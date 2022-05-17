Встречи с чудесами Кавказа

Побывав в этом туре, Вы посетите почти все республики Кавказа

5
3 отзыва
Побывав в этом туре, Вы посетите почти все республики Кавказа.

Вы сами сможете оценить самобытность народов каждой из них, познать и сравнить национальные традиции и обряды, понять, как история Кавказа вплетена в историю всего нашего Отечества и какое значение Кавказ всегда имел для России.

Уникальная кавказская природа просто покорит Вас своими горными ущельями, заснеженными вершинами и пьянящим чистым воздухом. Почувствуй наш Кавказ!
Встречи с чудесами Кавказа
Встречи с чудесами Кавказа
Встречи с чудесами Кавказа
Встречи с чудесами Кавказа
Встречи с чудесами Кавказа
Встречи с чудесами Кавказа
Встречи с чудесами Кавказа
Встречи с чудесами Кавказа
Встречи с чудесами Кавказа
Встречи с чудесами Кавказа
Встречи с чудесами Кавказа
Встречи с чудесами Кавказа
Встречи с чудесами Кавказа
Встречи с чудесами Кавказа
Встречи с чудесами Кавказа
Встречи с чудесами Кавказа
Встречи с чудесами Кавказа
Встречи с чудесами Кавказа
Встречи с чудесами Кавказа
Ближайшие даты:
27
июн
11
июл
25
июл
08
авг
22
авг
05
сен
19
сен
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

Города КМВ
Города КМВ
Прогуляемся по самым известным городам-курортам Кавказских Минеральных Вод
Головокружительные высоты
Головокружительные высоты
Поднимемся на канатных дорогах на горы Эльбрус (самая высокая гора России и Европы) и Чегет
Домбай
Домбай
Побываем на самом известном горнолыжном курорте страны
Ингушетия
Ингушетия
Побываем в горном районе республики и увидим древние башенные комплексы
Владикавказ
Владикавказ
Нас ждет сити-тур по основным знаковым местам города
Грозный
Грозный
Познакомимся с городом-фениксом, возрожденным из пепла уже такой далекой войны

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • яркая и насыщенная программа – нас ждет весь Кавказ всего за неделю путешествия;
  • разнообразный и активный отдых – подъемы на горные вершины, необыкновенные достопримечательности и кристально чистый воздух;
  • гастрономические изыски – насладимся национальными кухнями народностей Кавказа;
  • разнообразная экскурсионная программа под руководством опытных гидов.

Программа тура по дням

1 день
Пятигорск и Железноводск

Приезд в г. Пятигорск.

Размещение в отеле (заселение с 14:00), вещи можно оставить в камере хранения в отеле.

 Рекомендуем пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет.

Встреча в холе гостиницы с представителем компании.

Экскурсия по г. Пятигорску с посещением лермонтовских мест (отправление от входа в гостиницу): озеро «Провал», Эолова арфа, Академическая галерея, грот Лермонтова, Лермонтовские ванны, парк «Цветник», грот Дианы, Ресторация, место дуэли Лермонтова,  подъем на г. Машук на канатной дороге (за доп. плату).

Экскурсия в «зеленую жемчужину» КМВ – Железноводск.

Возвращение / размещение в отеле г. Пятигорск.

Свободное время.

Пятигорск и ЖелезноводскПятигорск и ЖелезноводскПятигорск и ЖелезноводскПятигорск и Железноводск
2 день
Приэльбрусье

Завтрак (ланч-бокс).

Экскурсия в замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший сердца миллионов людей – в Приэльбрусье.

Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью.

Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха.

Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса.

Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол на поляне Азау.

С нее начинается подъем на Эльбрус.

В программу экскурсии входит посещение горы Чегет.

С горы Чегет открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз-Орун.

Обед на поляне Чегет или поляне Азау.

Возвращение в отель г. Пятигорск.

Свободное время.

ПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусье
3 день
Владикавказ, Грозный

Завтрак (ланч-бокс).

Освобождение номеров.

Выезд во Владикавказ.

Обзорная экскурсия по Владикавказу:

  • пешеходная прогулка по старинным улицам города;
  • посещение Мемориала Военной Славы.

Обед.

Переезд в Грозный.

