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10%
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Путешествие из Владивостока на остров Русский: история и природа
Погрузитесь в уникальный мир острова Русский: его история, природа и секретные места ждут вас
«Мы посетим основанный в 1903 году форт Поспелова и пройдем по подземному коридору, соединяющему его с береговой батареей»
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
1186010 674₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Владивосток - русский Сан-Франциско: живописные окрестности и исторические места
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владивостока: от исторических памятников до живописных пейзажей острова Русский
«Остров Русский: форты и чарующие пейзажи»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Остров Русский и мыс Тобизина: путешествие по историческим и природным красотам
Погрузитесь в историю и природу Владивостока с экскурсией на Остров Русский и мыс Тобизина. Вас ждут удивительные открытия и незабываемые виды
«Дополнительно оплачивается: входной билет в Форт Поспелова — 100 руб»
Завтра в 05:00
10 июня в 18:00
10 750₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Влюбиться во Владивосток за 1 день
Удивительный Владивосток за один день: от Транссибирской магистрали до панорамных видов острова Русский
«А если пожелаете, сможете погулять по мистическим лабиринтам острова и посетить форты и батареи одной из самых мощных крепостей мира начала 20 столетия»
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
11 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Владивосток и остров Русский на авто
Посетить главные места города и узнать о нем интересные факты на обзорной экскурсии
«А на острове Русский заедем на форт Поспелова и Новосильцевскую батарею, живописно расположенную на вершине мыса»
Завтра в 09:00
11 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Незабываемое путешествие на внедорожнике по островам Владивостока
Погрузитесь в мир природных красот и исторических загадок Владивостока с эксклюзивной экскурсией на внедорожнике
Начало: Заберем от гостиницы
«Стоя на вершине, вы оцените масштаб острова, увидите форты крепости и насладитесь живописной морской панорамой»
Сегодня в 16:30
Завтра в 00:30
1927017 343₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Мыс Тобизина: главная точка на острове Русский
Авто-пешеходная экскурсия через мосты, скалистые обрывы и лисьи засады
«По пути вас ждёт пара остановок: мыс Вятлина с живописными видами и форт Поспелова с таинственным лабиринтом»
Сегодня в 11:30
14 июня в 08:00
105009 450₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Владивосток: море, форты, маяки
Насладиться живописными пейзажами в групповой поездке по городу и острову Русский
Начало: Возле площади Борцов за Власть Советов
«Здесь расположены форты самой сильной и неприступной морской крепости в мире»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 800₽ за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Мыс Тобизина и форты острова Русский
Восхититься живописными морскими панорамами и удивиться в подземельях крепостных фортов
«Главные исторические памятники острова — форты Владивостокской крепости, занимающие ключевые высоты»
Завтра в 09:30
15 июня в 09:00
11 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Остров Русский: красота и мощь
Пройти по каменным лабиринтам, услышать военно-морские истории и добраться до мыса Тобизина
Начало: У вашей гостиницы
«Следом отправимся к форту Поспелова, рядом с которым вы увидите второй каменный лабиринт «Небо»»
12 июня в 10:00
15 июня в 11:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Владивосток, остров Русский и Токаревский маяк: путешествие по символам города
Приглашаем на увлекательное путешествие по Владивостоку, где история и современность переплетаются на фоне захватывающих пейзажей
Начало: на улице Светланская
«Остров Русский: форты, пушки и мост с купюры 2000»
10 июня в 08:00
11 июня в 14:00
от 9 980₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Владивосток и его живописные окрестности: от маяка до сопок
Погрузитесь в уникальный мир Владивостока: от портовой жизни до захватывающих видов с сопок
Начало: Г. Владивосток
«Вы посетите два знаковых сооружения Владивостокской крепости: Великокняжескую батарею и форт Поспелова»
Завтра в 05:00
10 июня в 18:00
10 750₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Остров Русский: форт Поспелова и мыс Тобизина
Посетить старинные военные укрепления и открыть вдохновляющие панорамы Японского моря
«Первым делом мы посетим форт, построенный в 20 веке»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Остров Русский: погружение в военную историю Владивостока - от фортов до батарей
Приглашаем на уникальное путешествие по Острову Русский, где история военного времени оживает перед вашими глазами
«Пройдёте по мрачным казематам и подземным потернам фортов «Поспелова» и «князя Олега»»
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
12 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
2.5 часа
Крепость Владивостока: Форт № 7
Приоткрыть военные тайны в подземной казарме форта, его погребах боезапаса и тоннелях
Начало: На Центральной площади
«За десять лет город оброс укреплениями крепости, одним из которых был форт № 7 имени наследника престола Цесаревича Алексея»
13 июня в 14:00
20 июня в 14:00
2 050₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Жемчужины Владивостока: история, мосты, остров Русский
Откройте для себя Владивосток: от величественных мостов до тайн острова Русский в увлекательной экскурсии
Начало: Заберу от отеля (пригород, аэропорт доп. плата)
«Окунёмся в мир великих сооружений Владивостокской крепости посетив форт Поспелова и батарею (сделаем фотографию для инстаграма с «2000» руб»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 200₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Экскурсия по островам Русский и Шкота с фотосессией во Владивостоке
Откройте для себя тайны островов Русский и Шкота, запечатлев красоту дикой природы и исторические руины
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
