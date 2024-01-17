Винно-гастрономический тур на Северный Кавказ

Групповой тур во Владикавказе
5
3 отзыва
Это не обычный тур, в котором вы платите только за проживание и экскурсии.

Так как это гастрономическое путешествие, мы также включили в стоимость много еды, вина и вкусных мероприятий.

Вас ждут рестораны осетинской и вайнахской кухни, одна из лучших виноделен России, дегустации араки, горских сыров и мясных деликатесов, живописные каньоны, озера и комфортные отели.
Винно-гастрономический тур на Северный Кавказ
Винно-гастрономический тур на Северный Кавказ
Винно-гастрономический тур на Северный Кавказ
Ближайшие даты:
12
июн
7
сен
10
окт
2
ноя

Что вас ожидает:

Традиционные рестораны осетинской и вайнахской кухни
Традиционные рестораны осетинской и вайнахской кухни
Нам подадут блюда традиционной кухни вайнахов! Они очень гордятся своей культурой, кулинарией и непременно считают вайнахскую кухню самой вкусной
Жемчужина Кавказа — озеро Кезеной-ам
Жемчужина Кавказа — озеро Кезеной-ам
Нас ждет истинное природное произведение искусства и настоящая жемчужина Чечни и Большого Кавказа
Древние башни и замки на скалах
Древние башни и замки на скалах
Увидим старинные боевые башни, которые сохранились до наших дней, а люди жили в поселении до середины 20 века
Панорамные рестораны с видом на город
Панорамные рестораны с видом на город
Поужинаем в панорамном ресторане, расположенном на 32 этаже: нам подадут мясные деликатесы и ассорти сыров из горной чеченской сыроварни
Знаменитая винодельня
Знаменитая винодельня
Мы посетим цех, винные погреба и продегустируем 7 образцов тихих и игристых вин в сопровождении закусок
Горная форель из родниковых вод Кавказа
Горная форель из родниковых вод Кавказа
В ресторане современной кавказской кухни попробуем форель из родниковых вод Северного Кавказа с овощами гриль

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Владикавказ

Мы встречаем Вас в аэропорту и едем заселяться в лучший отель в городе, расположенный в самом центре.

По традиции в номере Вас будет ждать комплимент: бутылка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых!

Немного отдыхаем, встречаемся в холле отеля и идем знакомиться с Владикавказом — городом, расположенном на берегах легендарного Терека!

Местный гид познакомит нас с историей и многогранной культурой уютного Владикавказа, маленького Петербурга.

На пути будет несколько творческих мастерских и арт-объектов, и мы пройдем по впечатляющему проспекту Мира — одной из крупнейших пешеходных улиц в России.

После прогулки нас будут ждать на ужин в одном из лучших ресторанов города, с живой музыкой, авторской кухней и уютной атмосферой в здании исторической мельницы на набережной реки Терек.

На закуску мы продегустируем горские сыры и сочный осетинский пирог —фыдджын, приготовленный по традиционному рецепту.

Также мы попробуем фирменный салат с кавказской халвой и сочной грушей.

Это необычное сочетание удивит вас своей изысканностью!

Подается с бокалом игристого брюта.

На горячее нам подадут сочное каре барашка, приготовленное на мангале, с овощами гриль в сопровождении полнотелого красного вина сорта Саперави.

Вся еда по программе уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться!

После ужина возвращаемся в отель, отдыхаем!

Прибытие. ВладикавказПрибытие. ВладикавказПрибытие. ВладикавказПрибытие. ВладикавказПрибытие. Владикавказ
2 день

Ресторан в горах, форель, дегустация арака и самые красивые места Северной Осетии

Утром завтракаем в нашем отеле и настраиваемся на очень насыщенный, красочный и теплый день!

Мы обязательно посетим Кармадон — одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии.

Далее отправимся в знаменитый Даргавский некрополь, где узнаем больше о жизни древних осетин.

Покатаемся на «качелях над пропастью» и полюбуемся панорамным видом на Кармадонское ущелье.

Затем мы посетим высокогорный монастырь в живописной долине Солнца — Аланский, который издали напоминает средневековые замки Европы.

Мы пройдем по «лестнице отпущения грехов» и полюбуемся живописными горными видами.

Нас будут ждать в ресторане, который располагается в живописном месте с прекрасным видом на горные вершины Фиагдона.

Нам подадут легкий и шелковистый крем-суп из чечевицы и осетинский пирог Уалибах с сыром домашнего приготовления.

Затем для нас приготовят на мангале люля-кебаб из говядины с деревенским картофелем.

