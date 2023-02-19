Приезд в г. Пятигорск.
Размещение в отеле (заселение с 14:00), вещи можно оставить в камере хранения в отеле.
Рекомендуем пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет.
Встреча в холе гостиницы с представителем компании.
Экскурсия по г. Пятигорску с посещением лермонтовских мест (отправление от входа в гостиницу): озеро «Провал», Эолова арфа, Академическая галерея, грот Лермонтова, Лермонтовские ванны, парк «Цветник», грот Дианы, Ресторация, место дуэли Лермонтова, подъем на г. Машук на канатной дороге (за доп. плату).
Экскурсия в «зеленую жемчужину» КМВ – Железноводск.
Возвращение / размещение в отеле г. Пятигорск.
Свободное время.
Завтрак (ланч-бокс).
Экскурсия в замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший сердца миллионов людей – в Приэльбрусье.
Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью.
Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха.
Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса.
Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол на поляне Азау.
С нее начинается подъем на Эльбрус.
В программу экскурсии входит посещение горы Чегет.
С горы Чегет открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз-Орун.
Обед на поляне Чегет или поляне Азау.
Возвращение в отель г. Пятигорск.
Свободное время.
Завтрак (ланч-бокс).
Освобождение номеров.
Выезд во Владикавказ.
Обзорная экскурсия по Владикавказу:
Обед.
Переезд в Грозный.
Экскурсия «Вечерний Грозный»*:
Размещение в гостинице Грозного.
Ужин.
Свободное время.
*В случае, запрета на въезд в город Грозный в связи неблагоприятной эпидемиологической обстановкой или распоряжением руководства республики, экскурсия в столицу Чечни будет заменена на равноценную экскурсию в республике Северная Осетия
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсию в Ингушетию.
Посещение Таргимской котловины.
Древний башенный комплекс Таргим и Эгикал.
Посещение древнего храма Тхаба-Ерды.
Обед.
Возвращение в Пятигорск.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
Завтрак.
Экскурсия в Чегемское ущелье с посещением Чегемских водопадов.
Одно из красивейших мест на территории России — Чегемское ущелье расположилось в средней части Кабардино-Балкарии.
От других ущелий Чегемское отличается тем, что дорога идет почти по его дну, а теснина очень узкая и имеет высокие отвесные стены.
Самая главная достопримечательность Чегемской теснины — это, конечно же, стена водопадов Су-Аузу («водяное горло»).
Потоки воды вырываются прямо из скал и обрушиваются вниз бурлящим потоком с высоты 50–60 м.
Вы полюбуетесь плачущими водопадами, как будто скалы выдавливают из себя потоки слез.
Зимой вода замерзает, образуя восхитительное зрелище ледяного водопада.
Здесь забываешь обо всем, только наслаждаешься красотой этого чуда и белым безмолвием вершин.
Обед.
Возвращение в Пятигорск.
Свободное время.
Завтрак (ланч бокс).
Экскурсия в известный горнолыжный курорт страны – Домбай.
Домбай – это долина, по кругу ограниченная горами – типичный горный цирк.
Среди них и высочайшая точка Западного Кавказа – гора Домбай-Ульген («убитый зубр»), высота 4047 м над уровнем моря.
Подъем на канатных дорогах на высоту 3000 м (за доп. плату).
Обед на домбайской поляне.
Остановка на реке Уллу-Муруджу – одна из самых чистых рек Европы.
Возвращение в отель г. Пятигорск.
Свободное время.
Завтрак в кафе отеля.
Освобождение номеров.
Экскурсия по Кисловодску и окрестностям.
Знакомство с самым южным городом-курортом КМВ – солнечным Кисловодском, снискавшим славу лучшего кардиологического курорта России.
Экскурсанты прогуляются по курортному парку с его знаменитым Зеркальным прудом, говорливой речкой Ольховкой, через которую перекинут мостик «Дамский каприз», попробуют три типа кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее.
Экскурсанты побывают у природного памятника горы – Кольцо, которую описал М. Ю. Лермонтов в повести «Княжна Мери» и о геологическом прошлом которой они услышат.
Экскурсия на медовые водопады.
Посмотрим на знаменитую Рим-гору по дороге к Медовым водопадам, образованных потоком реки в гранитах Скалистого хребта, спуск в каньон реки оставит неизгладимое впечатление своей сумрачностью и таинственностью.
Возвращение в Пятигорск.
Отъезд.
