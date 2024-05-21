Кармадонское ущелье

Найдено 28 туров в категории «Кармадонское ущелье» во Владикавказе, цены от 16 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Релакс в горах Северной Осетии
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Релакс в горах Северной Осетии
Совместить полезные процедуры с увлекательными экскурсиями
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
54 900 за человека
Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
4 отзыва
Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
Погулять по трём столицам, сравнить кухню республик и узнать, что скрывают горы
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
11 июня в 13:00
14 июня в 13:00
55 000 за человека
Путешествие в Осетию: башни, пироги и горы
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Путешествие в Осетию: башни, пироги и горы
Побывать в селе-призраке, увидеть заснеженные вершины и прогуляться по ущелью на лошадях
Начало: Аэропорт Владикавказа, рейсы с прибытием до 13:00 ...
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
30 000 за человека
3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
9 отзывов
3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
Прикоснуться к тайнам прошлого, полюбоваться Эльбрусом и проверить, омолаживает ли горячий источник
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00-14:00
11 июня в 12:00
14 июня в 12:00
36 000 за человека
Кавказский дуэт: ущелья Северной Осетии и колорит Грузии
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
4 отзыва
Кавказский дуэт: ущелья Северной Осетии и колорит Грузии
Проехаться по аланским ущельям, побывать в столице грузинского виноделия и попробовать Киндзмараули
Начало: Владикавказ, 13:00
22 июня в 08:00
57 000 за человека
Невероятная Алания с послом республики и профессиональным фотографом
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
6 отзывов
Невероятная Алания с послом республики и профессиональным фотографом
Исследовать древние селения со знатоком, покататься на лошадях и узнать секреты фотосъёмки у мастера
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
10 июня в 08:00
8 июля в 08:00
100 000 за человека
«Та самая Северная Осетия»: джип-тур
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
«Та самая Северная Осетия»: джип-тур
Начало: Владикавказ или аэропорт в Беслане
11 июня в 19:00
12 июня в 09:00
16 000 за человека
Релакс-тур на Кавказ
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Релакс-тур на Кавказ
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, аэроп...
11 июня в 10:00
21 июня в 10:00
45 000 за человека
Кавказская мозаика
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Кавказская мозаика
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 65 000 за человека
Средь гор высоких и могучих
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Средь гор высоких и могучих
Начало: Россия, Чеченская Республика, Грозный
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 27 700 за человека
4 республики и 1001 впечатление! Осенне-зимний экспресс-тур по Кавказу
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
4 республики и 1001 впечатление! Осенне-зимний экспресс-тур по Кавказу
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
1 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
от 75 000 за человека
Три дня в Северной Осетии: горные ущелья, горячие источники и осетинские пироги
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Три дня в Северной Осетии: горные ущелья, горячие источники и осетинские пироги
Прогуляться по узким горным ущельям и попасть в Город мертвых
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, пя...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
32 900 за человека
Трёхдневный тур по Осетии и Ингушетии
🚌 На автобусе
Авторский тур
2.5 дня
Трёхдневный тур по Осетии и Ингушетии
Начало: Улица Коцоева, 75, Владикавказ
Расписание: По пятницам в 14:00
14 июня в 14:00
21 июня в 14:00
16 900 за человека
Покорение Казбека со стороны Северной Осетии
🚶 Пешая
Авторский тур
9 дней
Покорение Казбека со стороны Северной Осетии
Совершить восхождение на «пятитысячник» Кавказа и расслабиться в горячих природных ваннах
Начало: Владикавказ
4 авг в 08:00
46 000 за человека
Индивидуальный трип: перезагрузка в Северной Осетии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Индивидуальный трип: перезагрузка в Северной Осетии
Подняться на Сказский ледник, посидеть на «лавочке счастья» и расслабиться в термальных бассейнах
Начало: Владикавказ, аэропорт, с 13:00 до 14:00
19 июня в 08:00
27 июня в 08:00
105 000 за человека
Отдых в горах Ингушетии и знакомство с Северной Осетией
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Отдых в горах Ингушетии и знакомство с Северной Осетией
Пожить в сосновом бору в окружении гор и посетить достопримечательности двух республик
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00-14:00
11 июня в 13:00
14 июня в 13:00
45 000 за человека
Отдых в термальных ваннах и знакомство с двумя республиками
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Отдых в термальных ваннах и знакомство с двумя республиками
Укрепить здоровье в целебных источниках и полюбоваться пейзажами Ингушетии и Северной Осетии
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
11 июня в 13:00
28 июня в 13:00
58 000 за человека
Авторский тур - Осетия, Ингушетия, Чечня