После обеда мы посетим знаменитые башни братьев Курта и Тага — родовой дом местных правителей, стоящий на утесе с видом сразу на три ущелья.

И увидим уникальный Кадаргаванский каньон.

Вечером возвращаемся в город и отправляемся на ужин в ресторан современной кавказской кухни.

Сегодня нашим главным блюдом станет форель из родниковых вод Северного Кавказа с овощами гриль.

Также на закуску мы попробуем разнообразное мезе: говяжий язык в цахтоне, баклажанную икру, хумус, пахтан с листьями перца, пхали и насджын — осетинский пирог с тыквой и сыром цыхт.

Ужин будет сопровождаться грузинским вином сорта Цинандали, а также мы попробуем традиционный осетинский алкогольной напиток — араку.

По вкусу и запаху арака схожа с шотландским виски, а некоторые сорта последнего вообще трудно отличить от очищенной араки двойной перегонки.

Вечером возвращаемся в наш отель, отдыхаем и предвкушаем завтрашнее путешествие!

Ресторан в горах, форель, дегустация арака и самые красивые места Северной ОсетииРесторан в горах, форель, дегустация арака и самые красивые места Северной ОсетииРесторан в горах, форель, дегустация арака и самые красивые места Северной ОсетииРесторан в горах, форель, дегустация арака и самые красивые места Северной ОсетииРесторан в горах, форель, дегустация арака и самые красивые места Северной Осетии
3 день

Одна из лучших виноделен в России, республика Ингушетия, Грозный и ужин в ресторане вайнахской кухни

Сегодня завтракаем в отеле и отправляемся на семейную винодельню Константина Дзитоева!

В год винодельня производит 65 000 бутылок тихого вина и 3000 бутылок игристого.

На винодельне трудятся две художницы, они декорируют вручную каждую бутылку.

Мы посетим цех, винные погреба и продегустируем 7 образцов тихих и игристых вин в сопровождении закусок!

После винодельни едем в Ингушетию, в древний комплекс боевых башен Эгикал.

Эгикал — это старинные боевые башни, которые сохранились до наших дней, а люди жили в поселении до середины 20 века.

После прогулки остановимся на обед в горном кафе с ингушской кухней.

Мы разместимся в беседке с потрясающим видом на горы и попробуем ингушскую чапильг (лепешка с творогом), шорпу (суп) и шашлыки.

После горного обеда едем дальше, нас ждет Чеченская республика.

Дорога займет чуть больше двух часов, и у нас будет время, чтобы отдохнуть и полюбоваться прекрасными видами.

Приезжаем в один из самых красивых городов на Кавказе — Грозный!

Заселяемся в отель.

Рядом с отелем находится знаменитая мечеть «Сердце Чечни», которая очень похожа на мечеть султана Ахмеда в Стамбуле!

После заселения в отель, немного отдохнув после дороги, мы прогуляемся по центру города вместе с местным гидом.

Мы посмотрим главную мечеть, Мемориальный комплекс славы и здание национального музея.

Конечно, поднимемся на смотровую площадку одного из небоскребов Грозный-Сити, чтобы увидеть город с высоты птичьего полета.

Затем нас будут ждать на ужин в одном из лучших ресторанов Грозного!

Главное блюдо вечера и всей Чеченской республики — жижиг галнаш: крупно нарезанное отварное мясо с галушками из пшеничной или кукурузной муки, подается с чесночным соусом.

На десерт нам подадут хингалш — знаменитые сладкие блинчики, с маслом и тыквой.

Самый популярный и очень вкусный чеченский десерт!

Ужинаем и возвращаемся в наш отель.

Одна из лучших виноделен в России, республика Ингушетия, Грозный и ужин в ресторане вайнахской кухниОдна из лучших виноделен в России, республика Ингушетия, Грозный и ужин в ресторане вайнахской кухниОдна из лучших виноделен в России, республика Ингушетия, Грозный и ужин в ресторане вайнахской кухниОдна из лучших виноделен в России, республика Ингушетия, Грозный и ужин в ресторане вайнахской кухниОдна из лучших виноделен в России, республика Ингушетия, Грозный и ужин в ресторане вайнахской кухни
4 день

Грандиозные мечети, горное озеро, древние поселения, традиционные блюда вайнахской кухни и ужин в панорамном ресторане

Сегодня наслаждаемся завтраком в нашем отеле и едем знакомиться с главными достопримечательностями Чеченской республики!

Мы увидим грандиозные мечети, побываем в древнем поселении и посетим настоящую жемчужину Кавказа — невероятное озеро Кезеной-Ам.

