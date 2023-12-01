Северная Осетия и Чечня за 4 дня
Авторский тур во Владикавказе

Полазать по ущельям Северной Осетии и увидеть самую большую в Европе мечеть

5
3 отзыва
Хотите узнать, что такое настоящий Кавказ? Это путешествие познакомит вас с двумя очень разными кавказскими республиками.

Мы будем купаться в горячих источниках, изучать аулы Северной Осетии, любоваться ущельями и горами и удивляться масштабом и роскошью Чечни. И, конечно же, попробуем лучшие национальные блюда и узнаем, какой Кавказ на вкус.
Северная Осетия и Чечня за 4 дня
Северная Осетия и Чечня за 4 дня
Северная Осетия и Чечня за 4 дня
Ближайшие даты:
2
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4
мая
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет39 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Не забудьте взять теплые вещи — мы будем много времени проводить в горах, температура там обычно на несколько градусов ниже, чем в городе. Также пригодятся купальники, полотенца и шлепки — в третий день программы у нас будут горячие источники.

Обязательно возьмите с собой полис ОМС и немного наличных, чтобы можно было купить что-то в горах. Особого шоппинга там нет, но вдруг вам приглянется баночка с местным вареньем или горный чай.

На тур действует акция «20% кешбек по картам МИР». Для получения кешбека тур должен быть оплачен картой МИР (карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности платежной системы), выпущенной одним из банков-участников программы, туруслуга должна быть оплачена одним платежом. Сроки проведения акции: с 0:01 18 января 2022 г. по 23:59 12 апреля 2022 г. Вернуться из поездки нужно до 30 апреля 2022 г.

Проживание. Мы будем жить в трехзвездочных гостиницах в центре Владикавказа — «Империал», «Владикавказ», «Олимп Плаза» или «Планета Люкс». В отеле Владикавказ — улучшенные номера, в отелях «Олимп Плаза» и «Планета Люкс» — стандартные номера. Возможно размещение в отеле DoubleTree by Hilton Vladikavkaz за дополнительную плату, стоимость по запросу

Питание. Мы будем завтракать в гостинице, а обедать в кафе по пути. В хорошую теплую погоду возможны пикники с ланч-боксами на природе. Обязательно попробуем осетинские пироги, а в Чечне познакомимся с элементами вайнахской кухни.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Владикавказом и местной кухней

Мастер-класс по осетинским пирогам. Встречаемся в аэропорту Беслана или на на ж/д вокзале Владикавказа и сразу отправимся пробовать местную кухню: на обед отведаем знаменитые осетинские пироги. Чтобы лучше понять все особенности этого национального блюда, местные повара проведут специально для нас мастер-класс — будем готовить пироги вместе, а потом вместе их есть.

Обзорная экскурсия по Владикавказу. Затем отправимся изучать культуру и историю региона. На обзорной экскурсии посмотрим главные достопримечательности Владикавказа и узнаем, как в пределах одного города уживаются и образуют удивительный культурно-религиозный симбиоз христианские и мусульманские святыни: Осетинская церковь Рождества Пресвятой Богородицы, Армянская церковь Григория Просветителя и Суннитская мечеть.

Вечерняя программа на выбор. Вечером заселимся в отель в центре города — «Империал», «Владикавказ», «Планета Люкс» или «Олимп Плаза» — это уютные трехзвездочные гостиницы в центре города. У нас будет свободное время, чтобы отдохнуть или самостоятельно погулять. Можно взять дополнительную программу (за отдельную плату), есть несколько вариантов на выбор: сходить на шоу «Аланский вечер» или заглянуть на осетинскую пивоварню.

Аланский вечер. Это шоу-программа, где вы попадаете на традиционное осетинское застолье. Перед вами стол с кавказскими вкусностями, вокруг танцы, кавказская музыка, песни, пляски — и вы в центре всех событий как дорогой гость, которому хотят показать все лучшее. Стоимость такой программы — 2200 руб.

Дегустация осетинского пива. Любителям пробовать местные вкусы стоит выбрать ужин на пивоварне. Здесь каждый участник продегустирует пять сортов осетинского пива, а на закуску сможет попробовать фыджжин (мясной пирог), цахтон (говяжий язык, сметана, чеснок, специи), колбасу из рубленного мяса, нартский хлеб. Такая программа будет стоить 2200 руб. за человека, включая трансфер к пивоварне.

