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Авторский тур
5 дней
Релакс в горах Северной Осетии
Совместить полезные процедуры с увлекательными экскурсиями
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
54 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
Погулять по трём столицам, сравнить кухню республик и узнать, что скрывают горы
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
11 июня в 13:00
14 июня в 13:00
55 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Путешествие в Осетию: башни, пироги и горы
Побывать в селе-призраке, увидеть заснеженные вершины и прогуляться по ущелью на лошадях
Начало: Аэропорт Владикавказа, рейсы с прибытием до 13:00 ...
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
30 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
Прикоснуться к тайнам прошлого, полюбоваться Эльбрусом и проверить, омолаживает ли горячий источник
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00-14:00
11 июня в 12:00
14 июня в 12:00
36 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Кавказский дуэт: ущелья Северной Осетии и колорит Грузии
Проехаться по аланским ущельям, побывать в столице грузинского виноделия и попробовать Киндзмараули
Начало: Владикавказ, 13:00
22 июня в 08:00
57 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Невероятная Алания с послом республики и профессиональным фотографом
Исследовать древние селения со знатоком, покататься на лошадях и узнать секреты фотосъёмки у мастера
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
10 июня в 08:00
8 июля в 08:00
100 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
«Та самая Северная Осетия»: джип-тур
Начало: Владикавказ или аэропорт в Беслане
11 июня в 19:00
12 июня в 09:00
16 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Релакс-тур на Кавказ
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, аэроп...
11 июня в 10:00
21 июня в 10:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Кавказская мозаика
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 65 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Средь гор высоких и могучих
Начало: Россия, Чеченская Республика, Грозный
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 27 700₽ за человека
Авторский тур
8 дней
4 республики и 1001 впечатление! Осенне-зимний экспресс-тур по Кавказу
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
1 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
от 75 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Три дня в Северной Осетии: горные ущелья, горячие источники и осетинские пироги
Прогуляться по узким горным ущельям и попасть в Город мертвых
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, пя...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
32 900₽ за человека
Авторский тур
2.5 дня
Трёхдневный тур по Осетии и Ингушетии
Начало: Улица Коцоева, 75, Владикавказ
Расписание: По пятницам в 14:00
14 июня в 14:00
21 июня в 14:00
16 900₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Покорение Казбека со стороны Северной Осетии
Совершить восхождение на «пятитысячник» Кавказа и расслабиться в горячих природных ваннах
Начало: Владикавказ
4 авг в 08:00
46 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Индивидуальный трип: перезагрузка в Северной Осетии
Подняться на Сказский ледник, посидеть на «лавочке счастья» и расслабиться в термальных бассейнах
Начало: Владикавказ, аэропорт, с 13:00 до 14:00
19 июня в 08:00
27 июня в 08:00
105 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Отдых в горах Ингушетии и знакомство с Северной Осетией
Пожить в сосновом бору в окружении гор и посетить достопримечательности двух республик
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00-14:00
11 июня в 13:00
14 июня в 13:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Отдых в термальных ваннах и знакомство с двумя республиками
Укрепить здоровье в целебных источниках и полюбоваться пейзажами Ингушетии и Северной Осетии
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
11 июня в 13:00
28 июня в 13:00
58 000₽ за человека
Авторский тур
1.5 день
Авторский тур - Осетия, Ингушетия, Чечня
Начало: Владикавказ, Магас, Грозный - по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
52 000₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
2 дня
Горячие ванны и Верхний Кармадон: путешествие с ночевкой
Начало: Проспект Коста, 174, Владикавказ
Расписание: См. календарь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
35 000₽ за всё до 5 чел.
Авторский тур
3 дня
Тур-знакомство: Привет, Алания
Начало: Владикавказ, я заберу вас из отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
42 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Горы, архитектура и кавказская кухня: главные жемчужины Ингушетии, Осетии и Чечни
Проникнуться самобытностью горцев, услышать местные легенды и посетить три столицы
Начало: Аэропорт Владикавказа или Магаса, с 13:00 до 14:00
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
49 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
Побродить среди ингушских башен, познакомиться с мечетями Чечни и насладиться бирюзой реки Сулак
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа с 13:00 д...
11 июня в 13:00
1 ноя в 13:00
69 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Горный край: природа и наследие Северной Осетии
Побывать в Кавказской Швейцарии, устроить пикник у водопадов и научиться народным танцам
Начало: Владикавказ, аэропорт, 14:00
13 июня в 14:00
15 авг в 14:00
50 600₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Осетии с поездкой в Грозный и к Эльбрусу
Посетить Город мёртвых, провести вечер в сердце Чечни и надышаться воздухом Приэльбрусья
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, время за...
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
5900053 100₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Лучшее в Северной Осетии: ущелья, древности и высокогорные селения
Приготовить осетинский пирог, полюбоваться пейзажами Дигории и отыскать в горах рыцарский замок
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, время за...
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
43 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Осетинские выходные: уютный Владикавказ и впечатляющие ущелья
Поучаствовать в национальном застолье, увидеть «Рог изобилия» и взлететь над пропастью на качелях
Начало: аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, время за...
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
2700024 300₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Вот такие пироги! Выходные в Осетии с пикником в горах и застольем в гостях у местных
Увидеть настоящий деревенский быт, попробовать национальную кухню и побывать в безлюдных ущельях
Начало: Владикавказ, 14:00
28 июня в 14:00
27 сен в 14:00
27 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Осень в Осетии: вершины, ущелья и затерянные в горах селения
Осмотреть древние башни и Город мёртвых, взлететь над пропастью на качелях и посетить Беслан
Начало: аэропорт Владикавказа, время зависит от вашего рей...
13 окт в 10:00
58 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССтанчев21 мая 2024Большая Страна замечательно справилась с проведением тура. Все прошло без всяких заминок. Отличная организация, молодцы! Буду советовать Большую Страну своим друзьям!!!
- ББулыгина8 мая 2024Тур интересный, насыщенный, вечерами было свободное время, мы сходили в национальный музей. Гостиницы хорошие. Еда национальная,в каждой республике своя. Но больше всего впечатлили виды ГОР и горных ОЗЕР.
- ООксана6 мая 2024Отличныц тур!!!!! Рекомендую!!!!
- ООльга6 мая 2024Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!! Наталья благодарна вам за организацию поздравления моему супругу, все
- ЕЕвгения26 апреля 2024Всё прекрасно организовано! Водитель на весь срок тура один, гиды менялись и каждый внимательно относился ко всей группе и не
- ЛЛюдмила26 апреля 2024Организаторам - огромная благодарность! Прекрасные экскурсии, интересные и хорошо организованные. Отдых прошел без накладок и без задержек, на высоком уровне.
- ААлина15 апреля 2024Зара продолжайте в том же духе! Мы не первый раз с вами)))
- ООльга3 апреля 2024Огромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилось. Особенно Рамзану. Это просто ходячая энциклопедия 👍. Немного подпортило впечатление еда около Голубых озёр (шашлык не для человеческих зубов 🙂). А в остальном всё на 5+!!!
- ВВахтанг28 февраля 2024Доброго дня! Хотелось бы поблагодарить Вас за наш тур❤️Мы остались в таком восторге👌 Отдельную благодарность выражаю нашим гидам❤️ И нашему водителю, он вытерпел все наши капризы😂👌
- ААнастасия28 февраля 2024Привет, тоже хотела оставить отзыв🌹 Я ни капли не пожалела что выбрала именно ваш тур🔥Зара, спасибо большое❤️ Все было на высшем уровне и организованно 😍👏 Я отдохнула, и всем буду вас советовать👏💕
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Кармадонское ущелье»
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