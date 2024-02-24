Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
Авторский тур во Владимире

Увидеть церковь Покрова на Нерли, побывать в крестьянской избе и отдохнуть от повседневных забот

4.9
7 отзывов
Отправляемся в трип по колоритным городкам Золотого Кольца, чтобы слушать перезвон колоколов, льющийся по древним улочкам и смешивающийся со звуком шагов по мощёным дорогам.

Насладимся национальной русской кухней, рассмотрим шедевры архитектуры и прокатимся на колесе обозрения.

Вы увидите дом, где снимали фильм «Женитьба Бальзаминова», побываете в аутентичной крестьянской избе 19 века, а желающие смогут за доплату попробуют всевозможные блюда из огурца.
Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
Ближайшие даты:
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7
мая
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет20 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей с 5 лет.

Возможно изменение очередности посещения объектов, а также их замены – в случае технической невозможности показа объектов по программе.

Проживание. Будем жить в отеле «Ажур Отель Суздаль» с рестораном изысканной кухни и традиционных русских блюд, или в отели «Мещанина Охлонина», «Суздаль». По запросу, с возможной коррекцией цены, можем забронировать для вас отели: «Пушкарская Слобода» 4* с панорамным видом на Каменку и Суздальский кремль и SPA-центром, «Николаевский посад», «Светлый Терем», «Сокол». Цена тура указана за одного человека при 2-местном размещении.

Питание. В программу включены 1 завтрак в отеле и 2 обеда. Ужин — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Владимиру и церковь Покрова на Нерли

Встречаемся на ж. -д. вокзале Владимира по прибытии Ласточки из Москвы в 11:15 и отправляемся на обзорную экскурсию. Побываем на Соборной площади — в сердце города, где проводились ярмарки, военные парады и решались важнейшие вопросы. Посетим музей городского быта 19-20 веков «Старый Владимир», расположенный в бывшей водонапорной башне. Со смотровой площадки здания открывается живописный вид на старинные дома и купола церквей.

Полюбуемся Золотыми воротами 12 века — памятником древнерусской архитектуры, построенным в качестве оборонительного сооружения и триумфальной арки. Вы увидите Дмитриевский и Успенский соборы — белоснежные храмы с золотыми, блестящими на солнце, куполами.

Дальше отправимся в Музей ложки, где собрана уникальная коллекция столовых приборов, включая коронационные ложки династии Виндзор и апостольские ложки. Затем прокатимся на колесе обозрения «Небо 33», которое поднимет нас на высоту 50 метров — отсюда откроется головокружительный вид на Владимир.

Пообедаем в ресторане «Сели да поели» и поедем в посёлок Боголюбово. Вы увидите один из самых узнаваемых и известных памятников Древней Руси — церковь Покрова на Нерли 12 века с белоснежными стенами и необычным куполом чёрного цвета. Святыню прозвали Лебедь-храмом за изящность и необыкновенную красоту.

Затем поедем в Суздаль. Заселимся в отель, после — свободное время для самостоятельной прогулки и ужина. Рекомендуем заглянуть в ресторан «Улей».

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2 день

Суздальский кремль, музей деревянного зодчества и изба 19 века

Позавтракаем и начнём исследовать город. Вы увидите Суздальский кремль 10 века — образец белокаменного зодчества. Полюбуемся открывающимися видами с 2 обзорных площадок под колокольный звон и отправимся на Торговую площадь 12 века. Здесь вы сможете купить вяленую щуку и яркую керамику, попробовать мочёные яблоки и пройти по мощённой булыжником улочке. А ещё увидим дом, где снимали фильм «Женитьба Бальзаминова».

Побываем в избе 19 века и узнаем, как жила крестьянская семья 19 века. В кафе вас будет ждать комплексный обед, а по желанию и за доплату вы сможете посетить фермерский ресторан «Огурец» и попробовать самые неожиданные варианты блюд из этого овоща.

Как устроен монастырь и какие типы существуют в России, почему люди уходили в монастыри и как туда попасть в наше время, за что царевен и княжон ссылали в Суздаль — узнаем, посетив действующий монастырь 13 века.

К 17:44 приедем на вокзал и на Ласточке вы вернётесь в Москву.

