Владивосток — город-протест всему, что сдерживает человека в его стремлении к развитию, жизни и самовыражению. На встрече я расскажу о тех, кто принимал вызов и создавал свою реальность. Именно такие люди делали историю Дальнего Востока. И я считаю, что только в линиях их жизни, полной борьбы, можно отыскать ключ к пониманию истинного характера Владивостока.

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Описание экскурсии

Истоки города — интереснее, чем кажется

Казалось бы, что интересного в самом факте основания Владивостока? Город был основан 2 июля 1860 года как военный пост. На берег с «Манджура» сошли 30 солдат (а может, и все 40) под командованием прапорщика Комарова и начали возводить первые дома. Ну это же тоска смертная)) Но ведь это лишь вершина огромного айсберга, который своими корнями уходит в 16 век. Да-да, именно тогда началась история Владивостока! В его прошлом были сотни «но» и «если». Что за удивительный путь он прошел — вы узнаете на встрече.

Место сильных людей

В портовый город стремились личности с авантюрной жилкой. Они были вынуждены действовать в крайне сложных условиях, которые вдребезги ломали их планы и надежды, а неожиданные обстоятельства постоянно проверяли на прочность их решимость и выдержку. Настойчивость Невельского и его команды, дальновидность и неслыханная «бюрократическая» наглость Муравьева-Амурского, тонкий расчет и дипломатический гений Игнатьева — благодаря этим трем удивительным людям земли современного Приморского края отошли России. Именно им я посвящу свой рассказ о Владивостоке.

Маршрут нашего путешествия

Корабельная набережная и памятник основателям Владивостока — начинаем путешествие к истокам.

и памятник основателям Владивостока — начинаем путешествие к истокам. Арка Цесаревича — знаковое место для Владивостока и истории его развития

— знаковое место для Владивостока и истории его развития Памятник Невельскому — размышления о жизни одного из трех отцов-города, благодаря которым Дальний Восток принадлежит России.

— размышления о жизни одного из трех отцов-города, благодаря которым Дальний Восток принадлежит России. Фуникулер — поднимемся наверх и по улице Суханова прогуляемся до сквера Муравьева-Амурского.

— поднимемся наверх и по улице Суханова прогуляемся до сквера Муравьева-Амурского. Памятник и сквер Муравьеву-Амурскому , главному мотору всей Амурской компании.

, главному мотору всей Амурской компании. Видовая площадка на сопке Орлиное гнездо — интересным завершением прогулки станет возможность охватить взглядом всю центральную (историческую) часть Владивостока, полуостров Шкота, заливы Амурский и Золотой Рог, полуостров Черкавского и полюбоваться Золотым мостом.

Вся экскурсия строится в виде логичной цепочки событий, которые нарисуют понятную картину Владивостока и выведут на поверхность образ города «не благодаря, а вопреки».

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто не знаком с Владивостоком или знает его плохо, любит гулять, готов не торопясь пройти по маршруту прогулки, получить массу интересной информации о городе, неспешно рассмотреть все локации, увидеть город с высоты и попытаться его понять.

Организационные детали