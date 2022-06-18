Прибытие во Владивосток. Размещение в гостинице.
ВАЖНО! Время заселения в гостиницу с 14:00 час.
Если вы приезжаете раньше, и гостиница не имеет возможности поселить вас, то оставляете вещи в камере хранения и размещаетесь в номере уже после окончания экскурсионной программы.
14:00 – сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
14:00 – 18:00 - обзорная экскурсия по Владивостоку с двумя мостами.
В программе: центральная площадь, маяк, два вокзала (железнодорожный и морской), Корабельная набережная, Адмиральский сквер, арка Цесаревича Николая, музей «Подводная лодка С-56» (снаружи), памятник Муравьеву-Амурскому, видовая площадка, Золотой мост, пролив Босфор Восточный, Русский мост, Уссурийский залив, проездом кампус ДВФУ.
Возвращение в центр города к 18 часам.
Завтрак в гостинице.
14:00 – сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
14:00 – выезд из Владивостока на автобусе в Шкотовский район, путевая информация.
В пути 80-90 км, ориентировочно 1,5-2 часа в одну сторону.
Экскурсия по Сафари-парку с посещением:
В Сафари-паре содержатся все животные уссурийской тайги.
Люди и животные без решёток, рвов, стёкол и т.п. Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям. Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом. Корм для копытных выдаётся бесплатно. Гости гарантированно наблюдают ТИГРОВ и ЛЕОПАРДОВ (с виадука, без решёток, прямо перед глазами). По оценке журнала "Вокруг Света" Приморский Сафари-парк, единственный в России, входит в число двенадцати лучших зоопарков мира. Кофе и булочки из пит-стопа или возьмите перекус с собой.
Прибытие во Владивосток к 20 часам.
За дополнительную плату: посещение парка львов (без экскурсии, самостоятельно).
Завтрак в гостинице.
10:00 – сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции
10:00 – 14:00 Экскурсия на остров Русский.
Маршрут: центральная площадь – Золотой мост – Русский мост – остров Русский – Новосильцевская батарея – кампус ДВФУ (проездом) – музей «Ворошиловская батарея» – центральная площадь.
По окончании экскурсии возможно посещение УНИВЕРСИТЕТСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ на острове Русский в кампусе ДВФУ (красивая прогулочная зона, кафе, прокаты) или посещение ОКЕАНАРИУМА (входной билет за дополнительную плату). Оплачивать билет необходимо заранее. На месте наличие билетов не гарантируется! Возвращение в гостиницу самостоятельное на общественном транспорте или такси.
Завтрак в гостинице.
14:00 – сбор группы на Центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
14:00 – 16:30 (17:00) Экскурсия на Форт № 7 Владивостокской крепости.
Форт № 7 расположен в пригороде Владивостока на вершине горы Торопова (в 35 минутах езды от центра). В помещениях форта летом температура от +10 до +14 градусов по Цельсию. Надевайте тёплые вещи!
17:40 – сбор группы на Корабельной набережной Владивостока.
18:00 – 20:00 – морская экскурсия на катере с экскурсоводом.
Маршрут: от Корабельной набережной – по бухте Золотой рог – под Золотым и Русским мостами – через пролив Босфор Восточный – вдоль островов Русского и Елены – мимо Токаревского маяка, торгового и рыбных портов. Морские панорамы вечернего Владивостока!
Завтрак в гостинице.
8:00 – сбор группы на Центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
Выезд из Владивостока на автобусе в Хасанский район, в пути 130 км, ориентировочно 2,5 часа в одну сторону.
Путевая информация экскурсовода.
Пешеходный маршрут по экологической тропе национального парка «Земля леопарда».
Обед в кафе «Павловский посад».
Доставка в пос. Славянка к пирсу, в пути около 1 часа.
Морская прогулка по Славянскому заливу, вдоль необитаемых островов.
Красивые гроты, скалы, птичьи базары, морские панорамы и лежбище тюленя ларги.
Продолжительность 1-1.5 часа.
В 16:30 – выезд во Владивосток.
Возвращение во Владивосток ориентировочно в 20 часов.
Маршрут не сложный! Форма одежды спортивная; удобная, по-погоде. На море часты холодные ветра. Обязательно взять с собой теплую одежду для морской прогулки.
Завтрак в гостинице.
8:00 – сбор на Корабельной набережной.
Доставка катером на остров Попова, в пути около 1 часа.
На пирсе пересаживаемся в автобус – доставка в бухту Пограничную, в пути 20-30 минут.
10:00 – 12:00 – экскурсия по мысу Ликандера, островной Ботанический сад, кекур «Штаны», красный пляж, граница Уссурийского и Амурского заливов, «французский» пляж бухты Пограничной.
