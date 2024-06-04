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- попадание 1000%. Александр забрал нас на автомобиле прямо от гостиницы, во время путешествия он очень подробно и интересно рассказывал не только о местах, где мы останавливались, но и в целом о Владивостоке. По пути по его рекомендации мы купили вкусный квас и пирожки в монастыре, Александр угостил нас вкусным чаем из термоса, что придало нам сил и мы легко смогли спустится в форт даже там, где ступенек почти не было. Спасибо Александру за фото, которые он сделал в нужных ракурсах, хоть всю красоту и масштаб на них невозможно передать, но для памяти это очень крутые снимки! Вечером в гостинице сын сказал - мама, а может быть я буду учиться в ДВФУ? Настолько ему понравился рассказ Александра о том, как там учатся студенты и как там всё устроено, и конечно же сам остров Русский с его тропинками и фортами. Рекомендую! Вы будете в восторге, если поедете на эту экскурсию с Александром!