Знакомство с Владикавказом и местной кухнейЗнакомство с Владикавказом и местной кухнейЗнакомство с Владикавказом и местной кухнейЗнакомство с Владикавказом и местной кухнейЗнакомство с Владикавказом и местной кухнейЗнакомство с Владикавказом и местной кухнейЗнакомство с Владикавказом и местной кухнейЗнакомство с Владикавказом и местной кухнейЗнакомство с Владикавказом и местной кухнейЗнакомство с Владикавказом и местной кухнейЗнакомство с Владикавказом и местной кухнейЗнакомство с Владикавказом и местной кухнейЗнакомство с Владикавказом и местной кухней
2 день

Современный Грозный

Город будущего. Сегодня отправляемся в Чечню и ее столицу — Грозный. Это современный город, который практически полностью отстроили заново в начале нулевых. Попадая сюда, невольно удивляешься — неужели это Кавказ? Новые модные здания, лавочки с USB-розетками на солнечных батареях, остановки с подогревом и огромное количество спортивных площадок — да это же город будущего!

С высоты птичьего полета. Прогуляемся по главной площади, сделаем селфи на установленную там громадную селфи-палку, увидим восстановленный храм Архангела Михаила, а напротив него высотки «Грозный-Сити». Поднимемся на смотровую площадку в одну из башен комплекса и полюбуемся новым городом с высоты.

Сердце Чечни. Конечно, не обойдем стороной главный символ города — великолепную мечеть «Сердце Чечни» — одну из самых больших мечетей мира. Строительство завершилось в 2008 году — это современное здание, сделанное по последним технологиям с невероятной ночной подсветкой. Кому-то она может напомнить Голубую мечеть в Стамбуле — за основу был взят этот образ.

Национальная кухня. У нас будет обед с элементами вайнахской кухни (так называется традиционная кухня чеченцев и ингушей). Мы попробуем хингал — это мучные галушки необычной формы (жижиг-галнаш) с куриным отварным мясом и добавлением особого соуса. А на десерт будет чепалг — это угощение с творогом и зеленым луком.

Роскошь новой мечети. После обеда поедем в новую мечеть «Гордость мусульман», открывшуюся всего пару лет назад — в августе 2019 года. Мечеть находится в 30 км от Грозного, недалеко от комплекса «Шали-Сити». Над зданием возвышается огромный купол высотой 43 метра, стены покрыты белоснежным мрамором с греческого острова Тасос — даже в сильную жару внутри прохладно и свежо. Внутри висит люстра, высотой 8 метров и весит больше двух с половиной тонн, светильники украшены золотом и камнями Swarovski. Рядом есть роскошный парк с фонтанами, голландскими деревьями и разными видами роз — территория впечатляет ухоженностью, роскошью и продуманностью в каждой детали.

После такого насыщенного дня мы вернемся в наш отель во Владикавказе и сможем отдохнуть перед завтрашней поездкой.

Современный ГрозныйСовременный ГрозныйСовременный ГрозныйСовременный ГрозныйСовременный ГрозныйСовременный ГрозныйСовременный ГрозныйСовременный ГрозныйСовременный ГрозныйСовременный ГрозныйСовременный ГрозныйСовременный ГрозныйСовременный ГрозныйСовременный ГрозныйСовременный ГрозныйСовременный ГрозныйСовременный Грозный
3 день

Цейское ущелье и купание в источниках

Горные пейзажи. Позавтракаем в отеле и поедем в горы — в знаменитое Цейское ущелье. Это место считается жемчужиной Алании — манящие вершины гор, древние ледники, живописные водопады. Ущелье привлекало путешественников еще с 19 века: оно имеет необычную форму подковы — это большая редкость. Сейчас сюда любят приезжать горнолыжники и сноубордисты — на одном из склонов обустроили горнолыжный курорт. Мы тоже прокатимся по канатке, посмотрим на все с высоты и увидим Сказский ледник, а затем прогуляемся по Цейскому сосновому бору и будем наслаждаться запахом хвои и леса.

Тайны дзуаров. Еще увидим осетинские дзуары — это небольшие домики в горах, святые места для поклонения духам. Узнаем, почему для строительства домиков были выбраны такие отдаленные места, в чем отличия дзуаров «Реком», «Мады Майрам» и «Чижджиты дзуар» и какое значение они имеют для осетин.

