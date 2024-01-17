Так как это гастрономическое путешествие, мы также включили в стоимость много еды, вина и вкусных мероприятий.
Вас ждут рестораны осетинской и вайнахской кухни, одна из лучших виноделен России, дегустации араки, горских сыров и мясных деликатесов, живописные каньоны, озера и комфортные отели.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Владикавказ
Мы встречаем Вас в аэропорту и едем заселяться в лучший отель в городе, расположенный в самом центре.
По традиции в номере Вас будет ждать комплимент: бутылка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых!
Немного отдыхаем, встречаемся в холле отеля и идем знакомиться с Владикавказом — городом, расположенном на берегах легендарного Терека!
Местный гид познакомит нас с историей и многогранной культурой уютного Владикавказа, маленького Петербурга.
На пути будет несколько творческих мастерских и арт-объектов, и мы пройдем по впечатляющему проспекту Мира — одной из крупнейших пешеходных улиц в России.
После прогулки нас будут ждать на ужин в одном из лучших ресторанов города, с живой музыкой, авторской кухней и уютной атмосферой в здании исторической мельницы на набережной реки Терек.
На закуску мы продегустируем горские сыры и сочный осетинский пирог —фыдджын, приготовленный по традиционному рецепту.
Также мы попробуем фирменный салат с кавказской халвой и сочной грушей.
Это необычное сочетание удивит вас своей изысканностью!
Подается с бокалом игристого брюта.
На горячее нам подадут сочное каре барашка, приготовленное на мангале, с овощами гриль в сопровождении полнотелого красного вина сорта Саперави.
Вся еда по программе уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться!
После ужина возвращаемся в отель, отдыхаем!
Ресторан в горах, форель, дегустация арака и самые красивые места Северной Осетии
Утром завтракаем в нашем отеле и настраиваемся на очень насыщенный, красочный и теплый день!
Мы обязательно посетим Кармадон — одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии.
Далее отправимся в знаменитый Даргавский некрополь, где узнаем больше о жизни древних осетин.
Покатаемся на «качелях над пропастью» и полюбуемся панорамным видом на Кармадонское ущелье.
Затем мы посетим высокогорный монастырь в живописной долине Солнца — Аланский, который издали напоминает средневековые замки Европы.
Мы пройдем по «лестнице отпущения грехов» и полюбуемся живописными горными видами.
Нас будут ждать в ресторане, который располагается в живописном месте с прекрасным видом на горные вершины Фиагдона.
Нам подадут легкий и шелковистый крем-суп из чечевицы и осетинский пирог Уалибах с сыром домашнего приготовления.
Затем для нас приготовят на мангале люля-кебаб из говядины с деревенским картофелем.
После обеда мы посетим знаменитые башни братьев Курта и Тага — родовой дом местных правителей, стоящий на утесе с видом сразу на три ущелья.
И увидим уникальный Кадаргаванский каньон.
Вечером возвращаемся в город и отправляемся на ужин в ресторан современной кавказской кухни.
Сегодня нашим главным блюдом станет форель из родниковых вод Северного Кавказа с овощами гриль.
Также на закуску мы попробуем разнообразное мезе: говяжий язык в цахтоне, баклажанную икру, хумус, пахтан с листьями перца, пхали и насджын — осетинский пирог с тыквой и сыром цыхт.
Ужин будет сопровождаться грузинским вином сорта Цинандали, а также мы попробуем традиционный осетинский алкогольной напиток — араку.
По вкусу и запаху арака схожа с шотландским виски, а некоторые сорта последнего вообще трудно отличить от очищенной араки двойной перегонки.
Вечером возвращаемся в наш отель, отдыхаем и предвкушаем завтрашнее путешествие!
Одна из лучших виноделен в России, республика Ингушетия, Грозный и ужин в ресторане вайнахской кухни
Сегодня завтракаем в отеле и отправляемся на семейную винодельню Константина Дзитоева!
В год винодельня производит 65 000 бутылок тихого вина и 3000 бутылок игристого.
На винодельне трудятся две художницы, они декорируют вручную каждую бутылку.
Мы посетим цех, винные погреба и продегустируем 7 образцов тихих и игристых вин в сопровождении закусок!
После винодельни едем в Ингушетию, в древний комплекс боевых башен Эгикал.
Эгикал — это старинные боевые башни, которые сохранились до наших дней, а люди жили в поселении до середины 20 века.
