Экскурсионный тур по Владивостоку

Владивосток - столица Дальнего Востока, город молодой

5
3 отзыва
Владивосток – столица Дальнего Востока, город молодой, 160 лет для города не возраст. Важный экономический и политический центр, на границе с Китаем, Кореей и Японией.

Владивосток – конечный пункт великой Транссибирской магистрали, протянувшейся через всю Россию на 9000 км.
Экскурсионный тур по Владивостоку
Экскурсионный тур по Владивостоку
Экскурсионный тур по Владивостоку
Экскурсионный тур по Владивостоку
Экскурсионный тур по Владивостоку
Экскурсионный тур по Владивостоку
Экскурсионный тур по Владивостоку
Экскурсионный тур по Владивостоку
Экскурсионный тур по Владивостоку
Экскурсионный тур по Владивостоку
Экскурсионный тур по Владивостоку
Экскурсионный тур по Владивостоку
Экскурсионный тур по Владивостоку
Экскурсионный тур по Владивостоку
Экскурсионный тур по Владивостоку
Экскурсионный тур по Владивостоку
Экскурсионный тур по Владивостоку
Экскурсионный тур по Владивостоку
Экскурсионный тур по Владивостоку
Экскурсионный тур по Владивостоку
Экскурсионный тур по Владивостоку
Экскурсионный тур по Владивостоку
Экскурсионный тур по Владивостоку
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Описание

Владивосток – город на берегу Японского моря, в черту которого входят 20 островов. Здесь все связано с морем: история, архитектура и промышленность. Лицо города определяют торговый и рыбный морские порты, судоремонт и судостроение. Интересный рельеф, образован морскими заливами и сопками. Редакция National Geographic включила его в свой рейтинг 10 самых красивых морских городов мира. Знакомьтесь – Владивосток!

Преимущества этого путешествия:

  • прогуляемся по улочкам удивительной столицы Приморья – городом Владивостоком;
  • проедемся по знаменитому мосту на остров Русский;
  • посетим Приморский Сафари-парк, единственный в России, который входит в число двенадцати лучших зоопарков мира;
  • погуляем по уссурийской тайге и посмотрим на каскад из пяти водопадов;
  • познакомимся с укладом жизни Приморского края.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие

Прибытие во Владивосток.

Самостоятельный трансфер в гостиницу.

Гарантированное заселение с 14 часов.

2 день

Обзорная экскурсия по Владивостоку

Завтрак в гостинице.

10:00 Обзорная экскурсия по Владивостоку, 3 часа.

В программе: центральная площадь, маяк, два вокзала (железнодорожный и морской), Корабельная набережная, Адмиральский сквер, арка Цесаревича Николая, музей «Подводная лодка С-56» (снаружи), памятник Муравьеву-Амурскому, видовая площадка, Золотой мост.

По окончании обзорной экскурсии предлагаем посетить кафе на полуострове Шкота с видом на пролив Босфор Восточный, остров Русский и Токаревский маяк.

Небольшой рассказ о морепродуктах.

Мастер-класс по разделыванию моллюсков. Дегустация живого гребешка, мидии, морского ежа (бронировать и оплачивать при покупке тура).

За дополнительную плату обед из морепродуктов (на месте, по меню).

3 день

Экскурсия на остров Русский, приморский океанариум

Завтрак в гостинице.

11:00 Экскурсия на остров Русский, 4 часа.

Маршрут: центральная площадь – Золотой мост – Русский мост – Новосильцевская батарея – Форт Поспелова – проезд мимо кампуса ДВФУ.

По окончании экскурсии, вы можете не возвращаться во Владивосток, а во второй половине дня, посетить: приморский океанариум, находится на острове Русский в бухте Житкова (доп. плата, турфирма поможет с предварительной покупкой входных билетов).

Оеанариум работает до 20 часов.

Возвращение в центр города на общественном транспорте или такси.

4 день

Экскурсия в Сафари-парк

Завтрак в гостинице.

10:00 – трансфер в пос. Шкотово.

Экскурсия в Сафари-парке по двум вольерам: парк амурских тигров, дальневосточных леопардов, гималайских медведей, копытных, хищников и птиц.

