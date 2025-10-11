Мои заказы

Кавказский Гамбит. Экскурсионный тур на Северный Кавказ

Предлагаем окунуться в очарование Северного Кавказа и насладиться вкусом национальной кухни.

Отправимся в увлекательное путешествие к жемчужинам Кабардино-Балкарии — Чегемскому ущелью и Голубым озерам, красивейшим ущельям Осетии — Дигорскому, Мамисонскому и
Цейскому, а также насладимся выступлением народных вокально-инструментальных и танцевальных коллективов. Мы посетим обновленную столицу Чечни — Грозный и отгадаем загадки Джейрахского ущелья в Ингушетии. Центр Владикавказа также заслуживает нашего внимания. Старинные здания, купеческие дома и архитектура разных эпох создают неповторимую атмосферу города.

5
3 отзыва
Ближайшие даты:
9
мар16
мар23
мар30
мар6
апр13
апр20
апр

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия по Владикавказу

Трансфер с аэропорта и/или ж/д заказывается отдельно при бронировании тура.

Заселение в отели до 14:00.

14:00-14:50 Трансфер по отелям Владикавказа.

15:00-15:50 Обед в ресторане «Премьер» Владикавказа.

16:00 Автобусно-пешая экскурсионная программа по Владикавказу.

В программе:

  • Осетинская церковь;
  • аллея славы;
  • парк «Нартон»;
  • площадь В. И. Ленина;
  • парк им К. Л. Хетагурова;
  • армянская апостольская церковь;
  • суннитская мечеть.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Премьер», трансфер.

19:00Возвращение в отель.

Ужин — самостоятельно.

Прибытие. Экскурсия по ВладикавказуПрибытие. Экскурсия по ВладикавказуПрибытие. Экскурсия по ВладикавказуПрибытие. Экскурсия по Владикавказу
2 день

Кабардино-Балкария

Экскурсионная программа в Кабардино-Балкарскую республику «К жемчужинам Кабардино-Балкарии».

08:00-08:50 Трансфер по отелям Владикавказа и отправление на маршрут.

13:30-14:30 Обед в ресторане «Верхние Голубые озера» — национальная кухня.

В программе:

  • Черекская теснина;
  • Чегемское ущелье;
  • с. Бабугент — верхние Голубые озера, нижнее Голубое озеро (Церик-кель) / памятник природы;
  • Черекский каньон.

Пешая часть маршрута по грунтовой дороге вдоль (примерно 300 метров).

С. Верхняя Балкария, Кюннюм-Эль и сторожевая башня Абаевых (Абай-Кала), аул Шканты и башня Амирхановых (Амирхан-Кала).

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Верхние Голубые Озера», трансфер, входные билеты в места посещения по программе.

19:00Возвращение в отель.

Ужин — самостоятельно.

Кабардино-БалкарияКабардино-БалкарияКабардино-БалкарияКабардино-Балкария
3 день

Чеченская республика

Экскурсионная программа в Чеченскую республику «Грозный и Шали».

08:00-08:50 Трансфер по отелям Владикавказа и отправление на маршрут.

14:00-15:00 Обед в ресторане «Шейх Палас»

В программе:

  • церковь Архангела Михаила;
  • музей А. Х. Кадырова;
  • аллея славы, бульвар Эсамбаева;
  • смотровая площадка на высотке Грозный Сити;
  • прогулка по проспекту им. В. В. Путина;
  • посещение мечети «Сердце Чечни».

Переезд в г. Шали, посещение мечети «Гордость Мусульман».

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Шейх Палас», трансфер, входные билеты в места посещения, по программе.

19:00Возвращение в отель.

Ужин — самостоятельно.

Чеченская республикаЧеченская республикаЧеченская республикаЧеченская республика
4 день

Ингушетия

Экскурсионная программа в республику Ингушетия «Загадки Джейрахского ущелья».

08:00-08:50 Трансфер по отелям Владикавказа и отправление на маршрут.

