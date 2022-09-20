Хасанское сафари

Всего в 200 километрах от Владивостока можно наблюдать за пятнистыми оленями

4.7
3 отзыва
Всего в 200 километрах от Владивостока можно наблюдать за пятнистыми оленями, а еще неожиданно за поворотом встретить дальневосточного леопарда, перебегающего дорогу.

В этом сафари-туре мы совершим путешествие в национальный парк «Земля леопарда» и заповедник «Кедровая падь», чтобы увидеть его обитателей, исследуем две экотропы с натуралистической экскурсией. И посетим необитаемые острова в Японском море.
Хасанское сафари
Хасанское сафари
Хасанское сафари
Хасанское сафари
Хасанское сафари
Хасанское сафари
Хасанское сафари
Хасанское сафари
Хасанское сафари
Хасанское сафари
Хасанское сафари
Хасанское сафари
Хасанское сафари
Хасанское сафари
Хасанское сафари
Хасанское сафари
Хасанское сафари
Ближайшие даты:
1
мая
7
мая
11
июн

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • насладимся лучшими панорамами Приморья – красивые гроты, скалы, птичьи базары, кекур Колона и лежбище тюленя ларги;
  • яркие впечатления в сочетании с комфортом – передвижение по полуострову Гамова на внедорожном, оборудованном для пассажиров, автомобиле «Урал».;
  • невероятные фото – увидим стадо пятнистых оленей, некоторые совсем ручные, их можно будет увидеть на расстоянии вытянутой руки;
  • захватывающие приключения – морская прогулка на быстроходном катере по заливу Петра Великого, вдоль необитаемых островов Антипенко и Сибирякова;
  • познавательное путешествие – экскурсия по выставочному центру национального парка, «знакомство с домом леопарда».

Программа тура по дням

1 день

Приезд. Полуостров Гамова

8:30 – выезд из Владивостока на автобусе.

С познавательными историями дорога в Хасанский район в пос. Андреевка.

14:00 – 18:00 – экскурсия «Олени и море» в кластер нацпарка «Земля леопарда».

Вы увидите стадо пятнистых оленей, более 500 голов.

Некоторые олени совсем ручные их можно будет увидеть на расстоянии вытянутой руки!

Мы побываем на мысе Острый, откуда открываются лучшие панорамы на бухты Морского заповедника и красивые скалы обрамлены вечнозеленой сосной.

Передвижение по полуострову Гамова на внедорожном оборудованном для пассажиров автомобиле «Урал».

Обед-пикник.

19:30 – размещение в комфортабельной гостинице.

Ужин в кафе при гостинице за дополнительную плату.

2 день

Заповедник «Кедровая падь»

Завтрак в гостинице (входит в стоимость)

11:00 -14:00 – экскурсия «Логово леопарда» в заповеднике «Кедровая падь».

Длина маршрута: 3,6 км.

Маршрут с говорящим названием ведет к горе Скалистой, в пещерах которой периодически находят убежище дальневосточные леопарды.

Увидеть здесь этих крайне осторожных кошек будет сложно, однако здесь с легкостью можно найти следы и поскребы хищников.

Экскурсовод покажет вам снимки и видео леопардов на фотоловушках, установленных на входе в одну из пещер.

По пути к пещере вам встретиться подкормочная площадка для копытных, на которой в холодное время года раскладывается сено, зерно и соль.

Это место очень популярно у пятнистых оленей, кабанов и косуль, которые в изобилии оставляют здесь свои следы.

Нередко здесь встречаются отпечатки лап тигров, которых привлекает скопление копытных.

Обед в кафе «Павловский посад».

Экскурсия по выставочному центру национального парка, «знакомство с домом леопарда».

Просмотр фильма «ЛЕО-80», видеоматериалов с фотоловушек.

Доставка в гостиницу.

Ужин в кафе за дополнительную плату.

3 день

Морская прогулка на необитаемые острова

Завтрак.

Морская прогулка на быстроходном катере по заливу Петра Великого, вдоль необитаемых островов Антипенко и Сибирякова, 1,5 часа.

Красивые гроты, скалы, птичьи базары, кекур Колона и лежбище тюленя ларги.

Высадка на необитаемый остров Герасимова.

Отдых на острове.

Уха на костре, чай.

16:00 – посадка в катер, доставка на берег к автобусу.

К 20 час. - возвращение во Владивосток.

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • Гостиница «Центральная усадьба» в национальном парке «Земля леопарда», пос. Барабаш.
  • Гостиница «Паллада», в пос. Славянка.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

1-номестное размещение2-хместное размещение
27 00021 200

Варианты проживания

Гостиница «Паллада»

2 ночи

Находится в 500м от паромного пирса Славянка. Уровень обслуживания – высокий! В гостиничном комплексе находятся: кафе, бильярдный зал, парковка для машин, диспенсеры для питьевой воды на каждом этаже. Горячая, холодная вода, электричество - работают автономно.

