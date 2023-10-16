Новогодние барские забавы в городах Золотого кольца

5
3 отзыва
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Приглашаем вас в красивейший новогодний тур по городам Золотого кольца.

Вы увидите самые яркие памятники древнерусской истории, старинные города Александров, Владимир и Суздаль, великолепную Троице-Сергиеву лавру, ансамбль Соборной площади с новогодней панорамой белокаменных соборов 12 века и другие значимые достопримечательности. Изюминкой тура станет участие в интерактивной программе и дегустация суздальской медовухи.
Новогодние барские забавы в городах Золотого кольца
Новогодние барские забавы в городах Золотого кольца
Новогодние барские забавы в городах Золотого кольца
Новогодние барские забавы в городах Золотого кольца
Новогодние барские забавы в городах Золотого кольца
Новогодние барские забавы в городах Золотого кольца
Новогодние барские забавы в городах Золотого кольца
Новогодние барские забавы в городах Золотого кольца
Новогодние барские забавы в городах Золотого кольца
Новогодние барские забавы в городах Золотого кольца
Новогодние барские забавы в городах Золотого кольца
Новогодние барские забавы в городах Золотого кольца
Новогодние барские забавы в городах Золотого кольца
Новогодние барские забавы в городах Золотого кольца
Новогодние барские забавы в городах Золотого кольца
Новогодние барские забавы в городах Золотого кольца
Новогодние барские забавы в городах Золотого кольца
Ближайшие даты:
3
янв

Что вас ожидает:

Рождественский обед
Рождественский обед
Вас ждет выступление фольклорного коллектива, народные поверья и песни-колядки в аккомпанементе музыкальных инструментов
Интерактив в Александровской слободе
Интерактив в Александровской слободе
Угоститесь квасом и ржаной лепешкой, приготовленной по рецептам средневековой Руси в палатах Сытного двора Ивана Грозного
Дегустация суздальской медовухи
Дегустация суздальской медовухи
Вы отправитесь в дегустационный зал, где угоститесь местной медовухой и сможете приобрести любой из понравившихся сортов
Очарование заснеженных городов
Очарование заснеженных городов
Окунетесь в праздничную атмосферу народных гуляний и пройдетесь по нарядным улицам городов Золотого кольца

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы в Москве. Экскурсия по новогоднему Владимиру и обед с фольклорной программой

08:45 Встреча группы в Москве, станция метро «Комсомольская», в здании Ленинградского вокзала, в центре зала ожидания на первом этаже, у лифта (табличка «Барские забавы»).

Берем с собой хорошее Новогоднее настроение и отправляемся во Владимир – один из крупнейших городов Золотого кольца России, расположен на высоком берегу реки Клязьмы.

Главное достояние владимирской земли – прекраснейшие образцы белокаменного зодчества, внесенные в список ЮНЕСКО.

Обед с фольклорной программой «Рождество в русских народных традициях» (на группу от 35 человек).

Выступление фольклорного коллектива, народные поверья, песни-колядки.

Сочетание народной песни, игры на музыкальных инструментах, национальных костюмов сделают праздник волшебным и незабываемым!

Экскурсионная программа: ансамбль Соборной площади с новогодней панорамой белокаменных соборов 12 века: Успенский собор, Дмитриевский собор.

Золотые ворота – уникальный памятник военно-инженерного и архитектурного искусства древней Руси, символа Владимира и всего Золотого кольца России.

Прогулка по Пешеходной улицу.

Неповторимое очарование заснеженных центральных улиц и главное украшение города – новогодняя ёлка.

Посещение экспозиции «Старый Владимир».

Экспозиция воссоздает повседневную жизнь горожан (мещан, чиновников, купцов) и атмосферу старого, провинциального Владимира.

Размещение в гостинице.

Встреча группы в Москве. Экскурсия по новогоднему Владимиру и обед с фольклорной программойВстреча группы в Москве. Экскурсия по новогоднему Владимиру и обед с фольклорной программойВстреча группы в Москве. Экскурсия по новогоднему Владимиру и обед с фольклорной программойВстреча группы в Москве. Экскурсия по новогоднему Владимиру и обед с фольклорной программойВстреча группы в Москве. Экскурсия по новогоднему Владимиру и обед с фольклорной программой
2 день

Обзорная экскурсия по Александрову и интерактивная программа

Завтрак в ресторане гостиницы.

