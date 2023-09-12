5 день

Поход на Столовую гору (3000 м над у. м.) к святилищу Мяат-сели (пешком 12,5 км.)

8:00 — завтрак в отеле.

9:00 — трансфер в селение Бейни, начальной точке маршрута.

Восхождение на священную гору Мят-Лоам, также известную под названием «гора Столовая», расположенную на высоте 3000 м. над у. м.) к храму Мят-Сели. Подъём к вершине горы займёт 3-4 часа.

Маршрут в обе стороны общей протяженностью 12,5 км. пройдет с большим перепадом высоты — до 500 м.

По пути вы посетите родник, воды которого утолят жажду и наполнят силами, и прекрасные альпийские луга.

Но самые яркие впечатления достигаются на высоте 2500 м., когда вы оказываетесь один на один с панорамой горных хребтов, снежных вершин и равнин Центрального и Восточного Кавказа.

С древности Мят-Лоам считалась священной горой.

Ежегодно в день летнего солнцестояния на Мят-Лоам проходили торжественные молебны, переходившие в праздник с танцами и народными гуляниями.

Эта традиция сохраняется и сегодня.

На вершине Мят-Лоам воздвигнуты почитаемые предками ингушей религиозные культовые строения — величественные храмы-святилища Мят-Сели, Мятер-Дяла и Сусон-Дяла.

Обед (сух. паёк).

Спуск в селение Бейни.

Трансфер в отель.

Ужин самостоятельно.