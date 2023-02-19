Встречи с чудесами Кавказа. Осенне-зимний тур

Побывав в этом туре, Вы посетите почти все республики Кавказа

4.7
3 отзыва
Программа по дням
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Отзывы
О гиде
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Ответы на вопросы
Побывав в этом туре, Вы посетите почти все республики Кавказа.

Вы сами сможете оценить самобытность народов каждой из них, познать и сравнить национальные традиции и обряды, понять, как история Кавказа вплетена в историю всего нашего Отечества и какое значение Кавказ всегда имел для России.

Уникальная кавказская природа просто покорит Вас своими горными ущельями, заснеженными вершинами и пьянящим чистым воздухом. Почувствуй наш Кавказ!
Встречи с чудесами Кавказа. Осенне-зимний тур
Встречи с чудесами Кавказа. Осенне-зимний тур
Встречи с чудесами Кавказа. Осенне-зимний тур
Встречи с чудесами Кавказа. Осенне-зимний тур
Встречи с чудесами Кавказа. Осенне-зимний тур
Встречи с чудесами Кавказа. Осенне-зимний тур
Встречи с чудесами Кавказа. Осенне-зимний тур
Встречи с чудесами Кавказа. Осенне-зимний тур
Встречи с чудесами Кавказа. Осенне-зимний тур
Встречи с чудесами Кавказа. Осенне-зимний тур
Встречи с чудесами Кавказа. Осенне-зимний тур
Встречи с чудесами Кавказа. Осенне-зимний тур
Встречи с чудесами Кавказа. Осенне-зимний тур
Встречи с чудесами Кавказа. Осенне-зимний тур
Встречи с чудесами Кавказа. Осенне-зимний тур
Встречи с чудесами Кавказа. Осенне-зимний тур
Встречи с чудесами Кавказа. Осенне-зимний тур
Встречи с чудесами Кавказа. Осенне-зимний тур
Встречи с чудесами Кавказа. Осенне-зимний тур
Встречи с чудесами Кавказа. Осенне-зимний тур
Встречи с чудесами Кавказа. Осенне-зимний тур
Встречи с чудесами Кавказа. Осенне-зимний тур
Встречи с чудесами Кавказа. Осенне-зимний тур
Встречи с чудесами Кавказа. Осенне-зимний тур
Встречи с чудесами Кавказа. Осенне-зимний тур
Встречи с чудесами Кавказа. Осенне-зимний тур
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Горные вершины
Горные вершины
Восхитимся видами со смотровых площадок гор Машук, Эльбрус, Чегет и Домбай-Ульген
Города КМВ
Города КМВ
Прогуляемся по самым известным городам-курортам Кавказских Минеральных Вод
Владикавказ и Грозный
Владикавказ и Грозный
Увидим главные достопримечательности этих прекрасных городов
Древние башни
Древние башни
Поразимся величием древних построек комплексов Эгикал и Таргим, и осмотрим старинный храм Тхаба-Ерды
Чегемские водопады
Чегемские водопады
Полюбуемся плачущими водопадами, как будто скалы выдавливают из себя потоки слез

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Железноводску и Пятигорску

Приезд в г. Пятигорск.

Размещение в отеле (заселение с 14:00), вещи можно оставить в камере хранения в отеле.

Рекомендуем пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет.

Встреча в холе гостиницы с представителем компании.

Экскурсия по г. Пятигорску с посещением лермонтовских мест (отправление от входа в гостиницу): озеро «Провал», Эолова арфа, Академическая галерея, грот Лермонтова, Лермонтовские ванны, парк «Цветник», грот Дианы, Ресторация, место дуэли Лермонтова, подъем на г. Машук на канатной дороге (за доп. плату).

Экскурсия в «зеленую жемчужину» КМВ – Железноводск.

Возвращение / размещение в отеле г. Пятигорск.

Свободное время.

Экскурсия по Железноводску и ПятигорскуЭкскурсия по Железноводску и ПятигорскуЭкскурсия по Железноводску и ПятигорскуЭкскурсия по Железноводску и ПятигорскуЭкскурсия по Железноводску и Пятигорску
2 день

Приэльбрусье

Завтрак (ланч-бокс).