14:00-15:00 Обед в горном ресторане «Цей-Лоам»

В программе:

  • Дарьяльское ущелье;
  • переезд в Джейрахское ущелье;
  • башня Цуровых;
  • с. Эрзи – башенный комплекс;
  • пешая экотропа к Ляжгинскому водопаду (легкий треккинг, спортивная обувь);
  • смотровая площадка Цей-Лоамский перевал – вид на г. Казбек и Главный Кавказский хребет;
  • с. Эгикал – комплекс башенных/фортификационных сооружений средневековья;
  • Ассинское ущелье, Таргим;
  • Храм Тхаба-Ерды.

Переезд в экозону к башенному комплексу «Вовнушки».

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в горном ресторане «Цей-Лоам», трансфер, входные билеты в места посещения, по программе.

18:00Возвращение в отель.

Ужин — самостоятельно.

ИнгушетияИнгушетияИнгушетияИнгушетия
5 день

Три ущелья Осетии

Экскурсионная программа в Северной Осетии «Три ущелья Осетии».

08:00-08:50 Трансфер по отелям Владикавказа и отправление на маршрут.

13:00-14:00 Обед в ресторане «Долина Солнца».

17:00-17:30 Прибытие в отели (время для переодевания).

18:20-18:50 Трансфер от отелей в ресторан «Кавказ Hall» на этно-гастрономическую программу «Аланский вечер» (алкоголь включен в стоимость).

23:30 Трансфер по отелям г. Владикавказ.

В программе:

  • Куртатинское ущелье;
  • Дзивгиская наскальная крепость;
  • Дзивгиский некрополь;
  • Кадаргаванский каньон;
  • с. Верхний Фиагдон – целебный источник «Хилак»;
  • с. Цмити – средневековое поселение;
  • переезд в Гизельдонское ущелье по Какадурскому перевалу;
  • башня Курта и Тага – смотровая площадка;
  • арт-объект Осетинская буква «А»;
  • мега качель;
  • Даргавская котловина – посещение музея под открытым небом «Даргавский некрополь»;
  • арт-объект «Колесо Балсага».
  • переезд в Геналдонское ущелье;
  • с. Кармадон – смотровая площадка на Северный склон Главного Кавказского хребта и ледник «Колка», мемориал памяти погибшей съемочной группе Сергея Бодрова Младшего.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Долина Солнца», трансфер, входные билеты в места посещения, по программе, посещение этно-гастрономической программы «Аланский вечер» в ресторане «Кавказ Hall».

23:30Трансфер.

Возвращение в отель.

Три ущелья ОсетииТри ущелья ОсетииТри ущелья ОсетииТри ущелья Осетии
6 день

Мамисонское и Цейское ущелья. Бирагзанг

Экскурсионная программа в Северной Осетии «Мамисон/Цей/Бирагзанг».

08:00-08:50 Трансфер по отелям Владикавказа и отправление на маршрут.

14:00-15:00 Обед в горном кафе «Барс» — национальная кухня.

В программе:

  • Алагирское ущелье;
  • знаменитая наскальная конная статуя, сероводородные источники;
  • Унальская котловина, Нузальская часовня, Зарамагское водохранилище – смотровая площадка;
  • переезд в Мамисонское ущелье, с. Тиб – минеральные источники;
  • боевая башня Боциевых;
  • с. Лисри – город красноречивых камней/комплекс боевых и сторожевых башен;
  • полуразрушенный храм Успения Богородицы;
  • с. Згил – нарзановый источник;
  • переезд в Цейское ущелье. Подъем на канатной дороге к Сказскому леднику / смотровая площадка;
  • пешая экотропа к древним святилищам Северной Осетии;
  • переезд в с. Бирагзанг – купание в термальном источнике.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в горном кафе «Барс», трансфер, входные билеты в места посещения, по программе, стоимость разового подъема и спуска канатной дороги в Цейском ущелье, входные билеты в термальный парк – купание 1 час.

18:30Возвращение в отель.

Ужин — самостоятельно.

Мамисонское и Цейское ущелья. БирагзангМамисонское и Цейское ущелья. БирагзангМамисонское и Цейское ущелья. БирагзангМамисонское и Цейское ущелья. Бирагзанг
7 день

Экскурсионная программа в горную Дигорию

Экскурсионная программа в Северной Осетии «Горная Дигория».

08:00-08:50 Трансфер по отелям Владикавказа и отправление на маршрут.

14:00-15:00 Обед в горном этнодоме — национальная кухня.

