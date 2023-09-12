Вы посетите памятники архитектуры Средневековья, разбитые посреди горных
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знакомство с Ингушетией
Тур в Ингушетию начинается с прибытия в аэропорт Магас (рекомендованные авиарейсы: а/к «Победа» в 16:20).
16:40 — встреча в аэропорту с местным гидом.
Групповой трансфер в г. Магас.
По пути остановка у Мемориала Памяти и Славы.
Прибытие в город.
Ранний ужин (включен).
Размещение в отеле 3*.
Свободное время.
Трансфер в горную Ингушетию. Поход к Ляжгинскому водопаду и к башенному комплексу Эрзи (общий трекинг: 6-6,5 км)
8:00 — завтрак в отеле. Выселение.
9:00 — встреча с гидом в холле отеля.
Трансфер в Джейрахское ущелье — музей под открытым небом.
Здесь расположено 92 исторических памятника, в том числе знаменитые ингушские боевые башни; самые древние архитектурные сооружения датируются 2 в. до н. э.
Проезд через погранпост, проверка документов.
Осмотр Боевой башни Цуровых.
Полуторачасовой трекинг к Ляжгинскому водопаду, крупнейшему на территории горной Ингушетии.
Прибытие на курорт «Армхи», размещение в номерах выбранной категории.
13:00 — обед в столовой отеля.
Двухчасовая пешая прогулка к башенному комплексу Эрзи («орёл» в переводе с ингушского),состоящему из девяти боевых и тридцати жилых башен, расположенных на склоне горы над рекой Армхи.
Высота боевых башен достигает 30 метров, ширина стен у подножия — 6 метров.
Историки датируют строительство боевых башен XV-XVII вв.
Трекинг протяжённостью 2,5 км. на высоте 1300 м. над у. м.
Во время прогулки вы полюбуетесь поселениями Хамишки и Морч, руинами башенного селения Кошк и величественным хребтом Мят-лом.
Трансфер в отель.
18:00 — ужин в столовой отеля самостоятельно.
По желанию — посещение оздоровительного комплекса (сауна, баня, бассейн).
Поход к Менделевскому водопаду и к замкам Харпе и Духургишт (трекинг 9 км)
8:00 — завтрак в отеле.
9:00 — трансфер в селение Фуртоуг, начальной точке маршрута.
Прогулка к Фуртоугскому водопаду, расположенному в начале Джейрахского ущелья на склоне Столовой горы.
Своё второе название — «Менделеевский» — водопад получил в 1880 г.
В июле этого года великий химик Д. И. Менделеев посетил водопад и насладился его неудержимыми силой и красотой.
Посещение Дома-музея Г. Ахриева, знакомство с бытом и традициями ингушей XIX века.
Отправление по маршруту «Фуртоуг — замок Духургишт — замок Харпе — башенный комплекс Бейни».
Дорога будет проходить по южным отрогам горы Столовой с максимальным перепадом высоты до 350 метров.
Во время прогулки вы сможете полюбоваться горой Казбек (5033 м.), древними террасами Джейраха и Эзминским плато.
Обед (сух. паёк).
Трансфер в отель, ужин самостоятельно.
Джипинг в Таргимскую котловину к башням Вовнушки, Пялинг и Ний
8:00 — завтрак в отеле.
9:00— выезд на джипах по маршруту «Цей-лоамский перевал — Эгикал — Вовнушки — храм Тхаба-ерды — Пялинг — Ний».
Общая протяженность автомобильного маршрута — 86 км.
Дорога проходит через Цей-лоамский перевал (высота 2100 м.), с которого путешественники смогут насладиться видами Главного Кавказского хребта, горы Казбек.
На спуске с перевала путникам откроется Священная гора Цей-Лоам (3171 м.), известная как «Ингушский Олимп».
Маршрут ведет к ключевым достопримечательностям горной Ингушетии.
Вы посетите башенный город Эгикал, содержащий более 100 памятников архитектуры; средневековый замок-крепость «Вовнушки»; один из древнейших христианских храмов на территории России Тхаба-Ерды; великолепные образцы башенной архитектуры селений Ёвли, Пялинга и Ния.
Обед (сух. паёк).
После посещения селения Ний возможна прогулка к смотровой площадке, где путешественники смогут полюбоваться замком «Двух соперниц-красавиц», вершинами хребтов Цурой-лоам и Цей-лоам.
Возвращение в отель, ужин самостоятельно.
По желанию — посещение оздоровительного комплекса (сауна, баня, бассейн).
Поездка к башенным комплексам Пялинг и Ний организуется в зависимости от погодных условий
Поход на Столовую гору (3000 м над у. м.) к святилищу Мяат-сели (пешком 12,5 км.)
