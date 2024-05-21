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получилось просто отлично. Место проведения поздравления, артисты СУПЕР, блюда за праздничным столом. Атмосфера праздника на УРА!!! И спасибо за подарок). Очень хочется отметить нашего гида Константина: его пунктуальность, внимательность (есть с чем сравнивать), за чистое авто и за настроение, которое он поддерживал на протяжение всего тура. Проехали и прошли много километров по красивым местам. Так же хочется отметить экскурсовода Елену (пешая экскурсия по Владикавказу) за ее богатый и интересный рассказ о Владикавказе. Много вопросов было с нашей стороны, на которые мы получили очень подробные ответы. Экскурсия прошла в очень хорошем темпе, это даже больше познавательная прогулка, в которой сделано много красивых фотографий, за что так же благодарны Елене. Поэтому с удовольствием рекомендую ваш тур и вашу команду.