Форпост города Владивосток

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Во время экскурсии мы проедем по самому длинному вантовому мосту в мире, посетим объекты Владивостокской крепости, строившиеся более ста лет назад, узнаем, как остров Русский стал оплотом обороны Дальнего Востока и насладимся головокружительными видами природы.
Форпост города Владивосток
Форпост города Владивосток
Форпост города Владивосток
Форпост города Владивосток
Форпост города Владивосток
Форпост города Владивосток
Форпост города Владивосток
Ближайшие даты:
22
ноя
23
ноя
24
ноя
25
ноя
26
ноя
27
ноя
28
ноя
Ещё
даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет9 000 ₽
Стандартный12 000 ₽

Что вас ожидает:

  • Новосильцевская батарея
  • Форт Поспелова
  • Форт №11
  • Батарея Великокняжеская

Описание

Что вас ожидает: Сначала мы проедем через пролив Босфор Восточный по самому длинному вантовому мосту в мире. Далее посетим батарею Новосильцевскую, с которой открывается потрясающий вид на остров Русский и Уссурийский залив. После поднимемся на самую высокую точку северной части острова русский, на которой располагается форт Поспелова. Затем мы проедем вглубь острова и посетим форт №11, с которого открывается потрясающий вид на бухты Карпинского и Холуай. В завершении экскурсии мы посетим батарею Великокняжескую и насладимся видом на бескрайнее синее море.

Каждый день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Входной билет на Новосильцевскую батарею и Форт Поспелова — 100 рублей
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока

Индивидуальные
Форты
Форт Поспелова
Батарея Новосильцевская

Похожие туры из Владивостока

Знакомьтесь, Владивосток
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
86 отзывов
Популярное предложение
Знакомьтесь, Владивосток
Главные достопримечательности города и бухта Стеклянная на обзорной автомобильной экскурсии
центр города
Сегодня
Завтра
24 ноя
25 ноя
7 800 за всё до 3 чел.
Вечерний Владивосток
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
28 отзывов
Вечерний Владивосток
Очароваться русским Сан-Франциско в самое магическое время суток и открыть незабываемые пейзажи
в центре города
Сегодня
Завтра
24 ноя
25 ноя
8 000 за всё до 4 чел.
Владивосток - не благодаря, а вопреки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
80 отзывов
Владивосток - не благодаря, а вопреки
Авторская экскурсия по центру с гидом, имеющим свой взгляд на формирование духа и образа города
на Корабельной набережной
25 ноя
26 ноя
2 дек
3 дек
4 800 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