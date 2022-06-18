Открой Владивосток

Классический тур во Владивосток

5
3 отзыва
Классический тур во Владивосток.

В программе тура: обзорная экскурсия с проездом по двум мостам, экскурсия в Сафари-парк, остров Русский, Владивостокская крепость, морская экскурсия, посещение национального парка «Земля леопарда», морская прогулка в Славянском заливе, катерная прогулка на остров Попова.
Открой Владивосток
Открой Владивосток
Открой Владивосток
Открой Владивосток
Открой Владивосток
Открой Владивосток
Открой Владивосток
Открой Владивосток
Открой Владивосток
Открой Владивосток
Открой Владивосток
Открой Владивосток
Открой Владивосток
Открой Владивосток
Открой Владивосток
Открой Владивосток
Открой Владивосток
Открой Владивосток
Открой Владивосток
Открой Владивосток
Открой Владивосток
Открой Владивосток
Открой Владивосток
Открой Владивосток
Открой Владивосток
Открой Владивосток
Открой Владивосток
Открой Владивосток
Открой Владивосток
Открой Владивосток
Открой Владивосток
Открой Владивосток
Открой Владивосток
Открой Владивосток
Открой Владивосток
Открой Владивосток
Открой Владивосток
Открой Владивосток
Открой Владивосток
Открой Владивосток
Открой Владивосток
Открой Владивосток
Открой Владивосток
Открой Владивосток
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Что вас ожидает 🤩

Дальневосточный Сафари-парк
Дальневосточный Сафари-парк
Понаблюдаем за тиграми и леопардами без решеток, а также познакомимся с ручными обитателями парка, их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом
Морская прогулка вдоль необитаемых островов
Морская прогулка вдоль необитаемых островов
Полюбуемся на красивые гроты, скалы, птичьи базары, морские панорамы и лежбище тюленя ларги
Прекрасный Владивосток
Прекрасный Владивосток
Нас ждет обзорная экскурсия по красивому городу с проездом по двум мостам
Остров Русский
Остров Русский
Познакомимся с историей острова, по желанию прогуляемся по очаровательной набережной или посетим знаменитый Океанариум
Земля леопарда
Земля леопарда
Нас ждет увлекательный пешеходный маршрут по экологической тропе национального парка

Программа тура по дням

1 день
Обзорная экскурсия по Владивостоку

Прибытие во Владивосток. Размещение в гостинице.

ВАЖНО! Время заселения в гостиницу с 14:00 час. 

Если вы приезжаете раньше, и гостиница не имеет возможности поселить вас, то оставляете вещи в камере хранения и размещаетесь в номере уже после окончания экскурсионной программы.

14:00 – сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

14:00 – 18:00 - обзорная экскурсия по Владивостоку с двумя мостами.

В программе: центральная площадь, маяк, два вокзала (железнодорожный и морской), Корабельная набережная, Адмиральский сквер, арка Цесаревича Николая, музей «Подводная лодка С-56» (снаружи), памятник Муравьеву-Амурскому, видовая площадка, Золотой мост, пролив Босфор Восточный, Русский мост, Уссурийский залив, проездом кампус ДВФУ.

Возвращение в центр города к 18 часам.

Обзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по Владивостоку
2 день
Экскурсия по Сафари-парку

Завтрак в гостинице.

14:00 – сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

14:00 – выезд из Владивостока на автобусе в Шкотовский район, путевая информация.

В пути 80-90 км, ориентировочно 1,5-2 часа в одну сторону.

Экскурсия по Сафари-парку с посещением:

  • Парк амурских тигров, дальневосточных леопардов, медведей и пятнистых оленей.
  • Парк хищных зверей и птиц.

В Сафари-паре содержатся все животные уссурийской тайги. 

Люди и животные без решёток, рвов, стёкол и т.п. Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям. Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом. Корм для копытных выдаётся бесплатно. Гости гарантированно наблюдают ТИГРОВ и ЛЕОПАРДОВ (с виадука, без решёток, прямо перед глазами). По оценке журнала "Вокруг Света" Приморский Сафари-парк, единственный в России, входит в число двенадцати лучших зоопарков мира. Кофе и булочки из пит-стопа или возьмите перекус с собой.