Экскурсия в замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший сердца миллионов людей – в Приэльбрусье.

Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью.

Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха.

Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса.

Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол на поляне Азау.

С нее начинается подъем на Эльбрус.

В программу экскурсии входит посещение горы Чегет.

С горы Чегет открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз-Орун.

Обед на поляне Чегет или поляне Азау.

Возвращение в отель г. Пятигорск.

Свободное время.

ПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусье
3 день

Владикавказ, Грозный

Завтрак (ланч-бокс).

Освобождение номеров.

Выезд во Владикавказ.

Обзорная экскурсия по Владикавказу:

  • пешеходная прогулка по старинным улицам города;
  • посещение Мемориала Военной Славы.

Обед.

Переезд в Грозный.

Экскурсия «Вечерний Грозный»*:

  • Грозный – Сити;
  • музей Ахмада Кадырова;
  • мечеть «Сердце Чечни».

Размещение в гостинице Грозного.

Ужин.

Свободное время.

*В случае, запрета на въезд в город Грозный в связи неблагоприятной эпидемиологической обстановкой или распоряжением руководства республики, экскурсия в столицу Чечни будет заменена на равноценную экскурсию в республике Северная Осетия

Владикавказ, ГрозныйВладикавказ, ГрозныйВладикавказ, ГрозныйВладикавказ, Грозный
4 день

Ингушетия

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсию в Ингушетию.

Посещение Таргимской котловины.

Древний башенный комплекс Таргим и Эгикал.

Посещение древнего храма Тхаба-Ерды.

Обед.

Возвращение в Пятигорск.

Размещение в гостинице.

Свободное время.

ИнгушетияИнгушетияИнгушетия
5 день

Чегемское ущелье

Завтрак.

Экскурсия в Чегемское ущелье с посещением Чегемских водопадов.

Одно из красивейших мест на территории России — Чегемское ущелье расположилось в средней части Кабардино-Балкарии.

От других ущелий Чегемское отличается тем, что дорога идет почти по его дну, а теснина очень узкая и имеет высокие отвесные стены.

Самая главная достопримечательность Чегемской теснины — это, конечно же, стена водопадов Су-Аузу («водяное горло»).

Потоки воды вырываются прямо из скал и обрушиваются вниз бурлящим потоком с высоты 50–60 м.

Вы полюбуетесь плачущими водопадами, как будто скалы выдавливают из себя потоки слез.

Зимой вода замерзает, образуя восхитительное зрелище ледяного водопада.

Здесь забываешь обо всем, только наслаждаешься красотой этого чуда и белым безмолвием вершин.

Обед.

Возвращение в Пятигорск.

Свободное время.

Чегемское ущельеЧегемское ущельеЧегемское ущельеЧегемское ущелье
6 день

Домбай

Завтрак (ланч бокс).

Экскурсия в известный горнолыжный курорт страны – Домбай.

Домбай – это долина, по кругу ограниченная горами – типичный горный цирк.

Среди них и высочайшая точка Западного Кавказа – гора Домбай-Ульген («убитый зубр»), высота 4047 м над уровнем моря.

Подъем на канатных дорогах на высоту 3000 м (за доп. плату).

Обед на домбайской поляне.

Остановка на реке Уллу-Муруджу – одна из самых чистых рек Европы.

Возвращение в отель г. Пятигорск.

Свободное время.

ДомбайДомбайДомбайДомбай
7 день

Кисловодск

Завтрак в кафе отеля.

Освобождение номеров.

Экскурсия по Кисловодску и окрестностям.

Знакомство с самым южным городом-курортом КМВ – солнечным Кисловодском, снискавшим славу лучшего кардиологического курорта России.

Экскурсанты прогуляются по курортному парку с его знаменитым Зеркальным прудом, говорливой речкой Ольховкой, через которую перекинут мостик «Дамский каприз», попробуют три типа кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее.

Экскурсанты побывают у природного памятника горы – Кольцо, которую описал М. Ю. Лермонтов в повести «Княжна Мери» и о геологическом прошлом которой они услышат.

Экскурсия на медовые водопады.

Посмотрим на знаменитую Рим-гору по дороге к Медовым водопадам, образованных потоком реки в гранитах Скалистого хребта, спуск в каньон реки оставит неизгладимое впечатление своей сумрачностью и таинственностью.

Возвращение в Пятигорск.

Отъезд.

КисловодскКисловодскКисловодскКисловодск

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Пятигорске и в гостинице г. Грозный (Тийналла, Беркат).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Название отеляСтоимость тураДоп. сутки за номер
«Южная»**, 2-х местный «Стандарт»47 3503 200
«Южная»**, 1-но местный «Стандарт»54 3502 200
«Пятигорск»**, 2-х местный «Стандарт»51 7504 550
«Пятигорск»**, 1-но местный «Стандарт»58 2502 800
«Машук»**, 2-х местный «Стандарт»52 5504 800**
«Машук»**, 1-но местный «Стандарт»66 0504 000**
«Интурист»***, 2-х местный «Стандарт»54 5005 400
«Интурист»***, 1-но местный «Стандарт»70 6004 700
«Бештау»***, 2-х местный «Стандарт»58 7006 700**
«Бештау»***, 1-но местный «Стандарт»79 7006 100**
«Бугарь»***, 2-х местный «Стандарт»56 4506 000**
«Бугарь»***, 1-но местный «Стандарт»73 8505 200**

*в отеле «Южная» не предусмотрены завтраки, напротив отеля есть столовая, режим работы с 08:00, обеды по маршруту, завтрак и ужин в г. Грозный предусмотрены при проживании в этом отеле.

**стоимость дополнительных суток в отелях «Машук», «Бештау» и «Бугарь» может меняться в зависимости от дат заезда.

Варианты проживания

Гостиница «Машук»

5 ночей

Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.

Гостиница «Машук»Гостиница «Машук»Гостиница «Машук»Гостиница «Машук»Гостиница «Машук»

Отель «Интурист»

5 ночей

Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации. В ресторане «Рандеву» предлагают блюда кавказской и европейской кухни. В отеле гости смогут поиграть в бильярд.

Пятигорский центральный железнодорожный вокзал находится в 3 км от отеля «Интурист», а до аэропорта Минеральных Вод можно доехать за 25 минут. За дополнительную плату можно организовать трансфер.

В номере: размещение с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.

Отель «Интурист»Отель «Интурист»Отель «Интурист»Отель «Интурист»Отель «Интурист»

Отель «Бештау»

5 ночей

Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.

При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.

Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.

В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.

Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»

Гостиница «Пятигорск»

5 ночей

Гостиница «Пятигорск» находится в центре города, в 20 метрах от поющих фонтанов. На ее территории предоставляется бесплатный WiFi.

Номера оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с плоским экраном.

В гостинице работает ресторан и бар.

Железнодорожный вокзал Пятигорска расположен в 1,7 км от гостиницы «Пятигорск», аэропорт Минеральных Вод - в 26,5 км.

Гостиница «Пятигорск»Гостиница «Пятигорск»Гостиница «Пятигорск»Гостиница «Пятигорск»Гостиница «Пятигорск»Гостиница «Пятигорск»Гостиница «Пятигорск»Гостиница «Пятигорск»

Гостиница «Южная»

5 ночей

Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска. К услугам гостей ярко оформленные в строгом стиле номера с кондиционерами.
В каждом номере установлен телевизор и есть балкон. Некоторые номера оснащены отдельным туалетом, а другие располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетными принадлежностями, халатами и тапочками.

Гости могут либо перекусить в собственном баре отеля или пообедать в местных кафе рядом с отелем.

Международный аэропорт города Минеральные Воды расположен в 25,5 км от гостиницы «Южная».

Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»

Гостиница «Бугарь»

5 ночей

Отель «Бугарь» с баром и общим лаунджем расположен в Пятигорске. В отеле работают ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер. На всей территории можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. На территории обустроена бесплатная частная парковка.

Номера оснащены кондиционером, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с душем, письменный стол и чайник. Предоставляются полотенца и постельное белье.

Ежедневно для гостей сервируют континентальный завтрак.

