Пять колец Кавказа. Экскурсионный тур

Пять республик Северного Кавказа, вкуснейшие национальные блюда

Пять республик Северного Кавказа, вкуснейшие национальные блюда и самые знаменитые локации — этот тур способен удивить даже самого взыскательного туриста!
Пять колец Кавказа. Экскурсионный тур
Пять колец Кавказа. Экскурсионный тур
Пять колец Кавказа. Экскурсионный тур
Пять колец Кавказа. Экскурсионный тур
Пять колец Кавказа. Экскурсионный тур
Пять колец Кавказа. Экскурсионный тур
Пять колец Кавказа. Экскурсионный тур
Пять колец Кавказа. Экскурсионный тур
Пять колец Кавказа. Экскурсионный тур
Пять колец Кавказа. Экскурсионный тур
Пять колец Кавказа. Экскурсионный тур
Пять колец Кавказа. Экскурсионный тур
Пять колец Кавказа. Экскурсионный тур
Пять колец Кавказа. Экскурсионный тур
Пять колец Кавказа. Экскурсионный тур
Пять колец Кавказа. Экскурсионный тур
Пять колец Кавказа. Экскурсионный тур
Пять колец Кавказа. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
9
окт
6
ноя

Что вас ожидает 🤩

Аланский вечер
Аланский вечер
Насладимся вкуснейшим ужином и программой фольклорного шоу с песнями и танцами
Легенды Ингушетии
Легенды Ингушетии
Побываем в средневековом городе Эгикал, увидим один из древнейших христианских храмов на территории России и башенный комплекс «Вовнушки»
Красоты Куртатинского ущелья
Красоты Куртатинского ущелья
Увидим красивейшие панорамы ущелья, средневековую наскальную крепость Дзивгис и известную Даргавскую долину
Магия Грозного
Магия Грозного
"Грозный-Сити", церкви, мечети и красивейший цветочный парк — гостей ждёт насыщенная впечатлениями программа!
Дагестанский Гранд-каньон
Дагестанский Гранд-каньон
Посетим самое популярное место в Дагестане — Сулакский каньон. Он глубже знаменитого Гранд-каньона в горах Колорадо и притягивает множество туристов
Город Мёртвых
Город Мёртвых
Окажемся прямо у средневековых некрополей с родовыми башнями, где опытный гид расскажет о предполагаемых версиях их назначения и легендах

Программа тура по дням

1 день

Заселение в отель, экскурсия по Владикавказу

12:00 Встреча группы в вестибюле отеля «Империал» (для заезда с 09.10. по 15.10 и 06.11. по 12.11 «Артис Плаза 4*»).

Заселение.

15:00 Сбор группы в холле отеля, знакомство с гидом-экскурсоводом.

Пешая экскурсия по Владикавказу с посещением нац. музея.

Возвращение в отель.

19:00 Ужин (доп. плата).

Свободное время. Вы сможете осуществить прогулку по вечернему Владикавказу, пройтись по центральному парку и насладиться красотами вечернего Владикавказа.

Заселение в отель, экскурсия по ВладикавказуЗаселение в отель, экскурсия по ВладикавказуЗаселение в отель, экскурсия по ВладикавказуЗаселение в отель, экскурсия по Владикавказу
2 день

Путешествие в Джейрахский район, Ингушетия

Завтрак.

09:00 Экскурсия в Республику Ингушетия, Джейрахский район.

Вы посетите: Ассинское ущелье, Таргимскую котловину, побываете в средневековом городе Эгикал. Увидите Тхаба-Ерды (VIII –XII вв.) — один из древнейших христианских храмов на территории России, пройдёте к средневековому башенному комплексу «Вовнушки» и посетите Цей-Лоамский перевал.

Остановка на смотровой площадке на высоте 2100 м. н.у. м.

Подъём на канатной дороге в ресторан Эрзи.

Обед.

Возвращение в отель.