Прибытие во Владивосток к 20 часам.

За дополнительную плату: посещение парка львов (без экскурсии, самостоятельно).

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3 день
Экскурсия на остров Русский

Завтрак в гостинице.

10:00 – сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции

10:00 – 14:00 Экскурсия на остров Русский.

Маршрут: центральная площадь – Золотой мост – Русский мост – остров Русский – Новосильцевская батарея  – кампус ДВФУ (проездом) – музей «Ворошиловская батарея» – центральная площадь.

По окончании экскурсии возможно посещение УНИВЕРСИТЕТСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ на острове Русский в кампусе ДВФУ (красивая прогулочная зона, кафе, прокаты) или посещение ОКЕАНАРИУМА (входной билет за дополнительную плату). Оплачивать билет необходимо заранее. На месте наличие билетов не гарантируется! Возвращение в гостиницу самостоятельное на общественном транспорте или такси.

Экскурсия на остров РусскийЭкскурсия на остров РусскийЭкскурсия на остров РусскийЭкскурсия на остров РусскийЭкскурсия на остров Русский
4 день
Экскурсия на Форт № 7 Владивостокской крепости. Морская экскурсия на катере

Завтрак в гостинице.

14:00 – сбор группы на Центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

14:00 – 16:30 (17:00) Экскурсия на Форт № 7 Владивостокской крепости.  

Форт № 7 расположен в пригороде Владивостока на вершине горы Торопова (в 35 минутах езды от центра). В помещениях форта летом температура от +10 до +14 градусов по Цельсию. Надевайте тёплые вещи!

17:40 – сбор группы на Корабельной набережной Владивостока.

18:00 – 20:00 – морская экскурсия на катере с экскурсоводом.

Маршрут: от Корабельной набережной – по бухте Золотой рог – под Золотым и Русским мостами – через пролив Босфор Восточный – вдоль островов Русского и Елены – мимо Токаревского маяка, торгового и рыбных портов. Морские панорамы вечернего Владивостока!

Экскурсия на Форт № 7 Владивостокской крепости. Морская экскурсия на катереЭкскурсия на Форт № 7 Владивостокской крепости. Морская экскурсия на катереЭкскурсия на Форт № 7 Владивостокской крепости. Морская экскурсия на катереЭкскурсия на Форт № 7 Владивостокской крепости. Морская экскурсия на катере
5 день
Экскурсия по экологической тропе национального парка «Земля леопарда». Морская прогулка по Славянскому заливу

Завтрак в гостинице.

8:00 – сбор группы на Центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

Выезд из Владивостока на автобусе в Хасанский район, в пути 130 км, ориентировочно 2,5 часа в одну сторону. 

Путевая информация экскурсовода.

Пешеходный маршрут по экологической тропе национального парка «Земля леопарда».

Обед в кафе «Павловский посад».

Доставка в пос. Славянка к пирсу, в пути около 1 часа.

Морская прогулка по Славянскому заливу, вдоль необитаемых островов.

Красивые гроты, скалы, птичьи базары, морские панорамы и лежбище тюленя ларги.

Продолжительность 1-1.5 часа.

В 16:30 – выезд во Владивосток.

Возвращение во Владивосток ориентировочно в 20 часов.

Маршрут не сложный! Форма одежды спортивная; удобная, по-погоде. На море часты холодные ветра. Обязательно взять с собой теплую одежду для морской прогулки.

Экскурсия по экологической тропе национального парка «Земля леопарда». Морская прогулка по Славянскому заливуЭкскурсия по экологической тропе национального парка «Земля леопарда». Морская прогулка по Славянскому заливуЭкскурсия по экологической тропе национального парка «Земля леопарда». Морская прогулка по Славянскому заливуЭкскурсия по экологической тропе национального парка «Земля леопарда». Морская прогулка по Славянскому заливу
6 день
Экскурсия на остров Попова. Свободное время на берегу моря

Завтрак в гостинице.

