Побывав в этом туре, Вы посетите почти все республики Кавказа. Вы сами сможете оценить самобытность народов каждой из них, познать и сравнить национальные традиции и обряды, понять, как история Кавказа вплетена в историю всего нашего Отечества и какое значение Кавказ всегда имел для России. Уникальная кавказская природа просто покорит Вас своими горными ущельями, заснеженными вершинами и пьянящим чистым воздухом. Почувствуй наш Кавказ!

Познакомимся с городом-фениксом, возрожденным из пепла уже такой далекой войны

Нас ждет сити-тур по основным знаковым местам города

Побываем в горном районе республики и увидим древние башенные комплексы

Побываем на самом известном горнолыжном курорте страны

Поднимемся на канатных дорогах на горы Эльбрус (самая высокая гора России и Европы) и Чегет

Программа тура по дням

1 день Пятигорск и Железноводск

Приезд в г. Пятигорск. Размещение в отеле (заселение с 14:00), вещи можно оставить в камере хранения в отеле. Рекомендуем пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет. Встреча в холе гостиницы с представителем компании. Экскурсия по г. Пятигорску с посещением лермонтовских мест (отправление от входа в гостиницу): озеро «Провал», Эолова арфа, Академическая галерея, грот Лермонтова, Лермонтовские ванны, парк «Цветник», грот Дианы, Ресторация, место дуэли Лермонтова, подъем на г. Машук на канатной дороге (за доп. плату). Экскурсия в «зеленую жемчужину» КМВ – Железноводск. Возвращение / размещение в отеле г. Пятигорск. Свободное время.

2 день Приэльбрусье

Завтрак (ланч-бокс). Экскурсия в замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший сердца миллионов людей – в Приэльбрусье. Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью. Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха. Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса. Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол на поляне Азау. С нее начинается подъем на Эльбрус. В программу экскурсии входит посещение горы Чегет. С горы Чегет открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз-Орун. Обед на поляне Чегет или поляне Азау. Возвращение в отель г. Пятигорск. Свободное время.

3 день Владикавказ, Грозный

Завтрак (ланч-бокс). Освобождение номеров. Выезд во Владикавказ. Обзорная экскурсия по Владикавказу: пешеходная прогулка по старинным улицам города;

посещение Мемориала Военной Славы. Обед. Переезд в Грозный. Экскурсия «Вечерний Грозный»*: Грозный – Сити;

музей Ахмада Кадырова;

мечеть «Сердце Чечни». Размещение в гостинице Грозного. Ужин. Свободное время. *В случае, запрета на въезд в город Грозный в связи неблагоприятной эпидемиологической обстановкой или распоряжением руководства республики, экскурсия в столицу Чечни будет заменена на равноценную экскурсию в республике Северная Осетия

4 день Ингушетия

Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Выезд на экскурсию в Ингушетию. Посещение Таргимской котловины. Древний башенный комплекс Таргим и Эгикал. Посещение древнего храма Тхаба-Ерды. Обед. Возвращение в Пятигорск. Размещение в гостинице. Свободное время.

5 день Чегемское ущелье

Завтрак. Экскурсия в Чегемское ущелье с посещением Чегемских водопадов. Одно из красивейших мест на территории России — Чегемское ущелье расположилось в средней части Кабардино-Балкарии. От других ущелий Чегемское отличается тем, что дорога идет почти по его дну, а теснина очень узкая и имеет высокие отвесные стены. Самая главная достопримечательность Чегемской теснины — это, конечно же, стена водопадов Су-Аузу («водяное горло»). Потоки воды вырываются прямо из скал и обрушиваются вниз бурлящим потоком с высоты 50–60 м. Вы полюбуетесь плачущими водопадами, как будто скалы выдавливают из себя потоки слез. Зимой вода замерзает, образуя восхитительное зрелище ледяного водопада. Здесь забываешь обо всем, только наслаждаешься красотой этого чуда и белым безмолвием вершин. Обед. Возвращение в Пятигорск. Свободное время.

6 день Домбай

Завтрак (ланч бокс). Экскурсия в известный горнолыжный курорт страны – Домбай. Домбай – это долина, по кругу ограниченная горами – типичный горный цирк. Среди них и высочайшая точка Западного Кавказа – гора Домбай-Ульген («убитый зубр»), высота 4047 м над уровнем моря. Подъем на канатных дорогах на высоту 3000 м (за доп. плату). Обед на домбайской поляне. Остановка на реке Уллу-Муруджу – одна из самых чистых рек Европы. Возвращение в отель г. Пятигорск. Свободное время.

7 день Кисловодск