Гостиница «Бугарь»Гостиница «Бугарь»Гостиница «Бугарь»Гостиница «Бугарь»Гостиница «Бугарь»

Гостиница «Беркат»

1 ночь

Гостиница «Беркат» расположена рядом с одной из главных спортивных арен города «Колизеем», и станет самым удобным местом для расположения участников многочисленных спортивных и культурных мероприятий, который здесь часто проводятся.

Сегодня гостям могут предложить 74 номера, в том числе и люкс класса.

Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»

Отель «Тийнала»

1 ночь

Отель «Тийнала» расположен в Грозном, в 12 км от стадиона «Ахмат-Арена». К услугам гостей отеля Tiynalla ресторан, бесплатная частная парковка и сад. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi.

Каждое утро в отеле сервируют континентальный завтрак и завтрак «шведский стол».

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице г. Пятигорск и г. Грозный
  • Питание, указанное в программе (6 завтраков, 5 обедов, 1 ужин)
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды / г. Пятигорска и обратно
  • Индивидуальный трансфер аэропорт Минеральные воды – Пятигорск – 1 200 рублей за машину. Время в пути 30-40 минут
  • Питание, не указанное в программе
  • Курортный сбор в гостинице 100 руб. /чел. в сутки
  • Подъем по канатной дороге на г. Машук – 360 руб. /чел.
  • Подъем по канатным дорогам в Приэльбрусье:на г. Чегет – 900 руб. /чел.,на г. Эльбрус – 1 400 руб. /чел. (все очереди)
  • На г. Чегет – 900 руб. /чел.
  • На г. Эльбрус – 1 400 руб. /чел. (все очереди)
  • Экологический сбор в Приэльбрусье – 150 руб. /чел.
  • Подъем на смотровую площадку «Грозный Сити» и вход в музей – 300 руб. /чел.
  • Экологический сбор в Ингушетии – 150 руб. /чел.
  • Подъем по канатной дороге в Домбае – 1 600 руб. /чел. / все очереди
  • Экологический сбор на Медовых водопадах – 60 руб. /чел
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы, необходимые в поездку (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС).
  • удобную одежду по сезону + теплую одежду для посещения Приэльбрусья и Домбая
  • удобную спортивную обувь
  • плащ-дождевик или зонтик
  • солнцезащитные очки и крем
  • купальники и наряды для фотосессий
  • личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости)
  • деньги на личные цели

Обратите внимание, что регион многоконфессиональный. На небольшой территории проживают люди разных вероисповеданий, со своей уникальной историей, своими традициями и порядками. Будьте толерантны в отношении обычаев кавказских народов. Посещая республики Северного Кавказа, не забывайте о внешнем виде. При посещении святых мест – головные уборы, закрытые плечи, ноги. Не рекомендуется в теплый период оголение рук, короткие юбки, для мужчин – шорты.

Во сколько и где начало и окончание тура?

Встреча с представителем туроператора в первый экскурсионный день происходит в холле гостиницы проживания согласно следующему расписанию:

  • Отель «Бугарь» – 12.40;
  • Гостиница «Южная» – 13.00;
  • Отель «Бештау» – 13.10;
  • Пансионат «Искра» – 13.20;
  • Отель «Машук» – 13.25;
  • Гостиница «Пятигорск» – 13.30;
  • Отель «Интурист» – 13.35.

Сразу после организационной встречи начинается экскурсионная программа, поэтому необходимо быть готовыми к ее посещению. Просьба приходить на встречу точно в назначенное время.

Точное время встречи представителя тур компании с туристами будет указано в программе с таймингом.

Первый день тура начинается ориентировочно в 13.00, просьба пообедать заранее, остановки на обед по туру в этот день не предусмотрено.

Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.

Тур заканчивается в 18.00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие правила безопасности нужно соблюдать на экскурсиях?

На экскурсиях необходимо выполнять следующие правила безопасности:

  1. Соблюдать общепринятые правила поведения и личной гигиены.
  2. Соблюдать дисциплину, четко выполнять все указания экскурсовода и руководителя группы.
  3. Соблюдать установленный и объявленный распорядок экскурсии, а также время, отпущенное для осмотра конкретного объекта посещения.
  4. Отлучаться от группы только с разрешения экскурсовода и руководителя группы.
  5. Приобретать и употреблять продукты питания только после согласования с руководителем группы.
  6. В весеннее и летнее время проводить личный визуальный осмотр на предмет обнаружения клещей.
  7. Внимательно слушать экскурсовода.

