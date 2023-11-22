Маршрут №1 От магического маяка до удивительных подвесных мостов. Наша прогулка начинается с посещения знаменитого маяка Токаревского, который использовался как навигационный ориентир для опознания берега. Мы также пройдем под Золотым мостом – который является символом города. Далее мы приблизимся к Русскому мосту, где вы можете посмотреть на живописные пейзажи Владивостока. В рамках экскурсии мы также подойдем к набережной ДВФУ с морской стороны. Затем мы отправляемся к острову Скрыплева, на пути к которому у нас будет приморский Океанариум, представляющий собой большую ракушку. И конечно же, не забудем про пролив Босфор Восточный, который отделяет город от острова Русский. Эти места обладают особой исторической значимостью и представляет большой интерес для туристов из всех стран мира. Не упустите возможность провести незабываемое путешествие во время своей поездки во Владивосток! Маршрут №2 Лучшие места острова Русский со стороны моря. Наш круиз на катере откроет перед вами красоты водных просторов Приморья. Мы отправимся в путь со станции Моргородок и увидим знаменитый маяк Токаревского, который является символом города-героя. Затем мы отправляемся вокруг острова Русский, где вы узнаете много интересного об истории этого места. Далее мы пройдем возле острова Уши и посетим остров Шкота. Они являются популярными туристическими объектами благодаря своим живописным пейзажам и исторической ценности. Мы также заглянем на мысы Тобизина и Вятлина, чтобы получить полное представления о двух красивейших мысах острова Русский. Бухта Ахлестышева станет последним местом нашего круиза, где вы можете наслаждаться прекрасной природой и спокойствием. Этот тур не только позволяет увидеть все достопримечательности острова Русский, но и провести время на свежем воздухе и насладиться видами моря. Не упустите возможность принять участие в этом замечательном круизе и насладиться красивыми пейзажами Приморья! Важная информация • Необходимо взять с собой тёплую одежду, ведь даже в солнечную погоду в море может быть прохладно.

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