8:00 – сбор на Корабельной набережной.

Доставка катером на остров Попова, в пути около 1 часа.

На пирсе пересаживаемся в автобус – доставка  в бухту Пограничную, в пути 20-30 минут.

10:00 – 12:00 – экскурсия по мысу Ликандера, островной Ботанический сад, кекур «Штаны», красный пляж, граница Уссурийского и Амурского заливов, «французский» пляж бухты Пограничной.

Маршрут огибает по периметру полуостров, двигаемся по дорожке, тропинке и по камням вдоль прибойной полосы моря.

Экскурсию проводит сотрудник Морского заповедника.

Для экскурсии иметь удобную обувь с задником, НЕ сланцы-шлепанцы!

На время экскурсии берём с собой только фотоаппарат, все вещи оставим под охраной.

12:00 – 16:00 – свободное время на берегу моря.

Туристы должны взять с собой: воду и еду на весь день, подстилку, пляжный инвентарь, мусорные пакеты.

На пляжах нет киосков и магазинов, шезлонгов и зонтиков… только природа и чистое море!

16:00 – посадка в микроавтобусы, доставка к пирсу.

16:30 – 18:00 – доставка на катере во Владивосток.

Во избежание воздействия ультрафиолетового излучения (солнечного удара), используйте средства индивидуальной защиты: крема, одежду, закрывающую тело, руки, ноги, солнцезащитные очки, рекомендуется иметь лёгкий головной убор. В жаркий день возьмите с собой на экскурсию.  запас питьевой воды. Обязательно с собой воду и еду на весь день.

Экскурсия на остров Попова. Свободное время на берегу моряЭкскурсия на остров Попова. Свободное время на берегу моряЭкскурсия на остров Попова. Свободное время на берегу моряЭкскурсия на остров Попова. Свободное время на берегу моря
7 день
Свободный день

Завтрак в гостинице.

Свободный день.

День моря, краба, сувениров и заката!

За дополнительную плату вы можете купить экскурсию выходного дня по актуальному графику турфирмы.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
8 день
Отъезд

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00.

Выезд из гостиницы самостоятельно.

Проживание

Тур предусматривает проживание во Владивостоке.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб.: 

Стоимость тура в рублях на 1 человека: 

ГостиницаДействие цены2-местный номерТретий в номере1-местный номер

Хостел в центре

(без завтрака)

май-октябрь31 200 руб. койко-место
33 200-45 300

Мини-отель

(без завтрака)

май,

с 10.09 по 31.10.2022

35 550-49 950
июнь - август37 650-54 200

«Моряк» 2*

стандартный номер

май,

с 16.09 по 31.10.2022

38 600-51 750
01.06 – 15.07.202242 100-58 750
16.07 – 16.09.202245 200-62 250

«Версаль» 3*

стандартный номер

май-июль, октябрь50 500-67 300
1 – 15 августа 202261 000-84 100

«Экватор» 3*

стандартный номер

3-местное в номере Полулюкс

май48 40038 60063 100
июнь-июль52 60038 60075 700
август-октябрь56 80038 60084 100

AZIMUT отель Владивосток 4*

номер SMART Стандарт

3-местное в номере SMART Люкс

май-июнь55 700-70 250
июль-октябрь64 35054 80080 250

В стоимость тура входит:

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Завтраки со второго дня проживания (кроме проживания в хостеле), обед в пятницу
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владивосток и обратнотрансфер аэропорт – отель – 2 000 руб. трансфер отель – аэропорт – 1 500 руб. питаниедополнительные экскурсии:музей «Подводная лодка С-56»посещение парка львов
  • Стоимость входного билета:взрослые (с 14 лет) – 400 руб. дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту – 300 руб. до 3-х лет – бесплатно (цена может корректироваться)Приморский Океанариум. Поможем с предварительной покупкой входных билетов с представлением морских животных:взрослые – 1 400 руб. дети – 800 руб
Место начала и завершения?
г. Владивосток
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплые вещи на случай холодной или ветреной погоды;
  • плащ от дождя, зонтик;
  • кроссовки или туристические ботинки для походов, резиновые сапоги для сырой погоды;
  • сменную обувь и носки на случай промокших ног;
  • принадлежности для личной гигиены;
  • индивидуальные лекарства, если имеете какие-либо заболевания;
  • фотоаппарат (упакованный в непромокаемый кофр);
  • репелленты от клещей и мошек;
  • солнцезащитные средства.

