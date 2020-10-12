11 отзывов оставили туристы

Знаете – название этой экскурсии полностью отражает ее суть. Вот и я, благодаря Владимиру, влюбилась во Владивосток за один день. Это были одни из самых интересных четырёх часов моей жизни, за которые я очень многое успела: и узнать о истории и знаковых местах города, и пройтись босиком по каменистой косе к Токаревскому маяку с набегающими на нее волнами, и выпить кофе на о. Русский с прекрасным видом на Хайшэньвай, и попротивостоять ветру на одной из сопок, увидеть одни из самых красивых мест нашей страны и конец Транссиба. Владимир хороший рассказчик, для меня было важно, что текст не заучен (как это часто бывает у экскурсоводов), а вся экскурсия идет в виде беседы. Человек, влюбленный в свой город, передаст частичку этой любви и вам. Гид перестраивает экскурсию под Вас и погодные условия на ходу, если это нужно. И имеет салфетки на тот случай, когда Вы из другого региона и не готовы к тому, что промочите обувь  Помимо интересного и насыщенного приключения для меня были важны несколько моментов: Владимир на связи и не теряется до проведения экскурсии, да и после – уточнил добралась ли я до места; забрал меня прямо от отеля – т. е. не пришлось идти и искать место встречи в неизвестном пока городе; провел инструктаж по технике безопасности; рассказал и показал – где и что посмотреть дополнительно; да и вообще ответственное отношение к проведению мероприятия очень порадовало. В общем, если вы хотите быть уверенными в том, что Ваше знакомство с Владивостоком будет удачным – обращайтесь к Владимиру. Владимир, БОЛЬШОЕ Вам спасибо за одни из самых ярких мгновений моей жизни!