Наш путь будет проходить по живописному горному серпантину.

Непременно сделаем несколько остановок, чтобы вы могли насладиться горными пейзажами и сделать красивые фотографии.

Сначала мы побываем в древнем высокогорном селении Хой и прогуляемся по этнографическому музею, который представляет собой реконструкцию села и поможет нам лучше познакомиться с бытом тех, кто жил в горных районах Чечни.

После прогулки пообедаем в колоритном ресторане вайнахской кухни на берегу озера.

Здесь также расположен музей, в котором собрана коллекции предметов быта народов Чеченской республики.

Нам подадут блюда традиционной кухни вайнахов!

После обеда мы посетим город Шали, где находится самая крупная мечеть в Европе — «Гордость мусульман».

После Шали мы посетим город Аргун — четвертый по численности населения в республике.

Мы увидим мечеть «Сердце матери», выполненную в ультрасовременном стиле хай-тек.

После насыщенного дня возвращаемся в город, немного отдыхаем в отеле и собираемся на ужин.

Наш заключительный ужин пройдет в панорамном ресторане, расположенном на 32 этаже!

На закуску нам подадут мясные деликатесы и ассорти сыров из горной чеченской сыроварни.

Мы попробуем местные козий сыр, сыр с томатами, сыр с пажитником, камамбер и монтазио.

Основное блюдо вечера — сочные и ароматные чеченские манты из телятины с соусом из сладкого перца.

И на десерт — фирменная интерпретация десерта Анна Павлова со свежими ягодами.

После ужина возвращаемся в отель, отдыхаем.

Грандиозные мечети, горное озеро, древние поселения, традиционные блюда вайнахской кухни и ужин в панорамном ресторанеГрандиозные мечети, горное озеро, древние поселения, традиционные блюда вайнахской кухни и ужин в панорамном ресторанеГрандиозные мечети, горное озеро, древние поселения, традиционные блюда вайнахской кухни и ужин в панорамном ресторанеГрандиозные мечети, горное озеро, древние поселения, традиционные блюда вайнахской кухни и ужин в панорамном ресторанеГрандиозные мечети, горное озеро, древние поселения, традиционные блюда вайнахской кухни и ужин в панорамном ресторане
5 день

Главный рынок Грозного. Отъезд

Сегодня заключительный день нашего удивительного путешествия.

После завтрака в отеле мы отправимся на главный рынок Грозного — Беркат.

Это настоящий восточный базар в самом центре города.

Здесь продают соленья, галнаш и сискал, сушеное мясо и конскую колбасу, традиционную чеченскую халву деман-ховла, горские сыры и многое другое.

Затем мы проводим вас в аэропорт Грозного.

Главный рынок Грозного. ОтъездГлавный рынок Грозного. ОтъездГлавный рынок Грозного. ОтъездГлавный рынок Грозного. ОтъездГлавный рынок Грозного. Отъезд

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице.

Стоимость тура в зависимости от размещения, руб:

датыГостиница2-местное размещение1-местное размещение

2-местное размещение

по акции РБ

1-местное размещение

по акции РБ

12-16 июняDoubleTree by Hilton Vladikavkaz 4* — Cosmos Selection Grozny City 5*102 000118 00095 000 до 30 апреля110 000 РБ до 30 апреля

7-11 сентября

10-14 октября

2-6 ноября

102 00118 00095 000 до 31 мая110 000 до 31 мая

Варианты проживания

Cosmos Selection Grozny City 5

2 ночи

«Cosmos Selection Grozny City» - это отель категории 5 звезд в Грозном. Побывав здесь, у вас навсегда сложится приятное впечатление о городе и о его инфраструктуре. Отели такого уровня всегда шикарно встречают своих гостей и погружают их в мир комфорта и роскоши.

Номерной фонд «Cosmos Selection Grozny City» составляют номера, в которых есть все необходимое и даже больше. Из многих номеров открываются потрясающие виды на город. Кроме того, отель может предложить своим гостям услуги SPA и Фитнес в современном оздоровительном центре гостиницы.

В отеле несколько ресторанов, позволяющих выбрать привычную Вам кухню, а также попробовать что-нибудь новое. Сытный и вкусный завтрак по типу «Шведский стол» входит в стоимость проживания.

К услугам гостей предоставляется конференц-зал с вместительностью до 30 человек. В стоимость аренды зала входит: эргономичная мебель, микрофоны, проектор и письменные принадлежности.

