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Авторский тур
4 дня
Ущелья, горные селения и арт-объекты. Топовые места Северной Осетии
Познакомиться с культурой и традициями осетин, узнать о значении символов и вдохновиться видами гор
Начало: Владикавказ, у гостиницы «Владикавказ», точное вре...
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
24 999₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
Погулять по трём столицам, сравнить кухню республик и узнать, что скрывают горы
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
11 июня в 13:00
14 июня в 13:00
55 000₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
6 дней
Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
Увидеть рассвет над Казбеком, испечь традиционный пури в тандыре и пообедать на берегу Севана
Начало: Аэропорт Владикавказа до 14:30 или на ж. - д. вокз...
24 июня в 14:30
1 июля в 14:30
8690073 865₽ за человека
Авторский тур
1 день 7 часов
«В Чеченскую республику на два дня» мини - тур с размещением
Начало: Владикавказ, центр города
Расписание: См. календарь
Сегодня в 12:00
12 июня в 12:00
10 295₽ за человека
Авторский тур
1 день 9 часов
Мини-тур «Путешествие по Транскаму: Северная и Южная Осетия»
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
Расписание: По вторникам в 08:30
11 июня в 08:30
18 июня в 08:30
10 295₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Активный отдых в Осетии: Дигория и Цейское ущелье мини-тур с размещением
Начало: Улица Коцоева, 75, гостиница «Владикавказ»
Расписание: По воскресеньям в 08:30
16 июня в 08:30
23 июня в 08:30
17 835₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Йога-тур в Ингушетии
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
11 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 41 500₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Турне за сокровищами по республикам Северного Кавказа
Начало: г. Махачкала
16 июня в 10:00
30 июня в 10:00
145 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Величие гор Ингушетии
Начало: г. Назрань
17 июня в 10:00
2 сен в 10:00
от 54 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Легенды горной Дигории
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
30 июня в 10:00
28 июля в 10:00
от 69 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Притяжение Кавказа
Начало: г. Грозный
10 сен в 10:00
8 окт в 10:00
75 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Башни Ингушетии
Начало: г. Назрань
2 ноя в 10:00
30 ноя в 10:00
от 33 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Вкусная Осетия. Гастрономический тур
Начало: г. Владикавказ
23 июня в 10:00
13 июля в 10:00
39 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
4 ярких впечатления от Северного Кавказа с Южным горячим сердцем
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 49 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Великолепие гор, кавказская кухня и тёплая компания
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 51 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Кавказ. Катаемся, впечатляемся, объедаемся
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 49 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тур на выходные. Открой Ингушетию за 3 дня
Экскурсионный тур «Тур на выходные. Открой Ингушетию за 3 дня» на 3 дня
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
28 июня в 10:00
29 500₽ за человека
скидка
3%
Авторский тур
7 дней
Пять колец Кавказа. Экскурсионный тур
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 5665054 951₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Релакс-тур на Кавказ
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, аэроп...
11 июня в 10:00
21 июня в 10:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Кавказская мозаика
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 65 000₽ за человека
скидка
3%
Авторский тур
4 дня
Национальный Маршрут Республики Северная Осетия-Алания
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 3724036 123₽ за человека
Авторский тур
8 дней
4 республики и 1001 впечатление! Экспресс-тур по Кавказу
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 75 000₽ за человека
скидка
3%
Авторский тур
4 дня
Загадочная Осетия
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 2592525 148₽ за человека
Авторский тур
5 дней
5 счастливых дней на Кавказе
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 36 000₽ за человека
скидка
3%
Авторский тур
5 дней
Кавказ стал ближе
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 4310041 807₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 58 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
В мамины ручки! Оздоровительный тур в Ингушетию
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
58 000₽ за человека
скидка
3%
Авторский тур
5 дней
Осетия стала ближе
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 3802536 885₽ за человека
скидка
3%
Авторский тур
9 дней
От бурного Терека до седого Каспия
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
12 июня в 10:00
10 июля в 10:00
от 6500063 050₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В гостях у могучего Казбека. Весна-лето
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
13 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 47 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Кавказская мозаика. Экскурсии и отдых на море
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
16 авг в 10:00
23 авг в 10:00
от 129 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Встречи с чудесами Кавказа
Начало: г. Пятигорск
10 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 56 300₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Встречи с чудесами Кавказа. Сокращенная программа
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
10 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 46 050₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Владикавказ - Грозный - Ингушетия. Тур выходного дня
Начало: г. Пятигорск
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 24 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Экспресс Кавказ
Начало: г. Владикавказ
11 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 34 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии
Начало: Россия, Москва
14 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 97 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Осетия и Ингушетия. Экспресс-тур
Начало: Владикавказ
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 18 450₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам
Начало: г. Махачкала
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 65 950₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 9 дней
Начало: г. Махачкала
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 58 290₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Легенды горцев. Экскурсионный тур
Начало: Владикавказ
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 20 250₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
Начало: Владикавказ
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 32 100₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Средь гор высоких и могучих
Начало: Россия, Чеченская Республика, Грозный
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 27 700₽ за человека
Авторский тур
6 дней
В горах мое сердце. Зимний тур
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
7 мар в 10:00
14 мар в 10:00
от 30 750₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Выходные в Осетии
Начало: Владикавказ
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 18 450₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Краски Кавказа
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
от 32 550₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнна4 июня 2024Очень интересный тур, можно посетить сразу 3 республики. Действительно интересные места, даже если ты много чего видел раньше.
- ААнна4 июня 2024Очень хорошая организация, хорошие гиды, приличные рестораны.
- ЮЮлия31 мая 2024Спасибо за прекрасную организацию тура. Всё получилось так, как и задумывалось. Надеюсь в будущем будут учитываться особенности питания туристов. Всего
- ВВоронова31 мая 2024Путешествие было хорошо продуманно и организованно. Спасибо Вам за это!!! Очень познавательный и насыщенный экскурсиями тур. С нами были дети
- ММарина30 мая 2024Большое спасибо организаторам, мы долго выбирали, долго сомневались и долго оплачивали. Приносим свои извинения. Благодарим за терпение и понимание.)))
- ННадежда29 мая 2024Спасибо руководителю принимающей стороны за серьезный и внимательный подход к туристам. Процветания вышей организации и городу Владикавказу. Гид Стелла в Махачкале достойна всяческих похвал!
- ААнастасия29 мая 2024Приятно удивилась уровню организованности!
- ААделя15 мая 2024Впервые побывали на Северном Кавказе. Остались от него и от тура положительные эмоции, хотя и погода не всегда благоприятствовала. Один
- ААндрей7 мая 2024Тур понравился. Ожидания оправданы. Места красивые. Интересные экскурсии.
- ООльга27 марта 2024Тур оправдал все ожидания, все организовано на высшем уровне. Гостиница (Владикавказ с видом на мечеть и Терек и идеальными завтраками)
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «На автобусе»
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