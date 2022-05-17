Преимущества этого путешествия:
Приезд в г. Пятигорск.
Размещение в отеле (заселение с 14:00), вещи можно оставить в камере хранения в отеле.
Рекомендуем пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет.
Встреча в холе гостиницы с представителем компании.
Экскурсия по г. Пятигорску с посещением лермонтовских мест (отправление от входа в гостиницу): озеро «Провал», Эолова арфа, Академическая галерея, грот Лермонтова, Лермонтовские ванны, парк «Цветник», грот Дианы, Ресторация, место дуэли Лермонтова, подъем на г. Машук на канатной дороге (за доп. плату).
Экскурсия в «зеленую жемчужину» КМВ – Железноводск.
Возвращение / размещение в отеле г. Пятигорск.
Свободное время.
Завтрак (ланч-бокс).
Экскурсия в замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший сердца миллионов людей – в Приэльбрусье.
Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью.
Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха.
Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса.
Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол на поляне Азау.
С нее начинается подъем на Эльбрус.
В программу экскурсии входит посещение горы Чегет.
С горы Чегет открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз-Орун.
Обед на поляне Чегет или поляне Азау.
Возвращение в отель г. Пятигорск.
Свободное время.
Завтрак (ланч-бокс).
Освобождение номеров.
Выезд во Владикавказ.
Обзорная экскурсия по Владикавказу:
Обед.
Переезд в Грозный.
Экскурсия «Вечерний Грозный»*:
Размещение в гостинице Грозного.
Ужин.
Свободное время.
*В случае, запрета на въезд в город Грозный в связи неблагоприятной эпидемиологической обстановкой или распоряжением руководства республики, экскурсия в столицу Чечни будет заменена на равноценную экскурсию в республике Северная Осетия
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсию в Ингушетию.
Посещение Таргимской котловины.
Древний башенный комплекс Таргим и Эгикал.
Посещение древнего храма Тхаба-Ерды.
Обед.
Возвращение в Пятигорск.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
Завтрак.
Экскурсия в Чегемское ущелье с посещением Чегемских водопадов.
Одно из красивейших мест на территории России — Чегемское ущелье расположилось в средней части Кабардино-Балкарии.
От других ущелий Чегемское отличается тем, что дорога идет почти по его дну, а теснина очень узкая и имеет высокие отвесные стены.
Самая главная достопримечательность Чегемской теснины — это, конечно же, стена водопадов Су-Аузу («водяное горло»).
Потоки воды вырываются прямо из скал и обрушиваются вниз бурлящим потоком с высоты 50–60 м.
Вы полюбуетесь плачущими водопадами, как будто скалы выдавливают из себя потоки слез.
Зимой вода замерзает, образуя восхитительное зрелище ледяного водопада.
Здесь забываешь обо всем, только наслаждаешься красотой этого чуда и белым безмолвием вершин.
Обед.
Возвращение в Пятигорск.
Свободное время.
Завтрак (ланч бокс).
Экскурсия в известный горнолыжный курорт страны – Домбай.
Домбай – это долина, по кругу ограниченная горами – типичный горный цирк.
Среди них и высочайшая точка Западного Кавказа – гора Домбай-Ульген («убитый зубр»), высота 4047 м над уровнем моря.
Подъем на канатных дорогах на высоту 3000 м (за доп. плату).
Обед на домбайской поляне.
Остановка на реке Уллу-Муруджу – одна из самых чистых рек Европы.
Возвращение в отель г. Пятигорск.
Свободное время.
Завтрак в кафе отеля.
Освобождение номеров.
Экскурсия по Кисловодску и окрестностям.
Знакомство с самым южным городом-курортом КМВ – солнечным Кисловодском, снискавшим славу лучшего кардиологического курорта России.
Экскурсанты прогуляются по курортному парку с его знаменитым Зеркальным прудом, говорливой речкой Ольховкой, через которую перекинут мостик «Дамский каприз», попробуют три типа кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее.
Экскурсанты побывают у природного памятника горы – Кольцо, которую описал М.Ю. Лермонтов в повести «Княжна Мери» и о геологическом прошлом которой они услышат.
Экскурсия на медовые водопады.
Посмотрим на знаменитую Рим-гору по дороге к Медовым водопадам, образованных потоком реки в гранитах Скалистого хребта, спуск в каньон реки оставит неизгладимое впечатление своей сумрачностью и таинственностью.
Возвращение в Пятигорск.
Отъезд.
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Пятигорске и в гостинице г. Грозный (Тийналла, Беркат).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|гостиница
|вариант размещения
стоимость
с 1.06.22
|доп. сутки
|Южная
|2-хместный стандарт (без завтраков)
|38 400
|2 400
|1-номестный стандарт (без завтраков)
|43 900
|1 700
|Пятигорск
|2-хместный стандарт
|41 400
|3 500
|1-номестный стандарт
|46 000
|2 100
|Машук
|2-хместный стандарт
|42 000
|4 100*
|1-номестный стандарт
|50 600
|3 400*
|Интурист
|2-хместный стандарт
|46 000
|4 800
|1-номестный стандарт
|57 500
|4 100
|Бештау
|2-хместный стандарт
|49 700
|6 700*
|1-номестный стандарт
|64 200
|6 100*
В отеле «Южная» не предусмотрены завтраки, напротив отеля есть столовая, режим работы с 08:00, обеды по маршруту, завтрак и ужин в г. Грозный предусмотрены при проживании в этом отеле.
*Стоимость дополнительных суток в отеле «Машук» и в отеле «Бештау» может меняться в зависимости от дат заезда.
Обратите внимание, что регион многоконфессиональный. На небольшой территории проживают люди разных вероисповеданий, со своей уникальной историей, своими традициями и порядками. Будьте толерантны в отношении обычаев кавказских народов. Посещая республики Северного Кавказа, не забывайте о внешнем виде. При посещении святых мест – головные уборы, закрытые плечи, ноги. Не рекомендуется в теплый период оголение рук, короткие юбки, для мужчин – шорты.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Место и время сбора группы: г. Пятигорск, 12.30-12.50.
Точное время встречи представителя туркомпании с туристами будет указано в программе с таймингом.
Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде
Тур заканчивается в 18.00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта.
На экскурсиях необходимо выполнять следующие правила безопасности:
Техника безопасности на экскурсионных объектах:
Во время автобусной экскурсии:
Во время пешеходной экскурсии:
Общие меры предосторожности:
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Максимально группа может состоять из 50 человек, но на 3,4 день максимум 30 человек..