В преимуществе отеля также и его месторасположение: «Cosmos Selection Grozny City» находится в самой красивой части города, на берегу реки Сунжа, рядом с мечетью «Сердце Чечни» и всего в 10-ти минутах езды от аэропорта города.

Cosmos Selection Grozny City 5Cosmos Selection Grozny City 5Cosmos Selection Grozny City 5Cosmos Selection Grozny City 5Cosmos Selection Grozny City 5Cosmos Selection Grozny City 5Cosmos Selection Grozny City 5Cosmos Selection Grozny City 5

DoubleTree by Hilton Vladikavkaz 4

2 ночи

Отель «DoubleTree by Hilton Владикавказ» находится во Владикавказе. Этот отель располагается 1 км от центра города.

Скоротать вечер или приятно провести время перед сном в уютной атмосфере можно в лобби-баре. Также на территории отеля функционируют два ресторана. Хотите оставаться на связи? В отеле есть бесплатный Wi-Fi. Специально для автопутешественников организована парковка.

Также для гостей в отеле: массажный кабинет, сауна, солярий и хаммам. Специально к услугам гостей, не упускающих возможность заняться спортом, фитнес-центр, тренажёрный зал и йога. Среди развлечений на территории — караоке. Берите питомца с собой. В отеле возможно размещение с домашним любимцем за дополнительную плату.

Сотрудники отеля по запросу организуют гостям трансфер. Доступная среда: работает лифт. Дополнительно: прачечная, банкомат и гладильные услуги. Сотрудники отеля поддержат беседу на английском и русском.

В номере

Номер уютно обставлен и оснащён необходимым, чтобы отдохнуть после долгого и насыщенного дня. Имеются телевизор, мини-бар по запросу и халат. Перечисленные услуги есть не во всех номерах.

DoubleTree by Hilton Vladikavkaz 4DoubleTree by Hilton Vladikavkaz 4DoubleTree by Hilton Vladikavkaz 4DoubleTree by Hilton Vladikavkaz 4DoubleTree by Hilton Vladikavkaz 4DoubleTree by Hilton Vladikavkaz 4DoubleTree by Hilton Vladikavkaz 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях 4* во Владикавказе и в отеле 5* в Грозном
  • Приветственный комплимент (бутылка игристого и фрукты)
  • Все завтраки в отелях
  • Всё питание по программе тура в традиционных и авторских ресторанах с винным сопровождением
  • Встреча в аэропорту в первый день тура и трансфер обратно в заключительный день
  • Сопровождающий на протяжении всего тура
  • Все экскурсии с местным гидом
  • Все дегустации по программе
  • Экскурсия по винодельне Константина Дзитоева и дегустация премиальных вин с сомелье
  • Все входные билеты по программе
  • Все трансферы в рамках тура на микроавтобусе комфорт-класса (Mercedes Sprinter)
  • Подарки всем участникам тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно из Грозного
  • Личные расходы и сувениры
  • Доплата за одноместное размещение
Место начала и завершения?
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Я один/одна. Часто ли ездят в одиночку?

В наши туры ездят в одиночку чаще, чем Вы думаете!

С первых часов знакомства в группе складывается особая дружеская атмосфера, и Вы не только посещаете экскурсии и наслаждаетесь дегустациями, но и получаете интересное общение, новый опыт и знания, делитесь впечатлениями с другими участниками, которые очень быстро становятся Вашими друзьями!

Вы можете выбрать для себя тип размещения: номер TWIN (две раздельные кровати) или индивидуальный номер SINGLE (одна большая кровать).

Можно ли поехать с ребенком?

Конечно. С нами не раз путешествовали люди, которые брали с собой детей. Единственное ограничение – возраст (не менее 6 лет).

Какие рейсы вы можете порекомендовать?

Рекомендуемый рейсы:

Туда: Москва — Владикавказ, а/к "Уральские авиалинии", рейс U6‑1367, 10:00 — 13:00.

Обратно: Грозный — Москва, а/к "Уральские авиалинии", рейс U6‑428, время 14:25 — 17:20.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
17 янв 2024
Гид Владислав просто молодчина! Человек своего дела, знает все, рассказал про разные сферы Мурманска, даже с музыкальным сопровождением)
И
11 янв 2024
Спасибо огромное за увлекательную и насыщенную программу нашей принимающей стороне!!!
А
25 дек 2023
С Вами не впервые, продолжаем сотрудничество! Камчатка-24 в июле уже в заделе! Удачи!
С Вами не впервые, продолжаем сотрудничество! Камчатка-24 в июле уже в заделе! Удачи!

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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