Экскурсия «Вечерний Грозный»*:

  • Грозный – Сити;
  • музей Ахмада Кадырова;
  • мечеть «Сердце Чечни».

Размещение в гостинице Грозного.

Ужин.

Свободное время.

*В случае, запрета на въезд в город Грозный в связи неблагоприятной эпидемиологической обстановкой или распоряжением руководства республики, экскурсия в столицу Чечни будет заменена на равноценную экскурсию в республике Северная Осетия

Владикавказ, ГрозныйВладикавказ, ГрозныйВладикавказ, ГрозныйВладикавказ, Грозный
4 день
Ингушетия

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсию в Ингушетию.

Посещение Таргимской котловины.

Древний башенный комплекс Таргим и Эгикал.

Посещение древнего храма Тхаба-Ерды.

Обед.

Возвращение в Пятигорск.

Размещение в гостинице.

Свободное время.

ИнгушетияИнгушетияИнгушетияИнгушетия
5 день
Чегемское ущелье

Завтрак.

Экскурсия в Чегемское ущелье с посещением Чегемских водопадов.

Одно из красивейших мест на территории России — Чегемское ущелье расположилось в средней части Кабардино-Балкарии.

От других ущелий Чегемское отличается тем, что дорога идет почти по его дну, а теснина очень узкая и имеет высокие отвесные стены.

Самая главная достопримечательность Чегемской теснины — это, конечно же, стена водопадов Су-Аузу («водяное горло»).

Потоки воды вырываются прямо из скал и обрушиваются вниз бурлящим потоком с высоты 50–60 м.

Вы полюбуетесь плачущими водопадами, как будто скалы выдавливают из себя потоки слез.

Зимой вода замерзает, образуя восхитительное зрелище ледяного водопада.

Здесь забываешь обо всем, только наслаждаешься красотой этого чуда и белым безмолвием вершин.

Обед.

Возвращение в Пятигорск.

Свободное время.

Чегемское ущельеЧегемское ущельеЧегемское ущельеЧегемское ущелье
6 день
Домбай

Завтрак (ланч бокс).

Экскурсия в известный горнолыжный курорт страны – Домбай.

Домбай – это долина, по кругу ограниченная горами – типичный горный цирк.

Среди них и высочайшая точка Западного Кавказа – гора Домбай-Ульген («убитый зубр»), высота 4047 м над уровнем моря.

Подъем на канатных дорогах на высоту 3000 м (за доп. плату).

Обед на домбайской поляне.

Остановка на реке Уллу-Муруджу – одна из самых чистых рек Европы.

Возвращение в отель г. Пятигорск.

Свободное время.

ДомбайДомбайДомбайДомбай
7 день
Кисловодск

Завтрак в кафе отеля.

Освобождение номеров.

Экскурсия по Кисловодску и окрестностям.

Знакомство с самым южным городом-курортом КМВ – солнечным Кисловодском, снискавшим славу лучшего кардиологического курорта России.

Экскурсанты прогуляются по курортному парку с его знаменитым Зеркальным прудом, говорливой речкой Ольховкой, через которую перекинут мостик «Дамский каприз», попробуют три типа кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее.

Экскурсанты побывают у природного памятника горы – Кольцо, которую описал М.Ю. Лермонтов в повести «Княжна Мери» и о геологическом прошлом которой они услышат.

Экскурсия на медовые водопады.

Посмотрим на знаменитую Рим-гору по дороге к Медовым водопадам, образованных  потоком реки в гранитах Скалистого хребта, спуск в каньон реки оставит неизгладимое впечатление своей сумрачностью и таинственностью.

Возвращение в Пятигорск.

Отъезд.

КисловодскКисловодскКисловодскКисловодск

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Пятигорске и в гостинице г. Грозный (Тийналла, Беркат).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

 гостиница вариант размещения

стоимость 

с 1.06.22

доп. сутки  
Южная2-хместный стандарт (без завтраков)38 4002 400
1-номестный стандарт (без завтраков)43 9001 700
Пятигорск2-хместный стандарт41 4003 500
1-номестный стандарт46 0002 100
 Машук2-хместный стандарт42 0004 100*
1-номестный стандарт50 6003 400*
 Интурист2-хместный стандарт46 0004 800
1-номестный стандарт57 5004 100
 Бештау2-хместный стандарт49 7006 700*
1-номестный стандарт64 2006 100*

В отеле «Южная» не предусмотрены завтраки, напротив отеля есть столовая, режим работы с 08:00, обеды по маршруту, завтрак и ужин в г. Грозный предусмотрены при проживании в этом отеле.

