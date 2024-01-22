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были скромные, но никто голодным не остался, а вот 5 обедов во все дни тура были в ресторанах, после пробежек по морозу вкусный горячий обед очень нас всех радовал! Водитель Григорий - профессионал, ехать с ним было спокойно и надежно, везде успевали вовремя. Гид Елена Петровна вела свой рассказ не только на пешеходных и обзорных экскурсиях, но и в автобусе на протяжении всех переездов по трассе между городами, а также заботилась о нашем комфорте и после экскурсий пересчитывала нас как цыплят, чтобы никто не потерялся в чужом городе)) Спасибо организаторам Большой Страны, буду рекомендовать вас своим друзьям.