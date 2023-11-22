Морская прогулка по краю света, которая позволит нам подобраться в самые труднодоступные для пешеходов места, посмотреть гроты, бухты и невероятную морскую природу этих мест. При оформлении экскурсии вы можете написать в сообщении на какой из маршрутов вы хотите попасть. Цена за оба маршрута одинаковая.
Ближайшие даты:
22
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Маяк токаревского
- Золотой Рог
- Золотой Мост
- Пролив Босфор Восточный
- Русский мост
- Набережная ДВФУ
- Приморский Океанариум
- Маяк скрыплёва
- Маяк Токаревского
- Остров Елена
- Остров Уши
- Пролив Старка
- Остров Шкота
- Мыс Тобизина
- Мыс Вятлина
- Остров Ахлёстышева
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Маршрут №1 От магического маяка до удивительных подвесных мостов. Наша прогулка начинается с посещения знаменитого маяка Токаревского, который использовался как навигационный ориентир для опознания берега. Мы также пройдем под Золотым мостом – который является символом города. Далее мы приблизимся к Русскому мосту, где вы можете посмотреть на живописные пейзажи Владивостока. В рамках экскурсии мы также подойдем к набережной ДВФУ с морской стороны. Затем мы отправляемся к острову Скрыплева, на пути к которому у нас будет приморский Океанариум, представляющий собой большую ракушку. И конечно же, не забудем про пролив Босфор Восточный, который отделяет город от острова Русский. Эти места обладают особой исторической значимостью и представляет большой интерес для туристов из всех стран мира. Не упустите возможность провести незабываемое путешествие во время своей поездки во Владивосток! Маршрут №2 Лучшие места острова Русский со стороны моря. Наш круиз на катере откроет перед вами красоты водных просторов Приморья. Мы отправимся в путь со станции Моргородок и увидим знаменитый маяк Токаревского, который является символом города-героя. Затем мы отправляемся вокруг острова Русский, где вы узнаете много интересного об истории этого места. Далее мы пройдем возле острова Уши и посетим остров Шкота. Они являются популярными туристическими объектами благодаря своим живописным пейзажам и исторической ценности. Мы также заглянем на мысы Тобизина и Вятлина, чтобы получить полное представления о двух красивейших мысах острова Русский. Бухта Ахлестышева станет последним местом нашего круиза, где вы можете наслаждаться прекрасной природой и спокойствием. Этот тур не только позволяет увидеть все достопримечательности острова Русский, но и провести время на свежем воздухе и насладиться видами моря. Не упустите возможность принять участие в этом замечательном круизе и насладиться красивыми пейзажами Приморья! Важная информация • Необходимо взять с собой тёплую одежду, ведь даже в солнечную погоду в море может быть прохладно.
Взять воды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Место начала и завершения?
- Удобное вам
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- 1. Необходимо взять с собой тёплую одежду, ведь даже в солнечную погоду в море может быть прохладно.
- 2. Взять воды
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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На выходные
На острова
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На катере
Маяки
Остров Шкота
Туры выходного дня
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