Туры на автобусе во Владикавказе

Найдено 105 туров в категории «На автобусе» во Владикавказе, цены от 10 295 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ущелья, горные селения и арт-объекты. Топовые места Северной Осетии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Ущелья, горные селения и арт-объекты. Топовые места Северной Осетии
Познакомиться с культурой и традициями осетин, узнать о значении символов и вдохновиться видами гор
Начало: Владикавказ, у гостиницы «Владикавказ», точное вре...
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
24 999 за человека
Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
4 отзыва
Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
Погулять по трём столицам, сравнить кухню республик и узнать, что скрывают горы
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
11 июня в 13:00
14 июня в 13:00
55 000 за человека
Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
Увидеть рассвет над Казбеком, испечь традиционный пури в тандыре и пообедать на берегу Севана
Начало: Аэропорт Владикавказа до 14:30 или на ж. - д. вокз...
24 июня в 14:30
1 июля в 14:30
8690073 865 за человека
«В Чеченскую республику на два дня» мини - тур с размещением
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 7 часов
9 отзывов
«В Чеченскую республику на два дня» мини - тур с размещением
Начало: Владикавказ, центр города
Расписание: См. календарь
Сегодня в 12:00
12 июня в 12:00
10 295 за человека
Мини-тур «Путешествие по Транскаму: Северная и Южная Осетия»
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 9 часов
4 отзыва
Мини-тур «Путешествие по Транскаму: Северная и Южная Осетия»
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
Расписание: По вторникам в 08:30
11 июня в 08:30
18 июня в 08:30
10 295 за человека
Активный отдых в Осетии: Дигория и Цейское ущелье мини-тур с размещением
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
8 отзывов
Активный отдых в Осетии: Дигория и Цейское ущелье мини-тур с размещением
Начало: Улица Коцоева, 75, гостиница «Владикавказ»
Расписание: По воскресеньям в 08:30
16 июня в 08:30
23 июня в 08:30
17 835 за человека
Йога-тур в Ингушетии
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Йога-тур в Ингушетии
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
11 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 41 500 за человека
Турне за сокровищами по республикам Северного Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Турне за сокровищами по республикам Северного Кавказа
Начало: г. Махачкала
16 июня в 10:00
30 июня в 10:00
145 000 за человека
Величие гор Ингушетии
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Величие гор Ингушетии
Начало: г. Назрань
17 июня в 10:00
2 сен в 10:00
от 54 800 за человека
Легенды горной Дигории
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Легенды горной Дигории
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
30 июня в 10:00
28 июля в 10:00
от 69 000 за человека
Притяжение Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Притяжение Кавказа
Начало: г. Грозный
10 сен в 10:00
8 окт в 10:00
75 000 за человека
Башни Ингушетии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Башни Ингушетии
Начало: г. Назрань
2 ноя в 10:00
30 ноя в 10:00
от 33 000 за человека
Вкусная Осетия. Гастрономический тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Вкусная Осетия. Гастрономический тур
Начало: г. Владикавказ
23 июня в 10:00
13 июля в 10:00
39 000 за человека
4 ярких впечатления от Северного Кавказа с Южным горячим сердцем
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
4 ярких впечатления от Северного Кавказа с Южным горячим сердцем
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 49 900 за человека
Великолепие гор, кавказская кухня и тёплая компания
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Великолепие гор, кавказская кухня и тёплая компания
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 51 000 за человека
Кавказ. Катаемся, впечатляемся, объедаемся
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Кавказ. Катаемся, впечатляемся, объедаемся
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 49 000 за человека
Тур на выходные. Открой Ингушетию за 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Тур на выходные. Открой Ингушетию за 3 дня
Экскурсионный тур «Тур на выходные. Открой Ингушетию за 3 дня» на 3 дня
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
28 июня в 10:00
29 500 за человека
Пять колец Кавказа. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
скидка
3%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Пять колец Кавказа. Экскурсионный тур
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 5665054 951 за человека
Релакс-тур на Кавказ
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Релакс-тур на Кавказ
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, аэроп...
11 июня в 10:00
21 июня в 10:00
45 000 за человека
Кавказская мозаика
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Кавказская мозаика
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 65 000 за человека
Национальный Маршрут Республики Северная Осетия-Алания
🚌 На автобусе
скидка
3%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Национальный Маршрут Республики Северная Осетия-Алания
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 3724036 123 за человека
4 республики и 1001 впечатление! Экспресс-тур по Кавказу
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
4 республики и 1001 впечатление! Экспресс-тур по Кавказу
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 75 000 за человека
Загадочная Осетия
🚌 На автобусе
скидка
3%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Загадочная Осетия
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 2592525 148 за человека
5 счастливых дней на Кавказе
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