После прогулки остановимся на обед в горном кафе с ингушской кухней.
Мы разместимся в беседке с потрясающим видом на горы и попробуем ингушскую чапильг (лепешка с творогом), шорпу (суп) и шашлыки.
После горного обеда едем дальше, нас ждет Чеченская республика.
Дорога займет чуть больше двух часов, и у нас будет время, чтобы отдохнуть и полюбоваться прекрасными видами.
Приезжаем в один из самых красивых городов на Кавказе — Грозный!
Заселяемся в отель.
Рядом с отелем находится знаменитая мечеть «Сердце Чечни», которая очень похожа на мечеть султана Ахмеда в Стамбуле!
После заселения в отель, немного отдохнув после дороги, мы прогуляемся по центру города вместе с местным гидом.
Мы посмотрим главную мечеть, Мемориальный комплекс славы и здание национального музея.
Конечно, поднимемся на смотровую площадку одного из небоскребов Грозный-Сити, чтобы увидеть город с высоты птичьего полета.
Затем нас будут ждать на ужин в одном из лучших ресторанов Грозного!
Главное блюдо вечера и всей Чеченской республики — жижиг галнаш: крупно нарезанное отварное мясо с галушками из пшеничной или кукурузной муки, подается с чесночным соусом.
На десерт нам подадут хингалш — знаменитые сладкие блинчики, с маслом и тыквой.
Самый популярный и очень вкусный чеченский десерт!
Ужинаем и возвращаемся в наш отель.
Грандиозные мечети, горное озеро, древние поселения, традиционные блюда вайнахской кухни и ужин в панорамном ресторане
Сегодня наслаждаемся завтраком в нашем отеле и едем знакомиться с главными достопримечательностями Чеченской республики!
Мы увидим грандиозные мечети, побываем в древнем поселении и посетим настоящую жемчужину Кавказа — невероятное озеро Кезеной-Ам.
Наш путь будет проходить по живописному горному серпантину.
Непременно сделаем несколько остановок, чтобы вы могли насладиться горными пейзажами и сделать красивые фотографии.
Сначала мы побываем в древнем высокогорном селении Хой и прогуляемся по этнографическому музею, который представляет собой реконструкцию села и поможет нам лучше познакомиться с бытом тех, кто жил в горных районах Чечни.
После прогулки пообедаем в колоритном ресторане вайнахской кухни на берегу озера.
Здесь также расположен музей, в котором собрана коллекции предметов быта народов Чеченской республики.
Нам подадут блюда традиционной кухни вайнахов!
После обеда мы посетим город Шали, где находится самая крупная мечеть в Европе — «Гордость мусульман».
После Шали мы посетим город Аргун — четвертый по численности населения в республике.
Мы увидим мечеть «Сердце матери», выполненную в ультрасовременном стиле хай-тек.
После насыщенного дня возвращаемся в город, немного отдыхаем в отеле и собираемся на ужин.
Наш заключительный ужин пройдет в панорамном ресторане, расположенном на 32 этаже!
На закуску нам подадут мясные деликатесы и ассорти сыров из горной чеченской сыроварни.
Мы попробуем местные козий сыр, сыр с томатами, сыр с пажитником, камамбер и монтазио.
Основное блюдо вечера — сочные и ароматные чеченские манты из телятины с соусом из сладкого перца.
И на десерт — фирменная интерпретация десерта Анна Павлова со свежими ягодами.
После ужина возвращаемся в отель, отдыхаем.
Главный рынок Грозного. Отъезд
Сегодня заключительный день нашего удивительного путешествия.
После завтрака в отеле мы отправимся на главный рынок Грозного — Беркат.
Это настоящий восточный базар в самом центре города.
Здесь продают соленья, галнаш и сискал, сушеное мясо и конскую колбасу, традиционную чеченскую халву деман-ховла, горские сыры и многое другое.
Затем мы проводим вас в аэропорт Грозного.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице.
Стоимость тура в зависимости от размещения, руб:
|даты
|Гостиница
|2-местное размещение
|1-местное размещение
2-местное размещение
по акции РБ
1-местное размещение
по акции РБ
|12-16 июня
|DoubleTree by Hilton Vladikavkaz 4* — Cosmos Selection Grozny City 5*
|102 000
|118 000
|95 000 до 30 апреля
|110 000 РБ до 30 апреля
7-11 сентября
10-14 октября
2-6 ноября
|102 00
|118 000
|95 000 до 31 мая
|110 000 до 31 мая
Варианты проживания
Cosmos Selection Grozny City 5
«Cosmos Selection Grozny City» - это отель категории 5 звезд в Грозном. Побывав здесь, у вас навсегда сложится приятное впечатление о городе и о его инфраструктуре. Отели такого уровня всегда шикарно встречают своих гостей и погружают их в мир комфорта и роскоши.