Техника безопасности на экскурсионных объектах:

  1. При посещении смотровых площадок не выходить за установленные ограждения.
  2. При посещении производственных помещений держаться группой. Не подходить к движущимся и вращающимся механизмам. Беречь глаза от пыли. С территории предприятий ничего не выносить.
  3. Быть осторожным, беречь глаза от мелкой каменной крошки и пальцы рук.
  4. Не разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить к электропроводам, неогороженным краям оврагов, обрывов и т. д.

Во время автобусной экскурсии:

  1. Туристы обязаны бережно обращаться с имеющимся оборудованием салона автобуса.
  2. Посадка в автобус производится только по команде руководителя, на места, указанные руководителем.
  3. Ручная кладь туристов располагается в специально отведенном месте (под сиденьем, на верхней полке и др.). Запрещается располагать сумки или иные вещи туристов в проходах. В целях безопасности проход должен быть свободным.
  4. Перед началом движения автобуса экскурсант обязуется пристегнуться ремнями безопасности и не расстегивать их до полной остановки автобуса или разрешения сопровождающего лица (экскурсовода).
  5. Запрещено вставать со своих мест и ходить по салону во время движения автобуса.
  6. Запрещено открывать окна без разрешения водителя.
  7. Запрещается отвлекать водителей во время движения. Все Ваши вопросы решит экскурсовод или старший группы.
  8. Запрещено выставлять какие-либо части тела, а также выбрасывать мусор в открытые окна автобуса.
  9. Во время движения автобуса запрещается распивать любые напитки и кушать.
  10. В случае появления признаков укачивания или тошноты необходимо сразу сообщить сопровождающему лицу или экскурсоводу.
  11. Во время остановки автобуса не вставать с мест до полной остановки автобуса и особого распоряжения руководителя группы. Выходить из автобуса можно только после экскурсовода и руководителя группы.
  12. Покидая своё место во время стоянки, спинку кресла необходимо вернуть в первоначальное положение.
  13. При выходе из автобуса не следует толпиться, выходить аккуратно по одному человеку.
  14. Выход из автобуса производится через переднюю дверь. После выхода из автобуса не разбредаться, собраться в указанном месте и следовать указаниям экскурсовода (сопровождающего лица).
  15. При возвращении в автобус необходимо занимать те места, на которых сидели до выхода из него.
  16. Вы входите в чистый автобус. Выйти Вы должны из чистого автобуса. В связи с этим в автобусе запрещается оставлять мусор, грызть семечки, оставлять пустые бутылки, фантики, очистки от фруктов.
  17. В автобусах не курят.
  18. Во время экстренного торможения необходимо упереться ногами и руками во впереди стоящее кресло.
  19. В случае аварии чётко выполнять инструкции водителя и руководителя группы.

Во время пешеходной экскурсии:

  1. Во время движения по улице необходимо идти компактной группой, не мешая другим пешеходам.
  2. Проезжую часть улицы необходимо переходить только в установленных для этих мест с соблюдением дорожного движения и по команде руководителя группы или экскурсовода.

Общие меры предосторожности:

  1. Сумочки и кошельки надо держать крепко в руках, а не на плече.
  2. Паспорт желательно хранить отдельно от денег.
  3. Не оставляйте на виду ценные вещи, дамские сумочки, фото-видео аппаратуру.
  4. Не оставляйте вещи без присмотра во время посещения экскурсионных объектов.
  5. Для защиты от солнца используйте головные уборы и солнцезащитные очки.
  6. Если Вы почувствовали себя плохо, необходимо немедленно сообщить об этом руководителю группы или экскурсоводу.
  7. Обращайте внимание на состояние здоровья и поведение участников экскурсии, немедленно сообщайте руководителю группы или экскурсоводу о первых признаках нездоровья или отсутствия участника экскурсии.
  8. Если Вы отстали от группы, немедленно свяжитесь с руководителем группы или другим участником мероприятия. Если не удается связаться, обратитесь в государственное учреждение: музей, милицию, ближайшее образовательное учреждение.
Возможны ли изменения в программе тура?
  • Организатор оставляет за собой право менять последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, заменяя их равноценными.
  • Также возможна замена заявленных по программе гостиниц на равноценные.
  • Возможно проживание в Пятигорске в другой гостинице по желанию туриста с пересчетом тура. Но до места посадки на экскурсии туристы добираются самостоятельно.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
В
19 фев 2023
Добрый день!
Необыкновенный тур! За 5 дней получаешь возможность увидеть все основные красоты Кавказа. Отдельно хочу сказать спасибо Куратору Виктории и гидам Александру, Полине, Алене, Виктории - те знания, которыми вы делитесь с туристами - бесценны! История региона, быт и культура народов, уникальность мест и локации в целом - я получил столько интересной информации доступным языком, равноценной прочтению нескольких книг.