Форма одежды спортивная; удобная, по-погоде. Обувь – лучше кроссовки. Брюки, которые можно закатать до колена, т. к. пирсов в заповеднике нет, может быть, нужно будет высаживаться в мелкое море. Рекомендуем хороший плащ. Не только от дождя, но и от морских брызг, которые в ветреную погоду захлестывают в катер.

Для экскурсий по экологическим тропам заповедника специального снаряжения не требуется, но необходимы удобная для походов одежда и обувь, головной убор. Для защиты от клещей — брюки и футболка с длинным рукавом, репелленты.

при посещении экскурсии на Форт № 7 и морской экскурсии рекомендуем тепло одеваться! Для пешеходной прогулки по нац. парку «Земля леопарда» и острову Попова обязательно удобную обувь, лучше кроссовки. Для купания на острове: воду и еду на весь день, подстилку, пляжный инвентарь/купальник, мусорные пакеты.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая ожидается погода в туре?

Летом погода преимущественно теплая, средняя температура равняется +20,7°C. Самый холодный летний месяц июнь с температурой (+17,0°C), самый теплый – август (+23,0°C). Среднее количество осадков весной составляет до 6 дней с дождем за месяц. Относительная влажность 23%. Ветер летом слабый и равен 3м/с.

В осенние месяцы погода преимущественно теплая, средняя температура составляет +12,0°C. Наиболее холодный осенний месяц - ноябрь со значениями температуры (+3,0°C), теплый - сентябрь (+20,0°C).

Где происходит встреча на экскурсии?

Место встречи указано в программе для каждой экскурсии.

Внимание! Если экскурсия начинается после обеда, то за 1 час до каждой экскурсии гостям приходит смс-оповещение с телефоном гида! Если экскурсия начинается с утра, то смс-оповещение будет за день до экскурсии с 16 до 19 часов.

 на автобусные экскурсии встреча с группой на Центральной площади города Владивостока у памятника Борцам Революции (у самой высокой фигуры)

 На морскую экскурсию сбор на Корабельной набережной (5-7 минут пешком от Центральной площади)