*Стоимость дополнительных суток в отеле «Машук» и в отеле «Бештау» может меняться в зависимости от дат заезда.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице г. Пятигорск и г. Грозный
  • Питание, указанное в программе (6 завтраков, 5 обедов, 1 ужин)
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды / г. Пятигорска и обратно
  • Индивидуальный трансфер аэропорт Минеральные воды – Пятигорск – 1 200 рублей за машину. Время в пути 30-40 минут
  • Питание, не указанное в программе
  • Курортный сбор в гостинице 50 руб. /чел. в сутки
  • Подъем по канатной дороге на г. Машук – 360 руб. /чел.
  • Подъем по канатным дорогам в Приэльбрусье: на г. Чегет – 900 руб. /чел., на г. Эльбрус – 1 400 руб. /чел. (все очереди)
  • На г. Чегет – 900 руб. /чел.
  • На г. Эльбрус – 1 400 руб. /чел. (все очереди)
  • Экологический сбор в Приэльбрусье – 150 руб. /чел.
  • Подъем на смотровую площадку «Грозный Сити» и вход в музей – 300 руб. /чел.
  • Экологический сбор в Ингушетии – 150 руб. /чел.
  • Подъем по канатной дороге в Домбае – 1 600 руб. /чел. / все очереди
  • Экологический сбор на Медовых водопадах – 60 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы, необходимые в поездку (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС).
  • удобную одежду по сезону
  • удобную спортивную обувь
  • плащ-дождевик или зонтик
  • солнцезащитные очки и крем
  • купальники и наряды для фотосессий
  • личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости)
  • деньги на личные цели

Обратите внимание, что регион многоконфессиональный. На небольшой территории проживают люди разных вероисповеданий, со своей уникальной историей, своими традициями и порядками. Будьте толерантны в отношении обычаев кавказских народов. Посещая республики Северного Кавказа, не забывайте о внешнем виде. При посещении святых мест – головные уборы, закрытые плечи, ноги. Не рекомендуется в теплый период оголение рук, короткие юбки, для мужчин – шорты.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Уточнения по туру

Место и время сбора группы: г. Пятигорск, 12.30-12.50.

Точное время встречи представителя туркомпании с туристами будет указано в программе с таймингом.

Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде

Тур заканчивается в 18.00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта.

Какие правила безопасности нужно соблюдать на экскурсиях?

На экскурсиях необходимо выполнять следующие правила безопасности:

  1. Соблюдать общепринятые правила поведения и личной гигиены.
  2. Соблюдать дисциплину, четко выполнять все указания экскурсовода и руководителя группы.
  3. Соблюдать установленный и объявленный распорядок экскурсии, а также время, отпущенное для осмотра конкретного объекта посещения.
  4. Отлучаться от группы только с разрешения экскурсовода и руководителя группы.
  5. Приобретать и употреблять продукты питания только после согласования с руководителем группы.
  6. В весеннее и летнее время проводить личный визуальный осмотр на предмет обнаружения клещей.
  7. Внимательно слушать экскурсовода.

Техника безопасности на экскурсионных объектах:

  1. При посещении смотровых площадок не выходить за установленные ограждения.
  2. При посещении производственных помещений держаться группой. Не подходить к движущимся и вращающимся механизмам. Беречь глаза от пыли. С территории предприятий ничего не выносить.
  3. Быть осторожным, беречь глаза от мелкой каменной крошки и пальцы рук.
  4. Не разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить к электропроводам, неогороженным краям оврагов, обрывов и т. д.

