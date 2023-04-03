3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария

Прикоснуться к тайнам прошлого, полюбоваться Эльбрусом и проверить, омолаживает ли горячий источник

Потрясающие горные пейзажи, нетронутая природа и богатое культурное наследие трёх республик словно перенесут вас в другое измерение.

Вы рассмотрите самобытные каменные постройки, увидите достопримечательности Владикавказа и Магаса и попробуете блюда кавказской кухни.

Побываете в опустевших аулах, узнаете, над чем до сих пор гадают учёные, искупаетесь в целебной воде источника и полетаете над обрывом на качелях. Точно будет, что вспомнить!
3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
Ближайшие даты:
2
янв
4
янв
6
янв
20
янв
27
янв
3
фев
10
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00-14:00
Завершение: Владикавказ, после 13:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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