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Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы по программе
  • 1 завтрак и 2 обеда
  • Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
  • Билеты до Владимира и обратно
  • Доплата за одноместное размещение - цена по запросу
  • Ужин
  • Дополнительные экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. вокзал Владимира, 11:15 (прибытие Ласточки 729А из Москвы)
Завершение: Ж. - д. вокзал Владимира, 17:44 (отправление Ласточки 705Г в Москву)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
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3
2
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А
24 фев 2024
Хорошо организованная поездка, охватывающая Владимир, Боголюбово и Суздаль. Для первого знакомства с этими местами - идельно. Гид Татьяна - очень душевный и приятный человек. Рекомендую этот тур для настоящей перезагрузки от больших городов.
О
11 янв 2024
У меня был тур Владимир, Суздаль. Всё понравилось. Большое спасибо, экскурсоводу Татьяне за интесное повествование и тёплый приём.
Л
30 сен 2023
Название говорит само за себя. Действительно перезагрузка, которая получилась на отлично! Прекрасная организация тура, все спланировано от и до, начиная от маршрута с водителем и заканчивая экскурсионной программой. У нас были прекрасные гиды Ольга и Лариса, слушать их и гулять по живописным местам - одно удовольствие, с ними очень комфортно и интересно. Маршруты очень красивые и наполненные историей. Мы получили очень много приятных впечатлений. Думаем вернуться в эти места еще. Спасибо большое всем, кто принимал участие в организации этой экскурсии!!! С удовольствием порекомендую тур своим друзьям и знакомым!
Название говорит само за себя. Действительно перезагрузка, которая получилась на отлично! Прекрасная организация тура, все спланированоНазвание говорит само за себя. Действительно перезагрузка, которая получилась на отлично! Прекрасная организация тура, все спланированоНазвание говорит само за себя. Действительно перезагрузка, которая получилась на отлично! Прекрасная организация тура, все спланированоНазвание говорит само за себя. Действительно перезагрузка, которая получилась на отлично! Прекрасная организация тура, все спланированоНазвание говорит само за себя. Действительно перезагрузка, которая получилась на отлично! Прекрасная организация тура, все спланированоНазвание говорит само за себя. Действительно перезагрузка, которая получилась на отлично! Прекрасная организация тура, все спланированоНазвание говорит само за себя. Действительно перезагрузка, которая получилась на отлично! Прекрасная организация тура, все спланированоНазвание говорит само за себя. Действительно перезагрузка, которая получилась на отлично! Прекрасная организация тура, все спланировано
Н
3 авг 2023
Тур очень понравился, на два дня из Москвы съездить «развеяться» - самое то! Организация супер, встретили вовремя. Машина хорошая, минивэн. По Владимиру гуляли с гидом Татьяной, очень профессиональный гид, было интересно слушать. В Суздале гид Ольга - выше всяких похвал, безумно захватывающе, прогулка вышла прекрасной и не трудной, за один день обошли весь город. Ресторан «Огурец» интересен, для более сильной погружённости советую пообедать там. Толп туристов не было, будний день, в мини-группе очень комфортно. Спасибо за отличную поездку!
Тур очень понравился, на два дня из Москвы съездить «развеяться» - самое то! Организация супер, встретилиТур очень понравился, на два дня из Москвы съездить «развеяться» - самое то! Организация супер, встретилиТур очень понравился, на два дня из Москвы съездить «развеяться» - самое то! Организация супер, встретилиТур очень понравился, на два дня из Москвы съездить «развеяться» - самое то! Организация супер, встретили
Анастасия
14 июля 2023
Спасибо огромное за прекрасный тур. 2 необыкновенных дня, насыщенная программа, великолепные гиды (Татьяна во Владимире и Ольга в Суздале). В первый день нашего путешествия погода пыталась нас напугать, но не смогла - впечатления от Владимира только положительные. Суздаль покорил своей неповторимой атмосферой, живописными видами и колокольным звоном. Очень хочется вернуться! Спасибо большое, вы лучшие
Спасибо огромное за прекрасный тур. 2 необыкновенных дня, насыщенная программа, великолепные гиды (Татьяна во Владимире иСпасибо огромное за прекрасный тур. 2 необыкновенных дня, насыщенная программа, великолепные гиды (Татьяна во Владимире иСпасибо огромное за прекрасный тур. 2 необыкновенных дня, насыщенная программа, великолепные гиды (Татьяна во Владимире иСпасибо огромное за прекрасный тур. 2 необыкновенных дня, насыщенная программа, великолепные гиды (Татьяна во Владимире иСпасибо огромное за прекрасный тур. 2 необыкновенных дня, насыщенная программа, великолепные гиды (Татьяна во Владимире иСпасибо огромное за прекрасный тур. 2 необыкновенных дня, насыщенная программа, великолепные гиды (Татьяна во Владимире иСпасибо огромное за прекрасный тур. 2 необыкновенных дня, насыщенная программа, великолепные гиды (Татьяна во Владимире иСпасибо огромное за прекрасный тур. 2 необыкновенных дня, насыщенная программа, великолепные гиды (Татьяна во Владимире иСпасибо огромное за прекрасный тур. 2 необыкновенных дня, насыщенная программа, великолепные гиды (Татьяна во Владимире иСпасибо огромное за прекрасный тур. 2 необыкновенных дня, насыщенная программа, великолепные гиды (Татьяна во Владимире и
Е
13 июля 2023
Удивило, что организатор и экскурсрводы оказались разными людьми
И
19 июня 2023
Спасибо большое. Получили огромное удовольствие! Замечательная программа. Экскурсоводы очень понравились. Особенно хочу отметить Ольгу. Очень душевный человек. Мы билеты назад домой взяли попозже (мы ещё во Владимире) она нас сориентировала, куда можно ещё сходить, где покормить детей. Гостиница великолепная, даже жаль, что так мало там пожили. Хочется вернуться ещё.
Хочу сказать ещё огромное спасибо за рекомендацию посетить кафе" Улей" мы вчера приехали в Суздаль разместились и пошли туда в качестве прогулки и поужинать. 👍🏻 Дети тоже в восторге. Спасибо большое. Очень понравилась им экскурсия в избе 19 века. Всё можно было потрогать, Ольга очень интересно рассказывала и вообще вся экскурсия у нее была построена на интерактив с детьми 👍🏻👍🏻👍🏻🔥🔥🔥🔥. Она не давала им заскучать и держала их внимание. Дети разного возраста от 6 до 14. Вообще мы в полном восторге. Спасибо огромное.
Это наш первый такой тур. Обычно мы приезжали в город и там уже брали экскурсии. Но данный вариант мне больше понравился. Не надо думать, где перекусить, где остановиться. Всё было так гармонично продумано. Понимаю, что была проделана огромная работа по выстраиванию маршрута. У вас крутая команда! Спасибо большое. Надеюсь ещё встретимся на других маршрутах.

Тур входит в следующие категории Владимира

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