«Прогулявшись и осмотрев окрестности, мы вернемся в авто, и, если останутся силы, то заедем на Форт номер 10 «Князя Олега»»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 14 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по острову Русский и мысу Тобизина с гидом
Завораживающая экскурсия на остров Русский: морской воздух, скалы и история в одном путешествии
Начало: Ваша гостиница, адрес размещения
«По пути к полуострову Тобизина заедем на форт Поспелова, откуда открываются шикарные виды на окрестности»
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 900₽ за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия «Тайны острова Русский» во Владивостоке
Погрузитесь в историю острова Русский, насладитесь морскими пейзажами и узнайте его секреты
Начало: Площадь Борцов Революции
Завтра в 15:00
12 июня в 15:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Остров Русский и мыс Тобизина
Начало: Место встречи - адрес вашего проживания
«Я покажу форт Поспелова, возведенный в начале 20 века»
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
9 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Мыс Тобизина и остров Русский
Начало: Удобное вам
«Вы увидите культурные и исторические памятники, современные достопримечательности и невероятную природу этого места, узнаете историю форта Поспелова»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия на о. Русский. Владивостокская крепость
Начало: По договоренности
«Форт Великого Князя Владимира Святого 4»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Мореферма и острова в заливе Петра Великого
Начало: Забираю в любом месте в пределах города
«Русский • форт Поспелова • поход на Мыс Тобизина • посещение морефермы (экскурсия)»
Расписание: каждый день 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Остров Русский и Мыс Тобизина на внедорожнике
Начало: Возле вашего отеля/апартаментов
«Но также провезу на исторические споты: Форт Поспелова с лабиринтами острова Русский и Новосильцевская береговая батарея»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
11 999₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Город-форт: посещение Владивостокской крепости
Начало: По договоренности
«Форт №12 Самый оригинальный и нестандартный по устройству из всех фортов крепости»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
9 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Форпост города Владивосток
Начало: По согласованию с гидом
«После поднимемся на самую высокую точку северной части острова русский, на которой располагается форт Поспелова»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 9 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
7 часов
Авторская экскурсия «Кругосветка по острову Русский» (в мини-группе)
Проехать почти весь остров по кругу и посетить его значимые объекты
Начало: на площади Борцам Революции
«15:00–15:40 — прогулка по территории санатория «Белый Лебедь», знакомство с историей здания15:40–17:00 — осмотр форта имени князя Олега и батареи № 982, а также рубки дальномерного пункта батареи17:20 — возвращение в город»
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Поездка на остров Русский с посещением морской фермы
Полюбоваться природой края, посетить военное укрепление и увидеть, как выращивают морепродукты
«Первым делом мы посетим форт, построенный в 20 веке»
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
9 600₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
По фортам острова Русский
Познакомиться с природой Приморья и увидеть памятники военной истории (в мини-группе)
Начало: на ул. Светлановской
«Бетонные форты расположены на высотах, с которых открывается великолепный вид на море и острова архипелага»
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
2 000₽ за человека
Фотопрогулка
6 часов
По Владивостоку и острову Русский
Путешествие с фотографом-пейзажистом, который покажет самые живописные уголки города и окрестностей
Начало: У вашего отеля
«Там же находится самый интересный по архитектуре форт № 4, который напоминает постройки древних индейцев Майя в Южной Америке»
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерий4 июня 2024Гид Екатерина нам очень понравилась. Активная, инициативная, отлично знает предмет экскурсии, прекрасно ориентируется в исторических фактах, детально, с увлечением рассказывает
- ЮЮлия3 июня 2024Отличная экскурсия, нам очень понравилось! Гид Раиса очень много знает про историю Владивостока и очень интересно про нее рассказывает) Маршрут хороший,
- ЮЮлия3 июня 2024Спасибо огромное Роману за интересную экскурсию и отлично проведенное время. Роман - чудесный рассказчик, знающий историю и свой город, и
- ММарина31 мая 2024Однозначно считаю, что нам очень повезло с Екатериной. Экскурсия очень активная, содержательная, при этом всё проходило максимально комфортно. Было достаточно
- ННаталья29 мая 2024Все прошло замечательно! Алексей очень хороший гид. Было очень интересно и удобно все спланировано
- ММаргарита29 мая 2024Спасибо Дмитрию за организацию поездки на острова Русский и Шкота. Услышали много интересного о Приморском крае. Потрясающий по красоте маршрут! Если есть силы, обязательно посетите остров Шкота.
- ДДмитрий28 мая 2024Владимир отличный гид. прекрасно знает историю,интересный рассказчик и опытный проводник. С ним никуда не страшно идти,в том числе и карабкаться на мыс Тобизина. Кроме незабываемых впечатлений на память осталось много красивых фотографий. сделанных Владимиром.
- ООлеся26 мая 2024Брали индивидуальную экскурсию, чтобы поближе познакомить с военной историей сына (12лет), а я с мамой хотели насладиться красотой природы. Скажу сразу
- ААнастасия26 мая 2024Владимир, вы сделали то, что сначала нам казалось нереальным, учитывая проливной дождь, холод, туман, и нашу усталость после самолета -
- ИИрина26 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Спасибо, Александру, за теплый прием и интересные рассказы о городе. Всё прошло очень комфортно 🔥 экскурсия оправдала все ожидания 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Форты»
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