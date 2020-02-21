3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Фестиваль морепродуктов — круглый год

Мы начнем с бухты «Золотой Рог», или «Хайшенвей», что переводится как «морской женьшень». Так гости с востока называют трепанг (морской огурец) — ценнейший морепродукт Тихого океана, знакомство с которым вас ждет на экскурсии.

Весь год во Владивостоке проходит фестиваль дальневосточной кухни; мы заедем в бухту Новик и продегустируем сезонные морепродукты, будь то корюшка, навага, мидии, гребешки, и, если повезет, — даже дальневосточный краб! А в бухте Рында вы полюбуетесь прекрасными пейзажами и увидите галерею со снимками знаменитостей, навестивших наш город.

Ферма морских огурцов

Конечная цель путешествия — морская ферма в бухте «Воевода». Если захотите, мы закажем экскурсию: технолог проведет нас в цеха, расскажет и покажет, как выращивают трепанга — после чего вас ждет дегустация местных морепродуктов. Также мы можем и без экскурсии посетить часть фермы, которую называют «передержка», пофотографироваться — а после заказать в кафе на ферме все, что захотите попробовать!