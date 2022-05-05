Что вас ожидает
Истоки города — интереснее, чем кажется
Казалось бы, что интересного в самом факте основания Владивостока? Город был основан 2 июля 1860 года как военный пост. На берег с «Манджура» сошли 30 солдат (а может, и все 40) под командованием прапорщика Комарова и начали возводить первые дома. Ну это же тоска смертная)) Но ведь это лишь вершина огромного айсберга, который своими корнями уходит в 16 век. Да-да, именно тогда началась история Владивостока! В его прошлом были сотни «но» и «если». Что за удивительный путь он прошел — вы узнаете на встрече.
Место сильных людей
В портовый город стремились личности с авантюрной жилкой. Они были вынуждены действовать в крайне сложных условиях, которые вдребезги ломали их планы и надежды, а неожиданные обстоятельства постоянно проверяли на прочность их решимость и выдержку. Они падали, вставали и шли дальше вперед — судьба очень немногих сильных людей, которые сами создают свою реальность. Вот такие люди делали историю Дальнего Востока и Владивостока, в частности. И о самых ярких персонажах я хочу рассказать, чтобы передать вам истинный характер города.
Маршрут нашего путешествия
- Корабельная набережная и памятник основателям Владивостока — начинаем путешествие к истокам.
- Торговый дом Кунста и Альберса — рассказ о его возникновении, развитии, жизненных перипетиях и закате. История, полная борьбы и невероятного стремления к жизни.
- Дом Шевелева, близкого друга Михаила Янковского — судьба достойного представителя «города вопреки».
- Дом Семенова — рассказ о первом гражданском жителе Владивостока, человеке, который приехал с женой и ребенком в поселение с несколькими плохо срубленными домами.
- Памятник Невельскому — размышления о жизни одного из трех отцов-города, благодаря которым Дальний Восток принадлежит России.
- Фуникулер — поднимемся наверх и по улице Суханова прогуляемся до сквера Муравьева-Амурского
- Памятник и сквер Муравьеву-Амурскому, главному мотору всей Амурской компании.
- Видовая площадка на Алексеевской сопке — отсюда хорошо просматривается центральная часть города, залив Золотой Рог и становится понятнее рельеф местности.
- Дом Суворова — поговорим о главном меценате Владивостока.
- Видовая площадка на сопке Орлиное гнездо — поднимемся еще выше и увидим не только центральную часть города, но и полуостров Шкота, заливы Амурский и Золотой Рог, полуостров Черкавского, район Первой Речки. Половина города будет лежать у наших ног.
- Миллионка — густонаселенный китайский район, без которого нельзя было представить нормальную жизнь Владивостока. Этот оазис дешевой рабочей силы, азартных игр, проституции, наркопритонов и всевозможного криминала. В лабиринтах квартала я расскажу о его возникновении, жизни и закате.
Вся экскурсия строится в виде логичной цепочки событий, которые нарисуют понятную картину Владивостока и выведут на поверхность образ города «не благодаря, а вопреки».
Кому подойдет экскурсия
Тем, кто не знаком с Владивостоком или знает его плохо, любит гулять, готов не торопясь пройти по маршруту прогулки, получить массу интересной информации о городе, неспешно рассмотреть все локации, увидеть город с высоты и попытаться его понять.
Организационные детали
- Экскурсия принципиально пешеходная, потому что только в таком формате можно сделать удачную попытку погружения в атмосферу и историю города
- В общем сложности, мы пройдем около 7 км, часть пути пройдет в горку, поэтому позаботьтесь об удобной обуви