8:00 — завтрак в отеле.
9:00 — трансфер в селение Бейни, начальной точке маршрута.
Восхождение на священную гору Мят-Лоам, также известную под названием «гора Столовая», расположенную на высоте 3000 м. над у. м.) к храму Мят-Сели. Подъём к вершине горы займёт 3-4 часа.
Маршрут в обе стороны общей протяженностью 12,5 км. пройдет с большим перепадом высоты — до 500 м.
По пути вы посетите родник, воды которого утолят жажду и наполнят силами, и прекрасные альпийские луга.
Но самые яркие впечатления достигаются на высоте 2500 м., когда вы оказываетесь один на один с панорамой горных хребтов, снежных вершин и равнин Центрального и Восточного Кавказа.
С древности Мят-Лоам считалась священной горой.
Ежегодно в день летнего солнцестояния на Мят-Лоам проходили торжественные молебны, переходившие в праздник с танцами и народными гуляниями.
Эта традиция сохраняется и сегодня.
На вершине Мят-Лоам воздвигнуты почитаемые предками ингушей религиозные культовые строения — величественные храмы-святилища Мят-Сели, Мятер-Дяла и Сусон-Дяла.
Обед (сух. паёк).
Спуск в селение Бейни.
Трансфер в отель.
Ужин самостоятельно.
Прощание с горной Ингушетией
8:00 — завтрак в отеле.
До 12:00 — выселение из отеля.
10:00 — группой трансфер в аэропорт г. Владикавказ к рейсам в 14:00 или 13:20 (а/к «Победа», «Уральские Авиалинии»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Тип номера
|Двухместное размещение
|Доплата за одноместное размещение
Отель «Магас» - 2-х местный номер
«стандарт» (twin / dbl)
Отель «Армхи» - 2-х местный номер
«стандарт» (twin / dbl))
|54 800
|9 500
Отель «Магас» - 2-х местный номер
«стандарт» (twin / dbl)
Отель «Армхи» - 2-х местный номер
«улучшенный» (dbl)
|56 800
|11 500
Отель «Магас» - 2-х местный номер
«стандарт» (twin / dbl)
Отель «Армхи» - одноместный
номер «эконом»
|62 800
|Скидка на основные места детям с 12 до 14 лет — 5%
Одноместный номер эконом меньше по площади.
Варианты проживания
Отель Armkhi Ingushhetia
Гостиничный комплекс расположен в заповедной зоне горной Ингушетии. Это современный комплекс с классическим набором номеров от одноместных до номеров категории люкс. Часть номеров имеет окна с видом на курортную территорию и Кавказские горы, с возможностью полного затемнения. К услугам гостей высокоскоростной доступ Wi-Fi. Номера оснащены всей необходимой мебелью, косметикой для душа и ванной. В номерах категории «стандарт» имеется телевизор, высокоскоростной Wi-Fi, телефон (внутренний), двеполутораспальные кровати, банные полотенца, гигиенические средства, вешалки, зеркало, письменный стол, стулья, шкаф для одежды, информационная карта. По требованию предоставляются фен и чайник. На первом этаже отеля работает кафе-столовая «Армхи» (режим работы с 8 до 21.00)
На верхней площадке курорта ресторан «Эрзи» (двухэтажное здание с панорамным остеклением на высоте 1520 м. Режим работы: ежедневно с 10 утра до последнего клиента.
В верхнюю часть курорта можно добраться пешком по лестнице здоровья (самая длинная, восходящая в гору, лестница в России – 1780 ступенек!) или на канатной дороге (режим работы: с 10 до 17.00). Также у администратора отеля можно заказать трансфер на машине.
Завтрак по системе «шведский стол» с 8 до 10.00. Заезд в отель с 14.00, выезд – до 12.00.
Бизнес-отель «Магас»
Отель «Магас» расположен в Магасе, в 500 метрах от центра Магаса. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, бар и общий лаундж. Отель находится в 4,5 км от Насыр-Корта, в 5,7 км от Экажево и в 9 км от Али-Юрта. Стойка регистрации работает круглосуточно, на всей территории доступен бесплатный Wi-Fi. Гостям предлагают трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.
