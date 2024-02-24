Увидеть церковь Покрова на Нерли, побывать в крестьянской избе и отдохнуть от повседневных забот
Насладимся национальной русской кухней, рассмотрим шедевры архитектуры и прокатимся на колесе обозрения.
Вы увидите дом, где снимали фильм «Женитьба Бальзаминова», побываете в аутентичной крестьянской избе 19 века, а желающие смогут за доплату попробуют всевозможные блюда из огурца.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|20 900 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие детей с 5 лет.
Возможно изменение очередности посещения объектов, а также их замены – в случае технической невозможности показа объектов по программе.
Проживание. Будем жить в отеле «Ажур Отель Суздаль» с рестораном изысканной кухни и традиционных русских блюд, или в отели «Мещанина Охлонина», «Суздаль». По запросу, с возможной коррекцией цены, можем забронировать для вас отели: «Пушкарская Слобода» 4* с панорамным видом на Каменку и Суздальский кремль и SPA-центром, «Николаевский посад», «Светлый Терем», «Сокол». Цена тура указана за одного человека при 2-местном размещении.
Питание. В программу включены 1 завтрак в отеле и 2 обеда. Ужин — за доплату.
Программа тура по дням
Экскурсия по Владимиру и церковь Покрова на Нерли
Встречаемся на ж. -д. вокзале Владимира по прибытии Ласточки из Москвы в 11:15 и отправляемся на обзорную экскурсию. Побываем на Соборной площади — в сердце города, где проводились ярмарки, военные парады и решались важнейшие вопросы. Посетим музей городского быта 19-20 веков «Старый Владимир», расположенный в бывшей водонапорной башне. Со смотровой площадки здания открывается живописный вид на старинные дома и купола церквей.
Полюбуемся Золотыми воротами 12 века — памятником древнерусской архитектуры, построенным в качестве оборонительного сооружения и триумфальной арки. Вы увидите Дмитриевский и Успенский соборы — белоснежные храмы с золотыми, блестящими на солнце, куполами.
Дальше отправимся в Музей ложки, где собрана уникальная коллекция столовых приборов, включая коронационные ложки династии Виндзор и апостольские ложки. Затем прокатимся на колесе обозрения «Небо 33», которое поднимет нас на высоту 50 метров — отсюда откроется головокружительный вид на Владимир.
Пообедаем в ресторане «Сели да поели» и поедем в посёлок Боголюбово. Вы увидите один из самых узнаваемых и известных памятников Древней Руси — церковь Покрова на Нерли 12 века с белоснежными стенами и необычным куполом чёрного цвета. Святыню прозвали Лебедь-храмом за изящность и необыкновенную красоту.
Затем поедем в Суздаль. Заселимся в отель, после — свободное время для самостоятельной прогулки и ужина. Рекомендуем заглянуть в ресторан «Улей».
Суздальский кремль, музей деревянного зодчества и изба 19 века
Позавтракаем и начнём исследовать город. Вы увидите Суздальский кремль 10 века — образец белокаменного зодчества. Полюбуемся открывающимися видами с 2 обзорных площадок под колокольный звон и отправимся на Торговую площадь 12 века. Здесь вы сможете купить вяленую щуку и яркую керамику, попробовать мочёные яблоки и пройти по мощённой булыжником улочке. А ещё увидим дом, где снимали фильм «Женитьба Бальзаминова».
Побываем в избе 19 века и узнаем, как жила крестьянская семья 19 века. В кафе вас будет ждать комплексный обед, а по желанию и за доплату вы сможете посетить фермерский ресторан «Огурец» и попробовать самые неожиданные варианты блюд из этого овоща.
Как устроен монастырь и какие типы существуют в России, почему люди уходили в монастыри и как туда попасть в наше время, за что царевен и княжон ссылали в Суздаль — узнаем, посетив действующий монастырь 13 века.
К 17:44 приедем на вокзал и на Ласточке вы вернётесь в Москву.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансферы по программе
- 1 завтрак и 2 обеда
- Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
- Билеты до Владимира и обратно
- Доплата за одноместное размещение - цена по запросу
- Ужин
- Дополнительные экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Хочу сказать ещё огромное спасибо за рекомендацию посетить кафе" Улей" мы вчера приехали в Суздаль разместились и пошли туда в качестве прогулки и поужинать. 👍🏻 Дети тоже в восторге. Спасибо большое. Очень понравилась им экскурсия в избе 19 века. Всё можно было потрогать, Ольга очень интересно рассказывала и вообще вся экскурсия у нее была построена на интерактив с детьми 👍🏻👍🏻👍🏻🔥🔥🔥🔥. Она не давала им заскучать и держала их внимание. Дети разного возраста от 6 до 14. Вообще мы в полном восторге. Спасибо огромное.
Это наш первый такой тур. Обычно мы приезжали в город и там уже брали экскурсии. Но данный вариант мне больше понравился. Не надо думать, где перекусить, где остановиться. Всё было так гармонично продумано. Понимаю, что была проделана огромная работа по выстраиванию маршрута. У вас крутая команда! Спасибо большое. Надеюсь ещё встретимся на других маршрутах.