5 счастливых дней на Кавказе
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 36 000 за человека
Кавказ стал ближе
🚌 На автобусе
скидка
3%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Кавказ стал ближе
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 4310041 807 за человека
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 58 000 за человека
В мамины ручки! Оздоровительный тур в Ингушетию
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
В мамины ручки! Оздоровительный тур в Ингушетию
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
58 000 за человека
Осетия стала ближе
🚌 На автобусе
скидка
3%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Осетия стала ближе
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 3802536 885 за человека
От бурного Терека до седого Каспия
🚌 На автобусе
скидка
3%
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
От бурного Терека до седого Каспия
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
12 июня в 10:00
10 июля в 10:00
от 6500063 050 за человека
В гостях у могучего Казбека. Весна-лето
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
В гостях у могучего Казбека. Весна-лето
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
13 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 47 000 за человека
Кавказская мозаика. Экскурсии и отдых на море
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Кавказская мозаика. Экскурсии и отдых на море
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
16 авг в 10:00
23 авг в 10:00
от 129 000 за человека
Встречи с чудесами Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Встречи с чудесами Кавказа
Начало: г. Пятигорск
10 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 56 300 за человека
Встречи с чудесами Кавказа. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Встречи с чудесами Кавказа. Сокращенная программа
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
10 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 46 050 за человека
Владикавказ - Грозный - Ингушетия. Тур выходного дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Владикавказ - Грозный - Ингушетия. Тур выходного дня
Начало: г. Пятигорск
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 24 600 за человека
Экспресс Кавказ
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Экспресс Кавказ
Начало: г. Владикавказ
11 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 34 000 за человека
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии
🚉 На поезде
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии
Начало: Россия, Москва
14 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 97 800 за человека
Осетия и Ингушетия. Экспресс-тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Осетия и Ингушетия. Экспресс-тур
Начало: Владикавказ
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 18 450 за человека
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам
Начало: г. Махачкала
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 65 950 за человека
Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 9 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 9 дней
Начало: г. Махачкала
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 58 290 за человека
Легенды горцев. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Легенды горцев. Экскурсионный тур
Начало: Владикавказ
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 20 250 за человека
Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
Начало: Владикавказ
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 32 100 за человека
Средь гор высоких и могучих
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Средь гор высоких и могучих
Начало: Россия, Чеченская Республика, Грозный
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 27 700 за человека
В горах мое сердце. Зимний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
В горах мое сердце. Зимний тур
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
7 мар в 10:00
14 мар в 10:00
от 30 750 за человека
Выходные в Осетии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Выходные в Осетии
Начало: Владикавказ
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 18 450 за человека
Краски Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Краски Кавказа
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
от 32 550 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Кавказ стал ближе
    Очень интересный тур, можно посетить сразу 3 республики. Действительно интересные места, даже если ты много чего видел раньше.
    Очень интересный тур, можно посетить сразу 3 республики. Действительно интересные места, даже если ты много чего видел раньшеОчень интересный тур, можно посетить сразу 3 республики. Действительно интересные места, даже если ты много чего видел раньшеОчень интересный тур, можно посетить сразу 3 республики. Действительно интересные места, даже если ты много чего видел раньшеОчень интересный тур, можно посетить сразу 3 республики. Действительно интересные места, даже если ты много чего видел раньшеОчень интересный тур, можно посетить сразу 3 республики. Действительно интересные места, даже если ты много чего видел раньше
  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Рождественские каникулы в Осетии
    Очень хорошая организация, хорошие гиды, приличные рестораны.
    Очень хорошая организация, хорошие гиды, приличные рестораныОчень хорошая организация, хорошие гиды, приличные рестораныОчень хорошая организация, хорошие гиды, приличные рестораныОчень хорошая организация, хорошие гиды, приличные рестораныОчень хорошая организация, хорошие гиды, приличные рестораны
  • Ю
    Юлия
    31 мая 2024
    Самые гостеприимные горы России
    Спасибо за прекрасную организацию тура. Всё получилось так, как и задумывалось. Надеюсь в будущем будут учитываться особенности питания туристов. Всего
    читать дальше