Отправление в Александров – город на северо-востоке Владимирской области, опричная резиденция Ивана Грозного.

В Александрове памятники Александровой слободы, в том числе первая в России шатровая церковь.

Обзорная экскурсия по Александровской слободе: знакомство с архитектурным ансамблем и уникальной историей царского кремля Ивана Грозного, средневековые подвалы Успенской церкви, Распятская церковь-колокольня (экспозиции: «Александровская слобода XVI в. Легенды и были», «Александровская слобода XVII-XVIII вв. Дворцовая вотчина Романовых»).

Интерактивная программа «На Сытном дворе Ивана Грозного».

Обед.

Возвращение во Владимир в гостиницу.

Обзорная экскурсия по Александрову и интерактивная программаОбзорная экскурсия по Александрову и интерактивная программаОбзорная экскурсия по Александрову и интерактивная программаОбзорная экскурсия по Александрову и интерактивная программа
3 день

Завершение программы. Экскурсия в Суздаль и дегустация медовухи

Завтрак в ресторане гостиницы.

Выезжаем на экскурсию в Суздаль – город-музей, ведь такого количества памятников истории Руси, а также дошедших до наших дней в целости и сохранности старинных строений, уникальных церквей и объектов деревянного зодчества нет нигде.

Большая часть зданий Суздаля включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На протяжении десятков лет старинный город служит съемочной площадкой для многих фильмов.

Экскурсионная программа: архитектура величественного Суздальского кремля, его строительство начато еще в X веке!

Потрясающий Рождественский собор и Спасо-Евфимиев монастырь, основанный в 1350 году.

Дегустация медовухи: чтобы с корнями погрузится в культуру и традиции Суздаля, необходимо отведать знаменитые местные напитки.

Мы предоставим вам возможность побывать в дегустационном зале, оформленном в древнерусском стиле, и удовлетворить жажду исконно русскими напитками.

После дегустации будет возможность приобрести любой из понравившихся сортов, и порадовать им близких.

Обед.

Возвращение в Москву.

Прибытие вечером, время зависит от дорожной ситуации.

Завершение программы. Экскурсия в Суздаль и дегустация медовухиЗавершение программы. Экскурсия в Суздаль и дегустация медовухиЗавершение программы. Экскурсия в Суздаль и дегустация медовухиЗавершение программы. Экскурсия в Суздаль и дегустация медовухиЗавершение программы. Экскурсия в Суздаль и дегустация медовухиЗавершение программы. Экскурсия в Суздаль и дегустация медовухи

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице города Владимир на выбор.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

Гостиница (номера стандарт)/размещение2-местное1-местное
Гостиница AMAKS «Золотое кольцо» 3*24 90029 900
ГРК «Русская Деревня» 3*23 90030 900
Гостиница «Заря» 3*21 90024 900
Скидки на тур:
  • дети до 10 лет на дополнительном месте (еврораскладушка) скидка – 400 рублей;
  • дети до 14 лет на основном месте скидка – 400 рублей.

Варианты проживания

Гостиница AMAKS «Золотое кольцо» 3*, г. Владимир

2 ночи

Этот крупнейший отель города занимает 15-этажное здание во Владимире. В его номерах работает бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей ресторан традиционной русской кухни, современный спа-центр и бассейн.

Все номера отеля «AMAКС Золотое кольцо» оформлены в классическом индивидуальном стиле и оснащены телевизором с кабельными каналами. В некоторых из них установлен мини-бар и предоставляются халаты. Из ряда номеров можно выйти на балкон с видом на город.

Каждое утро в отеле «AMAКС Золотое кольцо» сервируют сытный завтрак «шведский стол». На территории открыт традиционный русский ресторан, элегантный обеденный зал и бар, оформленный в тропической тематике. В числе удобств отеля «AMAКС» комната для игр с бильярдными столами, а также боулинг и сауна. Гости могут воспользоваться банкоматом и посетить сувенирный магазин.