Авторский тур
1.5 день
Авторский тур - Осетия, Ингушетия, Чечня
Начало: Владикавказ, Магас, Грозный - по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
52 000 за всё до 4 чел.
Горячие ванны и Верхний Кармадон: путешествие с ночевкой
🚶 Пешая
Авторский тур
2 дня
Горячие ванны и Верхний Кармадон: путешествие с ночевкой
Начало: Проспект Коста, 174, Владикавказ
Расписание: См. календарь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
35 000 за всё до 5 чел.
Тур-знакомство: Привет, Алания
Авторский тур
3 дня
Тур-знакомство: Привет, Алания
Начало: Владикавказ, я заберу вас из отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
42 000 за человека
Горы, архитектура и кавказская кухня: главные жемчужины Ингушетии, Осетии и Чечни
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Горы, архитектура и кавказская кухня: главные жемчужины Ингушетии, Осетии и Чечни
Проникнуться самобытностью горцев, услышать местные легенды и посетить три столицы
Начало: Аэропорт Владикавказа или Магаса, с 13:00 до 14:00
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
49 000 за человека
Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
Побродить среди ингушских башен, познакомиться с мечетями Чечни и насладиться бирюзой реки Сулак
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа с 13:00 д...
11 июня в 13:00
1 ноя в 13:00
69 000 за человека
Горный край: природа и наследие Северной Осетии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Горный край: природа и наследие Северной Осетии
Побывать в Кавказской Швейцарии, устроить пикник у водопадов и научиться народным танцам
Начало: Владикавказ, аэропорт, 14:00
13 июня в 14:00
15 авг в 14:00
50 600 за человека
Путешествие по Осетии с поездкой в Грозный и к Эльбрусу
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Осетии с поездкой в Грозный и к Эльбрусу
Посетить Город мёртвых, провести вечер в сердце Чечни и надышаться воздухом Приэльбрусья
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, время за...
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
5900053 100 за человека
Лучшее в Северной Осетии: ущелья, древности и высокогорные селения
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Лучшее в Северной Осетии: ущелья, древности и высокогорные селения
Приготовить осетинский пирог, полюбоваться пейзажами Дигории и отыскать в горах рыцарский замок
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, время за...
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
43 000 за человека
Осетинские выходные: уютный Владикавказ и впечатляющие ущелья
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Осетинские выходные: уютный Владикавказ и впечатляющие ущелья
Поучаствовать в национальном застолье, увидеть «Рог изобилия» и взлететь над пропастью на качелях
Начало: аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, время за...
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
2700024 300 за человека
Вот такие пироги! Выходные в Осетии с пикником в горах и застольем в гостях у местных
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Вот такие пироги! Выходные в Осетии с пикником в горах и застольем в гостях у местных
Увидеть настоящий деревенский быт, попробовать национальную кухню и побывать в безлюдных ущельях
Начало: Владикавказ, 14:00
28 июня в 14:00
27 сен в 14:00
27 000 за человека
Осень в Осетии: вершины, ущелья и затерянные в горах селения
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Осень в Осетии: вершины, ущелья и затерянные в горах селения
Осмотреть древние башни и Город мёртвых, взлететь над пропастью на качелях и посетить Беслан
Начало: аэропорт Владикавказа, время зависит от вашего рей...
13 окт в 10:00
58 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Станчев
    21 мая 2024
    Средь гор высоких и могучих
    Большая Страна замечательно справилась с проведением тура. Все прошло без всяких заминок. Отличная организация, молодцы! Буду советовать Большую Страну своим друзьям!!!
  • Б
    Булыгина
    8 мая 2024
    Средь гор высоких и могучих
    Тур интересный, насыщенный, вечерами было свободное время, мы сходили в национальный музей. Гостиницы хорошие. Еда национальная,в каждой республике своя. Но больше всего впечатлили виды ГОР и горных ОЗЕР.
  • О
    Оксана
    6 мая 2024
    3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
    Отличныц тур!!!!! Рекомендую!!!!
  • О
    Ольга
    6 мая 2024
    Релакс в горах Северной Осетии
    Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!! Наталья благодарна вам за организацию поздравления моему супругу, все
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    получилось просто отлично. Место проведения поздравления, артисты СУПЕР, блюда за праздничным столом. Атмосфера праздника на УРА!!! И спасибо за подарок). Очень хочется отметить нашего гида Константина: его пунктуальность, внимательность (есть с чем сравнивать), за чистое авто и за настроение, которое он поддерживал на протяжение всего тура. Проехали и прошли много километров по красивым местам. Так же хочется отметить экскурсовода Елену (пешая экскурсия по Владикавказу) за ее богатый и интересный рассказ о Владикавказе. Много вопросов было с нашей стороны, на которые мы получили очень подробные ответы. Экскурсия прошла в очень хорошем темпе, это даже больше познавательная прогулка, в которой сделано много красивых фотографий, за что так же благодарны Елене. Поэтому с удовольствием рекомендую ваш тур и вашу команду.

    Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!!Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!!Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!!Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!!Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!!Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!!
  • Е
    Евгения
    26 апреля 2024
    4 республики и 1001 впечатление! Осенне-зимний экспресс-тур по Кавказу
    Всё прекрасно организовано! Водитель на весь срок тура один, гиды менялись и каждый внимательно относился ко всей группе и не
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    давали скучать группе. Координатор отвечала на все возникающие вопросы и интересовалась какие эмоции оставлял прошедший день. Помогла решить вопрос с дополнительным днем проживания в отеле поскольку мы с мужем захотели немного продлить отдых. Питание и проживание всё продумано и предусмотрено.

    Всё прекрасно организовано! Водитель на весь срок тура один, гиды менялись и каждый внимательно относился коВсё прекрасно организовано! Водитель на весь срок тура один, гиды менялись и каждый внимательно относился коВсё прекрасно организовано! Водитель на весь срок тура один, гиды менялись и каждый внимательно относился коВсё прекрасно организовано! Водитель на весь срок тура один, гиды менялись и каждый внимательно относился коВсё прекрасно организовано! Водитель на весь срок тура один, гиды менялись и каждый внимательно относился ко
  • Л
    Людмила
    26 апреля 2024
    4 республики и 1001 впечатление! Осенне-зимний экспресс-тур по Кавказу
    Организаторам - огромная благодарность! Прекрасные экскурсии, интересные и хорошо организованные. Отдых прошел без накладок и без задержек, на высоком уровне.
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    Гостиницы комфортные, все отлично. Единственная просьба - к гидам в Чечне и Дагестане - немного отвлеченной отсебятины, разбавляющей скучный обязательный текст, не помешает))

  • А
    Алина
    15 апреля 2024
    4 республики и 1001 впечатление! Осенне-зимний экспресс-тур по Кавказу
    Зара продолжайте в том же духе! Мы не первый раз с вами)))
  • О
    Ольга
    3 апреля 2024
    3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
    Огромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилось. Особенно Рамзану. Это просто ходячая энциклопедия 👍. Немного подпортило впечатление еда около Голубых озёр (шашлык не для человеческих зубов 🙂). А в остальном всё на 5+!!!
    Огромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилось
  • В
    Вахтанг
    28 февраля 2024
    Релакс-тур на Кавказ
    Доброго дня! Хотелось бы поблагодарить Вас за наш тур❤️Мы остались в таком восторге👌 Отдельную благодарность выражаю нашим гидам❤️ И нашему водителю, он вытерпел все наши капризы😂👌
  • А
    Анастасия
    28 февраля 2024
    Релакс-тур на Кавказ
    Привет, тоже хотела оставить отзыв🌹 Я ни капли не пожалела что выбрала именно ваш тур🔥Зара, спасибо большое❤️ Все было на высшем уровне и организованно 😍👏 Я отдохнула, и всем буду вас советовать👏💕

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Кармадонское ущелье»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 28
  1. Релакс в горах Северной Осетии
  2. Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
  3. Путешествие в Осетию: башни, пироги и горы
  4. 3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
  5. Кавказский дуэт: ущелья Северной Осетии и колорит Грузии
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Эгикал
  5. Вовнушки
  6. Город мертвых
  7. Эльбрус
  8. Сказский ледник
  9. Башня Согласия
  10. Аланский монастырь
Сколько стоит тур во Владикавказе в июне 2024
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