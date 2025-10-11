читать дальше

время экскурсий: в принципе недолгие, есть подъемы по серпантину с соответствующей качкой (кто страдает от этого, лучше себя обезопасить средствами).

Гиды: менялись каждый раз, гиды разные, но каждый по своему интересно рассказывал. Особенно гид в экскурсии по Ингушетии (Инал)! Видно, что человеку вообще не все равно на то место, про которое он говорит.

Экскурсии: все интересные! Тут вопрос кто, что любит и как любит отдыхать: кому-то важно побольше узнать, кому-то - отдохнуть «глазами», кому-то - чтоб поменьше трогали. Вот третьей группе товарищей лучше сюда не ехать, а остальные - будут в восторге:)

Отдельно хочу отметить Аланский вечер (в один из дней вечерняя программа) - безумно красиво, ведущий поет как бог, ребята танцуют потрясающе, еды предостаточно и даже с лихвой, очень напомнило свадьбу:))

Обеды на экскурсии: традиционные, каждый раз с хычином с начинкой, вкусно и достаточно:)

В части погоды: мы были в августе, с погодой повезло, кроме 1 дня, в который я вспомнила про рекомендацию туроператора про шапку и куртку))) в общем, смотреть погоду заранее и если обещают дождь/ветер, куртка прям обязательна с собой!

Тур без ужинов, поэтому об этом нужно думать самим: мы жили в гостинице Владикавказ, ужинали в кафе Магия, 5 из 5! Быстро, вкусно, недорого.

Трансфер самостоятельно: общественного транспорта из аэропорта нет, поэтому такси - до города рублей 700, водят таксисты - дюже интересно, такси хоть разок возьмете - поймете))) детских кресел в принципе нет, после Москвы - прям очень удивило.)))

Мы много где были уже, Северный Кавказ - одно из мест, которое я точно буду рекомендовать!