Ужин (доп. плата).

Путешествие в Джейрахский район, ИнгушетияПутешествие в Джейрахский район, ИнгушетияПутешествие в Джейрахский район, Ингушетия
3 день

Путешествие в г. Грозный

Завтрак.

9:00 Отправление в г. Грозный.

Обзорная экскурсия по Грозному включает посещение церкви архангела Михаила, смотровой площадки на высотном здании комплекса "Грозный-Сити", красивейшего цветочного парка, мечети "Сердце Чечни".

Пешая прогулка по бульвару им. Эсамбаева — это новая пешеходная улица, замощенная гранитом, которую открыли в октябре 2018 года на двухсотлетие г. Грозного.

Пешком мы дойдем еще до одного исторического объекта, под названием «Барский Дом». Это одна из самых старых построек в центре Грозного, которая сохранилась до наших дней. Далее посещение национального музея.

Обед и мастер класс по приготовлению национальных блюд.

Возвращение в отель.

Ужин (доп. плата).

Путешествие в г. ГрозныйПутешествие в г. ГрозныйПутешествие в г. Грозный
4 день

Сулакский каньон

Ранний завтрак.

8:00 Трансфер к Сулакскому каньону. Это самое популярное в место в Дагестане! Уже тот факт, что каньон глубже знаменитого Гранд-каньона в горах Колорадо, притягивает к нему множество любопытных туристов.

Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу. Береговую линию водохранилища украшают каньоны, пещеры и многочисленные бухты.

Обед в местном небольшом ресторанчике.

Возвращение в отель.

Ужин (доп. плата).

Сулакский каньонСулакский каньонСулакский каньонСулакский каньонСулакский каньонСулакский каньон
5 день

Экскурсия в Кабардино-Балкарскую Республику

Завтрак.

8:30 Экскурсия в Кабардино-Балкарскую Республику.

Вы посетите величественный комплекс водопадов, зрелищный в любое время года. Здесь вы сможете сделать отличные снимки и прочувствовать энергию местных гор.

Далее горное село Эль Тюбю. Познакомитесь с удивительной и трагической историей села и увидите, как живут в горах балкарцы. А неподалеку посетите «Город Мёртвых» — средневековые некрополи с родовыми башнями, где вам расскажут о предполагаемых версиях их назначений и легендах, сделавших из этого места сенсацию.

Обед состоится в местном ресторанчике.

Пеший переход к разрушенной Греческой лестнице, которая ведёт к затерянному в горах древнему храму. Конечно, и здесь не обойдется без преданий — на этот раз о сокровищах, спрятанных в отвесных скалах.

Возвращение в отель.

Ужин (доп. плата).

Экскурсия в Кабардино-Балкарскую РеспубликуЭкскурсия в Кабардино-Балкарскую РеспубликуЭкскурсия в Кабардино-Балкарскую РеспубликуЭкскурсия в Кабардино-Балкарскую Республику
6 день

Куртатинское ущелье, Даргавская долина и «Аланский вечер»

Завтрак.

09:00 Экскурсия по Куртатинскому ущелью.

Вы побываете на Кадаргаванском каньоне и узнаете легенду о примирении кровников. Посетите средневековую наскальную крепость Дзивгис, которая известна со времен нашествия Тамерлана в XV в., узнаете о тайных ходах, которые пронизывали всю средневековую крепость.

Незабываемые впечатления вы получите от посещения старинного башенного селения Цимити. А также полюбуетесь архитектурой Аланского Свято-Успенского мужского монастыря.

12:00 Обед.

Переезд в Даргавскую долину. Увидите Башню Курта и Тага, посетите Геналдонское ущелье и музей под открытым небом в с. Даргавс. Увидите современные арт-объекты на смотровых площадках и покатаетесь на знаменитых горных качелях с видом на гору Кариу Хох.

19:00 «Аланский вечер».