В распоряжении гостей отеля номера с кондиционером, телевизором с плоским экраном, рабочим столом, чайником, мини-баром, сейфом и собственной ванной комнатой с биде. В каждом номере предоставляется постельное белье и полотенца.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные услуги по программе, включая групповые трансферы "Магас - отель, "Армхи " - Беслан"
- 2-х местное размещение в гостиницах, в номере выбранной категории
- Питание по программе (завтраки в отеле, кроме 1 дня, 4 обеда (сух. пайка), 1 ужин
- Услуги горного гида
- Эко-сборы национального парка
- Билет в музей
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Назрань и из Владикавказа
- Питание, не включённое в программу (2 обеда, ужины)
- Дополнительные услуги на местах размещения
- Спиртные напитки
- Индивидуальные трансферы
- Поднос багажа
- Страховка от н/с
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- ветрозащитная куртка;
- трекинговые брюки;
- трекинговые ботинки или кроссовки;
- кофта (флисовая);
- рюкзак 25- 30 литров;
- накидка от дождя (дождевик) для себя и для рюкзака;
- кепка;
- солнцезащитные очки и крем от солнца с фактором защиты 50;
- индивидуальная аптечка;
- пенополиуретановая «сидушка»;
- трекинговые палки (можно взять в прокат, обратившись в нашу компанию – 1000 руб. за всю программу).
Во время прогулок в Ингушетии мужчинам и женщинам лучше надевать брюки или штаны, а рубашки-майки – с рукавами, надевать шорты не рекомендуется (как и появляться на улицах в слишком открытой одежде).
Необходим ли пропуск в туре?
Маршрут проходит в пограничной зоне. Заезд на территорию Джейрахского ущелья через пограничный пункт с предоставлением паспорта. Без ограничений допускаются только граждане РФ. Для иностранных граждан, в том числе граждан стран СНГ, необходимо оформление пограничного пропуска, подача документов за 45 дней до даты заезда.
Для Вашего удобства мы сами оформим и вышлем заполненное ходатайство в соответствующие пограничные органы. Для этого присылайте свои данные (копию паспорта, визы в РФ (при наличии), адрес прописки, контактный номер телефона).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая будет погода?
Республика Ингушетия расположена на северных склонах Кавказского хребта, в центральной его части, в зоне благоприятных климатических условий с выраженным континентальным климатом.
Основное количество осадков выпадает на горных склонах и в предгорьях. В результате этого в котловинах у подножий создается так называемая дождевая тень. Северные склоны получают более 1000 мм осадков в год, а котловины в "дождевой тени" всего около 440 мм. Лето на большей части территории умеренно теплое и влажное. В межгорных котловинах значительно суше и теплее. Среднемесячная температура июля и августа изменяется от 7,3 до 20,3°С. Абсолютный максимум температуры воздуха 34,4°С
Можно ли платить по карте в туре?
Денежная единица - российский рубль. На маршруте лучше иметь наличные деньги. В кафе, ресторанах, магазинах и в отелях оплата производится наличными. После обслуживания в кафе и ресторанах принято оставлять чаевые –10% от суммы заказа.
В Ингушетии есть банкоматы Сбербанка России:
- ул. Д. Льянова, д. 57, в туркомплексе АРМХИ;
- ул. Д. Льянова, д. 37, ДЖЕЙРАХ (круглосуточный).
Отделения Сбербанка есть только в Назрани и Карабулаке.
Есть ли особые правила поведения на Кавказе?
В республиках Северного Кавказа большинство населения исповедует ислам, вследствие этого здесь не приемлют вызывающего поведения, неуважения к старшим, очень открытой и вульгарной одежды, чрезмерного внимания к окружающим (особенно к женщинам), порицается проявление любовных чувств на людях (нежные прикосновения, ласки, поцелуи). Не стоит на улицах обращаться к незнакомым людям противоположного пола, громко и нецензурно выражаться, распивать спиртные напитки на улице. На такие явные нарушения местных моральных устоев кавказцы всегда реагируют негативно. Потому рекомендуем проявить осмотрительность и уважение к традициям республик.
В Ингушетии нельзя прикасаться к посторонним женщинам; не принято спрашивать у противоположного пола:"Где находится туалет?". Женщин здесь не принято пропускать вперед и протягивать им руку при встрече. Можно делать подарки детям. Нецензурная брань и вульгарная одежда считаются неуважительным поведением. Во время Азана, призыва на молитву, лучше помолчать, нельзя проходить поперек перед молящимся. Фотографировать людей, особенно женщин, стоит, только попросив об этом разрешения.
Местное население общается на русском языке, но в разговорах между собой горцы часто используют ингушскую речь.
Есть ли ограничения по участию в туре?
Возрастное ограничение для участников тура - не моложе 12 лет и не старше 65 лет. Если возраст туриста превышает 65 лет, то решение о его участии в программе тура принимается на основании анкеты. При бронировании тура просим максимально точно отразить в анкете сведения о своем здоровье и физической подготовке.
