Вас ждут празднование Нового года в компании единомышленников и прогулки по нарядным зимним городам, величественные храмы и музеи, экспозиции которых Вам запомнятся.
Программа тура по дням
Прибытие, экскурсия по Владимиру, празднование Нового года
10:45 Сбор группы в Москве, ст. метро Комсомольская, в здании Ленинградского вокзала, на первом этаже у лифта.
Берем с собой хорошее настроение и отправляемся во Владимир — один из крупнейших городов Золотого кольца России, расположен на высоком берегу реки Клязьмы.
Главное достояние владимирской земли — прекраснейшие образцы белокаменного зодчества, внесенные в список ЮНЕСКО.
Обед.
Экскурсионная программа. Ансамбль Соборной площади с новогодней панорамой белокаменных соборов 12 века: Успенский собор, Дмитриевский собор.
Золотые ворота — уникальный памятник военно-инженерного и архитектурного искусства Древней Руси, символ Владимира и всего Золотого кольца России.
Пешеходная улица. Неповторимое очарование заснеженных центральных улиц и главное украшение города — новогодняя ёлка.
Прибытие в гостиницу AMAKS «Золотое Кольцо».
Размещение, подготовка к встрече нового года.
Собираемся на праздничный новогодний ужин.
Красочная праздничная программа «Провожаем старый год, слушаем Президента, бой курантов, встречаем Новый год!».
Поздравления, веселые конкурсы, дискотека, шоу-программа.
Алкоголь в стоимость банкета не входит. Можно принести свой (обязательно наличие чека).
Развлечения на территории гостиницы, праздничный ужин
Завтрак в ресторане гостиницы.
Свободное время и развлечения на территории гостиницы.
Обед «шведский стол».
Продолжение праздничных гуляний с анимационной программой на территории гостиницы.
Праздничный ужин.
Экскурсия по Суздалю, дегустация медовухи, отъезд
Завтрак в ресторане гостиницы.
Выезжаем на экскурсию в Суздаль — город-музей, ведь такого количества памятников истории Руси, а также дошедших до наших дней в целости и сохранности старинных строений, уникальных церквей и объектов деревянного зодчества нет нигде.
Большая часть зданий Суздаля включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На протяжении десятков лет старинный город служит съемочной площадкой для многих фильмов.
Экскурсионная программа: архитектура величественного Суздальского кремля. Его строительство начато еще в X веке! Вы увидите потрясающий Рождественский собор и Спасо-Евфимиев монастырь, основанный в 1350 году.
Дегустация медовухи: чтобы с корнями погрузится в культуру и традиции Суздаля, необходимо отведать знаменитые местные напитки.
Мы предоставим вам возможность побывать в дегустационном зале, оформленном в древнерусском стиле, и удовлетворить жажду исконно русскими напитками.
После дегустации будет возможность приобрести любой из понравившихся сортов, и порадовать им близких.
Обед.
Свободное время.
16:00 Окончание программы.
Отправление группы в Москву.
Прибытие вечером, время зависит от дорожной ситуации.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице “АМАКС ”Золотое кольцо" в г. Владимире.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|2-местное
|1-местное
|Стандарт
|31 900
|36 900
Варианты проживания
Отель "AMAKS"Золотое кольцо"
Отель “АМАКС ”Золотое кольцо" — крупнейший отель города, занимает 15-этажное здание во Владимире.
В его номерах работает бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей ресторан традиционной русской кухни, современный спа-центр и бассейн.
Все номера отеля “AMAКС ”Золотое кольцо" оформлены в классическом индивидуальном стиле и оснащены телевизором с кабельными каналами. В некоторых из них установлен мини-бар и предоставляются халаты.
Из ряда номеров можно выйти на балкон с видом на город.
Каждое утро в отеле «AMAКС Золотое кольцо» сервируют сытный завтрак «шведский стол».
На территории открыт традиционный русский ресторан, элегантный обеденный зал и бар, оформленный в тропической тематике.
В числе удобств отеля «AMAКС» комната для игр с бильярдными столами, а также боулинг и сауна. Гости могут воспользоваться банкоматом и посетить сувенирный магазин.
Поездка от отеля «АМАКС Золотое кольцо» до железнодорожного вокзала Владимира занимает 10 минут.
Неподалеку находятся стадион «Торпедо», исторический Успенский собор и красивые белокаменные памятники Владимира и Суздаля.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание с 31.12.23 по 02.01.24
- Новогодний банкет с шоу-программой 31.12 (для детей до 14 лет - детский банкет)
- Завтрак «шведский стол» 1.01 и 2.01
- Обеды 31.12, 1.01 и 2.01
- Праздничный ужин 1.01
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в музеи
- Услуги гида-сопровождающего по программе 31.12 и 2.01
- Транспортное обслуживание по программе 31.12 и 2.01
- Выбор мест в автобусе (при группе до 19 человек предоставляется микроавтобус, предварительная рассадка в салоне может отличаться)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Услуги, не указанные в программе
- Питание, не указанное в программе
- Алкоголь на новогоднем банкете (можно принести свой, обязательно наличие чека)
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли скидки на тур?
Может ли меняться программа тура?
Компания оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий на равнозначные.
Особенности рассадки в автобусе
При бронировании тура для одного туриста, действуют следующие правила:
- сажать одиночного туриста на следующий ряд на место у окна недопустимо;
- допускается посадка одиночного туриста у окна на противоположной стороне автобуса при наличии свободной пары кресел;
- если место у окна занято, то сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло;
- при наличии 2-х занятых одиночных мест — третий одиночный турист садится на одно из свободных кресел рядом с одиночным туристом.
При бронировании тура для двоих туристов, путешествующих вместе, места в автобусе предоставляются рядом — одно у прохода и одно у окна. Недопустимо предоставление двух мест у окна.
Есть ли возрастные ограничения на данный тур?
Ограничений по возрасту участников нет, но надо учитывать, что дети быстрее утомляются как во время экскурсий, так и переездов (до 200 км). Наши рекомендации — брать детей от 8 лет.