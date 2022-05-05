Что вас ожидает

Истоки города — интереснее, чем кажется

Казалось бы, что интересного в самом факте основания Владивостока? Город был основан 2 июля 1860 года как военный пост. На берег с «Манджура» сошли 30 солдат (а может, и все 40) под командованием прапорщика Комарова и начали возводить первые дома. Ну это же тоска смертная)) Но ведь это лишь вершина огромного айсберга, который своими корнями уходит в 16 век. Да-да, именно тогда началась история Владивостока! В его прошлом были сотни «но» и «если». Что за удивительный путь он прошел — вы узнаете на встрече.

Место сильных людей

В портовый город стремились личности с авантюрной жилкой. Они были вынуждены действовать в крайне сложных условиях, которые вдребезги ломали их планы и надежды, а неожиданные обстоятельства постоянно проверяли на прочность их решимость и выдержку. Они падали, вставали и шли дальше вперед — судьба очень немногих сильных людей, которые сами создают свою реальность. Вот такие люди делали историю Дальнего Востока и Владивостока, в частности. И о самых ярких персонажах я хочу рассказать, чтобы передать вам истинный характер города.

Маршрут нашего путешествия

Корабельная набережная и памятник основателям Владивостока — начинаем путешествие к истокам.

и памятник основателям Владивостока — начинаем путешествие к истокам. Торговый дом Кунста и Альберса — рассказ о его возникновении, развитии, жизненных перипетиях и закате. История, полная борьбы и невероятного стремления к жизни.

— рассказ о его возникновении, развитии, жизненных перипетиях и закате. История, полная борьбы и невероятного стремления к жизни. Дом Шевелева , близкого друга Михаила Янковского — судьба достойного представителя «города вопреки».

, близкого друга Михаила Янковского — судьба достойного представителя «города вопреки». Дом Семенова — рассказ о первом гражданском жителе Владивостока, человеке, который приехал с женой и ребенком в поселение с несколькими плохо срубленными домами.

— рассказ о первом гражданском жителе Владивостока, человеке, который приехал с женой и ребенком в поселение с несколькими плохо срубленными домами. Памятник Невельскому — размышления о жизни одного из трех отцов-города, благодаря которым Дальний Восток принадлежит России.

— размышления о жизни одного из трех отцов-города, благодаря которым Дальний Восток принадлежит России. Фуникулер — поднимемся наверх и по улице Суханова прогуляемся до сквера Муравьева-Амурского

— поднимемся наверх и по улице Суханова прогуляемся до сквера Муравьева-Амурского Памятник и сквер Муравьеву-Амурскому , главному мотору всей Амурской компании.

, главному мотору всей Амурской компании. Видовая площадка на Алексеевской сопке — отсюда хорошо просматривается центральная часть города, залив Золотой Рог и становится понятнее рельеф местности.

— отсюда хорошо просматривается центральная часть города, залив Золотой Рог и становится понятнее рельеф местности. Дом Суворова — поговорим о главном меценате Владивостока.

— поговорим о главном меценате Владивостока. Видовая площадка на сопке Орлиное гнездо — поднимемся еще выше и увидим не только центральную часть города, но и полуостров Шкота, заливы Амурский и Золотой Рог, полуостров Черкавского, район Первой Речки. Половина города будет лежать у наших ног.

— поднимемся еще выше и увидим не только центральную часть города, но и полуостров Шкота, заливы Амурский и Золотой Рог, полуостров Черкавского, район Первой Речки. Половина города будет лежать у наших ног. Миллионка — густонаселенный китайский район, без которого нельзя было представить нормальную жизнь Владивостока. Этот оазис дешевой рабочей силы, азартных игр, проституции, наркопритонов и всевозможного криминала. В лабиринтах квартала я расскажу о его возникновении, жизни и закате.

Вся экскурсия строится в виде логичной цепочки событий, которые нарисуют понятную картину Владивостока и выведут на поверхность образ города «не благодаря, а вопреки».

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто не знаком с Владивостоком или знает его плохо, любит гулять, готов не торопясь пройти по маршруту прогулки, получить массу интересной информации о городе, неспешно рассмотреть все локации, увидеть город с высоты и попытаться его понять.

Организационные детали