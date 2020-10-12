11 отзывов оставили туристы

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Влюбиться во Владивосток за 1 день!

Посетить главные достопримечательности и насладиться лучшими видами города и острова Русский

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11 отзывов
Владимир
Владимир – Гид из Владивостока
Владивосток — удивительный город 🏙️ на берегу Тихого океана, исторически призванный быть форпостом на востоке страны и впитавший дух Европы и Азии, государственности и авантюризма.

Вы увидите его «визитные карточки», проедете по мостам-рекордсменам, подниметесь на смотровые площадки и подышите воздухом, замешанном на ароматах морского бриза и дикого шиповника.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Влюбиться во Владивосток за 1 день!
Влюбиться во Владивосток за 1 день!

Что вас ожидает

И это все — Владивосток!
Вы проедете по основным улицам города, постоите на последних метрах великой Транссибирской магистрали, дойдете до самой южной точки полуострова Муравьева-Амурского и увидите главный символ Владивостока — маяк на Токаревской кошке. А также оцените с высоты масштабы бухты Золотой Рог, проедете по мостам-рекордсменам и рассмотрите панораму города со стороны канала, разрезающего полуостров Саперный Русского острова.

Владивосток сквозь столетия
Владивосток — город 🏙️ относительно молодой, но уже имеющий за плечами богатую историю 📖. Вы узнаете, как он создавался и развивался и какие знаменитые люди его посещали. Кроме того, выпьете кофе с потрясающим видом на острова Архипелага императрицы Евгении и увидите грандиозный комплекс Дальневосточного федерального университета. А если пожелаете, также погуляете по мистическим лабиринтам Русского острова и посетите форты и батареи одной из самых мощных крепостей мира начала 20 столетия.

Организационные детали

  • В машине отсутствуют детские кресла, поэтому экскурсия ⛳ не подойдет для детей младше 7 лет
  • Курение в автомобиле 🚘 запрещено
Влюбиться во Владивосток за 1 день!
Влюбиться во Владивосток за 1 день!
Влюбиться во Владивосток за 1 день!
Влюбиться во Владивосток за 1 день!
Влюбиться во Владивосток за 1 день!
Влюбиться во Владивосток за 1 день!
Влюбиться во Владивосток за 1 день!
Влюбиться во Владивосток за 1 день!
Влюбиться во Владивосток за 1 день!
Влюбиться во Владивосток за 1 день!
Влюбиться во Владивосток за 1 день!
Влюбиться во Владивосток за 1 день!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Владимир
Владимир
Меня зовут Владимир, и я очень люблю Владивосток. Люблю его неповторимую энергию, такое разное море и потрясающие закаты на фоне Амурского залива. Профессионально занимаюсь фотографией, также интересуюсь историей города и Владивостокской крепости. С радостью помогу вам почувствовать ритм и дух этого замечательного города на берегу Тихого океана и влюбиться во Владивосток!
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11 отзывов оставили туристы

