Классический тур во Владивосток. В программе тура: обзорная экскурсия с проездом по двум мостам, экскурсия в Сафари-парк, остров Русский, Владивостокская крепость, морская экскурсия, посещение национального парка «Земля леопарда», морская прогулка в Славянском заливе, катерная прогулка на остров Попова.

Познакомимся с историей острова, по желанию прогуляемся по очаровательной набережной или посетим знаменитый Океанариум

Нас ждет обзорная экскурсия по красивому городу с проездом по двум мостам

Понаблюдаем за тиграми и леопардами без решеток, а также познакомимся с ручными обитателями парка, их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом

Программа тура по дням

1 день Обзорная экскурсия по Владивостоку

Прибытие во Владивосток. Размещение в гостинице. ВАЖНО! Время заселения в гостиницу с 14:00 час. Если вы приезжаете раньше, и гостиница не имеет возможности поселить вас, то оставляете вещи в камере хранения и размещаетесь в номере уже после окончания экскурсионной программы. 14:00 – сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции. 14:00 – 18:00 - обзорная экскурсия по Владивостоку с двумя мостами. В программе: центральная площадь, маяк, два вокзала (железнодорожный и морской), Корабельная набережная, Адмиральский сквер, арка Цесаревича Николая, музей «Подводная лодка С-56» (снаружи), памятник Муравьеву-Амурскому, видовая площадка, Золотой мост, пролив Босфор Восточный, Русский мост, Уссурийский залив, проездом кампус ДВФУ. Возвращение в центр города к 18 часам.

2 день Экскурсия по Сафари-парку

Завтрак в гостинице. 14:00 – сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции. 14:00 – выезд из Владивостока на автобусе в Шкотовский район, путевая информация. В пути 80-90 км, ориентировочно 1,5-2 часа в одну сторону. Экскурсия по Сафари-парку с посещением: Парк амурских тигров, дальневосточных леопардов, медведей и пятнистых оленей.

Парк хищных зверей и птиц. В Сафари-паре содержатся все животные уссурийской тайги. Люди и животные без решёток, рвов, стёкол и т.п. Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям. Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом. Корм для копытных выдаётся бесплатно. Гости гарантированно наблюдают ТИГРОВ и ЛЕОПАРДОВ (с виадука, без решёток, прямо перед глазами). По оценке журнала "Вокруг Света" Приморский Сафари-парк, единственный в России, входит в число двенадцати лучших зоопарков мира. Кофе и булочки из пит-стопа или возьмите перекус с собой. Прибытие во Владивосток к 20 часам. За дополнительную плату: посещение парка львов (без экскурсии, самостоятельно).

3 день Экскурсия на остров Русский

Завтрак в гостинице. 10:00 – сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции 10:00 – 14:00 Экскурсия на остров Русский. Маршрут: центральная площадь – Золотой мост – Русский мост – остров Русский – Новосильцевская батарея – кампус ДВФУ (проездом) – музей «Ворошиловская батарея» – центральная площадь. По окончании экскурсии возможно посещение УНИВЕРСИТЕТСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ на острове Русский в кампусе ДВФУ (красивая прогулочная зона, кафе, прокаты) или посещение ОКЕАНАРИУМА (входной билет за дополнительную плату). Оплачивать билет необходимо заранее. На месте наличие билетов не гарантируется! Возвращение в гостиницу самостоятельное на общественном транспорте или такси.

4 день Экскурсия на Форт № 7 Владивостокской крепости. Морская экскурсия на катере

Завтрак в гостинице. 14:00 – сбор группы на Центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции. 14:00 – 16:30 (17:00) Экскурсия на Форт № 7 Владивостокской крепости. Форт № 7 расположен в пригороде Владивостока на вершине горы Торопова (в 35 минутах езды от центра). В помещениях форта летом температура от +10 до +14 градусов по Цельсию. Надевайте тёплые вещи! 17:40 – сбор группы на Корабельной набережной Владивостока. 18:00 – 20:00 – морская экскурсия на катере с экскурсоводом. Маршрут: от Корабельной набережной – по бухте Золотой рог – под Золотым и Русским мостами – через пролив Босфор Восточный – вдоль островов Русского и Елены – мимо Токаревского маяка, торгового и рыбных портов. Морские панорамы вечернего Владивостока!

5 день Экскурсия по экологической тропе национального парка «Земля леопарда». Морская прогулка по Славянскому заливу

Завтрак в гостинице. 8:00 – сбор группы на Центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции. Выезд из Владивостока на автобусе в Хасанский район, в пути 130 км, ориентировочно 2,5 часа в одну сторону. Путевая информация экскурсовода. Пешеходный маршрут по экологической тропе национального парка «Земля леопарда». Обед в кафе «Павловский посад». Доставка в пос. Славянка к пирсу, в пути около 1 часа. Морская прогулка по Славянскому заливу, вдоль необитаемых островов. Красивые гроты, скалы, птичьи базары, морские панорамы и лежбище тюленя ларги. Продолжительность 1-1.5 часа. В 16:30 – выезд во Владивосток. Возвращение во Владивосток ориентировочно в 20 часов. Маршрут не сложный! Форма одежды спортивная; удобная, по-погоде. На море часты холодные ветра. Обязательно взять с собой теплую одежду для морской прогулки.

6 день Экскурсия на остров Попова. Свободное время на берегу моря

Завтрак в гостинице. 8:00 – сбор на Корабельной набережной. Доставка катером на остров Попова, в пути около 1 часа. На пирсе пересаживаемся в автобус – доставка в бухту Пограничную, в пути 20-30 минут. 10:00 – 12:00 – экскурсия по мысу Ликандера, островной Ботанический сад, кекур «Штаны», красный пляж, граница Уссурийского и Амурского заливов, «французский» пляж бухты Пограничной. Маршрут огибает по периметру полуостров, двигаемся по дорожке, тропинке и по камням вдоль прибойной полосы моря. Экскурсию проводит сотрудник Морского заповедника. Для экскурсии иметь удобную обувь с задником, НЕ сланцы-шлепанцы! На время экскурсии берём с собой только фотоаппарат, все вещи оставим под охраной. 12:00 – 16:00 – свободное время на берегу моря. Туристы должны взять с собой: воду и еду на весь день, подстилку, пляжный инвентарь, мусорные пакеты. На пляжах нет киосков и магазинов, шезлонгов и зонтиков… только природа и чистое море! 16:00 – посадка в микроавтобусы, доставка к пирсу. 16:30 – 18:00 – доставка на катере во Владивосток. Во избежание воздействия ультрафиолетового излучения (солнечного удара), используйте средства индивидуальной защиты: крема, одежду, закрывающую тело, руки, ноги, солнцезащитные очки, рекомендуется иметь лёгкий головной убор. В жаркий день возьмите с собой на экскурсию. запас питьевой воды. Обязательно с собой воду и еду на весь день.

7 день Свободный день

Завтрак в гостинице. Свободный день. День моря, краба, сувениров и заката! За дополнительную плату вы можете купить экскурсию выходного дня по актуальному графику турфирмы.

8 день Отъезд