Номерной фонд «Cosmos Selection Grozny City» составляют номера, в которых есть все необходимое и даже больше. Из многих номеров открываются потрясающие виды на город. Кроме того, отель может предложить своим гостям услуги SPA и Фитнес в современном оздоровительном центре гостиницы.
В отеле несколько ресторанов, позволяющих выбрать привычную Вам кухню, а также попробовать что-нибудь новое. Сытный и вкусный завтрак по типу «Шведский стол» входит в стоимость проживания.
К услугам гостей предоставляется конференц-зал с вместительностью до 30 человек. В стоимость аренды зала входит: эргономичная мебель, микрофоны, проектор и письменные принадлежности.
В преимуществе отеля также и его месторасположение: «Cosmos Selection Grozny City» находится в самой красивой части города, на берегу реки Сунжа, рядом с мечетью «Сердце Чечни» и всего в 10-ти минутах езды от аэропорта города.
DoubleTree by Hilton Vladikavkaz 4
Отель «DoubleTree by Hilton Владикавказ» находится во Владикавказе. Этот отель располагается 1 км от центра города.
Скоротать вечер или приятно провести время перед сном в уютной атмосфере можно в лобби-баре. Также на территории отеля функционируют два ресторана. Хотите оставаться на связи? В отеле есть бесплатный Wi-Fi. Специально для автопутешественников организована парковка.
Также для гостей в отеле: массажный кабинет, сауна, солярий и хаммам. Специально к услугам гостей, не упускающих возможность заняться спортом, фитнес-центр, тренажёрный зал и йога. Среди развлечений на территории — караоке. Берите питомца с собой. В отеле возможно размещение с домашним любимцем за дополнительную плату.
Сотрудники отеля по запросу организуют гостям трансфер. Доступная среда: работает лифт. Дополнительно: прачечная, банкомат и гладильные услуги. Сотрудники отеля поддержат беседу на английском и русском.
В номере
Номер уютно обставлен и оснащён необходимым, чтобы отдохнуть после долгого и насыщенного дня. Имеются телевизор, мини-бар по запросу и халат. Перечисленные услуги есть не во всех номерах.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях 4* во Владикавказе и в отеле 5* в Грозном
- Приветственный комплимент (бутылка игристого и фрукты)
- Все завтраки в отелях
- Всё питание по программе тура в традиционных и авторских ресторанах с винным сопровождением
- Встреча в аэропорту в первый день тура и трансфер обратно в заключительный день
- Сопровождающий на протяжении всего тура
- Все экскурсии с местным гидом
- Все дегустации по программе
- Экскурсия по винодельне Константина Дзитоева и дегустация премиальных вин с сомелье
- Все входные билеты по программе
- Все трансферы в рамках тура на микроавтобусе комфорт-класса (Mercedes Sprinter)
- Подарки всем участникам тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно из Грозного
- Личные расходы и сувениры
- Доплата за одноместное размещение
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Я один/одна. Часто ли ездят в одиночку?
В наши туры ездят в одиночку чаще, чем Вы думаете!
С первых часов знакомства в группе складывается особая дружеская атмосфера, и Вы не только посещаете экскурсии и наслаждаетесь дегустациями, но и получаете интересное общение, новый опыт и знания, делитесь впечатлениями с другими участниками, которые очень быстро становятся Вашими друзьями!
Вы можете выбрать для себя тип размещения: номер TWIN (две раздельные кровати) или индивидуальный номер SINGLE (одна большая кровать).
Можно ли поехать с ребенком?
Конечно. С нами не раз путешествовали люди, которые брали с собой детей. Единственное ограничение – возраст (не менее 6 лет).
Какие рейсы вы можете порекомендовать?
Рекомендуемый рейсы:
Туда: Москва — Владикавказ, а/к "Уральские авиалинии", рейс U6‑1367, 10:00 — 13:00.
Обратно: Грозный — Москва, а/к "Уральские авиалинии", рейс U6‑428, время 14:25 — 17:20.