. В программе: фольклорное шоу с национальными песнями и танцами, ужин (все напитки включены), «живое» приготовление осетинских пирогов.

Куртатинское ущелье, Даргавская долина и «Аланский вечер»Куртатинское ущелье, Даргавская долина и «Аланский вечер»Куртатинское ущелье, Даргавская долина и «Аланский вечер»Куртатинское ущелье, Даргавская долина и «Аланский вечер»Куртатинское ущелье, Даргавская долина и «Аланский вечер»
7 день

Трансфер к местам отбытия

Завтрак.

12:00 Выезд из отеля.

Трансфер доставит вас до удобных мест отбытия.

Проживание

Тур предполагает проживание в историческом центре Владикавказа, в отеле "Империал". Есть возможность одноместного размещения или подселения. За более подробной информацией обращайтесь к туроператору.

С 09.10. по 15.10. и 06.11. по 12.11. проживание будет организовано в отеле «Артис Плаза 4*», г. Магас.

Доплата за одноместное размещение в двухместном номере —"Империал" 1 250 руб. в сутки, «Артис Плаза 4*» 1 500 руб. в сутки.

По наличию синглов уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Hotel Imperial

6 ночей

Отель «Империал» расположен в историческом центре Владикавказа, недалеко от реки Терек. К услугам гостей комфортабельные номера с кондиционером и бесплатный Wi-Fi.

Современные просторные номера располагают телевизором и собственной ванной комнатой с ванной или душем, феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В некоторых номерах установлен диван.

В отеле Imperial работают бар и ресторан, а в нескольких минутах ходьбы находятся другие кафе и рестораны.

Hotel ImperialHotel ImperialHotel Imperial

Артис Плаза 4*

6 ночей

«Артис Плаза Отель» находится в городе Магас, республика Ингушетия. К вашим услугам ресторан на территории отеля, где сервируют блюда кавказской и европейской кухни. Кроме того, в отеле работает сауна, гидромассажная ванна, турецкая баня и массажный кабинет.

Номера оформлены в классическом стиле и располагают мини-баром, электрическим чайником, телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, гостиным уголком с диваном, кондиционером и собственной ванной комнатой с душем.

Среди других удобств отеля: магазины, VIP-обслуживание номеров, бильярдный зал, доставка еды и напитков в номер и круглосуточно открытая стойка регистрации.

Проживание в этом отеле организовано на заезд с 09.10. по 15.10.22 г.

Артис Плаза 4*Артис Плаза 4*Артис Плаза 4*Артис Плаза 4*Артис Плаза 4*Артис Плаза 4*Артис Плаза 4*Артис Плаза 4*Артис Плаза 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле на протяжении всего тура
  • Питание — full ration: двухразовое питание + гастрономическое шоу "Аланский вечер"
  • Групповые трансферы — из Владикавказа к месту размещения и обратно, к месту отбытия в последний день
  • Экскурсионные программы по 5 регионам России
  • Работа гидов
  • Оплата входных билетов в музей с. Даргавс
  • Оплата билетов в нац. музей Северной Осетии
  • Билет в нац. музей в Чечне
  • Билет на аллею славы в г. Грозный
  • Билет на смотровую площадку г. Грозный
  • Билет на катер в Сулакском каньоне
  • Национальный гастрономический “Аланский вечер”
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты к началу маршрута и обратно
  • Трансфер к месту встречи группы (по желанию)
  • Ужины (в отеле Артис Плаза 400 руб.)
  • Другие расходы, не входящие в программу тура (сувениры или дополнительные услуги в отеле)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документы;
  • флисовая куртка (или любая другая);
  • фотоаппарат;
  • кросовки/удобная обувь;
  • зонтик.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».

Информация для иностранных граждан

Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные спец. документы для посещения Ингушетии (въезда в погран. зону). Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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🚶Пешеходные🧒Можно с детьми🧳Многодневные туры7-дневные туры

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