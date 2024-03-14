Владимирское княжество
Уникальная старинная архитектура, уютные древние города и история Руси — все это ждет Вас в двухдневном туре по чудесным уголкам Золотого кольца России.
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Программа тура по дням
Отправление из Москвы. Суздаль и село Кидекша
Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
- 07:30 — на даты заездов 23.02.2024, 24.02.2024, 08.03.2024, 09.03.2024, 29.04.2024, 30.04.2024, 09.05.2024, 10.05.2024, 11.05.2024;
- 08:00 — на остальные даты заездов.
Отъезд в г. Суздаль:
- 07:45 — на даты заездов 23.02.2024, 24.02.2024, 08.03.2024, 09.03.2024, 29.04.2024, 30.04.2024, 09.05.2024, 10.05.2024, 11.05.2024;
- 08:15 — на остальные даты заездов.
Путевая информация.
Обед в кафе города.
Экскурсия в село Кидекша. Осмотр церкви Бориса и Глеба (архитектура), заложенной по велению суздальского князя Юрия Долгорукого в 1152 году. Согласно легенде, именно здесь в 1015 году на пути в Киев встретились князья Борис Ростовский и Глеб Муромский, впоследствии первые русские святые. Церковь является одной из самых ранних белокаменных построек на Руси.
Возвращение в Суздаль.
Обзорная экскурсия по Суздалю — город-музей, около 200 памятников истории, многие из которых имеют статус всемирного наследия ЮНЕСКО.
Осмотр архитектурного ансамбля Суздальского Кремля.
Покровский монастырь (со смотровой площадки) — женская обитель, хранящая в себе множество тайн.
По желанию дополнительные экскурсии (за доп. плату):
Спасо-Ефимиев монастырь с концертом колокольных звонов. Посещение Спасо-Преображенского собора. В монастыре находится могила князя Дмитрия Михайловича Пожарского — выдающегося русского полководца.
Музей Деревянного зодчества с уникальными постройками 17-19 веков. Музей выстроен в виде сельской улицы с храмами, жилыми домами, мельницами, амбарами и другими постройками, перевезенными из разных сел и деревень Владимирской области.
Размещение в отеле.
Ужин в ресторане отеля.
Боголюбово и Владимир
08:00 Завтрак в ресторане отеля.
Отъезд в с. Боголюбово.
На территории дворца-замка Андрея Боголюбского (единственного гражданского здания Древней Руси, дошедшего до нашего времени хотя бы частично) экскурсия в один из старейших российских монастырей на Владимирской земле — Боголюбовский монастырь: палаты князя Андрея, собор Рождества Богородицы (архитектура).
Церковь Покрова на Нерли (экстерьер) — по погодным условиям. Находилась практически на речной «стрелке», оформляя перекрёсток важнейших водных торговых путей.
Это чудо, сохранившееся с ХII века, величают лебедь-храм.
Отъезд во Владимир.
Экскурсия по Владимиру — древняя столица Северо-Восточной Руси.
Осмотр достопримечательностей 12 века:
Золотые ворота (архитектура) — символ величия и мощи Древней Руси.
Дмитриевский собор — памятник Владимиро-Суздальской архитектуры домонгольского периода.
Успенский собор — шедевр белокаменного зодчества. Является уникальной сокровищницей русского церковного искусства. В нем сохраняются росписи XII-XIX вв. Знаменитые фрески иконописца Андрея Рублева.
Музей хрусталя и стекла XVIII-XXI веков или экспозиция «Старый Владимир» в 4-этажной башне 1912 г. (рассказывает о городе конца XIX в. – начала XX в.).
Обедв кафе города.
Отъезд в Москву.
21:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях по пути следования в номерах категории стандарт, двухместное размещение.
Стоимость тура в зависимости от даты заезда на 1 чел. /руб:
|Сезон/питание
|Только завтраки
|Без ужинов: завтраки + обеды
|Полное питание: 2 обеда + завтрак + ужин
|Заезды в периоды 28.04-01.05.2024, 09-12.05.2024, 03-04.11.2024
|12 290
|13 290
|13 890
|Все остальные даты заездов
|9 350
|10 350
|10 950
Доплата за одноместный номер – 2 800 руб.
Скидка на дополнительное место (3 человека в номере) – 200 руб.
Размещение в отеле «Амакс Золотое кольцо» 3*, г. Владимир. Номера категории стандарт.