В программе:

  • Ирафский район – Дигорское ущелье, Каньон «Ахсинта» — Чертов мост;
  • наскальная конная статуя, с. Мацута – склеп Нарта Сослана;
  • арт-объект «Стрелы Нарта Сослана»;
  • переезд в высокогорную часть ущелья, арт-объект «Хишн Фандыр»;
  • башня Абисаловых, бельгийские постройки горно-обогатительной фабрики;
  • с. Фаснал – смотровая площадка;
  • с. Галиат – высокогорный комплекс боевых и сторожевых башен, расположенный на высоте около 2 000 м. н.у. м./пешая экскурсия.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в горном этно-доме, трансфер, входные билеты в места посещения, по программе.

18:00Возвращение в отель.

Ужин — самостоятельно.

Экскурсионная программа в горную ДигориюЭкскурсионная программа в горную ДигориюЭкскурсионная программа в горную ДигориюЭкскурсионная программа в горную Дигорию
8 день

Отъезд

В 12:00 выезд из отеля.

Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города, заказать осетинские пироги и т. д.

Трансфер в аэропорт или ж/д оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице (если выбран тариф с проживанием).

Стоимость тура с проживанием за номер в зависимости от размещения, руб:

Размещение Категория

Twin

2-местное

Double

2-местное

Singl

1-местное

Triple

3-местное

DBL+CH

3-местное

Quad

4-местное

Breakfast/Завтрак
Гостиница Владикавказ 4*Комфорт175 535175 535127 475234 725234 725по запросуШведский стол
Гостиница Кадгарон 3*Стандарт135 390139 87076 235190 275190 275по запросуШведский стол
Гостиница Планета Люкс 3*Стандарт137 980137 98087 365194 545192 565по запросуШведский стол
Парк Отель Владикавказ 5*Стандартпо запросупо запросупо запросупо запросупо запросупо запросуШведский стол
Гостиница Камелия 3*Стандарт122 580122 58072 840173 195172 355по запросуШведский стол

Стоимость тура (без проживания) в зависимости от количества человек в заявке при бронировании:

Размещение2 человека2 взрослых + ребенок3 человека4 человека1 человек
Без проживания (без завтраков)84 150122 000126 225168 30042 075

Варианты проживания

Владикавказ

7 ночей

Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.

К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха; телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами.

В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак в формате "Шведский стол" с 07.30 до 10.30. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов разной вместимости.

Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой. Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.

ВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказ
Кадгарон

7 ночей

Отель «Кадгарон» находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. До Музея Владикавказа - 10 минут ходьбы.

Номера в отеле «Кадгарон» располагают кабельным телевидением и холодильником. Из номеров открывается вид на горы. В некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар.

В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса.

КадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгарон
Планета Люкс

7 ночей

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Планета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета Люкс
Парк Отель Владикавказ

7 ночей

Расположен в самом центре города Владикавказ с панорамным видом на горы и набережную реки Терек.

Современный эргономичный дизайн номеров, сервис высокого уровня, гостеприимный персонал. Отель идеально подходит для туризма, делового визита и романтического отдыха.

Все номера оборудованы двухместными кроватями King или Super King size, сейфом, гладильными принадлежностями и косметикой Crabtree & Evelyn. Также гости отеля могут бесплатно посещать фитнес-зал и банный комплекс. Бесплатный завтрак предоставляется по системе "Шведский стол".

Парк Отель ВладикавказПарк Отель ВладикавказПарк Отель ВладикавказПарк Отель ВладикавказПарк Отель ВладикавказПарк Отель Владикавказ
Камелия

7 ночей

Отель «Камелия» расположен в городе Владикавказ. К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. В отеле работают бар и ресторан европейской кухни. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер.

В числе удобств номеров шкаф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Из некоторых номеров отеля «Камелия» открывается вид на горы. В номерах есть чайник. Все номера оснащены холодильником.

По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.