Отдельно хочу заметить, что гиды всегда были рядом, подсказывали и терпели все прихоти и особенности отечественного туриста!

Спасибо! До встречи летом)

P.S. Стрежемент не похож на Ягерместер, но тоже вкусный)
Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!
В
7 фев 2023
Ездили в тур с 3 по 5 февраля 2023 года.

Прилетели днем 3 числа, нас встретил трансфер, заселились в отель Машук - этот отель не советую, если вы боитесь что нибудь сломать, в нашем номере в ванной все пластиковое - от зеркала до вешалки для полотенец, у нас сломался душ, с нас хотели взять за ремонт деньги …
Это очень испортило настроение, все держалось на соплях …
Брали размещение в двухместном номере с доп. местом, доп. место - раскладушка.

Погуляли первые пол дня сами, советую посетить озеро Провал
Второй день по программе поехали на гору Домбай, в пути 4 часа в одну сторону, останавливали на перекус - на троих вышло 1000 рублей (чай и хычины нац. блюдо), обязательно берите наличку, с ней удобнее, на рынках нет касс.
На Домбай одевайтесь очень тепло, ветер сильный, мы замерзли, но забрались на высоту, цены в кафе на горе высокие, обед на 1 человека 1500 в среднем + расходы на подьем на канатных дорогах 1600 на человека.

Второй день по туру отправились сначала на Гору- Кольцо, в чайный домик и в Кисловодск.
В принципе тур не плохой, но думаю, что он больше подходит для людей от 40 тысяч, в городах особо смотреть нечего, если тебе не интересны термованны и вода регионов КВМ.
Но моей маме очень понравилось, ей 49, она ходила принимала ванны, пила водичку.
Ездили в тур с 3 по 5 февраля 2023 года.Ездили в тур с 3 по 5 февраля 2023 года.Ездили в тур с 3 по 5 февраля 2023 года.Ездили в тур с 3 по 5 февраля 2023 года.Ездили в тур с 3 по 5 февраля 2023 года.
С
5 фев 2023
Наш тур "Это Кавказ!" проходил с 30.01.23 по 03.02.23. Проживали в Кисловодске, в гостинице Ария. Очень удобное расположение. Недалеко находится потрясающий Кисловодский национальный парк! Очень интересная насыщенная программа тура позволяет за 5 дней увидеть основные достопримечательности этого прекрасного региона, включая Эльбрус и Домбай! Замечательные экскурсоводы сопровождали нас на всех экскурсиях. Особенно хочется отметить Максима Николаевича в Пятигорске и Светлану в Ессентуках, Железноводске и на Эльбрусе! Хочется вернуться сюда еще не один раз!
Наш тур "Это Кавказ!" проходил с 30.01.23 по 03.02.23. Проживали в Кисловодске, в гостинице Ария. ОченьНаш тур "Это Кавказ!" проходил с 30.01.23 по 03.02.23. Проживали в Кисловодске, в гостинице Ария. ОченьНаш тур "Это Кавказ!" проходил с 30.01.23 по 03.02.23. Проживали в Кисловодске, в гостинице Ария. ОченьНаш тур "Это Кавказ!" проходил с 30.01.23 по 03.02.23. Проживали в Кисловодске, в гостинице Ария. ОченьНаш тур "Это Кавказ!" проходил с 30.01.23 по 03.02.23. Проживали в Кисловодске, в гостинице Ария. Очень

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