Дорога, которой хочется любоваться. Наш путь будет проходить по живописной Военно-Осетинской дороге, которая сейчас называется Транскавказской автомагистралью. Не убирайте далеко фотоаппараты и садитесь поближе к окошку: такая дорога — настоящее приключение.

Купание в горячих источниках. Нагулявшись по горам, мы поедем купаться в горячих источниках Бирагзанг. Это обустроенные бассейны с душем и теплыми раздевалками. Источник бьет с глубины 2 тысячи метров — это целебная вода, которая будет особенно полезна тем, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, гинекологические заболевания или неврологические болезни. Но даже если у вас никаких проблем нет, окунуться в такой бассейн просто приятно — вода даже зимой не опускается ниже 40 градусов, тепло обволакивает все тело и очень хорошо расслабляет. Мы пообедаем в одном из местных кафе и вернемся обратно в отель, где сможем отдохнуть и выспаться.

Цейское ущелье и купание в источникахЦейское ущелье и купание в источникахЦейское ущелье и купание в источникахЦейское ущелье и купание в источникахЦейское ущелье и купание в источникахЦейское ущелье и купание в источникахЦейское ущелье и купание в источникахЦейское ущелье и купание в источникахЦейское ущелье и купание в источникахЦейское ущелье и купание в источниках
4 день

Кармадонское ущелье и город мертвых Даргавс

Заброшенный курорт. После вкусного завтрака в гостинице мы поедем в Кармадонское ущелье. В советские времена здесь был популярный курорт, но в 2002 году здесь случилась трагедия — со скалы сорвался огромный ледник Колка и унес жизни 125 человек, в том числе съемочной группы актера Сергея Бодрова младшего. Сейчас рядом с этим местом остался заброшенный санаторий, который мрачным пятном возвышается среди живописных гор и напоминает о непоправимых событиях.

Город мертвых. После осетинского обеда в одном из кафе по пути мы отправимся еще в одно пугающее место — Даргавский некрополь. В древности это было крупное поселение осетин, в сезон местных жителей здесь гораздо меньше, чем туристов. Все дело в необычных каменных склепах, раскиданных по всей горе. Всего их 95 — это целый древний город 14-18 веков, который до сих пор привлекает исследователей и ученых и до конца пока не изучен. Попробуем разгадать тайны Даргавса, а еще пообщаемся с местными осликами — их в поселке много, можно захватить для них что-нибудь вкусное и покормить.

Возвращение домой. Теперь можно с полной уверенностью сказать, что мы познакомились с Северной Осетией — с ее живописной природой, древней историей, вкусными осетинскими пирогами. Выходные подходят к концу, пора возвращаться домой — мы едем в аэропорт Беслана или на ж/д вокзал Владикавказа.

Кармадонское ущелье и город мертвых ДаргавсКармадонское ущелье и город мертвых ДаргавсКармадонское ущелье и город мертвых ДаргавсКармадонское ущелье и город мертвых ДаргавсКармадонское ущелье и город мертвых ДаргавсКармадонское ущелье и город мертвых ДаргавсКармадонское ущелье и город мертвых ДаргавсКармадонское ущелье и город мертвых ДаргавсКармадонское ущелье и город мертвых ДаргавсКармадонское ущелье и город мертвых ДаргавсКармадонское ущелье и город мертвых ДаргавсКармадонское ущелье и город мертвых Даргавс