Во время автобусной экскурсии:

  1. Туристы обязаны бережно обращаться с имеющимся оборудованием салона автобуса.
  2. Посадка в автобус производится только по команде руководителя, на места, указанные руководителем.
  3. Ручная кладь туристов располагается в специально отведенном месте (под сиденьем, на верхней полке и др.). Запрещается располагать сумки или иные вещи туристов в проходах. В целях безопасности проход должен быть свободным.
  4. Перед началом движения автобуса экскурсант обязуется пристегнуться ремнями безопасности и не расстегивать их до полной остановки автобуса или разрешения сопровождающего лица (экскурсовода).
  5. Запрещено вставать со своих мест и ходить по салону во время движения автобуса.
  6. Запрещено открывать окна без разрешения водителя.
  7. Запрещается отвлекать водителей во время движения. Все Ваши вопросы решит экскурсовод или старший группы.
  8. Запрещено выставлять какие-либо части тела, а также выбрасывать мусор в открытые окна автобуса.
  9. Во время движения автобуса запрещается распивать любые напитки и кушать.
  10. В случае появления признаков укачивания или тошноты необходимо сразу сообщить сопровождающему лицу или экскурсоводу.
  11. Во время остановки автобуса не вставать с мест до полной остановки автобуса и особого распоряжения руководителя группы. Выходить из автобуса можно только после экскурсовода и руководителя группы.
  12. Покидая своё место во время стоянки, спинку кресла необходимо вернуть в первоначальное положение.
  13. При выходе из автобуса не следует толпиться, выходить аккуратно по одному человеку.
  14. Выход из автобуса производится через переднюю дверь. После выхода из автобуса не разбредаться, собраться в указанном месте и следовать указаниям экскурсовода (сопровождающего лица).
  15. При возвращении в автобус необходимо занимать те места, на которых сидели до выхода из него.
  16. Вы входите в чистый автобус. Выйти Вы должны из чистого автобуса. В связи с этим в автобусе запрещается оставлять мусор, грызть семечки, оставлять пустые бутылки, фантики, очистки от фруктов.
  17. В автобусах не курят.
  18. Во время экстренного торможения необходимо упереться ногами и руками во впереди стоящее кресло.
  19. В случае аварии чётко выполнять инструкции водителя и руководителя группы.

Во время пешеходной экскурсии:

  1. Во время движения по улице необходимо идти компактной группой, не мешая другим пешеходам.
  2. Проезжую часть улицы необходимо переходить только в установленных для этих мест с соблюдением дорожного движения и по команде руководителя группы или экскурсовода.

Общие меры предосторожности:

  1. Сумочки и кошельки надо держать крепко в руках, а не на плече.
  2. Паспорт желательно хранить отдельно от денег.
  3. Не оставляйте на виду ценные вещи, дамские сумочки, фото-видео аппаратуру.
  4. Не оставляйте вещи без присмотра во время посещения экскурсионных объектов.
  5. Для защиты от солнца используйте головные уборы и солнцезащитные очки.
  6. Если Вы почувствовали себя плохо, необходимо немедленно сообщить об этом руководителю группы или экскурсоводу.
  7. Обращайте внимание на состояние здоровья и поведение участников экскурсии, немедленно сообщайте руководителю группы или экскурсоводу о первых признаках нездоровья или отсутствия участника экскурсии.
  8. Если Вы отстали от группы, немедленно свяжитесь с руководителем группы или другим участником мероприятия. Если не удается связаться, обратитесь в государственное учреждение: музей, милицию, ближайшее образовательное учреждение.
Возможны ли изменения в программе тура?
  • Организатор оставляет за собой право менять последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, заменяя их равноценными.
  • Также возможна замена заявленных по программе гостиниц на равноценные.
  • Возможно проживание в Пятигорске в другой гостинице по желанию туриста с пересчетом тура. Но до места посадки на экскурсии туристы добираются самостоятельно.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Сколько человек будет в группе?

Максимально группа может состоять из 50 человек, но на 3,4 день максимум 30 человек..

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
П
17 мая 2022
Спасибо большое за такой насыщенный тур!
Т
19 мая 2022
Кавказ не перестаёт нас удивлять! Он прекрасен ‼️"Лучше гор могут быть только ГОРЫ"‼️‼️‼️ Для нас это путешествие пролетело как один миг, но хочется поставить на повтор!
Спасибо большое Людмиле за чудесный рассказ про этот край! Про многие моменты из истории этого региона услышали впервые, а про некоторые захотелось еще подробнее прочитать из книг (кстати, по совету Людмилы).
Так ЗАЦЕПИЛО‼️‼️
М
12 мая 2022
Доброе утро
Большое спасибо за чудесное путешествие в страну ГОР.
Семь дней пролетели как один миг.
Экскурсовод завалила нас ценнейшей информацией, хочется её переварить и снова повторить чудесное путешествие на Кавказ для закрепления материала🙂
Было очень круто. Спасибо за такую сбалансированную программу.
Вчера нам открылся чуть-чуть Эльбрус с Машука.
И мы поймали закат.
Было просто обалденно красиво🙏

