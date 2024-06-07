Описание тура

Программа Предлагаем совершить путешествие с ночевкой к горячим источникам, расположенным у самого подножия горы Казбек. Ни с чем несравнимое удовольствие сидеть в горячей ванне и любоваться окружающими тебя заснеженными вершинами гор и ледником Майли. Это место также является первым базовым лагерем при восхождении на Казбек (5033 м). Весна и осень — идеальное время для этого похода. Важно знать Сложность похода выше среднего. Просьба оценивать свои возможности.