Турист несет полную ответственность за намеренно скрытую от организаторов информацию о заболеваниях, которые могут привести к необратимым последствиям. Мы не имеем права контролировать состояние Вашего здоровья. Поэтому мы не несем ответственности за происшествия, наступившие вследствие реакции Вашего организма на физические нагрузки и перепад высот.
Каждый турист перед началом тура в обязательном порядке проходит инструктаж по технике безопасности и расписывается об этом.
Куда можно обратиться за мед помощью в туре?
Аптечка для оказания первой помощи находится у гида, в любое время и в любом месте гид имеет возможность связаться со спасателями МЧС. В городах и поселках доступны аптеки. Аптечкой обеспечены также транспортные средства. При себе необходимо иметь специфические индивидуальные лекарства. Рекомендуем взять с собой необходимый набор лекарственных средств: средства, используемые при проблемах желудочно-кишечного тракта, средства, применяемые при простудных заболеваниях, средства от головной боли, тошноты.
г. Назрань станция скорой медицинской помощи Адрес: ул. Бакинская, 7а, тел. +7 (8732) 22-70-53, +7 (8732) 22-72-25.
Единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112 Звонок для абонента бесплатный, даже если на его счёте отрицательный баланс. С городского / сотового телефона пожарная служба и спасатели 01/101, полиция 02/202.
Пожарно – спасательная часть № 5, с. Джейрах, ул. Борова, 16, тел. 8(8734)331161.
Поисково - спасательный отряд «АРМХИ», 386430, РИ, Сунженский район, с. Джейрах, ул. Борова,15; тел. 8(8734)33-10-33.
Главное управление МЧС России по Республике Ингушетия - г. Магас, ул. Д. Мальсагова, 34.
Дежурный ГУ МЧС России по РИ - тел 8(8734)55-19-67.
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Ингушетия - 8 (8734) 55-99-99.
Будет ли сотовая связь на маршруте?
На большей части маршрута есть сотовая связь операторов МТС, Билайн, Мегафон, которая работает без перебоев. В гостиницах предоставляется бесплатный доступ в интернет через Wi-Fi.
Напоминаем Вам, что при нахождении на территории республик Северного Кавказа действует роуминг. Для уточнения условий услуги роуминга необходимо обратиться к сотовому оператору.
На сайте Вашего мобильного оператора Вы сможете выбрать любой подходящий Вам тариф для связи. Также туристы смогут приобрести местную сим-карту.
Какие условия автоперевозок?
Путешествия организуется на минивенах, микроавтобусах или внедорожного транспорта (Нива, УАЗ), в зависимости от количества человек в группе и качества дорог. В каждом транспортном средстве имеется аптечка. Во время следования предполагаются остановки, отдых, прогулки, пикники. Не допускаются: курение в автобусах, остановки в запрещенных местах, заповедных зонах.
В случае нарушения Правил проезда в транспорте, представитель фирмы (шофер) вправе высадить нарушителя на ближайшем посту ГИБДД. Компенсация стоимости путевки и транспорта в этом случае не производится.
Что надо знать о гидах?
На каждом участке тура с вами будет работать местные гиды, имеющие многолетний опыт работы в регионе. Мы считаем, что благодаря нашим гидам тур стал таким насыщенным и богатым на открытия. Их профессионализм и дружелюбие помогут Вам почувствовать древнее дыхание этой земли. Говорят, что без гида любой, даже короткий переезд - всего лишь преодоление расстояний, с гидом -это уже путешествие.
Турист должен знать, что гид имеет право: принимать необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности участников, вплоть до изменения маршрута или досрочного завершения программы в связи с возникшими опасными природными явлениями и другими обстоятельствами, а также, в случае необходимости, оказания помощи пострадавшему. Производить разделение группы в аварийной ситуации, исходя из реального наличия сил и средств, конкретной обстановки и максимальной вероятности выполнения задач по ликвидации аварии.
Гид имеет право снять участника с маршрута за неисполнение правил техники безопасности.
Меры предосторожности и правила поведения в активном туре
Вы приобрели путевку и знаете, что горы являются местом повышенной опасности для здоровья и жизни городских жителей, попавших в условия природной среды. В горах смена погоды происходит очень часто. Здесь бывают грозы, сильные ветра, низкие и высокие температуры, обвалы камней и льда, селевые потоки. На человека влияет перепад высот, температур, повышенная ультрафиолетовая активность солнца и другие факторы.