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

🧒Можно с детьмиДомбай🏡ВыездныеИнгушетия🧳Экскурсионные турыГрозный7-дневные туры

Похожие туры во Владикавказе

Большое приключение на Кавказе: Северная Осетия, Чечня, Ингушетия и Дагестан
8 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Большое приключение на Кавказе: Северная Осетия, Чечня, Ингушетия и Дагестан
Исследовать почти все республики Кавказа, погрузиться в местную культуру и влюбиться в горы
2 июля
9 июля
16 июля
23 июля
99 900 за 1 человека
Национальный парк «Алания»: джип-тур
7 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Амида
Амида
Нет отзывов
Национальный парк «Алания»: джип-тур
Национальный парк «Алания» республики Северная Осетия расположен на северном склоне хребта Центральный Кавказ. Природная
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
10 000 за всё до 4 чел.
Этот головокружительный Кавказ: Северная Осетия и Ингушетия
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
Нет отзывов
Этот головокружительный Кавказ: Северная Осетия и Ингушетия
Посетить знаковые места двух республик и влюбиться в горы
17 июля
14 авг
11 сен
2 окт
39 600 за 1 человека
Этот волшебный цей: тур в Цейское ущелье
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Руслан
Руслан
5
1 отзыв
Этот волшебный цей: тур в Цейское ущелье
На Кавказ приезжают за природой - насладиться горными пейзажами
6 000 за всё до 3 чел.
Трёхдневный тур по Осетии и Ингушетии
2 дня 12 часов
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Альянс
Альянс
Нет отзывов
Трёхдневный тур по Осетии и Ингушетии
Тур выходного дня, в который мы включили лучшее из горной Ингушетии и Северной Осетии
1 июля
8 июля
15 июля
22 июля
16 900 за 1 человека
Джип-тур по загадочной Северной Осетии
5.5 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
Нет отзывов
Джип-тур по загадочной Северной Осетии
Посетить главные достопримечательности республики с профессиональным гидом
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
9 500 за всё до 4 чел.
Мини-тур по Северной Осетии
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Вячеслав
Вячеслав
5
11 отзывов
Мини-тур по Северной Осетии
Оценить живописные осетинские ландшафты и посетить крупнейший некрополь Кавказа, мистический Даргавс
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
6 500 за всё до 4 чел.
Экскурсия в заоблачный мир «Колыбель осетинского народа»
6 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Руслан
Руслан
5
14 отзывов
Экскурсия в заоблачный мир «Колыбель осетинского народа»
Добро пожаловать на Кавказ. Мы находится в небольшой, но гостеприимной Осетии. Со мной вы отправитесь
5 800 за всё до 4 чел.
Под звездами Кавказа: ночь у озера в горах
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Роланд
Роланд
Нет отзывов
Под звездами Кавказа: ночь у озера в горах
Побывать в Кармадонском ущелье и Даргавсе, посидеть у костра и отдохнуть у водопадов
28 июня
30 июня
3 июля
4 июля
25 000 за всё до 4 чел.
Мини-Тур по Осетии - Кармадонское ущелье и Даргавс
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Роланд
Роланд
5
6 отзывов
Мини-Тур по Осетии - Кармадонское ущелье и Даргавс
Посетив Кармадонское ущелье, вы узнаете о трагических событиях 2002 года
5 000 за всё до 3 чел.
Джип-тур «В сердце Осетии»
8 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Давид
Давид
5
138 отзывов
Очень популярно сейчас
Джип-тур «В сердце Осетии»
Наскальная крепость, «город мертвых», водопады, ущелья и каньоны за 1 день
26 июня
27 июня
28 июня
30 июня
110009 900 за всё до 3 чел.
Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звездами
13 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Давид
Давид
Нет отзывов
Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звездами
Объехать самые потрясающие места края и переночевать в палатках, среди величественных гор Кавказа
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
от 25 000 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владикавказе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии во Владикавказе
Купить сейчас
ХОРОШО
🧭
ТАМ