Туры на 3 дня во Владивостоке

Найдено 10 туров в категории «3-дневные туры» во Владивостоке, цены от 15 880 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Северо-восточные бухты и пляжи Приморья: треккинг, крабы и белый песок
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Северо-восточные бухты и пляжи Приморья: треккинг, крабы и белый песок
Пожить на природе возле Лазовского заповедника и насладиться красотой мысов и бухт
Начало: Владивосток
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
29 000 за человека
В китайский Хуньчунь из Владивостока 4 дня / 3 ночи
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
25 отзывов
В китайский Хуньчунь из Владивостока 4 дня / 3 ночи
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: Вторник, пятница, суббота
11 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 15 880 за человека
Море-хит. Тур по Приморью
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Море-хит. Тур по Приморью
Начало: г. Владивосток
22 июня в 10:00
29 июня в 10:00
от 64 600 за человека
Сихотэ-Алинский заповедник в Приморье
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Сихотэ-Алинский заповедник в Приморье
Начало: Приморский край, Владивосток
27 июня в 10:00
25 июля в 10:00
40 000 за человека
Владивосток зимой и весной
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Владивосток зимой и весной
Начало: г. Владивосток
31 дек в 10:00
7 янв в 10:00
от 22 800 за человека
Осенний Владивосток
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Осенний Владивосток
Начало: Г. Владивосток
22 окт в 10:00
29 окт в 10:00
от 22 800 за человека
Владивосток за 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Владивосток за 4 дня
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 23 000 за человека
Неспешный тур по побережью Японского моря: прогулки, пикники и местные легенды
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Неспешный тур по побережью Японского моря: прогулки, пикники и местные легенды
Увидеть «кислотные» озёра, встретить незабываемый рассвет и устроить пикник с видом на море
Начало: Владивосток, 05:00
16 июля в 08:00
8 окт в 08:00
27 000 за человека
Тур-перезагрузка: катание на сапах в бухте Валентин с проживанием в палатках
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
3 дня
Тур-перезагрузка: катание на сапах в бухте Валентин с проживанием в палатках
Поплавать на сапе, научиться собирать травы и попрыгать через костёр
Начало: Владивосток, 05:00
9 июля в 08:00
13 авг в 08:00
18 000 за человека
Мальдивы на Дальнем Востоке: индивидуальный тур-перезагрузка
🚗 На машине
🚤 На катере
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
3 дня
Мальдивы на Дальнем Востоке: индивидуальный тур-перезагрузка
Полюбоваться бухтами полуострова Гамова и прокатиться на сапах и катере по Японскому морю
Начало: Г. Владивосток, место и время по договорённости
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
120 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Владивосток зимой и весной
    Хочу выразить большую благодарность за четкую и понятную организацию экскурсий и всего тура! В незнакомом городе я все время опасаюсь что-то
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    перепутать, не найти. Но благодаря своевременному и четкому информированию все прошло отлично:) Очень понравился город Владивосток! Невероятно морской…. И это чувствуется во всем - от названий улиц до самих жителей. Отдельное спасибо гиду Наталье Александровне за интереснейшие и приятные экскурсии, за подачу материала и отношение. Очень рада, что попала на экскурсии именно к ней))

    Хочу выразить большую благодарность за четкую и понятную организацию экскурсий и всего тура!Хочу выразить большую благодарность за четкую и понятную организацию экскурсий и всего тура!Хочу выразить большую благодарность за четкую и понятную организацию экскурсий и всего тура!Хочу выразить большую благодарность за четкую и понятную организацию экскурсий и всего тура!
  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Владивосток зимой и весной
    Большое спасибо организаторам!
    Большое спасибо организаторам!Большое спасибо организаторам!Большое спасибо организаторам!Большое спасибо организаторам!
  • Т
    Татьяна
    14 января 2024
    Владивосток зимой и весной
    Экскурсии спланированы очень удобно. Хочу выразить благодарность гидам.
    Экскурсии спланированы очень удобноЭкскурсии спланированы очень удобно
  • Г
    Галина
    3 января 2024
    Сихотэ-Алинский заповедник в Приморье
    Всё было организовано на высшем уровне. От начала до конца. Повезло на хороших людей,водителей и гидов, любящих свою Страну и людей.
  • Г
    Галина
    3 января 2024
    Море-хит. Тур по Приморью
    Самые что ни на есть наилучшие впечатления от поездки. Восхищение красотами нашей Страны. Поездка еще больше убедила нас,что наша Страна
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    самая разнообразная, интереснейшая. Любовь лезла со всех щелей глаз, ушей… Еще и еще раз убеждаемся в том, что надо и дальше развивать туризм в своей Стране и гордиться тем,чем Бог нас наградил.

