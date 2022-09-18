12:00 Встреча группы в вестибюле отеля «Империал» (для заезда с 09.10. по 15.10 и 06.11. по 12.11 «Артис Плаза 4*»).
Заселение.
15:00 Сбор группы в холле отеля, знакомство с гидом-экскурсоводом.
Пешая экскурсия по Владикавказу с посещением нац. музея.
Возвращение в отель.
19:00 Ужин (доп. плата).
Свободное время. Вы сможете осуществить прогулку по вечернему Владикавказу, пройтись по центральному парку и насладиться красотами вечернего Владикавказа.
Завтрак.
09:00 Экскурсия в Республику Ингушетия, Джейрахский район.
Вы посетите: Ассинское ущелье, Таргимскую котловину, побываете в средневековом городе Эгикал. Увидите Тхаба-Ерды (VIII –XII вв.) — один из древнейших христианских храмов на территории России, пройдёте к средневековому башенному комплексу «Вовнушки» и посетите Цей-Лоамский перевал.
Остановка на смотровой площадке на высоте 2100 м. н.у. м.
Подъём на канатной дороге в ресторан Эрзи.
Обед.
Возвращение в отель.
Ужин (доп. плата).
Завтрак.
9:00 Отправление в г. Грозный.
Обзорная экскурсия по Грозному включает посещение церкви архангела Михаила, смотровой площадки на высотном здании комплекса "Грозный-Сити", красивейшего цветочного парка, мечети "Сердце Чечни".
Пешая прогулка по бульвару им. Эсамбаева — это новая пешеходная улица, замощенная гранитом, которую открыли в октябре 2018 года на двухсотлетие г. Грозного.
Пешком мы дойдем еще до одного исторического объекта, под названием «Барский Дом». Это одна из самых старых построек в центре Грозного, которая сохранилась до наших дней. Далее посещение национального музея.
Обед и мастер класс по приготовлению национальных блюд.
Возвращение в отель.
Ужин (доп. плата).
Ранний завтрак.
8:00 Трансфер к Сулакскому каньону. Это самое популярное в место в Дагестане! Уже тот факт, что каньон глубже знаменитого Гранд-каньона в горах Колорадо, притягивает к нему множество любопытных туристов.
Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу. Береговую линию водохранилища украшают каньоны, пещеры и многочисленные бухты.
Обед в местном небольшом ресторанчике.
Возвращение в отель.
Ужин (доп. плата).
Завтрак.
8:30 Экскурсия в Кабардино-Балкарскую Республику.
Вы посетите величественный комплекс водопадов, зрелищный в любое время года. Здесь вы сможете сделать отличные снимки и прочувствовать энергию местных гор.
Далее горное село Эль Тюбю. Познакомитесь с удивительной и трагической историей села и увидите, как живут в горах балкарцы. А неподалеку посетите «Город Мёртвых» — средневековые некрополи с родовыми башнями, где вам расскажут о предполагаемых версиях их назначений и легендах, сделавших из этого места сенсацию.
Обед состоится в местном ресторанчике.
Пеший переход к разрушенной Греческой лестнице, которая ведёт к затерянному в горах древнему храму. Конечно, и здесь не обойдется без преданий — на этот раз о сокровищах, спрятанных в отвесных скалах.
Возвращение в отель.
Ужин (доп. плата).
Завтрак.
09:00 Экскурсия по Куртатинскому ущелью.
Вы побываете на Кадаргаванском каньоне и узнаете легенду о примирении кровников. Посетите средневековую наскальную крепость Дзивгис, которая известна со времен нашествия Тамерлана в XV в., узнаете о тайных ходах, которые пронизывали всю средневековую крепость.
Незабываемые впечатления вы получите от посещения старинного башенного селения Цимити. А также полюбуетесь архитектурой Аланского Свято-Успенского мужского монастыря.
12:00 Обед.
Переезд в Даргавскую долину. Увидите Башню Курта и Тага, посетите Геналдонское ущелье и музей под открытым небом в с. Даргавс. Увидите современные арт-объекты на смотровых площадках и покатаетесь на знаменитых горных качелях с видом на гору Кариу Хох.
19:00 «Аланский вечер».
. В программе: фольклорное шоу с национальными песнями и танцами, ужин (все напитки включены), «живое» приготовление осетинских пирогов.
Завтрак.
12:00 Выезд из отеля.
Трансфер доставит вас до удобных мест отбытия.
Тур предполагает проживание в историческом центре Владикавказа, в отеле "Империал". Есть возможность одноместного размещения или подселения. За более подробной информацией обращайтесь к туроператору.
С 09.10. по 15.10. и 06.11. по 12.11. проживание будет организовано в отеле «Артис Плаза 4*», г. Магас.
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере —"Империал" 1 250 руб. в сутки, «Артис Плаза 4*» 1 500 руб. в сутки.
По наличию синглов уточняйте при бронировании.
Отель «Империал» расположен в историческом центре Владикавказа, недалеко от реки Терек. К услугам гостей комфортабельные номера с кондиционером и бесплатный Wi-Fi.
Современные просторные номера располагают телевизором и собственной ванной комнатой с ванной или душем, феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В некоторых номерах установлен диван.
В отеле Imperial работают бар и ресторан, а в нескольких минутах ходьбы находятся другие кафе и рестораны.
«Артис Плаза Отель» находится в городе Магас, республика Ингушетия. К вашим услугам ресторан на территории отеля, где сервируют блюда кавказской и европейской кухни. Кроме того, в отеле работает сауна, гидромассажная ванна, турецкая баня и массажный кабинет.
Номера оформлены в классическом стиле и располагают мини-баром, электрическим чайником, телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, гостиным уголком с диваном, кондиционером и собственной ванной комнатой с душем.
Среди других удобств отеля: магазины, VIP-обслуживание номеров, бильярдный зал, доставка еды и напитков в номер и круглосуточно открытая стойка регистрации.
Проживание в этом отеле организовано на заезд с 09.10. по 15.10.22 г.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».
Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные спец. документы для посещения Ингушетии (въезда в погран. зону). Более подробную информацию уточняйте при бронировании.