Гостиница AMAKS «Золотое кольцо» 3*, г. ВладимирГостиница AMAKS «Золотое кольцо» 3*, г. ВладимирГостиница AMAKS «Золотое кольцо» 3*, г. ВладимирГостиница AMAKS «Золотое кольцо» 3*, г. ВладимирГостиница AMAKS «Золотое кольцо» 3*, г. ВладимирГостиница AMAKS «Золотое кольцо» 3*, г. ВладимирГостиница AMAKS «Золотое кольцо» 3*, г. Владимир

ГРК «Русская Деревня» 3*, г. Владимир

2 ночи

Загородный отель расположен всего в 5 км от центра города Владимира. К услугам гостей сауна с крытым бассейном, бильярд, помещения для совещаний, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.

Просто оформленные номера отеля «Русская Деревня» оснащены холодильником. В числе удобств собственная ванная комната.

В распоряжении гостей 2 ресторана. Стойка регистрации работает круглосуточно.

ГРК «Русская Деревня» 3*, г. ВладимирГРК «Русская Деревня» 3*, г. ВладимирГРК «Русская Деревня» 3*, г. ВладимирГРК «Русская Деревня» 3*, г. ВладимирГРК «Русская Деревня» 3*, г. Владимир

Гостиница «Заря» 3

2 ночи

Гостиница «Заря» находится в городе Владимир. Из удобств – бесплатный Wi-Fi, прачечная, а также камера хранения багажа и круглосуточная стойка регистрации. Для прибывших на личном транспорте доступна парковка.

В номерном фонде представлены различные категории. Все комнаты оформлены в одном классическом стиле, с удобными двуспальными или односпальными кроватями, мебелью, современным телевизором и холодильником.

Гости могут выбрать проживание с завтраком или без. На первом этаже работает ресторан с легкой музыкой на фоне, где готовят в современном прочтении блюда европейской и русской кухни.

Гостиница «Заря» 3Гостиница «Заря» 3Гостиница «Заря» 3Гостиница «Заря» 3Гостиница «Заря» 3Гостиница «Заря» 3

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Питание по программе: 2 завтрака, 3 обеда
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Услуги гида-сопровождающего по программе
  • Ежедневное транспортное обслуживание на маршруте
  • Выбор мест в автобусе
  • Фольклорная программа (на группу от 35 человек)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Питание не входящее в программу (ужины и завтрак в 1-й день тура)
  • Личные расходы (сувениры, алкоголь и т. д.)
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки на тур?

Да, скидка распространяется на детей:

  • до 10 лет на дополнительном месте (еврораскладушка) – 400 рублей;
  • до 14 лет на основном месте – 400 рублей.
Возможны ли изменения в программе тура?

Компания оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий на равнозначные.

Особенности рассадки в автобусе

При бронировании тура для одного туриста, действуют следующие правила:

  • сажать одиночного туриста на следующий ряд на место у окна недопустимо;
  • допускается посадка одиночного туриста у окна на противоположной стороне автобуса при наличии свободной пары кресел;
  • если место у окна занято, то сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло;
  • при наличии 2-х занятых одиночных мест — третий одиночный турист садится на одно из свободных кресел рядом с одиночным туристом.

При бронировании тура для двоих туристов, путешествующих вместе, места в автобусе предоставляются рядом — одно у прохода и одно у окна. Недопустимо предоставление двух мест у окна.

Есть ли возрастные ограничения на данный тур?

Ограничений по возрасту участников нет, но надо учитывать, что дети быстрее утомляются как во время экскурсий, так и переездов (до 200 км). Наши рекомендации — брать детей от 8 лет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
16 окт 2023
Организовано было всё хорошо, были небольшие шероховатости, но это всё мелочи. Гид выше всяких похвал!!!!
Е
12 окт 2023
Очень понравилось. Жаль времени мало. Хочется еще там побывать, но в теплое время года.
Е
11 окт 2023
Прекрасная организация, все по времени, без сбоев. Успевали и все посмотреть и погулять в свое удовольствие!

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