В сафари-парке содержатся все животные уссурийской тайги.

Люди и животные без решёток.

Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям.

Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом.

Корм для копытных выдаётся бесплатно.

Гости гарантированно наблюдают тигров (с моста без решёток).

По оценке журнала "Вокруг Света" Приморский Сафари-парк, единственный в России, входит в число двенадцати лучших зоопарков мира.

За дополнительную плату: посещение парка львов.

Возвращение во Владивосток к 16 часам.

5 день

Пешеходная прогулка к мысу Тобизина

Завтрак в гостинице.

10:00 – выезд из Владивостока от Центральной площади.

Доставка на о. Русский.

Пешеходная прогулка по полуострову к мысу Тобизина.

В пути наблюдаем красивые панорамы, обрывистые скалы, каменные глыбы, уходящие в море, заброшенный капонир, руины военных зданий.

Фотографирование, перекус из собственных продуктов, возвращение к авто.

К 15:00 – возвращение во Владивосток на Центральную площадь

6 день

Экскурсии на выбор

Завтрак в гостинице.

Свободное время.

За дополнительную плату: тур выходного дня по актуальному расписанию или индивидуальная экскурсия.

7 день

Отъезд

Завтрак в гостинице.

Выезд из гостиницы до 12:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаДействие цены2-местный номерТретий в номере1-местный номер

Дополнительная ночь

SNG/DBL

«Моряк» 2*октябрь - март 202226 900-49 7002600 / 3000
«Версаль» 3*октябрь-декабрь 202139 050-66 2005000 / 6500
«Экватор» 3*ноябрь37 25028 00057 5603800 / 6000
декабрь, январь, февраль 202235 45028 00062 6004500 / 5500
март – май 202237 25028 00066 2005000 / 6000
AZIMUT отель Владивосток 4*

ноябрь – декабрь 2021,

январь – апрель 2022

37 100-65 3004500 / 5500
май 202239 050-69 2005000 / 6000

Варианты проживания

Гостиница «Экватор»

6 ночей

Гостиница «Экватор» находится в деловом районе Владивостока, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива. К услугам гостей экскурсионное бюро, салон красоты и кафе-бар.

Из многих номеров на верхних этажах открывается прекрасный вид на Японское море. В числе удобств во всех комфортабельных номерах телевизор со спутниковыми каналами, телефон и собственная ванная комната.

Поездка до главного железнодорожного вокзала Владивостока занимает 5 минут. Аэропорт Владивостока расположен примерно в 60 минутах езды на автомобиле.

Каждое утро для гостей сервируют завтрак «шведский стол». Кроме того, в отеле можно заказать традиционные блюда русской и дальневосточной кухни.

По запросу сотрудники организуют трансфер от аэропорта. На территории отеля работает сувенирный магазин.

Одноместный номер: однокомнатный номер с отдельной ванной комнатой, холодильником, телевизором, письменным столом, шкафом для одежды и багажа, бесплатный Wi-Fi, телефонной связью, чайными принадлежностями.

Двухместный номер: однокомнатный номер, 18 кв. м. Для удобства гостей двуспальная кровать или две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды. Предоставляется мини-бар, холодильник, ЖК-телевизор и бесплатный Wi-Fi.

Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»

Гостиница «Моряк»

6 ночей

Гостиница "Моряк" расположена в историческом центре Владивостока, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог и железнодорожного вокзала города. Тем, кто хочет познакомиться с богатой историей Приморского края, достаточно совершить пешую прогулку по окрестностям.

К услугам гостей сауна и номера с кабельным телевидением.

Все номера гостиницы "Моряк" оформлены в классическим стиле в нейтральных тонах и оснащены холодильником.

В кафе гостиницы сервируют блюда европейской и русской кухни, а в баре подают напитки.

Гостиница «Моряк»Гостиница «Моряк»Гостиница «Моряк»Гостиница «Моряк»Гостиница «Моряк»Гостиница «Моряк»

Гостиница «Версаль»

6 ночей

"Версаль" - старейший отель г. Владивостока, расположен в самом центре города недалеко от Амурского залива. Отель «Версаль» идеально подходит для туристов и бизнес-путешественников, ищущих уединение, превосходный сервис и комфорт.

