Авторская экскурсия по центру с гидом, имеющим свой взгляд на формирование духа и образа города
Владивосток — город-протест всему, что сдерживает человека в его стремлении к развитию, жизни и самовыражению. На встрече я расскажу о тех, кто принимал вызов и создавал свою реальность. Именно такие люди делали историю Дальнего Востока.
И я считаю, что только в линиях их жизни, полной борьбы, можно отыскать ключ к пониманию истинного характера Владивостока.
Казалось бы, что интересного в самом факте основания Владивостока? Город был основан 2 июля 1860 года как военный пост. На берег с «Манджура» сошли 30 солдат (а может, и все 40) под командованием прапорщика Комарова и начали возводить первые дома. Ну это же тоска смертная)) Но ведь это лишь вершина огромного айсберга, который своими корнями уходит в 16 век. Да-да, именно тогда началась история Владивостока! В его прошлом были сотни «но» и «если». Что за удивительный путь он прошел — вы узнаете на встрече.
Место сильных людей
В портовый город стремились личности с авантюрной жилкой. Они были вынуждены действовать в крайне сложных условиях, которые вдребезги ломали их планы и надежды, а неожиданные обстоятельства постоянно проверяли на прочность их решимость и выдержку. Настойчивость Невельского и его команды, дальновидность и неслыханная «бюрократическая» наглость Муравьева-Амурского, тонкий расчет и дипломатический гений Игнатьева — благодаря этим трем удивительным людям земли современного Приморского края отошли России. Именно им я посвящу свой рассказ о Владивостоке.
Маршрут нашего путешествия
Корабельная набережная и памятник основателям Владивостока — начинаем путешествие к истокам.
Арка Цесаревича — знаковое место для Владивостока и истории его развития
Памятник Невельскому — размышления о жизни одного из трех отцов-города, благодаря которым Дальний Восток принадлежит России.
Фуникулер — поднимемся наверх и по улице Суханова прогуляемся до сквера Муравьева-Амурского.
Памятник и сквер Муравьеву-Амурскому, главному мотору всей Амурской компании.
Видовая площадка на сопке Орлиное гнездо — интересным завершением прогулки станет возможность охватить взглядом всю центральную (историческую) часть Владивостока, полуостров Шкота, заливы Амурский и Золотой Рог, полуостров Черкавского и полюбоваться Золотым мостом.
Вся экскурсия строится в виде логичной цепочки событий, которые нарисуют понятную картину Владивостока и выведут на поверхность образ города «не благодаря, а вопреки».
Кому подойдет экскурсия
Тем, кто не знаком с Владивостоком или знает его плохо, любит гулять, готов не торопясь пройти по маршруту прогулки, получить массу интересной информации о городе, неспешно рассмотреть все локации, увидеть город с высоты и попытаться его понять.
Организационные детали
Экскурсия принципиально пешеходная, потому что только в таком формате можно погрузиться в атмосферу и историю города
В общем сложности мы пройдем около 7 км, часть пути в горку, поэтому позаботьтесь об удобной обуви
Фуникулёр с 1 по 30 июня 2026 будет закрыт на техническое обслуживание
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Корабельной набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваш гид во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2018 туристов
Во Владивостоке живу с 2000 года. Раньше не имел отношения к сфере проведения экскурсий, но не так давно погрузился в историю города. Очень заинтересовала тема основания Владивостока, образы сильных, выдающихся читать дальшеуменьшить
людей, только благодаря которым он существует сейчас. Проработав большой объём информации, составил собственный взгляд на историю Владивостока и региона. И теперь мне хочется не только помочь людям выпутаться из противоречивых сведений о нём, представив его картину более понятной, но и познакомить со своим мнением об образе города «не благодаря, а вопреки». Главное мое отличие от других гидов — в интерпретации информации. Экскурсия — это сказка, основанная на реальных событиях. Какой будет эта сказка — зависит только от гида.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 206 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
205
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Ольга
Большая, сердечная благодарность Анатолию за шикарную прогулку и интереснейший рассказ! Слушать гида, настолько заряженного историей своего города, - сплошное удовольствие) экскурсия разбудила интерес изучать дальше историю Дальнего Востока:) Отдельное спасибо за рекомендации по книгам, ресторанам, магазинам и досугу! Желаем Анатолию большого роста, исследовательского непокоя, новых экскурсий и благодарных слушателей 😆
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Е
Екатерина
Я осталась в полном восторге от экскурсии. Анатолий очень интересно и увлекательно преподносит информацию. Чувсвуется то, насколько рассказчик глубоко погружен в тему основания города! Если бы у Анатолия были еще варианты экскурсий, пошла бы не задумываясь.
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А
Александра
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Анатолию за прекрасную экскурсию по Владивостоку! Это была настоящая находка — Анатолий не просто рассказывал сухие факты, а по-настоящему увлечённо погружал нас в историю читать дальшеуменьшить
и атмосферу города. Маршрут был продуман до мелочей: успели побывать на смотровых площадках с видом на бухту Золотой Рог, прогулялись по историческому центру, узнали много интересного о фортах Владивостокской крепости и, конечно, не обошлось без рассказов о морском прошлом города. Анатолий отлично чувствовал темп группы, отвечал на все вопросы и с удовольствием делился личными наблюдениями и местными легендами, которых не найдёшь в путеводителях. Отдельное спасибо за рекомендации, где вкусно поесть и что ещё стоит посмотреть в свободное время — это было очень кстати. Экскурсия прошла легко, интересно и с хорошим чувством юмора. Однозначно рекомендуем всем, кто хочет узнать Владивосток не как турист, а как человек, влюблённый в этот город. Анатолий, спасибо за незабываемые впечатления — будем рады вернуться на другие ваши экскурсии!
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Оксана
Отлично провели первый день во Владивостоке! Прогулялись по основным достопримечательностям, прокатились на фуникулере и слушали историю развития становления Владивостока, рассказ об исторических личностях, которые внесли большой вклад для присоединения Владивостока к России. Виды потрясающие 👍, гид очень интересный, видно что погружен и знает историю. Рекомендую🙂
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А
Алена
Спасибо огромное Анатолию за интересную и познавательную экскурсию! Он настолько увлеченно рассказывает про историю основания Владивостока, что заряжаешься его энергией и после экскурсии хочется продолжить узнавать новое про героев освоения дальневосточный территорий нашей страны уже со страниц исторических книг. Экскурсия проходит в комфортном формате, время пролетает незаметно, но впечатления остаются незабываемые!
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Татьяна
Очень интересную и познавательную экскурсию провел Анатолий, часто путешествую и как правило слушаю гидов фоном. Но не в этот раз. Настолько было интересно, что полностью прониклась и углубилась в тему создания города. Захотелось покопаться в интернете и почитать ещё дополнительно информацию. Даже ребенок подросток заценил). Однозначно буду рекомендовать данную экскурсию!
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