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности и правилам поведения туристов на маршруте
  1. На протяжении всего маршрута просим вас следовать рекомендациям экскурсовода.
  2. Во время движения автобуса запрещено курение и распитие спиртных напитков. Время и место санитарных остановок определяет руководитель группы.
  3. Если у вас имеются дорогие предметы, документы, нахождение которых на маршруте не обязательно, то рекомендуется оставить их дома. Организаторы тура не несут ответственность за сохранность ваших вещей. Если вы берете на маршрут дорогостоящую фото-видеоаппаратуру - позаботьтесь о непромокаемой, небьющейся упаковке!
  4. Уважительно относитесь к культурно-историческим ценностям, окружающей природной среде. Запрещается разжигание костров вне специально оборудованного для этого места.
  5. Пребывая на маршруте с детьми, не оставляйте их без присмотра! Ответственность за несовершеннолетних детей несут родители.
  6. Не рекомендуем брать на данный маршрут детей младше 10 лет и физически слабых. Тур требует большой выносливости, а у детей до 14 лет это качество развито слабо! В случае если ребенок не может продолжать движение, обратитесь к экскурсоводу. Он снимет вас с маршрута. Ребенок и один из родителей остаются в безопасном месте на отдых. Ждут группу, присоединяются к ней на обратном пути.
  7. Соблюдайте элементарные правила личной гигиены. Своевременно информируйте руководителя группы об ухудшении состояния здоровья, травмах, фобиях, особенностях развития своих или ваших спутников. Обо всем, что может помешать безопасному прохождению маршрута, необходимо сообщить руководителю группы! Помните, что вы идете на маршрут в группе. Вы вместе входите в лес и вместе выходите. Вы – команда! Здесь один за всех и все за одного! Помогите слабому, проявите терпение, будьте сильным! Думайте о своем здоровье прежде, чем решиться на необдуманный шаг. Ваши действия (травмы) могут нарушить планы всей группы!
  8. Путешествия по заповедным местам непривычны для городских жителей. Если у вас есть какие-то хронические заболевания, то они могут обостряться, поэтому без необходимых медикаментов в лес идти нельзя. И, конечно, нужно иметь при себе хотя бы минимальный запас воды, чтобы в случае необходимости можно было запить лекарства.
  9. Если вы переоценили свои силы и ваша физическая форма не позволяет продолжать маршрут – скажите об этом руководителю группы. Он знает, что делать. Иногда лучше остановиться, отдохнуть, может быть даже отказаться от дальнейшего прохождения маршрута. Помните о своем здоровье! Оно дороже, чем стоимость турпутевки.
  10. На маршруте запрещено употребление спиртных напитков. Помните, что в состоянии алкогольного опьянения человек становится беззащитным перед опасными ситуациями и тогда какая-нибудь мелкая неприятность может стать критической.
  11. Не употребляйте в пищу незнакомые плоды и растения.
  12. При возникновении несчастного случая немедленно сообщите об этом руководителю.
  13. В тайге встречаются змеи и дикие животные. Будьте внимательны, увидев животное, не трогайте его, отойдите подальше. Помните! - дикие животные у себя дома, а вы у них в гостях. В случае укуса, немедленно обратитесь к руководителю.
  14. е следует отдаляться от группы, без уведомления руководителя. Помните, что вы поехали в групповой тур и должны находиться в составе группы, на виду у руководителя и следовать общей программе. Не сходите с маршрута указанного инструктором. «Не срезайте угол» по незнакомой местности.
  15. Природные туры являются метеозависимыми, сотрудники турфирмы всегда отслеживают погоду в местах отдыха наших групп, но «солнце» продать мы вам не можем… Решение о выпуске группы на маршрут или отмене тура всегда взвешенное. Просим наших туристов быть готовыми к изменениям погоды – всегда иметь с собой плащ-дождевик.
  16. Вы должны выполнять распоряжение только своего инструктора! «Рекомендации» иных - игнорируем! Только слаженная группа, выполняющая инструкции, проходит маршрут без происшествий!
  17. Если вы потеряли своих инструкторов, обратите внимание на туристов вашей группы. Держитесь вместе! Ни в коем случае не примыкайте к «чужой» группе и тем более не садитесь с ними в машину или автобус. Ваш инструктор не выйдет из леса без вас! Все дополнительные затраты по вашим поискам – за ваш же счет!
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
18 июня 2022
"Владивосток в июне-город туманов, дождей и морси…" говорили мне "знатоки"
Ну, в принципе, кто чего от Мира ждет, тот это и получает! Мне досталось чистое небо, солнце, крышесносные закаты и бездна впечатлений и положительных эмоций!
Моя рекомендация всем- ехать надо! В любое время года. И видеть все своими глазами!!!!
О
9 июня 2022
Тур прошёл замечательно. Не смотря на погодные условия. Все гиды профессионалы, приятные люди, любящие свой край. Вам спасибо, что от начала и до конца были со мной на связи. 🙂
О
14 июня 2022
Доброго времени суток! Я только что вернулась из тура по Владивостоку с 30.05-06.06.22г. Это путешествие длиною в 8 дней показалось открытием. И хочется сказать, как мало мы знаем о своей стране. Владивосток прекрасен: архитектура, океанариум, заливы, флора и фауна. Все гармонично. Отличные экскурсаводы и организация тура.

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Вечерний Владивосток и остров Русский
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Владимир
Владимир
Нет отзывов
Вечерний Владивосток и остров Русский
Владивосток - город манящих огней на краю света
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
6 500 за всё до 3 чел.
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