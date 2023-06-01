Туристический центр Китая Добро пожаловать в Далянь — главный мегаполис Китая, ежегодно заполняемый туристами со всего мира. Такая популярность города не случайна: Далянь знаменит своими пляжами и достопримечательностями, а некоторые путешественники считают его местом для идеального шоппинга.

Мы отправимся сюда на восемь дней, попутно проезжая приграничный город Хуньчунь. На комфортабельном автобусе Вас доставят к выбранному отелю, где у Вас будет возможность разместиться, отдохнуть или же сразу отправиться покорять шумные улицы города.

Что Вас ждет На площади Синхай вы сможете увидеть красивые фонтаны и здания, стиль которых отдает дань европейской архитектуре. Для любопытных туристов здесь же находится уникальный музей морских раковин — коллекция собрана со всего мира!

В центре расположилась одна из самых красивых площадей Даляня — Чжуншань или, как ее называют иначе, Музыкальная площадь. Фасады исторических зданий, старые кварталы — здесь оживают прошедшие эпохи.

Если же Вы хотите экстрима и драйва, то можете отправиться в парк Discovery Kingdom с разнообразными аттракционами и небольшим зоопарком. Полюбоваться природой можно и в других местах: в Лесном парке вы встретите более 300 видов животных, в том числе панд и белых тигров. А Лаохутань славится своими пейзажами и озерами.

Познакомьтесь с китайской культурой и традициями, отведайте местную кухню и закупите памятные сувениры — Даляню есть, чем вас удивить!

Важная информация: • Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт (Действие загранпаспорта — не менее 6 месяцев со дня окончания тура).

ПЦР не требуется.

Детям разрешено ехать в Китай.

При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юаней на прохождение автовокзала.

Максимальное количество участников — 20, но можно заказать автобус для группы до 45 человек.

•Стоимость тура может меняться в зависимости от курса юаня: на момент бронирования может быть пересчет в рублях или же возможность оплатить оставшуюся часть на руки гиду в валюте 2270 юаней + 20 юаней поэтому оптимально заранее приобрести юани по актуальному курсу в нужном количестве.

Дополнительные экскурсии на выбор:

Экскурсия «Обзорная по Даляню» | Стоимость: 200 юаней, дети до 1.3 м. 100 юаней

Экскурсия «Вечерний Далянь» | Стоимость: 150 юаней, дети до 1.3 м. 100 юаней

Экскурсия «У моря: Парк Мелодия Моря + склон Гуайпо + гора Лотос» | Стоимость: 300 юаней, дети до 1.5 м. 150 юаней

Экскурсия «Великая Черногория: даосский монастырь и буддийский храм» | Стоимость: 250 юаней, дети до 1.3 м. 100 юаней

Экскурсия «Буддийский монастырь Хеншан» | Стоимость: 200 юаней, дети до 1.3 м. 100 юаней

Экскурсия «Порт Артур, памятник советской армии» | Стоимость: 350 юаней, дети до 1.5 м. 150 юаней

Экскурсия «Термальный источник Ченьюань с аквапарком» | Стоимость: 250 юаней, дети до 1.3 м. 100 юаней

Экскурсия «Дискавериленд: аттракционы, стереокино, шоу каскадеров» | Стоимость: 380 юаней, дети 1.2-1.5 м. 200 юаней

Экскурсия «Аквапарк Bay Dream Water Park SHIBEIWAN» | Стоимость: 350 юаней, дети 1.2-1.5 м. 180 юаней

Экскурсия «Лесной зоопарк: деревня животных, панды, Гора обезьян и др.» | Стоимость: 250 юаней, дети до 1.3 м. 120 юаней

Экскурсия «Парки, шоу, океанариум: в мире животных» | Стоимость: 300 юаней, дети до 1.3 м. 150 юаней