    лишь достаточно сообщать о предпочтениях на кухню. Связь прекрасная везде. Было красиво, комфортно и интересно. Путешествие удалось! С благодарностью желаю всей команде и спутникам счастья)

  • В
    Воронова
    31 мая 2024
    Легенды горцев. Зимний экскурсионный тур
    Путешествие было хорошо продуманно и организованно. Спасибо Вам за это!!! Очень познавательный и насыщенный экскурсиями тур. С нами были дети
    читать дальше

    13 и 14 лет, всем очень понравилось. Ездим с Большой Страной уже не в первые, все туры грамотно скомпонованы. Посмотрели все основные достопримечательности Северной Осетии и Ингушетии. Автобусы комфортные, гиды интересные! Рекомендую данный тур.

  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Загадки кавказских ущелий. Зимний экскурсионный тур
    Большое спасибо организаторам, мы долго выбирали, долго сомневались и долго оплачивали. Приносим свои извинения. Благодарим за терпение и понимание.)))
  • Н
    Надежда
    29 мая 2024
    Рождественские каникулы в Осетии
    Спасибо руководителю принимающей стороны за серьезный и внимательный подход к туристам. Процветания вышей организации и городу Владикавказу. Гид Стелла в Махачкале достойна всяческих похвал!
    Спасибо руководителю принимающей стороны за серьезный и внимательный подход к туристам. Процветания вышей организации и городуСпасибо руководителю принимающей стороны за серьезный и внимательный подход к туристам. Процветания вышей организации и городуСпасибо руководителю принимающей стороны за серьезный и внимательный подход к туристам. Процветания вышей организации и городуСпасибо руководителю принимающей стороны за серьезный и внимательный подход к туристам. Процветания вышей организации и городуСпасибо руководителю принимающей стороны за серьезный и внимательный подход к туристам. Процветания вышей организации и городуСпасибо руководителю принимающей стороны за серьезный и внимательный подход к туристам. Процветания вышей организации и городуСпасибо руководителю принимающей стороны за серьезный и внимательный подход к туристам. Процветания вышей организации и городуСпасибо руководителю принимающей стороны за серьезный и внимательный подход к туристам. Процветания вышей организации и городуСпасибо руководителю принимающей стороны за серьезный и внимательный подход к туристам. Процветания вышей организации и городуСпасибо руководителю принимающей стороны за серьезный и внимательный подход к туристам. Процветания вышей организации и городу
  • А
    Анастасия
    29 мая 2024
    Загадки кавказских ущелий. Зимний экскурсионный тур
    Приятно удивилась уровню организованности!
  • А
    Аделя
    15 мая 2024
    Кавказ стал ближе
    Впервые побывали на Северном Кавказе. Остались от него и от тура положительные эмоции, хотя и погода не всегда благоприятствовала. Один
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    недостаток все-таки позволю себе выделить (недостаток для меня, для остальных, может, и нет): для меня было мало «пешей» части, хотелось бы побольше таких возможностей, как эко-тропа к Ляжгинскому водопаду в Горной Ингушетии, только ехать в автобусе устается. Очень понравились места, куда нас водили на обед в Грозном (Жижиг), Фиагдонском ущелье (Долина солнца, вроде), очень понравился Аланский вечер! Спасибо!

  • А
    Андрей
    7 мая 2024
    Кавказ стал ближе
    Тур понравился. Ожидания оправданы. Места красивые. Интересные экскурсии.
    Тур понравился. Ожидания оправданы. Места красивые. Интересные экскурсииТур понравился. Ожидания оправданы. Места красивые. Интересные экскурсииТур понравился. Ожидания оправданы. Места красивые. Интересные экскурсииТур понравился. Ожидания оправданы. Места красивые. Интересные экскурсииТур понравился. Ожидания оправданы. Места красивые. Интересные экскурсииТур понравился. Ожидания оправданы. Места красивые. Интересные экскурсии
  • О
    Ольга
    27 марта 2024
    Легенды горцев. Зимний экскурсионный тур
    Тур оправдал все ожидания, все организовано на высшем уровне. Гостиница (Владикавказ с видом на мечеть и Терек и идеальными завтраками)
    читать дальше

    понравилась, гиды один лучше другого, обеды сытные. Один минус - Аланский вечер всего 2 часа, не хотелось чтобы он заканчивался))) По дороге домой уже выбирали в какой ещё тур поедем с Большой страной. Спасибо всем организаторам!

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Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «На автобусе»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. Ущелья, горные селения и арт-объекты. Топовые места Северной Осетии
  2. Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
  3. Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
  4. «В Чеченскую республику на два дня» мини - тур с размещением
  5. Мини-тур «Путешествие по Транскаму: Северная и Южная Осетия»
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Эгикал
  5. Вовнушки
  6. Город мертвых
  7. Эльбрус
  8. Сказский ледник
  9. Башня Согласия
  10. Аланский монастырь
Сколько стоит тур во Владикавказе в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "На автобусе" можно забронировать 105 авторских туров от 10 295 до 145 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 286 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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