11 отзывов оставили туристы

И это все — Владивосток!
Вы проедете по основным улицам города, постоите на последних метрах великой Транссибирской магистрали, дойдете до самой южной точки полуострова Муравьева-Амурского и увидите главный символ Владивостока — маяк на Токаревской кошке. А также оцените с высоты масштабы бухты Золотой Рог, проедете по мостам-рекордсменам и рассмотрите панораму города со стороны канала, разрезающего полуостров Саперный Русского острова.
Владивосток сквозь столетия
Владивосток — город 🏙️ относительно молодой, но уже имеющий за плечами богатую историю 📖. Вы узнаете, как он создавался и развивался и какие знаменитые люди его посещали. Кроме того, выпьете кофе с потрясающим видом на острова Архипелага императрицы Евгении и увидите грандиозный комплекс Дальневосточного федерального университета. А если пожелаете, также погуляете по мистическим лабиринтам Русского острова и посетите форты и батареи одной из самых мощных крепостей мира начала 20 столетия.