  • Т
    Тамара
    12 декабря 2023
    Осенний Владивосток
    Очень понравился тур, ездили с 05.12 по 08.12, туристов практически не было и почти на всех экскурсиях мы были вдвоём
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    и гид с нами. Погода в это время во Владивостоке больше напоминает позднюю осень. Встречи с гидами несколько раз проходили в фойе нашего отеля что было очень удобно. Экскурсии все были интересными, познавательными, особенно понравилась экскурсия по миллионке. Раньше уже приходилось бывать во Владивостоке, но с экскурсиями ни разу не были, поэтому было интересно послушать истории о Владивостоке. Жили в отеле Азимут, чисто, комфортабельно, разнообразный шведский стол на завтрак.

    Очень понравился тур, ездили с 05.12 по 08.12, туристов практически не было и почти на всехОчень понравился тур, ездили с 05.12 по 08.12, туристов практически не было и почти на всехОчень понравился тур, ездили с 05.12 по 08.12, туристов практически не было и почти на всехОчень понравился тур, ездили с 05.12 по 08.12, туристов практически не было и почти на всех
  • Т
    Тамара
    12 декабря 2023
    Сихотэ-Алинский заповедник в Приморье
    Организаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии Антроповой.
    Организаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии АнтроповойОрганизаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии АнтроповойОрганизаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии АнтроповойОрганизаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии Антроповой
  • М
    Минигузель
    16 октября 2023
    Путешествие в Хунчунь на три дня
    Необходимо скачать приложнние переводчик, т. к. с русским у китайцев очень плохо. Неудобно, что термальных источниках и др. Экскурсиях нет русского перевода.
  • Л
    Людмила
    3 октября 2023
    Владивосток за 4 дня
    Очень внимательные и вежливые, отличная работа!
  • С
    Светлана
    30 сентября 2023
    Северо-восточные бухты и пляжи Приморья: треккинг, крабы и белый песок
    Нашей семье в этом году посчастливилось побывать во Владивостоке. И нашим гидом в этом незабываемом приключении был Дмитрий. Мы по
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    большому счету, мало что знали об этих краях. Дмитрию удалось показать нам свою родную землю так, что мы влюбились в неё. Он абсолютный фанат своего дела. Знает огромное количество уникальных мест, которыми с удовольствием делится. Знает природу и ее обитателей, как свои пять пальцев. Уникальность Дмитрия состояла в том, что с ним всегда во всех ситуациях было комфортно. Не смотря на нашу такую разновозрастную компани, ему удалось ко всем подобрать ключи. За это, конечно мы ему благодарны! Мы сполна насладились не только красотой края, но и местными деликатесами. Это очень здорово, когда все идет, как идет, и ты не задумываешься что да как. Когда ты уверен, что все будет хорошо, и получаешь сумасшедшие эмоции! Нам повезло с погодой, с гидом, мы посетили уникальные места. И хотим пожелать всем таких же замечательных путешествий во Владивосток, не смотря ни на что!

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «3-дневные туры»

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  1. Северо-восточные бухты и пляжи Приморья: треккинг, крабы и белый песок
  2. В китайский Хуньчунь из Владивостока 4 дня / 3 ночи
  3. Море-хит. Тур по Приморью
  4. Сихотэ-Алинский заповедник в Приморье
  5. Владивосток зимой и весной
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  2. Сафари-парк
  3. Полуостров Гамова
  4. Бухта Астафьева
  5. Кравцовские водопады
Сколько стоит тур во Владивостоке в июне 2024
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