Авторские туры во Владимире

Туры по городам России
1 чел.
По популярности
Владимир - Суздаль и не только! Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Владимир - Суздаль и не только! Экскурсионный тур
Сегодня
2 мая
7 мая
9 мая
18 900 за человека
Древние уголки Владимира и Суздаля вместе с историком
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Древние уголки Владимира и Суздаля вместе с историком
Увидеть вживую то, что проходят на уроках истории, и насладиться размеренностью древнего города
Москва, Курский вокзал
4 мая
10 мая
18 мая
25 мая
12 000 за человека
Новый год во Владимире
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новый год во Владимире
31 дек
от 31 900 за человека
Новогодние барские забавы в городах Золотого кольца
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодние барские забавы в городах Золотого кольца
Москва
3 янв
от 21 900 за человека
Новый год во Владимире. Города Золотого кольца и зимние чудеса
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новый год во Владимире. Города Золотого кольца и зимние чудеса
Москва, Ленинградский вокзал
31 дек
от 16 900 за человека
Новый год во Владимире. Новогодние приключения в сердце Золотого Кольца
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новый год во Владимире. Новогодние приключения в сердце Золотого Кольца
Москва, Ленинградский вокзал
31 дек
от 37 900 за человека
Владимирское княжество: двухдневный тур по Владимирской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Владимирское княжество: двухдневный тур по Владимирской области
Москва
Сегодня
9 мая
10 мая
11 мая
от 9 350 за человека
Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
🚶 Пешая
Авторский тур
2 дня
7 отзывов
Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
Увидеть церковь Покрова на Нерли, побывать в крестьянской избе и отдохнуть от повседневных забот
Ж. - д. вокзал Владимира, 11:15 (прибытие Ласточки...
3 мая
7 мая
9 мая
14 мая
20 900 за человека

Что посмотреть во Владимире на экскурсиях?

Во Владимире много старинных и современных достопримечательных мест. Гости города могут прогуляться по парку А.С. Пушкина и набережной, посетить старинные соборы, побывать в многочисленных музеях, приобрести памятные сувениры, узнать о разновидностях растений. Также для гостей проводятся мастер-классы по изготовлению глиняной посуды, кукол и пряничных изделий

Местные экскурсоводы

Во Владимире и его окрестностях много мест, удостоенных внимания. Для знакомства со всеми достопримечательностями рекомендуется воспользоваться услугой гида. Гид расскажет о секретных местах города и его уникальной истории. На нашем сайте вы можете подобрать дешёвые туры для индивидуального и коллективного отдыха. Мы гарантируем вам незабываемое времяпровождение с получением положительных эмоций. 😀

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    18 апреля 2024
    Владимирское княжество: двухдневный тур по Владимирской области
    Впечатления выше всяких похвал! Я впервые путешествовала по этому маршруту. Все экскурсоводы в городах по маршруту очень профессионально проводили экскурсии. Получила огромный объем ценной исторической информации. Гостиницами и питанием очень довольна. СПАСИБО!
  • С
    Сабанчиева
    14 марта 2024
    Владимирское княжество: двухдневный тур по Владимирской области
    Здравствуйте! Тур очень понравился. Гиды все рассказывали очень интересно. Гостиничные номера чистые,персонал вежливый. Еда была такая,как будто к бабушке приехали в гости,т. е все было вкусно. Только один минус. Окна нашего автобуса были грязными и через грязные стекла было неприятно смотреть,когда гид предлагал, на что то обратить внимание. У других автобусов были чистые. Вот это единственный неприятный момент. Спасибо большое за организацию. Думаю,что буду ещё пользоваться услугами вашей фирмы.
  • Н
    Нудель
    13 марта 2024
    Владимирское княжество: двухдневный тур по Владимирской области
    Поездка прошла благополучно. Все мероприятия, заявленные в описании тура, были выполнены.
  • А
    Александра
    24 февраля 2024
    Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
    Хорошо организованная поездка, охватывающая Владимир, Боголюбово и Суздаль. Для первого знакомства с этими местами - идельно. Гид Татьяна - очень душевный и приятный человек. Рекомендую этот тур для настоящей перезагрузки от больших городов.
  • И
    Ирена
    22 января 2024
    Новый год во Владимире. Города Золотого кольца и зимние чудеса
    Замечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меня нет. Завтраки в отелях были скромные, но никто голодным не остался, а вот 5 обедов во все дни тура были в ресторанах, после пробежек по морозу вкусный горячий обед очень нас всех радовал! Водитель Григорий - профессионал, ехать с ним было спокойно и надежно, везде успевали вовремя. Гид Елена Петровна вела свой рассказ не только на пешеходных и обзорных экскурсиях, но и в автобусе на протяжении всех переездов по трассе между городами, а также заботилась о нашем комфорте и после экскурсий пересчитывала нас как цыплят, чтобы никто не потерялся в чужом городе)) Спасибо организаторам Большой Страны, буду рекомендовать вас своим друзьям.
    Замечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меня
  • С
    Семыкин
    21 января 2024
    Новый год во Владимире. Города Золотого кольца и зимние чудеса
    Спасибо "Большой Стране" и принимающей стороне.
  • Т
    Ткачева
    16 января 2024
    Новый год во Владимире. Города Золотого кольца и зимние чудеса
    Все хорошо. Возили, кормили, проживание, все понравилось
  • Т
    Ткачева
    16 января 2024
    Новогодние барские забавы в городах Золотого кольца
    Хорошо провели время в новогодние праздники, и морозы не помешали, дни были солнечные, получили массу впечатлений познавая историю России, а не поглощая новогодние салаты. Особая благодарность нашему сопровождающему гиду Илье! Ненавязчиво рассказал, показал, фотографировал, сопровождая нашу разновозрастных группу. Без потерь, живые и здоровые вернулись домой. Сижу на февраль выбираю тур. Нам понравилось.
  • О
    Ольга
    11 января 2024
    Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
    У меня был тур Владимир, Суздаль. Всё понравилось. Большое спасибо, экскурсоводу Татьяне за интесное повествование и тёплый приём.
  • Е
    Екатерина
    11 января 2024
    Новый год во Владимире. Новогодние приключения в сердце Золотого Кольца
    Очень хорошая экскурсия по Владимиру - показали как обязательные туристические объекты - Успенский и Дмитровский соборы, Золотые ворота (сейчас на реставрации, увы), так и необычные небольшие достопримечательности, которые часто можно увидеть только во время самостоятельных прогулок. ГРК "Русская деревня" выше всяких похвал: аниматоры молодцы, Новый год весёлый и душевный. Суздаля было очень мало, но снижать оценку за это не буду, так как в целом всё понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру

Самые популярные туры во Владимире
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 8
  1. Владимир - Суздаль и не только! Экскурсионный тур
  2. Древние уголки Владимира и Суздаля вместе с историком
  3. Новый год во Владимире
  4. Новогодние барские забавы в городах Золотого кольца
  5. Новый год во Владимире. Города Золотого кольца и зимние чудеса
Что посмотреть во Владимире
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Церковь Покрова на Нерли
  2. Дмитриевский собор
  3. Успенский Собор
Сколько стоит тур во Владимире в апреле 2024
Сейчас во Владимире можно забронировать 8 авторских туров от 9 350 ₽ до 37 900 ₽. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
Владимир – город с уникальным наследием, и мы предлагаем вам окунуться в его атмосферу с помощью наших туров. Здесь вы найдете актуальные предложения для групп и индивидуальных туристов. Сравните цены, изучите возможности и забронируйте тур, чтобы увидеть все самое лучшее, что может предложить Владимир
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