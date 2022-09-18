2 день

Путешествие в Джейрахский район, Ингушетия

Завтрак.

09:00 Экскурсия в Республику Ингушетия, Джейрахский район.

Вы посетите: Ассинское ущелье, Таргимскую котловину, побываете в средневековом городе Эгикал. Увидите Тхаба-Ерды (VIII –XII вв.) — один из древнейших христианских храмов на территории России, пройдёте к средневековому башенному комплексу «Вовнушки» и посетите Цей-Лоамский перевал.

Остановка на смотровой площадке на высоте 2100 м. н.у. м.

Подъём на канатной дороге в ресторан Эрзи.

Обед.

Возвращение в отель.

Ужин (доп. плата).