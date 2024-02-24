Встречаемся на ж. -д. вокзале Владимира по прибытии Ласточки из Москвы в 11:15 и отправляемся на обзорную экскурсию. Побываем на Соборной площади — в сердце города, где проводились ярмарки, военные парады и решались важнейшие вопросы. Посетим музей городского быта 19-20 веков «Старый Владимир», расположенный в бывшей водонапорной башне. Со смотровой площадки здания открывается живописный вид на старинные дома и купола церквей.

Полюбуемся Золотыми воротами 12 века — памятником древнерусской архитектуры, построенным в качестве оборонительного сооружения и триумфальной арки. Вы увидите Дмитриевский и Успенский соборы — белоснежные храмы с золотыми, блестящими на солнце, куполами.

Дальше отправимся в Музей ложки, где собрана уникальная коллекция столовых приборов, включая коронационные ложки династии Виндзор и апостольские ложки. Затем прокатимся на колесе обозрения «Небо 33», которое поднимет нас на высоту 50 метров — отсюда откроется головокружительный вид на Владимир.

Пообедаем в ресторане «Сели да поели» и поедем в посёлок Боголюбово. Вы увидите один из самых узнаваемых и известных памятников Древней Руси — церковь Покрова на Нерли 12 века с белоснежными стенами и необычным куполом чёрного цвета. Святыню прозвали Лебедь-храмом за изящность и необыкновенную красоту.

Затем поедем в Суздаль. Заселимся в отель, после — свободное время для самостоятельной прогулки и ужина. Рекомендуем заглянуть в ресторан «Улей».