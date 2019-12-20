24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Владивосток с высоты птичьего полета

Мы начнем с «кошкиного хвоста» — каменистой косы, уходящей в море. Имя этой «кошки» — Токаревская, и на ней расположен один из старейших маяков на Дальнем Востоке. Отсюда вам откроется прекрасный вид на Владивосток, остров Русский и соединяющий их мост. Далее нас ждет небольшой подъем на Крестовую сопку, с которой вы оцените масштаб городского порта. Пришло время для «визитной карточки» Владивостока — смотровой площадки на Орлиной сопке, где вы полюбуетесь лучшими панорамами окрестностей.

Золотой мост и таинственный геодезический купол

Вы проедете по Золотому мосту и насладитесь чудесным пейзажем с площадки перед Приморской сценой Мариинского театра. Завершится путешествие на сопке Монастырской, где вы исследуете заброшенный радиопрозрачный геодезический купол и руины Уссурийской батареи. А еще впечатлитесь красивыми видами на бухты Патрокл и Улисс, полуостров Басаргина и сам город.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто хочет полюбоваться Владивостоком с высоты самых красочных смотровых площадок.