Во время экскурсии мы проедем по самому длинному вантовому мосту в мире, посетим объекты Владивостокской крепости, строившиеся более ста лет назад, узнаем, как остров Русский стал оплотом обороны Дальнего Востока и насладимся головокружительными видами природы.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|9 000 ₽
|Стандартный
|12 000 ₽
Что вас ожидает:
- Новосильцевская батарея
- Форт Поспелова
- Форт №11
- Батарея Великокняжеская
Описание
Что вас ожидает: Сначала мы проедем через пролив Босфор Восточный по самому длинному вантовому мосту в мире. Далее посетим батарею Новосильцевскую, с которой открывается потрясающий вид на остров Русский и Уссурийский залив. После поднимемся на самую высокую точку северной части острова русский, на которой располагается форт Поспелова. Затем мы проедем вглубь острова и посетим форт №11, с которого открывается потрясающий вид на бухты Карпинского и Холуай. В завершении экскурсии мы посетим батарею Великокняжескую и насладимся видом на бескрайнее синее море.
Каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Что не входит
- Входной билет на Новосильцевскую батарею и Форт Поспелова — 100 рублей
- Место начала и завершения?
- По согласованию с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый деньЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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