Увидеть церковь Покрова на Нерли, побывать в крестьянской избе и отдохнуть от повседневных забот
Ж. - д. вокзал Владимира, 11:15 (прибытие Ласточки...
3 мая
7 мая
9 мая
14 мая
20 900₽ за человека
Что посмотреть во Владимире на экскурсиях?
Во Владимире много старинных и современных достопримечательных мест. Гости города могут прогуляться по парку А.С. Пушкина и набережной, посетить старинные соборы, побывать в многочисленных музеях, приобрести памятные сувениры, узнать о разновидностях растений. Также для гостей проводятся мастер-классы по изготовлению глиняной посуды, кукол и пряничных изделий
Местные экскурсоводы
Во Владимире и его окрестностях много мест, удостоенных внимания. Для знакомства со всеми достопримечательностями рекомендуется воспользоваться услугой гида. Гид расскажет о секретных местах города и его уникальной истории. На нашем сайте вы можете подобрать дешёвые туры для индивидуального и коллективного отдыха. Мы гарантируем вам незабываемое времяпровождение с получением положительных эмоций. 😀
Впечатления выше всяких похвал! Я впервые путешествовала по этому маршруту. Все экскурсоводы в городах по маршруту очень профессионально проводили экскурсии. Получила огромный объем ценной исторической информации. Гостиницами и питанием очень довольна. СПАСИБО!
Здравствуйте! Тур очень понравился. Гиды все рассказывали очень интересно. Гостиничные номера чистые,персонал вежливый. Еда была такая,как будто к бабушке приехали в гости,т. е все было вкусно. Только один минус. Окна нашего автобуса были грязными и через грязные стекла было неприятно смотреть,когда гид предлагал, на что то обратить внимание. У других автобусов были чистые. Вот это единственный неприятный момент. Спасибо большое за организацию. Думаю,что буду ещё пользоваться услугами вашей фирмы.
Хорошо организованная поездка, охватывающая Владимир, Боголюбово и Суздаль. Для первого знакомства с этими местами - идельно. Гид Татьяна - очень душевный и приятный человек. Рекомендую этот тур для настоящей перезагрузки от больших городов.
Замечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меня нет. Завтраки в отелях были скромные, но никто голодным не остался, а вот 5 обедов во все дни тура были в ресторанах, после пробежек по морозу вкусный горячий обед очень нас всех радовал! Водитель Григорий - профессионал, ехать с ним было спокойно и надежно, везде успевали вовремя. Гид Елена Петровна вела свой рассказ не только на пешеходных и обзорных экскурсиях, но и в автобусе на протяжении всех переездов по трассе между городами, а также заботилась о нашем комфорте и после экскурсий пересчитывала нас как цыплят, чтобы никто не потерялся в чужом городе)) Спасибо организаторам Большой Страны, буду рекомендовать вас своим друзьям.
Хорошо провели время в новогодние праздники, и морозы не помешали, дни были солнечные, получили массу впечатлений познавая историю России, а не поглощая новогодние салаты. Особая благодарность нашему сопровождающему гиду Илье! Ненавязчиво рассказал, показал, фотографировал, сопровождая нашу разновозрастных группу. Без потерь, живые и здоровые вернулись домой. Сижу на февраль выбираю тур. Нам понравилось.
Очень хорошая экскурсия по Владимиру - показали как обязательные туристические объекты - Успенский и Дмитровский соборы, Золотые ворота (сейчас на реставрации, увы), так и необычные небольшие достопримечательности, которые часто можно увидеть только во время самостоятельных прогулок.
ГРК "Русская деревня" выше всяких похвал: аниматоры молодцы, Новый год весёлый и душевный.
Суздаля было очень мало, но снижать оценку за это не буду, так как в целом всё понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру
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Сейчас во Владимире можно забронировать 8 авторских туров от 9 350 ₽ до 37 900 ₽. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
Владимир – город с уникальным наследием, и мы предлагаем вам окунуться в его атмосферу с помощью наших туров. Здесь вы найдете актуальные предложения для групп и индивидуальных туристов. Сравните цены, изучите возможности и забронируйте тур, чтобы увидеть все самое лучшее, что может предложить Владимир