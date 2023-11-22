Во время экскурсии мы проедем по самому длинному вантовому мосту в мире, посетим объекты Владивостокской крепости, строившиеся более ста лет назад, узнаем, как остров Русский стал оплотом обороны Дальнего Востока и насладимся головокружительными видами природы.

Описание

Что вас ожидает: Сначала мы проедем через пролив Босфор Восточный по самому длинному вантовому мосту в мире. Далее посетим батарею Новосильцевскую, с которой открывается потрясающий вид на остров Русский и Уссурийский залив. После поднимемся на самую высокую точку северной части острова русский, на которой располагается форт Поспелова. Затем мы проедем вглубь острова и посетим форт №11, с которого открывается потрясающий вид на бухты Карпинского и Холуай. В завершении экскурсии мы посетим батарею Великокняжескую и насладимся видом на бескрайнее синее море.