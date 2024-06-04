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недостаток все-таки позволю себе выделить (недостаток для меня, для остальных, может, и нет): для меня было мало «пешей» части, хотелось бы побольше таких возможностей, как эко-тропа к Ляжгинскому водопаду в Горной Ингушетии, только ехать в автобусе устается. Очень понравились места, куда нас водили на обед в Грозном (Жижиг), Фиагдонском ущелье (Долина солнца, вроде), очень понравился Аланский вечер! Спасибо!