- Необходимо защищать себя от воздействия солнца. Помните, что в горах высокий уровень солнечной радиации. Ожог можно получить даже в пасмурный день. Глаза необходимо защищать с помощью солнцезащитных очков с уровнем защиты не ниже 3. Обязательно ежедневное нанесение перед выходом на маршрут солнцезащитного крема с максимальным фактором защиты на все открытые участки тела (руки, лицо, уши).
- Не допускайте перегрева или переохлаждения. Вы должны быть одеты соответственно текущим погодным и температурным условиям.
- Выходя на маршрут, даже в солнечный день, обязательно берите с собой дождевик. Погода в горах может резко меняться.
- Берегите ноги! Принимайте заблаговременно меры против натирания мозолей: берите для трекинга только удобную, разношенную обувь; перед выходом на маршрут в качестве превентивной меры заранее наклеивайте пластырь на все проблемные зоны. Используйте специальные треккинговые ботинки с прочной подошвой и поддержкой щиколотки, для сведения к минимуму риска травм при ходьбе по сильно пересеченной местности.
- Будьте осторожны среди зарослей борщевика (когда его листья намокают от росы, это растение становится крайне ядовито. Можете получить химический ожог, который долго и болезненно проходит). Нужно иметь закрытую одежду, длинные рукава, штаны, чтобы не получить ожогов, это же спасет и от солнечных ожогов.
- Своевременно сообщайте гиду-инструктору об отклонениях Вашего самочувствия от нормального. Имейте при себе личную аптечку, сформированную с учетом Ваших индивидуальных потребностей.
- Во время путешествия не рекомендуется употребление спиртных напитков, а также запрещено употребление наркотических и психотропных веществ. Это может привести к резкому ухудшению Вашего самочувствия в условиях высокогорья, нарушению процесса акклиматизации и другим неблагоприятным последствиям. В случае нарушения указанного правила, ответственность за последствия возлагается на туриста.
- Тщательно мойте овощи и фрукты. Не употребляйте в пищу мясные блюда, не подвергшиеся термальной обработке. Если Вы питаетесь в ресторане, учитывайте, что национальная кухня может быть острой, жирной и неподходящей для вашего желудка. Не употребляйте в пищу грибы, ягоды и другие растения.
- С особой осторожностью покупайте алкогольные напитки не заводского производства (домашнее вино) у частных лиц, поскольку они могут быть низкого качества и нанести вред здоровью. Просим Вас соблюдать умеренность в употреблении спиртного.
- Не отправляйтесь без сопровождения на прогулки, на пикники или в гости к малознакомым людям.
Правила поведения во время треккинга
Пребывание в условиях дикой природы всегда связано с рядом потенциальных опасностей.
- Передвижение во время активной части тура необходимо осуществлять строго по пути, указанному гидом-инструктором; недопустимо пытаться «срезать» путь, выбирать собственный и т. п. без согласования с гидом-инструктором. На горных участках внимательно следите за дорогой и смотрите под ноги, особенно после дождя.
- В случае самовольного отклонения туриста от установленного маршрута и самостоятельного осуществления им треккинга, восхождения или перехода, равно как и любых других действий, участник принимает на себя обязательства по соблюдению мер личной безопасности.
- Не совершайте самодеятельных подъемов на возвышенности (особенно скалы), переправ через раки, каньоны и т. п. Это может оказаться намного сложнее, чем Вам показалось изначально, и привести к несчастному случаю. Не взбирайтесь на каменные глыбы и скалы, не подходите к краям обрывов и берегам рек, не сбрасывайте камни с отвесных склонов.
- При прохождении маршрута обращайте внимание, куда Вы наступаете, если Вы наступите на змею, она может вас укусить. Помните, змеи нападают только с целью самозащиты.
- На маршруте туристы должны быть дисциплинированы, выполнять указания и команды руководителя, на сложных участках оказывать помощь, не преодолевать их без разведки, не проявлять лихачества и не паниковать в сложных, экстремальных условиях.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как происходит встреча и проводы в туре?
- Встреча: Встреча в день заезда в аэропорту г. Магас на выходе из зала прилета с табличкой «Величие гор». Групповой трансфер в 16:40 (рекомендованные авиарейсы: а/к «Победа» в 16:20). Мы заблаговременно сообщим вам номер и марку автобуса, телефон гида, водителя. Контакты по встрече передаются за 5 дней до заезда.
- Проводы: 10:00 — группой трансфер в аэропорт г. Владикавказ к рейсам в 14:00 или 13:20 (а/к «Победа», «Уральские Авиалинии»). Для туристов, приезжающих / уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату. Доплата за индивидуальный трансфер «отель - аэропорт Владикавказа» — от 2500 рублей за легковую машину.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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