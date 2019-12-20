24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Вдохновиться красотой портового города с лучших обзорных площадок на авто-пешеходной прогулке

Наталья
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Наталья – ваш гид
Вы рассмотрите Владивосток с разных ракурсов и насладитесь великолепными морскими пейзажами.

Посетите символический «край земли», подниметесь на Крестовую, Орлиную, Монастырскую сопки и проедете по знаменитому Золотому мосту.
5200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у кинотеатра Океан
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У этой экскурсии24 отзыва
5
Владивосток как на ладони
Владивосток как на ладони

Что вас ожидает

Владивосток с высоты птичьего полета
Мы начнем с «кошкиного хвоста» — каменистой косы, уходящей в море. Имя этой «кошки» — Токаревская, и на ней расположен один из старейших маяков на Дальнем Востоке. Отсюда вам откроется прекрасный вид на Владивосток, остров Русский и соединяющий их мост. Далее нас ждет небольшой подъем на Крестовую сопку, с которой вы оцените масштаб городского порта. Пришло время для «визитной карточки» Владивостока — смотровой площадки на Орлиной сопке, где вы полюбуетесь лучшими панорамами окрестностей.

Золотой мост и таинственный геодезический купол
Вы проедете по Золотому мосту и насладитесь чудесным пейзажем с площадки перед Приморской сценой Мариинского театра. Завершится путешествие на сопке Монастырской, где вы исследуете заброшенный радиопрозрачный геодезический купол и руины Уссурийской батареи. А еще впечатлитесь красивыми видами на бухты Патрокл и Улисс, полуостров Басаргина и сам город.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто хочет полюбоваться Владивостоком с высоты самых красочных смотровых площадок.

Организационные детали

  • Вам понадобится удобная обувь — несколько площадок находятся на горе, и к ним нужно подниматься пешком
  • Рекомендую взять теплую кофту или ветровку. Город морской, и все возвышенности обдуваются сильным ветром.
  • В яркий солнечный день вам также могут пригодиться солнцезащитные очки и головной убор
Владивосток как на ладони
Владивосток как на ладони
Владивосток как на ладони
Владивосток как на ладони

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у кинотеатра Океан.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Владивосток — мой родной город, и я бесконечно в него влюблена. Долгое время я работала в сфере транспорта, пока не попробовала себя в роли гида. Это увлечение не было чем-то серьезным, пока я не получила диплом «гида-экскурсовода» и не решила углубиться в эту сферу. Я много путешествую и даже организую авторские туры по Южной Корее. Но основной мой фокус — именно на этом невероятном городе у моря, со скрытыми сокровищами которого я хочу вас познакомить. Давайте исследовать Владивосток вместе!
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24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

20 декабря 2019
Провели замечательно время со знающим свое дело гидом Натальей! Советуем всем желающим данную экскурсию. Наташа не только опытный экскурсовод, но и добрый, отзывчивый человек, который поможет разрешить все ваши проблемы связанные с пребыванием во Владивостоке!
14 декабря 2019
Гид Наталья большой молодец! Мой рейс, Аэрофлот, решил перенести по времени, Наталья скорректировала время нашей встречи. Встретила, показала все запланированное, угостила тёплым чаем и местным шоколадом) в конце нашего маршрута посоветовала и подвезла до ресторана, за что отдельно +100 в карму🙏🏻 сроки у меня были очень сжатые, но у нас все получилось. Большое спасибо Наталье, советую данного гида.
11 ноября 2019
Огромное спасибо замечательному гиду Наталье, которая прекрасно рассказала о Владивостоке и показала самые интересные места города. Я здесь впервые, но город действительно оказался "на ладони" благодаря грамотному маршруту, знаниям Натальи, тактичному и профессиональному подходу, и, что немаловажно, ее дружескому позитивному расположению. Три часа экскурсии прошли на одном дыхании. Отдельное спасибо за оперативность при организации: это было очень важно, так как во времени я была ограничена. Спасибо за прекрасные эмоции и впечатления! Желаю Наталье вдохновения, успехов и однозначно рекомендую ее услуги в качестве гида!
10 ноября 2019
Спасибо нашему гиду, Наталье за внимание, доброжелательность и профессионализм, любовь к городу и умение правильно расставлять акценты, учитывая пожелания экскурсантов.Спасибо!
8 ноября 2019
Отличный гид, отличная экскурсия, чудесные виды на город с различных ракурсов. Знакомство с городом прошло на одном дыхании, а общение с Натальей доставило огромное удовольствие. Рекомендую.
7 октября 2019
Спасибо,Наталья,за интересно проведеный день,за грамотно составленный маршрут,за позитивный настрой🌹
30 сентября 2019
Наталья адаптировала экскурсию под наши пожелания. Душевная дружеская атмосфера. Помогла по-максимуму со всеми необходимыми контактами. Спасибо ей за хорошее настроение и приятное впечатление от города!
25 сентября 2019
Хочется сказать огромное спасибо Наталье за её талант! Экскурсия прошла на одном дыхании, очень увлекательно, понятно, подробно! Сразу видно человека, любящего и знающего своё дело! Владивосток прекрасный красивый город и ЗдОрово, что есть человек, способный показать в одной экскурсии всё самое интересное и значимое в нем! Желаем Наталье побольше благодарных туристов, вдохновения и удачи! Владивосток остался в памяти навсегда!
22 сентября 2019
Не знаю, возможно ли сказать, что эта была экскурсия, если после нее осталось ощущение, что ты встретился со своими старыми знакомыми в новом городе? Наш гид Наталья встретила нас именно с таким настроением, что позволило нам чувствовать себя абсолютно комфортно в компании с незнакомыми людьми. Хоть и погода была "по-обычному-приморская", с дождем, переходящим в комфортную солнечную погоду, это не помешало нам пройти весь экскурсионный тур и даже больше. Встреча была рассчитана на 3 часа, но в конечном итоге Наташа провела с нами весь день до самого вечера, прошла с нами весь маршрут, отвезла нас на обед в кафе на берегу Японского моря с наивкуснейшей и свежайшей морепродукцией,просто пальчики оближешь,и по нашей просьбе закончила экскурсию на о. Русский, что позволило нам посетить океанариум с представлением в дельфинарии. Но и это еще не все! После она познакомила нас с еще одной достопримечательностью Владивостока- прогулкой на SUP- досках до заката, что очень нас впечатлило, и мы остались в полном восторге всего от одного дня, проведенного в столице Дальнего Востока! Если оберемся еще раз погулять во Владивостоке, то 100% обратимся за экскурсией к Наталье!
26 августа 2019
Моя экскурсия выпала на штормовую погоду, лил дождь, а ветер выламывал дверь, открывая машину ! Но благодаря Наталье, её любви к экстриму и сильному характеру , я влюбилась во Владивосток, нас совершенно не смущала непогода и стихия!
Огромное спасибо моему экскурсоводу, ей удалось показать и рассказать о городе, позволить почувствовать ритм и стиль жизни в городе ! Итог: мечтаю вернуться, ведь Наташа уже придумала новые планы♥️️
Ещё 14 отзывов

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