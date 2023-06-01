Восьмидневный тур в Далянь: индивидуальная экскурсия из Владивостока на автобусе
Приглашаем Вас в восьмидневный тур по одному из главных туристических направлений в Китае.
На комфортабельном автобусе, а затем на скоростном поезде мы отправимся в Далянь — морской город, ставший любимым местом для путешественников со всего мира.
Прогуляемся по центральной площади, соединяющей старые кварталы и современные улицы, полюбуемся флорой и фауной в местных парках, покатаемся на аттракционах, а главное — познакомимся с китайской историей и культурой.
На комфортабельном автобусе, а затем на скоростном поезде мы отправимся в Далянь — морской город, ставший любимым местом для путешественников со всего мира.
Прогуляемся по центральной площади, соединяющей старые кварталы и современные улицы, полюбуемся флорой и фауной в местных парках, покатаемся на аттракционах, а главное — познакомимся с китайской историей и культурой.
Ближайшие даты:
7
окт
окт
10
окт
окт
14
окт
окт
17
окт
окт
21
окт
окт
24
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окт
28
окт
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Что вас ожидает:
- Владивосток
- Хуньчунь
- Далянь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Туристический центр Китая Добро пожаловать в Далянь — главный мегаполис Китая, ежегодно заполняемый туристами со всего мира. Такая популярность города не случайна: Далянь знаменит своими пляжами и достопримечательностями, а некоторые путешественники считают его местом для идеального шоппинга.
Мы отправимся сюда на восемь дней, попутно проезжая приграничный город Хуньчунь. На комфортабельном автобусе Вас доставят к выбранному отелю, где у Вас будет возможность разместиться, отдохнуть или же сразу отправиться покорять шумные улицы города.
Что Вас ждет На площади Синхай вы сможете увидеть красивые фонтаны и здания, стиль которых отдает дань европейской архитектуре. Для любопытных туристов здесь же находится уникальный музей морских раковин — коллекция собрана со всего мира!
В центре расположилась одна из самых красивых площадей Даляня — Чжуншань или, как ее называют иначе, Музыкальная площадь. Фасады исторических зданий, старые кварталы — здесь оживают прошедшие эпохи.
Если же Вы хотите экстрима и драйва, то можете отправиться в парк Discovery Kingdom с разнообразными аттракционами и небольшим зоопарком. Полюбоваться природой можно и в других местах: в Лесном парке вы встретите более 300 видов животных, в том числе панд и белых тигров. А Лаохутань славится своими пейзажами и озерами.
Познакомьтесь с китайской культурой и традициями, отведайте местную кухню и закупите памятные сувениры — Даляню есть, чем вас удивить!
Важная информация: • Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт (Действие загранпаспорта — не менее 6 месяцев со дня окончания тура).
- ПЦР не требуется.
- Детям разрешено ехать в Китай.
- При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юаней на прохождение автовокзала.
- Максимальное количество участников — 20, но можно заказать автобус для группы до 45 человек.
- •Стоимость тура может меняться в зависимости от курса юаня: на момент бронирования может быть пересчет в рублях или же возможность оплатить оставшуюся часть на руки гиду в валюте 2270 юаней + 20 юаней поэтому оптимально заранее приобрести юани по актуальному курсу в нужном количестве.
