Владивосток - не благодаря, а вопреки

Авторская экскурсию по центру с гидом, имеющим свой взгляд на формирование духа и образа города

Индивидуальная
Владивосток — город-протест всему, что сдерживает человека в его стремлении к развитию, жизни и самовыражению.

На встрече я расскажу о тех, кто принимал вызов и создавал свою реальность.

Именно такие люди делали историю Дальнего Востока.

И я считаю, что только в линиях их жизни, полной борьбы, можно отыскать ключ к пониманию истинного характера Владивостока.
Владивосток - не благодаря, а вопреки
Владивосток - не благодаря, а вопреки
Владивосток - не благодаря, а вопреки
Владивосток - не благодаря, а вопреки
Владивосток - не благодаря, а вопреки
Владивосток - не благодаря, а вопреки
Владивосток - не благодаря, а вопреки
Владивосток - не благодаря, а вопреки
Владивосток - не благодаря, а вопреки
Владивосток - не благодаря, а вопреки
Владивосток - не благодаря, а вопреки
Владивосток - не благодаря, а вопреки
Владивосток - не благодаря, а вопреки
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Что вас ожидает

Истоки города — интереснее, чем кажется

Казалось бы, что интересного в самом факте основания Владивостока? Город был основан 2 июля 1860 года как военный пост. На берег с «Манджура» сошли 30 солдат (а может, и все 40) под командованием прапорщика Комарова и начали возводить первые дома. Ну это же тоска смертная)) Но ведь это лишь вершина огромного айсберга, который своими корнями уходит в 16 век. Да-да, именно тогда началась история Владивостока! В его прошлом были сотни «но» и «если». Что за удивительный путь он прошел — вы узнаете на встрече.

Место сильных людей

В портовый город стремились личности с авантюрной жилкой. Они были вынуждены действовать в крайне сложных условиях, которые вдребезги ломали их планы и надежды, а неожиданные обстоятельства постоянно проверяли на прочность их решимость и выдержку. Они падали, вставали и шли дальше вперед — судьба очень немногих сильных людей, которые сами создают свою реальность. Вот такие люди делали историю Дальнего Востока и Владивостока, в частности. И о самых ярких персонажах я хочу рассказать, чтобы передать вам истинный характер города.

Маршрут нашего путешествия

  • Корабельная набережная и памятник основателям Владивостока — начинаем путешествие к истокам.
  • Торговый дом Кунста и Альберса — рассказ о его возникновении, развитии, жизненных перипетиях и закате. История, полная борьбы и невероятного стремления к жизни.
  • Дом Шевелева, близкого друга Михаила Янковского — судьба достойного представителя «города вопреки».
  • Дом Семенова — рассказ о первом гражданском жителе Владивостока, человеке, который приехал с женой и ребенком в поселение с несколькими плохо срубленными домами.
  • Памятник Невельскому — размышления о жизни одного из трех отцов-города, благодаря которым Дальний Восток принадлежит России.
  • Фуникулер — поднимемся наверх и по улице Суханова прогуляемся до сквера Муравьева-Амурского
  • Памятник и сквер Муравьеву-Амурскому, главному мотору всей Амурской компании.
  • Видовая площадка на Алексеевской сопке — отсюда хорошо просматривается центральная часть города, залив Золотой Рог и становится понятнее рельеф местности.
  • Дом Суворова — поговорим о главном меценате Владивостока.
  • Видовая площадка на сопке Орлиное гнездо — поднимемся еще выше и увидим не только центральную часть города, но и полуостров Шкота, заливы Амурский и Золотой Рог, полуостров Черкавского, район Первой Речки. Половина города будет лежать у наших ног.
  • Миллионка — густонаселенный китайский район, без которого нельзя было представить нормальную жизнь Владивостока. Этот оазис дешевой рабочей силы, азартных игр, проституции, наркопритонов и всевозможного криминала. В лабиринтах квартала я расскажу о его возникновении, жизни и закате.

Вся экскурсия строится в виде логичной цепочки событий, которые нарисуют понятную картину Владивостока и выведут на поверхность образ города «не благодаря, а вопреки».

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто не знаком с Владивостоком или знает его плохо, любит гулять, готов не торопясь пройти по маршруту прогулки, получить массу интересной информации о городе, неспешно рассмотреть все локации, увидеть город с высоты и попытаться его понять.

Организационные детали

  • Экскурсия принципиально пешеходная, потому что только в таком формате можно сделать удачную попытку погружения в атмосферу и историю города
  • В общем сложности, мы пройдем около 7 км, часть пути пройдет в горку, поэтому позаботьтесь об удобной обуви

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Корабельной набережной
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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