Внимание! На заезды в периоды 23-25.02.2024, 08-10.03.2024, 28.04-01.05.2024, 09-12.05.2024, 03-04.11.2024 – размещение в отеле «Левитанъ» 3*, г. Владимир. Номера первой категории (стандарт).
На заезд 03-04.01.2024 размещение в отеле «Русская деревня» 3*, г. Владимир. Номера категории стандарт.
Отели указаны ориентировочно, возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Гостиница «Амакс Золотое кольцо» 3*, г. Владимир
Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо» находится во Владимире на ул. Чайковского. Здание отвечает современным требованиям уюта, комфорта и сервиса. Объект заслужил высокий рейтинг у туристов.
На территории располагается боулинг с несколькими дорожками и лаунджем. Все желающие могут поиграть в русский или американский бильярд. За отдельную плату можно посетить сауну «Эдем» с парной, комнатой отдыха с ЖК-телевизором, небольшим бассейном, джакузи, санузлом, караоке.
Из стандартных удобств предлагается Wi-Fi, платный трансфер, частная парковка, библиотека. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации всегда готовы ответить на интересующие вопросы.
Для заселения доступны номера различных категорий - от «стандартных» до номеров класса «люкс», которые оснащены всем необходимым для проживания. Все варианты размещения оформлены в классическом стиле с индивидуальной планировкой. В каждом имеется система кондиционирования, мини-бар, телевизор с плоским экраном, сейф. В ванной предоставляются гигиенические принадлежности, набор полотенец и фен.
Каждое утро для постояльцев сервируют сытный завтрак по системе «шведский стол». На территории работает ресторан, подающий блюда русской и украинской кухни, элегантная столовая и бар в тропической тематике. Также можно посетить лобби-бар.
Для проведения деловых мероприятий представлено 6 конференц-залов, вместимостью от 12 до 330 человек. Практически во всех помещениях есть мультимедийный проектор и проекционный экран, профессиональное световое и звуковое оборудование.
В пределах четырех километров находится достопримечательность «Золотые ворота», сквер имени Пушкина, Успенский собор, исторический музей, Патриарший сад. Дорога до железнодорожного вокзала займет около 30 минут. Расстояние до аэропорта составит 3,8 км.
Гостиница «Левитанъ» 3*, г. Владимир
Гостиница «Левитанъ» находится во Владимире.
Номера выполнены в классическом стиле в теплых тонах. Категории: «свадебный», «стандарт улучшенный», «семейный», «стандартный», «туристический», в которых двуспальная кровать, постельное белье, телевизор. Имеется собственная ванная комната с косметическими принадлежностями и халатами. Гостям доступен бесплатный Интернет.
На территории работает ресторан, установлен торговый автомат, есть возможность заказать завтрак. Рядом большое разнообразие баров и кофеен.
Расстояние до аэропорта — 5.6 км, до ж/д вокзала — 875 м. В пешей доступности Успенский собор, парк им. Пушкина.
Гостиница «Русская деревня» 3*, г. Владимир
Гостиница «Русская деревня» расположена во Владимире в Ленинском районе.
К размещению представлено 97 комфортных номера. Во всех номерах есть кондиционер, телевизор, ванная комната, беспроводной интернет.
В гостинице есть ресторан «Русская Деревня» и трактир «Околица». В шаговой доступности есть KFC и Лента.
Для деловых встреч имеются конференц-залы, VIP - переговорные, банкетные залы. Данные места оснащены современным мультимедийным оборудованием.
Рядом располагаются парк «Дружба» - 517 м, пляж «Семязинский», до жд вокзала «Владимир» 6,21 км, автовокзал «Владимирский» - 6 км, до аэропорта «Владимир» - 1,6 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях со всеми удобствами по пути следования в номерах категории «стандарт»
- Питание (по выбранному варианту)
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Доплата за одноместный номер - 2 800 руб
- Выбор места в автобусе - 980 руб
- Пакет доп. экскурсий (Спасо-Ефимиев монастырь, Спасо-Преображенский собор, Музей Деревянного зодчества) - 1 700 руб. /чел
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Важная информация по туру
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Присоединение детских групп к туру – под запрос.
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Особенности рассадки в автобусе
Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
Доступна услуга “Выбор места”: менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги – 980 руб.).
Как организовано питание в туре?
В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу.
Комплексное меню - это набор блюд, заранее утвержденных предприятием общественного питания.
При составлении комплексного меню учитывается сбалансированность основных питательных веществ (белков, жиров, углеводов, витаминов, микроэлементов) необходимых человеку в сутки.
Комплексное меню составляется заранее, турист выбирать блюда не может.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
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