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер аэропорт Беслан - Владикавказ - аэропорт или трансфер с ж/д вокзала
  • Питание: 4 обеда, 3 завтрака
  • Транспортное сопровождение на маршруте
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Проживание в 2-х местных номерах (цена указана за одного человека при двухместном размещении): отель Владикавказ - улучшенные номера, отели Олимп Плаза и Планета Люкс - стандартные номера
Что не входит в цену
  • Доплата за одноместное размещение - 3000-6000 руб. (в зависимости от отеля)
  • Билеты на источники Бирагзанг - 300 руб
  • Билеты на Канатную дорогу - 400 руб
  • Вход в Даргавский некрополь - 100 руб
  • Вечерняя программа в первый день, на выбор: Аланский вечер (2200 р.) или дегустация на осетинской пивоварне (2200 руб.)
  • Билет на смотровую площадку в Грозный-Сити - 150 руб
  • По желанию группы: посещение музея Ахмада Хаджи - билет 100 руб. + гид в музее 200 руб. на группу
  • Сувениры и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, до 13:00
Завершение: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
1 дек 2023
Поездка была заплантрованной,всё нам оочень понравилось_мы были в восторге от экскурсии,за эти четыре замечательных дня нам удалось так много посмотреть, попробовать кавказкую кухню, сопровождали два экскурсовода. . Александр встретил нас на вокзале _ ознакомил нас с прекрасным городом Владикавказ, город огромный удивил нас своей красотой,чистотой и прекраснейшеми пейзажами, пообедали мы в кафе _обед был настолько сытный и очень вкусный,что мы даже и не стали ужинать, а разместили нас в гостинице "Владикавказ",а следующие три дня нас сопровождал экскурсовод Сергей, на внедорожнике.. тут мы хотим особо отметить, что Сергей подошёл очень грамотно в спланировании экскурсий по дням и был пунктуальным, он был хорошим собеседником и рассказывал не только то, что требовалось по программе, а ещё и жизненные истории кавказцев. И мы под большим впечатлением уехали дальше путешествовать. .
А
5 апр 2023
Поехали спонтанно, вдвоем. Все очень понравилось. У нас было два экскурсовода, сначала нас встретил Александр, а все остальные дни сопровождал Сергей, хороший собеседник, очень доброжелательный и отзывчивый, на большой удобной машине. Большое им спасибо! Все поездки принесли только положительные эмоции, все было удобно и можно было что-то менять по ходу поездок. Обеды во время поездок были очень вкусными и проводились в живописных местах. Вообще тур был великолепно организован!.
Отель где нас разместили (мы правда воспользовались предложенным улучшением и заселились в Хилтоне) очень понравился, номера новые, чистые, персонал дружелюбный. Завтраки в отеле тоже хорошие, добротные, есть из чего выбрать. Можно в отеле также пообедать и поужинать и национальной и европейской кухней.
Поехали спонтанно, вдвоем. Все очень понравилось. У нас было два экскурсовода, сначала нас встретил Александр, аПоехали спонтанно, вдвоем. Все очень понравилось. У нас было два экскурсовода, сначала нас встретил Александр, аПоехали спонтанно, вдвоем. Все очень понравилось. У нас было два экскурсовода, сначала нас встретил Александр, аПоехали спонтанно, вдвоем. Все очень понравилось. У нас было два экскурсовода, сначала нас встретил Александр, аПоехали спонтанно, вдвоем. Все очень понравилось. У нас было два экскурсовода, сначала нас встретил Александр, аПоехали спонтанно, вдвоем. Все очень понравилось. У нас было два экскурсовода, сначала нас встретил Александр, а
наталья
21 мар 2022
Привет, ещё одна поездка на Кавказ и опять мы в восторге, даже не очень хорошая погода нам не испортила настроение. Спасибо огромное Трипстер за предоставленный тур. Спасибо гиду Александру Валентиновичу который нас сопровождал за очень подробный и интересный рассказ, мы за всю жизнь не слышали о Кавказе столько, сколько он рассказал нам за 4 дня.
Привет, ещё одна поездка на Кавказ и опять мы в восторге, даже не очень хорошая погодаПривет, ещё одна поездка на Кавказ и опять мы в восторге, даже не очень хорошая погодаПривет, ещё одна поездка на Кавказ и опять мы в восторге, даже не очень хорошая погодаПривет, ещё одна поездка на Кавказ и опять мы в восторге, даже не очень хорошая погодаПривет, ещё одна поездка на Кавказ и опять мы в восторге, даже не очень хорошая погодаПривет, ещё одна поездка на Кавказ и опять мы в восторге, даже не очень хорошая погодаПривет, ещё одна поездка на Кавказ и опять мы в восторге, даже не очень хорошая погодаПривет, ещё одна поездка на Кавказ и опять мы в восторге, даже не очень хорошая погодаПривет, ещё одна поездка на Кавказ и опять мы в восторге, даже не очень хорошая погодаПривет, ещё одна поездка на Кавказ и опять мы в восторге, даже не очень хорошая погода

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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