Владивосток – город на берегу Японского моря, в черту которого входят 20 островов. Здесь все связано с морем: история, архитектура и промышленность. Лицо города определяют торговый и рыбный морские порты, судоремонт и судостроение. Интересный рельеф, образован морскими заливами и сопками. Редакция National Geographic включила его в свой рейтинг 10 самых красивых морских городов мира. Знакомьтесь – Владивосток!
Преимущества этого путешествия:
Прибытие во Владивосток.
Самостоятельный трансфер в гостиницу.
Гарантированное заселение с 14 часов.
Завтрак в гостинице.
10:00 Обзорная экскурсия по Владивостоку, 3 часа.
В программе: центральная площадь, маяк, два вокзала (железнодорожный и морской), Корабельная набережная, Адмиральский сквер, арка Цесаревича Николая, музей «Подводная лодка С-56» (снаружи), памятник Муравьеву-Амурскому, видовая площадка, Золотой мост.
По окончании обзорной экскурсии предлагаем посетить кафе на полуострове Шкота с видом на пролив Босфор Восточный, остров Русский и Токаревский маяк.
Небольшой рассказ о морепродуктах.
Мастер-класс по разделыванию моллюсков. Дегустация живого гребешка, мидии, морского ежа (бронировать и оплачивать при покупке тура).
За дополнительную плату обед из морепродуктов (на месте, по меню).
Завтрак в гостинице.
11:00 Экскурсия на остров Русский, 4 часа.
Маршрут: центральная площадь – Золотой мост – Русский мост – Новосильцевская батарея – Форт Поспелова – проезд мимо кампуса ДВФУ.
По окончании экскурсии, вы можете не возвращаться во Владивосток, а во второй половине дня, посетить: приморский океанариум, находится на острове Русский в бухте Житкова (доп. плата, турфирма поможет с предварительной покупкой входных билетов).
Оеанариум работает до 20 часов.
Возвращение в центр города на общественном транспорте или такси.
Завтрак в гостинице.
10:00 – трансфер в пос. Шкотово.
Экскурсия в Сафари-парке по двум вольерам: парк амурских тигров, дальневосточных леопардов, гималайских медведей, копытных, хищников и птиц.
В сафари-парке содержатся все животные уссурийской тайги.
Люди и животные без решёток.
Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям.
Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом.
Корм для копытных выдаётся бесплатно.
Гости гарантированно наблюдают тигров (с моста без решёток).
По оценке журнала "Вокруг Света" Приморский Сафари-парк, единственный в России, входит в число двенадцати лучших зоопарков мира.
За дополнительную плату: посещение парка львов.
Возвращение во Владивосток к 16 часам.
Завтрак в гостинице.
10:00 – выезд из Владивостока от Центральной площади.
Доставка на о. Русский.
Пешеходная прогулка по полуострову к мысу Тобизина.
В пути наблюдаем красивые панорамы, обрывистые скалы, каменные глыбы, уходящие в море, заброшенный капонир, руины военных зданий.
Фотографирование, перекус из собственных продуктов, возвращение к авто.
К 15:00 – возвращение во Владивосток на Центральную площадь
Завтрак в гостинице.
Свободное время.
За дополнительную плату: тур выходного дня по актуальному расписанию или индивидуальная экскурсия.
Завтрак в гостинице.
Выезд из гостиницы до 12:00.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Действие цены
|2-местный номер
|Третий в номере
|1-местный номер
Дополнительная ночь
SNG/DBL
|«Моряк» 2*
|октябрь - март 2022
|26 900
|-
|49 700
|2600 / 3000
|«Версаль» 3*
|октябрь-декабрь 2021
|39 050
|-
|66 200
|5000 / 6500
|«Экватор» 3*
|ноябрь
|37 250
|28 000
|57 560
|3800 / 6000
|декабрь, январь, февраль 2022
|35 450
|28 000
|62 600
|4500 / 5500
|март – май 2022
|37 250
|28 000
|66 200
|5000 / 6000
|AZIMUT отель Владивосток 4*
ноябрь – декабрь 2021,
январь – апрель 2022
|37 100
|-
|65 300
|4500 / 5500
|май 2022
|39 050
|-
|69 200
|5000 / 6000
Гостиница «Экватор» находится в деловом районе Владивостока, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива. К услугам гостей экскурсионное бюро, салон красоты и кафе-бар.
Из многих номеров на верхних этажах открывается прекрасный вид на Японское море. В числе удобств во всех комфортабельных номерах телевизор со спутниковыми каналами, телефон и собственная ванная комната.
Поездка до главного железнодорожного вокзала Владивостока занимает 5 минут. Аэропорт Владивостока расположен примерно в 60 минутах езды на автомобиле.
Каждое утро для гостей сервируют завтрак «шведский стол». Кроме того, в отеле можно заказать традиционные блюда русской и дальневосточной кухни.
По запросу сотрудники организуют трансфер от аэропорта. На территории отеля работает сувенирный магазин.
Одноместный номер: однокомнатный номер с отдельной ванной комнатой, холодильником, телевизором, письменным столом, шкафом для одежды и багажа, бесплатный Wi-Fi, телефонной связью, чайными принадлежностями.
Двухместный номер: однокомнатный номер, 18 кв. м. Для удобства гостей двуспальная кровать или две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды. Предоставляется мини-бар, холодильник, ЖК-телевизор и бесплатный Wi-Fi.
Гостиница "Моряк" расположена в историческом центре Владивостока, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог и железнодорожного вокзала города. Тем, кто хочет познакомиться с богатой историей Приморского края, достаточно совершить пешую прогулку по окрестностям.
К услугам гостей сауна и номера с кабельным телевидением.
Все номера гостиницы "Моряк" оформлены в классическим стиле в нейтральных тонах и оснащены холодильником.
В кафе гостиницы сервируют блюда европейской и русской кухни, а в баре подают напитки.
"Версаль" - старейший отель г. Владивостока, расположен в самом центре города недалеко от Амурского залива. Отель «Версаль» идеально подходит для туристов и бизнес-путешественников, ищущих уединение, превосходный сервис и комфорт.
В номерах есть все необходимое: телефон, фен, холодильник, кондиционер, зеркало, шкаф для одежды, письменный стол, вешалки, журнальный столик, чайник, кровать, стулья, банные полотенца, тапочки, халаты, ванная комната. В двухместном номере также в пользование предоставляются телевизор, кабельное телевидение, набор посуды и питьевая вода.
Азимут 4* Отель Владивосток является самым новым (открыт после масштабной реновации в мае 2015 г.) и самым вместительным отелем города (378 номеров различных категорий). Все номера выполнены в концепции SMART – «умная планировка», стильный дизайн и нейтральные тона в отделке номеров располагают к спокойному отдыху.
Современный бизнес-отель Азимут расположен на побережье Амурского залива во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от морского и ж/д вокзала. Рядом расположены такие культурные достопримечательности города, как центральная улица Адмирала Фокина, Приморская государственная картинная галерея, Дом-музей имени Арсеньева и Океанариум.
На всей территории отеля в пользование предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. По запросу гости могут воспользоваться парковкой и трансфером от/до аэропорта. При отеле доступен ресторан Port Avenue и бар, также гости могут заказать доставку еды и напитков в номер.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.