В номере: раздельные кровати и большие двуспальные кровати, кондиционер, холодильник, телевизор, телефон, стол и стулья, вешалка или плательный шкаф, на полу – половое покрытие, санузел совмещен с душевой кабиной.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе (завтраки и обеды)
  • Транспорт по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владивосток и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Доплата за 1-местное размещение + 5800 руб
Место начала и завершения?
г. Владивосток
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Подробности по маршруту

Маршрут не сложный! Форма одежды спортивная; удобная, по-погоде. - Быстроходный катер, рассчитан на группу 5-12 человек. На море часты холодные ветра. Обязательно взять с теплую куртку, шапку для морской прогулки. На катере обязательно надевать спасательный жилет! Нужно быть готовым залазить и слазить с катера без трапа - крутой нос, подаем руку, подсаживаем под попу… Может быть проблемой для людей с ограниченными движениями ног и спины. При движении по морю на волнах катер может качать и подбрасывать – будьте готовы и к этому! - Организаторы тура могут менять последовательность экскурсий в зависимости от погоды.

Есть ли ограничения по возрасту?

В связи со сложностью программы маршрут доступен для туристов от 10 до 60 лет. Нужно иметь определенную спортивную форму. Обязательно кроссовки и удобная спортивная теплая одежда. На море холодные ветра! По пересеченной местности идем не спеша.

Есть в Приморском крае клещи и другие опасности?

Наш край не опасен! Мы так считаем! Но о чем нужно знать гостям?

Во-первых, если вы планируете, путешествие в уссурийскую тайгу, знайте, у нас есть энцефалитные клещи.

Самый опасный период – май-июнь, далее клещи идут на убыль, в августе-октябре их практически нет. Так же клещи не живут на побережье и на островах. Но всегда есть «везучие» туристы, которые находят их везде! Поэтому лучше подготовиться к посещению тайги. Если нет противопоказаний – сделайте прививку от клещевого энцефалита. Но это требование не обязательно – на ваш страх и риск.

Как одеться?

Ваша одежда должна иметь как можно меньше открытых участков. Футболки с длинными рукавами, брюки, а не шорты. Понизу одежды желательно манжеты или резинка, футболки заправлены в брюки. Одежда гладкая, без начеса и ворса. Брюки можно заправить в носки. Мы не должны дать возможность клещу зацепиться за вашу одежду. Как правило, этот маленький жучок, прежде чем укусить вас 30-40 минут ползает по одежде, ищет «вкусное нежное место». Поэтому в тайге нужно осматриваться каждые 40 минут и снимать клещей с одежды. Куда их девать? Просто сняли и выбросили подальше от себя, в кусты, не в соседа…. На голову повязываем косынку, так чтобы ваши волосы полностью были убраны. Избегайте высокой травы, кустов, передвигайтесь по открытой местности. Очень эффективны репелленты («Reftamid» или другие) главное активное вещество альфаметрин, альфаципометрин. Во Владивостоке можно купить в магазинах косметики или аптеках. Вернувшись с маршрута, разденьтесь до нога, внимательно осмотритесь! Клещ может остаться на вашей одежде, рюкзаке и укусить уже в гостинице. Помните об этом!

Медуза крестовик. Как правило, приплывает в мелкие хорошо прогретые бухты в августе. Главное условие – теплая вода, водоросли, часто не самое чистое море. Медузы очень маленькие, не больше 5-копеечной монеты и увидеть их сложно. Если почувствовали на открытом участке тела боль, как от ожога – это очень похоже на укус медузы крестовика! Нужно обязательно выйти из моря, промыть место ожога пресной водой. Можно принять антигистаминные средства. Если почувствовали аллергическую реакцию организма – вызывайте такси. Отправляйтесь в медицинское учреждение. Наши врачи знают, как помочь. Неприятно, но не смертельно.

ЗМЕИ. В траве, на камнях, на тропинках встречаются змеи. Будьте внимательны, не ходите босиком, смотрите под ноги. Увидев змею, не трогайте ее, отойдите подальше. Змея никогда не нападет на вас первой. В Приморье только один вид ядовитой змеи – щитомордник. От его укуса развивается аллергическая реакция, но яд не смертельно опасен. После укуса принимаем антигистаминные средства и двигаемся в медучреждение.

На наших маршрутах туристы всегда находятся под присмотром экскурсовода, турлидера. Он обязательно предупредит вас об опасности, он знает, что делать в критической ситуации. Следуем его рекомендациям и никогда на маршруте не обгоняем гида. Пусть все опасности достанутся ему, как самому опытному.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
20 сен 2022
Добрый день! Посещение Владивостока оставили очень хорошие впечатления. Организация экскурсий отличная. Один день был дождь, сафари-парк отменили и перенесли на др удобный день. Общее- поездка удалась! И хочется ещё раз вернуться. .
Е
18 сен 2022
Туром остались довольны. Огромная отдельная благодарность экскурсоводу Батура Наталье. Отозвалась программа с её участием. Очень познавательный тур. Владивосток и история Дальнего Востока открылись с новой стороны. Удачное расположение гостиницы. Всё транспортные накладки во время загородных путешествий ввиду ремонта дорог, пробок и отсутствия сервиса по обьективными причинам были грамотно нивелированы гидами.
Ж
3 сен 2022
"5 звëзд" Очень хороший организатор. Они заблаговременно высылали информацию о месте встречи и времени, необходимой одежде. Поставила 4 из 5, так как были очень многочисленные группы, из-за этого не всегда было комфортно (например,на эко тропах и в заповеднике). Если бы была возможность дробить группу в 44 человека на две по двадцать, то было бы здорово. Просьба включить в список рекомендованных к путешествию вещей обувь для плавания, так как на некоторых пляжах Владивостока каменистое дно, и маску с трубкой для путешествия по островам, если оно предполагает плавание
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Жанна! Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По замечаниям передадим информацию нашим коллегам в регионе. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

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