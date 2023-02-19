Ездили в тур с 3 по 5 февраля 2023 года.



Прилетели днем 3 числа, нас встретил трансфер, заселились в отель Машук - этот отель не советую, если вы боитесь что нибудь сломать, в нашем номере в ванной все пластиковое - от зеркала до вешалки для полотенец, у нас сломался душ, с нас хотели взять за ремонт деньги …

Это очень испортило настроение, все держалось на соплях …

Брали размещение в двухместном номере с доп. местом, доп. место - раскладушка.



Погуляли первые пол дня сами, советую посетить озеро Провал

Второй день по программе поехали на гору Домбай, в пути 4 часа в одну сторону, останавливали на перекус - на троих вышло 1000 рублей (чай и хычины нац. блюдо), обязательно берите наличку, с ней удобнее, на рынках нет касс.

На Домбай одевайтесь очень тепло, ветер сильный, мы замерзли, но забрались на высоту, цены в кафе на горе высокие, обед на 1 человека 1500 в среднем + расходы на подьем на канатных дорогах 1600 на человека.



Второй день по туру отправились сначала на Гору- Кольцо, в чайный домик и в Кисловодск.

В принципе тур не плохой, но думаю, что он больше подходит для людей от 40 тысяч, в городах особо смотреть нечего, если тебе не интересны термованны и вода регионов КВМ.

Но моей маме очень понравилось, ей 49, она ходила принимала ванны, пила водичку.