую ферму, которая больше похожа на парк развлечений. А затем повезли на Уазике на каньон. Вчетвером на заднем сиденье по горной дороге 17 км. Подождав на берегу 30 минут, нас посадили в лодку и прокатили по горной реке – 20 минут. Затем Уазик, вчетвером на заднем сиденье и 17 км обратно по горной дороге. В завершении собрали оплату за лодку и машину. Хотя в программе стояла только оплата прогулки по реке на лодке. Каньон красивый, не спорю. Но ехать 3 часа, чтобы покататься на лодке! Это слишком. Сама экскурсия была не информативная. Гид в большей степени отвечала на задаваемые вопросы и минимум информации по Дагестану. Мы отказались от посещения смотровой площадки, тк надо было возвращаться в Грозный. Те еще 3 часа в машине. Нас отправили на такси, и организаторы даже не поинтересовались, как мы добрались до места. Все ли хорошо. Может если бы в нашей программе Сулакский каньон стоял по пути следования по маршруту, то впечатления были бы другие. Но что есть, то есть. С логистикой в данном случае что-то пошло совсем не так. И этот день для нас просто потерян. Негативные эмоции и усталость от дороги.