Маршрут огибает по периметру полуостров, двигаемся по дорожке, тропинке и по камням вдоль прибойной полосы моря.
Экскурсию проводит сотрудник Морского заповедника.
Для экскурсии иметь удобную обувь с задником, НЕ сланцы-шлепанцы!
На время экскурсии берём с собой только фотоаппарат, все вещи оставим под охраной.
12:00 – 16:00 – свободное время на берегу моря.
Туристы должны взять с собой: воду и еду на весь день, подстилку, пляжный инвентарь, мусорные пакеты.
На пляжах нет киосков и магазинов, шезлонгов и зонтиков… только природа и чистое море!
16:00 – посадка в микроавтобусы, доставка к пирсу.
16:30 – 18:00 – доставка на катере во Владивосток.
Во избежание воздействия ультрафиолетового излучения (солнечного удара), используйте средства индивидуальной защиты: крема, одежду, закрывающую тело, руки, ноги, солнцезащитные очки, рекомендуется иметь лёгкий головной убор. В жаркий день возьмите с собой на экскурсию. запас питьевой воды. Обязательно с собой воду и еду на весь день.
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
День моря, краба, сувениров и заката!
За дополнительную плату вы можете купить экскурсию выходного дня по актуальному графику турфирмы.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
Выезд из гостиницы самостоятельно.
Тур предусматривает проживание во Владивостоке.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб.:
|Гостиница
|Действие цены
|2-местный номер
|Третий в номере
|1-местный номер
Хостел в центре
(без завтрака)
|май-октябрь
|31 200 руб. койко-место
|33 200
|-
|45 300
Мини-отель
(без завтрака)
май,
с 10.09 по 31.10.2022
|35 550
|-
|49 950
|июнь - август
|37 650
|-
|54 200
«Моряк» 2*
стандартный номер
май,
с 16.09 по 31.10.2022
|38 600
|-
|51 750
|01.06 – 15.07.2022
|42 100
|-
|58 750
|16.07 – 16.09.2022
|45 200
|-
|62 250
«Версаль» 3*
стандартный номер
|май-июль, октябрь
|50 500
|-
|67 300
|1 – 15 августа 2022
|61 000
|-
|84 100
«Экватор» 3*
стандартный номер
3-местное в номере Полулюкс
|май
|48 400
|38 600
|63 100
|июнь-июль
|52 600
|38 600
|75 700
|август-октябрь
|56 800
|38 600
|84 100
AZIMUT отель Владивосток 4*
номер SMART Стандарт
3-местное в номере SMART Люкс
|май-июнь
|55 700
|-
|70 250
|июль-октябрь
|64 350
|54 800
|80 250
В стоимость тура входит:
Форма одежды спортивная; удобная, по-погоде. Обувь – лучше кроссовки. Брюки, которые можно закатать до колена, т. к. пирсов в заповеднике нет, может быть, нужно будет высаживаться в мелкое море. Рекомендуем хороший плащ. Не только от дождя, но и от морских брызг, которые в ветреную погоду захлестывают в катер.
Для экскурсий по экологическим тропам заповедника специального снаряжения не требуется, но необходимы удобная для походов одежда и обувь, головной убор. Для защиты от клещей — брюки и футболка с длинным рукавом, репелленты.
при посещении экскурсии на Форт № 7 и морской экскурсии рекомендуем тепло одеваться! Для пешеходной прогулки по нац. парку «Земля леопарда» и острову Попова обязательно удобную обувь, лучше кроссовки. Для купания на острове: воду и еду на весь день, подстилку, пляжный инвентарь/купальник, мусорные пакеты.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Летом погода преимущественно теплая, средняя температура равняется +20,7°C. Самый холодный летний месяц июнь с температурой (+17,0°C), самый теплый – август (+23,0°C). Среднее количество осадков весной составляет до 6 дней с дождем за месяц. Относительная влажность 23%. Ветер летом слабый и равен 3м/с.
В осенние месяцы погода преимущественно теплая, средняя температура составляет +12,0°C. Наиболее холодный осенний месяц - ноябрь со значениями температуры (+3,0°C), теплый - сентябрь (+20,0°C).
Место встречи указано в программе для каждой экскурсии.
Внимание! Если экскурсия начинается после обеда, то за 1 час до каждой экскурсии гостям приходит смс-оповещение с телефоном гида! Если экскурсия начинается с утра, то смс-оповещение будет за день до экскурсии с 16 до 19 часов.
на автобусные экскурсии встреча с группой на Центральной площади города Владивостока у памятника Борцам Революции (у самой высокой фигуры)
На морскую экскурсию сбор на Корабельной набережной (5-7 минут пешком от Центральной площади)
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».