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Пятигорске и в гостинице г. Грозный (Тийналла, Беркат).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Название отеля
|Стоимость тура
|Доп. сутки за номер
|«Южная»**, 2-х местный «Стандарт»
|47 350
|3 200
|«Южная»**, 1-но местный «Стандарт»
|54 350
|2 200
|«Пятигорск»**, 2-х местный «Стандарт»
|51 750
|4 550
|«Пятигорск»**, 1-но местный «Стандарт»
|58 250
|2 800
|«Машук»**, 2-х местный «Стандарт»
|52 550
|4 800**
|«Машук»**, 1-но местный «Стандарт»
|66 050
|4 000**
|«Интурист»***, 2-х местный «Стандарт»
|54 500
|5 400
|«Интурист»***, 1-но местный «Стандарт»
|70 600
|4 700
|«Бештау»***, 2-х местный «Стандарт»
|58 700
|6 700**
|«Бештау»***, 1-но местный «Стандарт»
|79 700
|6 100**
|«Бугарь»***, 2-х местный «Стандарт»
|56 450
|6 000**
|«Бугарь»***, 1-но местный «Стандарт»
|73 850
|5 200**
*в отеле «Южная» не предусмотрены завтраки, напротив отеля есть столовая, режим работы с 08:00, обеды по маршруту, завтрак и ужин в г. Грозный предусмотрены при проживании в этом отеле.
**стоимость дополнительных суток в отелях «Машук», «Бештау» и «Бугарь» может меняться в зависимости от дат заезда.
Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.
Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации. В ресторане «Рандеву» предлагают блюда кавказской и европейской кухни. В отеле гости смогут поиграть в бильярд.
Пятигорский центральный железнодорожный вокзал находится в 3 км от отеля «Интурист», а до аэропорта Минеральных Вод можно доехать за 25 минут. За дополнительную плату можно организовать трансфер.
В номере: размещение с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.
Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.
Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.
В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.
Гостиница «Пятигорск» находится в центре города, в 20 метрах от поющих фонтанов. На ее территории предоставляется бесплатный WiFi.
Номера оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с плоским экраном.
В гостинице работает ресторан и бар.
Железнодорожный вокзал Пятигорска расположен в 1,7 км от гостиницы «Пятигорск», аэропорт Минеральных Вод - в 26,5 км.
Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска. К услугам гостей ярко оформленные в строгом стиле номера с кондиционерами.
В каждом номере установлен телевизор и есть балкон. Некоторые номера оснащены отдельным туалетом, а другие располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетными принадлежностями, халатами и тапочками.
Гости могут либо перекусить в собственном баре отеля или пообедать в местных кафе рядом с отелем.
Международный аэропорт города Минеральные Воды расположен в 25,5 км от гостиницы «Южная».
Отель «Бугарь» с баром и общим лаунджем расположен в Пятигорске. В отеле работают ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер. На всей территории можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. На территории обустроена бесплатная частная парковка.
Номера оснащены кондиционером, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с душем, письменный стол и чайник. Предоставляются полотенца и постельное белье.
Ежедневно для гостей сервируют континентальный завтрак.
Гостиница «Беркат» расположена рядом с одной из главных спортивных арен города «Колизеем», и станет самым удобным местом для расположения участников многочисленных спортивных и культурных мероприятий, который здесь часто проводятся.
Сегодня гостям могут предложить 74 номера, в том числе и люкс класса.
Отель «Тийнала» расположен в Грозном, в 12 км от стадиона «Ахмат-Арена». К услугам гостей отеля Tiynalla ресторан, бесплатная частная парковка и сад. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi.
Каждое утро в отеле сервируют континентальный завтрак и завтрак «шведский стол».
Обратите внимание, что регион многоконфессиональный. На небольшой территории проживают люди разных вероисповеданий, со своей уникальной историей, своими традициями и порядками. Будьте толерантны в отношении обычаев кавказских народов. Посещая республики Северного Кавказа, не забывайте о внешнем виде. При посещении святых мест – головные уборы, закрытые плечи, ноги. Не рекомендуется в теплый период оголение рук, короткие юбки, для мужчин – шорты.
Встреча с представителем туроператора в первый экскурсионный день происходит в холле гостиницы проживания согласно следующему расписанию:
Сразу после организационной встречи начинается экскурсионная программа, поэтому необходимо быть готовыми к ее посещению. Просьба приходить на встречу точно в назначенное время.
Точное время встречи представителя тур компании с туристами будет указано в программе с таймингом.
Первый день тура начинается ориентировочно в 13.00, просьба пообедать заранее, остановки на обед по туру в этот день не предусмотрено.
Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.
Тур заканчивается в 18.00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На экскурсиях необходимо выполнять следующие правила безопасности:
Техника безопасности на экскурсионных объектах:
Во время автобусной экскурсии:
Во время пешеходной экскурсии:
Общие меры предосторожности: