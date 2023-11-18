Конечно, не обойдётся и без наслаждения природными явлениями: созерцания знаменитых Голубых озёр и расслабления в термальных источниках Аушигера и Бирагзанг, и гастрономических удовольствий — дегустации вин с семейного виноградника.
сен
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Равнинная Ингушетия: Мемориал памяти и славы и Башня Согласия
Трансфер из аэропорта «Магас» и «Владикавказ» до 14:00.
Приветственный обед.
Экскурсия по равнинной части Ингушетии.
Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы», посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.
Посещение этнографического музея в «Башне Согласия», самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.
Заселение в отель «Армхи».
Ужин (за доплату).
Горная Ингушетия: Эрзи, Храм Тхаба-Ерды и Вовнушки
08:00 Завтрак в отеле.
09:00 Экскурсия по горной Ингушетии.
Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости средневековой Горной Ингушетии.
Башенный комплекс «Эрзи» — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. Именно здесь в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком.
Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.
Обед.
Продолжение экскурсии.
Заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии — Сунженском и Джейрахском.
Эгикал — один из крупнейших средневековых башенных комплексов.
Давным-давно башенный город Эгикал был довольно людным местом и считался центром административной и торговой жизни Средневековья. Люди здесь жили много веков, здесь же хоронили мертвых: не только под землей, но и в наземных склепах. Некоторых из склепов достигают 3 этажей в высоту и содержат останки более 200 человек.
Таргим относится к башенным поселкам замкового типа, которые были возведены в XV—XVII веках. Таргим — это не только старинный башенный комплекс, но и покинутый аул, находящийся в относительной близости от архитектурной достопримечательности.
Хамхи, башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.
Храм Тхаба-Ерды — это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры. Когда построен храм Тхаба-Ерды, точно неизвестно.
Также споры ходят и о его названии: одни ученые считают, что оно переводится как «наша вера», другие — «наша святыня», а третьи уверены, что наименование означает «2 000 святых». К общему знаменателю лингвисты пока не пришли.
Вовнушки — победитель конкурса «7 чудес России».
Это признанный шедевр средневековой башенной архитектуры и предмет особой гордости ингушей. Сейчас тяжело представить, сколько усилий пришлось приложить строителям Вовнушек пять веков назад, чтобы создать четырехэтажный комплекс в столь сложном для возведения месте. Место выбрано не случайно, ведь это точка стыка горных ущелий, в древности здесь проходил один из участков Великого Шелкового пути.
18:00 Ужин (за доплату).
Пешая прогулка на Ляжгинский водопад и переезд во Владикавказ
Завтрак в ЛОК «Армхи».
Пешая прогулка на Ляжгинский водопад.
Обед.
Поднимемся к гостевому комплексу «Кушт-ГIала», где открывается потрясающий вид на панораму горной части республики. Это любимое место для фотосессий и отдыха приезжих.
Переезд в г. Владикавказ.
Заселение в отель «Планета Люкс».
Ужин (за доплату).
Верхняя Балкария: Што-Эркен, Голубые озёра, Черекское ущелье и Аушигерский термальный источник
07:30 Завтрак в отеле.
08:30 Выезд в Верхнюю Балкарию, где вы посетите Шато-Эркен.
Это удивительный замок, построенный в стиле Средневековья, который красуется посреди искусственного водоема. Шато-Эркен прекрасно выписывается в местные пейзажи с видом на величественный Эльбрус и окружен живописным садово-парковым комплексом.
13:30 Обед.
Голубые озёра — одно из самых таинственных мест на земле.
Черекское ущелье — это гордость и жемчужина Кабардино-Балкарской республики.
Из семи вершин с высотой более пяти тысяч метров, находящихся на Кавказе, пять расположены в Черекском районе.
Аушигерский термальный источник с уникальным составом воды и температурой около 50 градусов (за дополнительную плату).
18:00 Возвращение в отель.
19:00 Ужин (за доплату).
Осетия: Даргавс, Кармадонское и Фиагдонское ущелья и экскурсия по Владикавказу
Завтрак в отеле.
Экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии.
Даргавс, или как по-другому его называют — «Город мёртвых», многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов.
Столь мрачное название Даргавс получил из-за древнего некрополя 14-18 веков, находящегося в километре от заброшенного селения. Одно из удивительных, до сих пор не разгаданных открытий — найденные в некоторых старых гробницах мумии в гробах-лодках, сделанных из цельных кусков ствола. Учёные до сих пор ломают голову над столь необычной находкой.
Место гибели Сергея Бодрова — Кармадонское ущелье, где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон.
Фиагдонское ущелье. Здесь прорываясь сквозь дикие скалы поросшие соснами ревет Фиагдон. Этот участок ущелья носит название «Кадаргаван» (перевал леса).
Здесь туристы любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке прямо на краю ущелья. А немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами — старинной башне Курта и Тага.
Обед.
Пешая экскурсия по г. Владикавказ.
Возвращение в отель.
Ужин (за доплату).
Алагирское и Цейское ущелья, святилище Реком и термальный источник Бирагзанг
Завтрак в отеле.
Выселение из отеля.
Алагирское ущелье и Цей (Алагирское ущелье — Цей — аул Нар).
Двигаясь по Военно-Осетинской дороге в Алагирском ущелье, справа по ходу движения, внимание привлекает необычайная скульптурная композиция. Это Ныхас Уастырджи, как называют его в Осетии.
Он является дзуаром — святым местом. Скульптура крепится к скале и весит 28 тонн! Святилище и наскальный монумент Уастырджи. В осетинской традиции Георгий Победоносец носит имя Уастырджи, который также является одним из главных героев Нартского эпоса.
Уастырджи — покровитель мужчин, путников и воинов. Монумент считается одним из самых больших конных памятников в мире.
По дороге сделаем остановку у пещеры и святилища Сау Барага (Черного всадника). Место и сам образ Черного всадника окутан множеством легенд и поверий, которые нам предстоит узнать.
С Транскама повернем к Цейскому ущелью, или Цейской подкове. Ущелье многие столетия является священным для осетин: тут располагаются самые знаковые места поклонения, места силы.
В Цейском ущелье находится одно из самых известных исторических и культовых сооружений — древнеаланское святилище Реком. Все Цейское ущелье является государственным заповедником, и фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту для всего живущего в этом красивейшем уголке Кавказа.
Гора Монах — неподвижный и суровый хранитель Цея. По легенде монах решил отловить тура с золотыми рогами и преподнести его рога в дар Святому Георгию, но слово не сдержал и был обращен в камень.
Обед (за доплату).
На канатно-кресельном подъемнике доберемся до Сказского ледника (за дополнительную плату: ~300 рублей с человека), увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон, насладимся видами горной стихии.
Двигаясь дальше по Транскаму в глубь горной Осетии направляемся к высокогорному аулу Нар — родине Коста Хетагурова, основоположника литературного осетинского языка: «Весь мир – мой храм. Любовь – моя святыня. Вселенная – отечество моё».
Зарамагская ГЭС — уникальная по конструкции высокогорная гидроэлектростанция. Лучшие смотровые площадки позволят любоваться красотой природы и голубой гладью водохранилища в обрамлении горных вершин.
На обратном пути послушаем рассказ про Нузальскую часовню, памятник истории и архитектуры средневековой Алании, открывший нам еще не все свои секреты. На обратном пути посетим Нузальскую часовню, памятник истории и архитектуры средневековой Алании, открывший нам еще не все свои секреты.
По дороге во Владикавказ остановимся у пронзительного обелиска Братьям Газдановым, селение Дзуарикау, чтоб отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне.
Заселение в базу отдыха в Бирагзанге у термального источника «Терма-Ганах».
«Бирагзанг» — горячий бассейн в горах под открытым небом. Вода в источнике бьет из самих глубин. Целебные свойства помогают излечиться от многих заболеваний.
История появления источника мало чем отличается от других подобных водоемов. В прошлом столетии специалисты-буровики прибыли в поселок для поиска нефти, но когда была пробурена скважина, из нее вместо нефти потекла лечебная жидкость.
Ужин (за доплату).
4 термальных источника с разной температурой воды
Проживание на территории базы отдыха в Биргазанге.
Завтрак.
Посещение 4 термальных источников с разной температурой воды на территории базы.
Прощание с городом
Завтрак в отеле.
До 12:00 Освобождение номеров.
Трансфер в аэропорт (за доплату, стоимость такси до аэропорта «Владикавказ» — 1500-2000 рублей).
Проживание
В туре предусмотрено размещение в отелях «Армхи» в Ингушетии (2 ночи) и «Планета Люкс» во Владикавказе (3 ночи), а также на базе отдыха в Бирагзанге у термального источника «Терма-Ганах» (2 ночи).
Стоимость тура на 1 человека, руб. :
- при двухместном размещении (dbl, twin): 69000;
- при одноместном размещении (single): 84500;
- детям до 10 лет при дополнительном и основном размещении: 62000.
Варианты проживания
ЛОК Армхи
В первые две ночи туристы останавливаются в ЛОК Армхи.
Отель Планета Люкс
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан. Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Термальный парк-отель Бирагзанг
Термальный парк-отель «Бирагзанг» с открытым бассейном, бесплатной частной парковкой, общим лаунджем и садом расположен в поселке Верхний Бирагзанг, в 1,7 км от поселка Бираганг, примерно в 2 км от центра Верхнего Бирагзанга и в 5,1 км от поселения Салугардан.
В отеле действует бесплатный Wi-Fi, гости могут забронировать семейные номера. Во всех номерах отеля к услугам гостей шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, терраса с видом на горы и собственная ванная комната.
Гостям предоставляются полотенца и постельное белье. В некоторых номерах обустроен балкон, а из других открывается вид на бассейн. Среди удобств также сейф. В каждом номере термального парк-отеля «Бирагзанг» обустроен гостиный уголок.
По утрам подается континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».
В 6,4 км от термального парк-отеля «Бирагзанг» находится селение Алагир, а в 6,9 км его центр. Расстояние от отеля до ближайшего международного аэропорта Владикавказ составляет 50 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Питание (завтраки, 5 обедов)
- Экскурсионный трансфер
- Групповой трансфер от аэропорта
- Экскурсии с гидом
- Туроператорская страховка
- Проживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Магаса или Владикавказа и из Владикавказа
- Питание, не указанное в программе тура
- Трансфер до аэропорта
- Канатная дорога «Сказка ледника» - 300 рублей
- Вход в Аушигерский термальный источник
Место начала и завершения?
Билеты входят в стоимость?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость?
Да, в стоимость входит туроператорская страховка.
Какой транспорт используется в туре?
Хендай Старекс (8-9 мест), Мерседес Спринтер (18 мест).