И Ирина Владимирское княжество: двухдневный тур по Владимирской области Впечатления выше всяких похвал! Я впервые путешествовала по этому маршруту. Все экскурсоводы в городах по маршруту очень профессионально проводили экскурсии. Получила огромный объем ценной исторической информации. Гостиницами и питанием очень довольна. СПАСИБО!

С Сабанчиева Владимирское княжество: двухдневный тур по Владимирской области Здравствуйте! Тур очень понравился. Гиды все рассказывали очень интересно. Гостиничные номера чистые,персонал вежливый. Еда была такая,как будто к бабушке приехали в гости,т. е все было вкусно. Только один минус. Окна нашего автобуса были грязными и через грязные стекла было неприятно смотреть,когда гид предлагал, на что то обратить внимание. У других автобусов были чистые. Вот это единственный неприятный момент. Спасибо большое за организацию. Думаю,что буду ещё пользоваться услугами вашей фирмы.

Н Нудель Владимирское княжество: двухдневный тур по Владимирской области Поездка прошла благополучно. Все мероприятия, заявленные в описании тура, были выполнены.

А Александра Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня Хорошо организованная поездка, охватывающая Владимир, Боголюбово и Суздаль. Для первого знакомства с этими местами - идельно. Гид Татьяна - очень душевный и приятный человек. Рекомендую этот тур для настоящей перезагрузки от больших городов.

И Ирена Новый год во Владимире. Города Золотого кольца и зимние чудеса Замечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меня нет. Завтраки в отелях были скромные, но никто голодным не остался, а вот 5 обедов во все дни тура были в ресторанах, после пробежек по морозу вкусный горячий обед очень нас всех радовал! Водитель Григорий - профессионал, ехать с ним было спокойно и надежно, везде успевали вовремя. Гид Елена Петровна вела свой рассказ не только на пешеходных и обзорных экскурсиях, но и в автобусе на протяжении всех переездов по трассе между городами, а также заботилась о нашем комфорте и после экскурсий пересчитывала нас как цыплят, чтобы никто не потерялся в чужом городе)) Спасибо организаторам Большой Страны, буду рекомендовать вас своим друзьям.

С Семыкин Новый год во Владимире. Города Золотого кольца и зимние чудеса Спасибо "Большой Стране" и принимающей стороне.

Т Ткачева Новый год во Владимире. Города Золотого кольца и зимние чудеса Все хорошо. Возили, кормили, проживание, все понравилось

Т Ткачева Новогодние барские забавы в городах Золотого кольца Хорошо провели время в новогодние праздники, и морозы не помешали, дни были солнечные, получили массу впечатлений познавая историю России, а не поглощая новогодние салаты. Особая благодарность нашему сопровождающему гиду Илье! Ненавязчиво рассказал, показал, фотографировал, сопровождая нашу разновозрастных группу. Без потерь, живые и здоровые вернулись домой. Сижу на февраль выбираю тур. Нам понравилось.

О Ольга Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня У меня был тур Владимир, Суздаль. Всё понравилось. Большое спасибо, экскурсоводу Татьяне за интесное повествование и тёплый приём.