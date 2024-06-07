Горячие ванны и Верхний Кармадон: путешествие с ночевкой

Верхний Кармадон: индивидуальный тур из Владикавказа к горячим источникам
Предлагаем вам совершить путешествие с ночевкой к горячим источникам, расположенным у самого подножия горы Казбек.
Горячие ванны и Верхний Кармадон: путешествие с ночевкой
Горячие ванны и Верхний Кармадон: путешествие с ночевкой
Горячие ванны и Верхний Кармадон: путешествие с ночевкой
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Что вас ожидает:

  • Гора Казбек
  • Ледники Майли
  • Горячие источники

Описание тура

Программа Предлагаем совершить путешествие с ночевкой к горячим источникам, расположенным у самого подножия горы Казбек. Ни с чем несравнимое удовольствие сидеть в горячей ванне и любоваться окружающими тебя заснеженными вершинами гор и ледником Майли. Это место также является первым базовым лагерем при восхождении на Казбек (5033 м). Весна и осень — идеальное время для этого похода. Важно знать Сложность похода выше среднего. Просьба оценивать свои возможности.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гора Казбек
  • Ледники Майли
  • Горячие источники
Что включено
  • Услуги сопровождающего гида
  • Транспорт
  • Помощь в оформлении погранпропуска
  • Палатки
  • Спальники
  • Карематы
Что не входит в цену
  • Питание
Место начала и завершения?
Проспект Коста, 174, Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Сложность похода выше среднего. Просьба оценивать свои возможности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

ИндивидуальныеПешеходныеПрирода и пейзажиГорыВыездные2-дневные турыВсе турыИстория и культураСеверная ОсетияДигорияИнгушетияКармадонское ущельеПопулярные места

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