Дополнительные экскурсии на выбор:
Экскурсия «Обзорная по Даляню» | Стоимость: 200 юаней, дети до 1.3 м. 100 юаней
Экскурсия «Вечерний Далянь» | Стоимость: 150 юаней, дети до 1.3 м. 100 юаней
Экскурсия «У моря: Парк Мелодия Моря + склон Гуайпо + гора Лотос» | Стоимость: 300 юаней, дети до 1.5 м. 150 юаней
Экскурсия «Великая Черногория: даосский монастырь и буддийский храм» | Стоимость: 250 юаней, дети до 1.3 м. 100 юаней
Экскурсия «Буддийский монастырь Хеншан» | Стоимость: 200 юаней, дети до 1.3 м. 100 юаней
Экскурсия «Порт Артур, памятник советской армии» | Стоимость: 350 юаней, дети до 1.5 м. 150 юаней
Экскурсия «Термальный источник Ченьюань с аквапарком» | Стоимость: 250 юаней, дети до 1.3 м. 100 юаней
Экскурсия «Дискавериленд: аттракционы, стереокино, шоу каскадеров» | Стоимость: 380 юаней, дети 1.2-1.5 м. 200 юаней
Экскурсия «Аквапарк Bay Dream Water Park SHIBEIWAN» | Стоимость: 350 юаней, дети 1.2-1.5 м. 180 юаней
Экскурсия «Лесной зоопарк: деревня животных, панды, Гора обезьян и др.» | Стоимость: 250 юаней, дети до 1.3 м. 120 юаней
Экскурсия «Парки, шоу, океанариум: в мире животных» | Стоимость: 300 юаней, дети до 1.3 м. 150 юаней
Вторник, четверг, суббота в 4:00-6:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт (автобус и скоростной поезд)
- Услуги гида-переводчика
- Визовые формальности
- Проживание
- Завтрак
- Что не входит
- Питание (кроме завтрака)
- Личные расходы туриста (на экскурсии, шоппинг и т. д.)
- Прохождение автовокзала при выезде из Хуньчуня — 20 юаней
- Доплата за проживание в других отелях
- Дополнительные экскурсии (см. список в описании)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Владивосток (ост. Баляева или автовокзал)Завершение: Владивосток (автовокзал или Пастышево)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник, четверг, суббота в 4:00-6:00Экскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт (Действие загранпаспорта — не менее 6 месяцев со дня окончания тура).
- При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юаней на прохождение автовокзала.
- Стоимость тура может меняться в зависимости от курса юаня
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
1 июня 2023
Ездили в Далянь. Двое взрослых и ребёнок 7 лет. Гостиница централ плаза 4*. В гостинице есть бассейн. С 8 до 20 один раз в день бесплатно. Время не ограничивается. Ребенок был без места, но с завтраком. Завтрак шведский стол нас устраивал. Брали экскурсии по максимуму. Без гида было бы тяжело добираться. Может и выходило дороже, чем самим везде ездить. Но нас везде привозили и отвозили. Гид рассказывала где и какие шоу по времени. Всё организовывала очень удобно и хорошо. Звать Лилия. Очень нам с ней повезло. Пока едешь до экскурсии всё расскажет о их традициях и жизни. Молодец. Спасибо сотрудникам турфирмы, и с отелем варианты подбирали, и на все вопросы отвечали. С погодой было шикарно. Наш отдых удался!
Н
Надежда
25 мая 2023
Лучшие из существующих туроператоров дальнего востока! Езжу с вами более семи лет,организация на высшем уровне! Это особенно важно в дальних поездках Бэйдахэ Далянь. Ну и конечно любимый Хуньчунь - стоматология,косметология,шопинг лечение. Аня, Марина, Оля вы лучшие 🤗
Е
Елена
20 мая 2023
Большое спасибо за предоставленное удовольствия. Всё было организованно очень хорошо. Спасибо большое переводчику Ирине
В
Вита
15 апр 2023
Прекрасно организованная работа по подбору путёвки. Мы с Магадана в течение получаса смогли заказать и приобрести нужную путёвку и время какое нам надо. Очень хорошие сопровождаюшие и прекрасные переводчики. Каждому уделяют особое внимание. Спасибо им большое.
В
Виктор
3 апр 2023
Приобретали путевку для всей семьи в Далянь включая детский отдых!! Дети в диком восторге 👍🏻 требуют снова поехать проживание хорошее, весь трансфер и страховка и в общем трэвел удался👍🏻 Удачи и развития нашему гуру✌🏼️ Они реально знают что клиенту надо
С
Сергей
12 мар 2023
Все можно решить по телефону. В офис только приехать подписать документы. Быстрая оперативность (в течении 15 минут нам сказали есть ли места на конкретный тур или нет. В других турфирмах долго ответить не могли) Рассказали все условия, которую нас ждут при поездке и во время пребывания. Как нам все сказали, так и было, без каких-либо заминок. Остались только хорошие впечатления. Спасибо большое =)
М
Маргарита
4 мар 2023
Спасибо большое за отличное проведение тур поездки. Очень понравилось! Хотим ещё!!
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