12 октября 2020
Вы хотите влюбиться в город за один день? У вас получится! Не сомневайтесь! Так легко проникнуться восторгом и попасть под обояние человека, влюбленного в свой город. Не только эмоции, но и погружение в историю освоения региона и возникновения города. Виды Владивостока, очарование осени и интересный рассказ сделают своё дело. Вы откроете для себя город с новой стороны, даже если вы что-то знали и видели. СПАСИБО ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ РАБОТУ!
6 октября 2020
От экскурсии наилучшие впечатления!!! Приятно было провести время с человеком, так влюблённым во Владивосток и знающим его до мелочей. Владимир интересный рассказчик и знаток истории. Показал нам и город и остров Русский с разных ракурсов и труднодоступных обзорных площадок с живописными видами.
18 сентября 2020
Цель достигнута. Владивосток полюбили. Владимир - просто супер профессионал по всем параметрам. Отличное знание города, его истории и культуры. Умеет учесть интересы клиента. Рассказывает ярко, темпераментно и умеет заинтересовать и аргументировать посещение буквально каждой точки. Вкладывается по полной, настолько, что хочется следовать его рекомендациям и остаться в городе, чтобы посмотреть ещё и музеи, и театры, и другие природные красоты, и рестораны, кстати, тоже. Особенно интересен и глубок его рассказ о крепости на Русском острове, сопровождаемый посещением одного из музеев. И, конечно, нельзя пропустить Океанариум. Владимир, спасибо Вам! Уезжаем с желанием вернуться! Конечно, порекомендуем Вас! До встречи!
11 сентября 2020
Знаете – название этой экскурсии полностью отражает ее суть. Вот и я, благодаря Владимиру, влюбилась во Владивосток за один день. Это были одни из самых интересных четырёх часов моей жизни, за которые я очень многое успела: и узнать о истории и знаковых местах города, и пройтись босиком по каменистой косе к Токаревскому маяку с набегающими на нее волнами, и выпить кофе на о. Русский с прекрасным видом на Хайшэньвай, и попротивостоять ветру на одной из сопок, увидеть одни из самых красивых мест нашей страны и конец Транссиба. Владимир хороший рассказчик, для меня было важно, что текст не заучен (как это часто бывает у экскурсоводов), а вся экскурсия идет в виде беседы. Человек, влюбленный в свой город, передаст частичку этой любви и вам. Гид перестраивает экскурсию под Вас и погодные условия на ходу, если это нужно. И имеет салфетки на тот случай, когда Вы из другого региона и не готовы к тому, что промочите обувь  Помимо интересного и насыщенного приключения для меня были важны несколько моментов: Владимир на связи и не теряется до проведения экскурсии, да и после – уточнил добралась ли я до места; забрал меня прямо от отеля – т. е. не пришлось идти и искать место встречи в неизвестном пока городе; провел инструктаж по технике безопасности; рассказал и показал – где и что посмотреть дополнительно; да и вообще ответственное отношение к проведению мероприятия очень порадовало. В общем, если вы хотите быть уверенными в том, что Ваше знакомство с Владивостоком будет удачным – обращайтесь к Владимиру. Владимир, БОЛЬШОЕ Вам спасибо за одни из самых ярких мгновений моей жизни!
Сергей
11 сентября 2020
Чувствуется, что Владимир с душой подходит к своим экскурсиям. Очень понравился как гид и как человек. Знания своего края, истории создания Владивостока, нестандартный подход - все это выделяет его из общей массы экскурсоводов, действующих по шаблону. Спасибо. В следующий раз только к Вам! :)
Елена
10 сентября 2020
Удивительно, как Владимиру удалось "об'ять необъятное" : ща короткое время показать красоту м знаковые места города, проехать по двум красивейшим мостам, показать обзорных площадок виды, захватывающие дух. А уж события, факты, истории следуют не превращаюсь. С Владимиром обязательно нужно побывать на экскурсии и проникнуться атмосферой старого и нового Владивостока. Много практической информации !
1 сентября 2020
Большое спасибо Владимиру за прекрасно проведённую экскурсию ! День прошёл очень интересно, легко и информативно. Машина большая, чистая и просторная. Владимир очень живой и приятный в общении человек, рассказывает очень интересно, легко и живенько за что выражаем ему огромную благодарность
31 августа 2020
Были на экскурсии с Владимиром 29. 08. 2020г. Экскурсия потрясающая, самые интересные и красивые места, очень интересно подаётся информация, как бонус Владимир делает фотографии на свой фотоаппарат!!!!! Окажитесь во Владивостоке очень рекомендуем обратятся к Владимиру- это легкий в общении человек, который очень любит свой город и влюбит Вас в него!
24 августа 2020
Добрый день, летели во Владивосток всего лишь на 2 дня, и была задача обзорной экскурсии, что бы понять что к чему))) Во первых Владимир очень клиентоориентирован, он перенес свои дела и приехал в нужное нам время, угостил нас сладостями и кофе (с собой в термосе). Мы очень многое узнали и увидели за нашу экскурсию, и как и хотели получили общее впечатление о городе в очень удобном индивидуальном формате. Владимир очень позитивный человек, многое нам рассказал и вообще было очень интересно, понятно и легко))) что и требуется в мине-отпуске.
24 августа 2020
Владимир - замечательный гид. Рассказ о городе заворожил с первых минут, история Владивостока мастерски подана с привлечением литературных источников и проиллюстрирована старинными фотографиями. Подобное изложение позволяет проникнуться духом города и влюбиться в него. Браво!!!!!
15 августа 2020
Огромное спасибо нашему гиду Владимиру!!! Он подарил нам прекрасный день!!! Несомненно профессионал, но не перегружает информацией, доносит ее в доступной форме, выстраивая всю экскурсию логично, последовательно, очень интересно! Как человек-очень позитивный, с прекрасным чувством юмора, очень деликатен и очень внимателен к своим "подопечным"))) Не буду рассказывать о всех приятных сюрпризах, которые ожидают туристов с Владимиром!!! Скажу просто - мы сделали правильный выбор и безусловно рекомендуем Владимира!!! При повторном посещении Владивостока у нас не будет сомнений и раздумий, к кому обратиться!)))

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