КамелияКамелияКамелияКамелияКамелияКамелияКамелия
Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостиницах Владикавказа по программе, если выбран тариф с проживанием
  • Экскурсии по программе с высококвалифицированными гидами
  • Питание: завтраки в отеле, если выбран тариф с проживанием + обеды по программе
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Экосборы на маршрутах
  • Билеты в термальный комплекс Бирагзанг
  • Канатка Цей - разовый подъем и спуск
  • Этно-гастрономическая программа в ресторане (алкоголь включен) - Аланский вечер
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
  • Проживание и завтраки, если выбран тариф без размещения
  • Индивидуальный трансфер из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы и обратно заказывается отдельно
  • Экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу
  • Питание: ужины
Место начала и завершения?
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для прогулки по городу нужна комфортная обувь. Для поездок в горы, можно одеть кроссовки, или другую удобную обувь. В межсезонье в горах прохладно, поддувает ветер, поэтому куртку и шапку обязательно. Летом можно обойтись легкой кофточкой, кепкой и очками. Для термальных источников — купальные принадлежности.

В данном туре все отели городские, поэтому для вечерних прогулок по городу можно одеться по своему усмотрению.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как узнать важную информацию для участников группы?

Накануне дня заезда, формируется группа WhatsApp, куда добавляются все участники программы (если нет доступа к WhatsApp, то с участником индивидуально связывается сотрудник компании и информирует по всей информационно-координационной деятельности).

В группе ежедневно вывешивается информация о месте и времени сбора группы, времени выезда группы от каждого отеля, информация о программе, гидах, координаторах, автобусах и водителях.

Гостям, которые приобрели тур «без проживания», следует ориентироваться в места и время отправки автобуса на ту и/или иную экскурсию и добираться самостоятельно до этих мест.

Какие рестораны посоветуете для посещения?

Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отеля:

  • ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня);
  • ресторан-кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня);
  • ресторан «Генацвале» ул. Карла Маркса д. 32 (национальная кухня народов Кавказа и Закавказья);
  • ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (Европейская кухня), средний чек — 900 руб.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Р
Регина
11 окт 2025
Всё оч понравилось и тур, и организация и ваша платформа! Всем будем рекомендовать)
Всё оч понравилось и тур, и организация и ваша платформа! Всем будем рекомендовать)
С
Сергей
29 сен 2025
Всё отлично, буду советовать друзьям.
П
Полина
30 авг 2025
Очень насыщенная программа, при этом не тяжелая (отъезд в 8-9 утра, возвращение в отель в 18-19 вечера).
Природу описывать бессмысленно, по любым фото этого региона все понятно. Приехать и наслаждаться!
Переезды во
читать дальше

время экскурсий: в принципе недолгие, есть подъемы по серпантину с соответствующей качкой (кто страдает от этого, лучше себя обезопасить средствами).
Гиды: менялись каждый раз, гиды разные, но каждый по своему интересно рассказывал. Особенно гид в экскурсии по Ингушетии (Инал)! Видно, что человеку вообще не все равно на то место, про которое он говорит.
Экскурсии: все интересные! Тут вопрос кто, что любит и как любит отдыхать: кому-то важно побольше узнать, кому-то - отдохнуть «глазами», кому-то - чтоб поменьше трогали. Вот третьей группе товарищей лучше сюда не ехать, а остальные - будут в восторге:)
Отдельно хочу отметить Аланский вечер (в один из дней вечерняя программа) - безумно красиво, ведущий поет как бог, ребята танцуют потрясающе, еды предостаточно и даже с лихвой, очень напомнило свадьбу:))
Обеды на экскурсии: традиционные, каждый раз с хычином с начинкой, вкусно и достаточно:)
В части погоды: мы были в августе, с погодой повезло, кроме 1 дня, в который я вспомнила про рекомендацию туроператора про шапку и куртку))) в общем, смотреть погоду заранее и если обещают дождь/ветер, куртка прям обязательна с собой!
Тур без ужинов, поэтому об этом нужно думать самим: мы жили в гостинице Владикавказ, ужинали в кафе Магия, 5 из 5! Быстро, вкусно, недорого.
Трансфер самостоятельно: общественного транспорта из аэропорта нет, поэтому такси - до города рублей 700, водят таксисты - дюже интересно, такси хоть разок возьмете - поймете))) детских кресел в принципе нет, после Москвы - прям очень удивило.)))
Мы много где были уже, Северный Кавказ - одно из мест, которое я точно буду рекомендовать!