В номерах есть все необходимое: телефон, фен, холодильник, кондиционер, зеркало, шкаф для одежды, письменный стол, вешалки, журнальный столик, чайник, кровать, стулья, банные полотенца, тапочки, халаты, ванная комната. В двухместном номере также в пользование предоставляются телевизор, кабельное телевидение, набор посуды и питьевая вода.

Гостиница «Версаль»Гостиница «Версаль»Гостиница «Версаль»Гостиница «Версаль»Гостиница «Версаль»Гостиница «Версаль»

AZIMUT Отель Владивосток

6 ночей

Азимут 4* Отель Владивосток является самым новым (открыт после масштабной реновации в мае 2015 г.) и самым вместительным отелем города (378 номеров различных категорий). Все номера выполнены в концепции SMART – «умная планировка», стильный дизайн и нейтральные тона в отделке номеров располагают к спокойному отдыху.

Современный бизнес-отель Азимут расположен на побережье Амурского залива во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от морского и ж/д вокзала. Рядом расположены такие культурные достопримечательности города, как центральная улица Адмирала Фокина, Приморская государственная картинная галерея, Дом-музей имени Арсеньева и Океанариум.

На всей территории отеля в пользование предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. По запросу гости могут воспользоваться парковкой и трансфером от/до аэропорта. При отеле доступен ресторан Port Avenue и бар, также гости могут заказать доставку еды и напитков в номер.

AZIMUT Отель ВладивостокAZIMUT Отель ВладивостокAZIMUT Отель ВладивостокAZIMUT Отель ВладивостокAZIMUT Отель ВладивостокAZIMUT Отель Владивосток

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе (6 ночей)
  • Завтраки со второго дня проживания
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Транспортное обслуживание по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владивосток и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер: аэропорт – отель – 2 000 руб. отель – аэропорт – 1 500 руб.
  • Аэропорт – отель – 2 000 руб.
  • Отель – аэропорт – 1 500 руб.
  • Мастер-класс и дегустация по разделыванию моллюсков 1-2 чел – 3 700 руб. (бронировать и оплачивать при покупке тура)
  • Приморский океанариум: обычный билет – 1 200 руб. /чел. билеты с представлением морских животных – 1 400 руб. /чел.
  • Обычный билет – 1 200 руб. /чел.
  • Билеты с представлением морских животных – 1 400 руб. /чел.
  • Посещение парка львов
  • Дополнительные индивидуальные экскурсии для 1-2 чел: пешеходная экскурсия по Миллионке, 1,5 часа – 3 000 руб. форт № 7 Владивостокской крепости, 2,5 час. – от 3 900 руб. + входные билеты вокруг острова Русский на джипе, 6 час. – от 20 200 руб. джип-тур на полуостров Гамова, 15 час. – от 17 500 руб. Кравцовские водопады, 6 час. – от 12 400 руб.
  • Пешеходная экскурсия по Миллионке, 1,5 часа – 3 000 руб.
  • Форт № 7 Владивостокской крепости, 2,5 час. – от 3 900 руб. + входные билеты
  • Вокруг острова Русский на джипе, 6 час. – от 20 200 руб.
  • Джип-тур на полуостров Гамова, 15 час. – от 17 500 руб.
  • Кравцовские водопады, 6 час. – от 12 400 руб
Место начала и завершения?
г. Владивосток
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
20 июня 2022
Прошло всё замечательно, организация тура хорошая, даже в гостиницу заселили в 12.00 не попросив доплаты, экскурсии тоже не подвели. Итог всё понравилось, Владивосток рекомендуем, это другой интересный мир! 👍
Е
11 мая 2022
Очень понравился экскурсионный тур во Владивосток. Программа была очень разнообразная и насыщенная, организация была проведена на 5+
Теперь хочется туда вернуться снова и расширить кругозор другими экскурсиями))))
А
24 мар 2022
Всё очень понравилось. С самого первого дня до последнего. Очень интересный Приморский край. Много позновательного и интересного я для себя узнала.

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