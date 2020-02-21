3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Посетить три бухты, услышать о разведении трепангов и продегустировать морепродукты

Елена
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Елена – ваш гид
Мы объедем живописные бухты Владивостока и насладимся вкусами самых разных морепродуктов: гребешков, мидий, устриц и даже «пятиминутки» из морского огурца — деликатеса, который подают в лучших ресторанах России.

Вы побываете на ферме по выращиванию трепанга и узнаете о её работе.

А еще полюбуетесь морскими пейзажами и сделаете необычные снимки.
7800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча на центральной площади «Борцов Революции»
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Морские деликатесы острова Русский
Морские деликатесы острова Русский

Что вас ожидает

Фестиваль морепродуктов — круглый год
Мы начнем с бухты «Золотой Рог», или «Хайшенвей», что переводится как «морской женьшень». Так гости с востока называют трепанг (морской огурец) — ценнейший морепродукт Тихого океана, знакомство с которым вас ждет на экскурсии.

Весь год во Владивостоке проходит фестиваль дальневосточной кухни; мы заедем в бухту Новик и продегустируем сезонные морепродукты, будь то корюшка, навага, мидии, гребешки, и, если повезет, — даже дальневосточный краб! А в бухте Рында вы полюбуетесь прекрасными пейзажами и увидите галерею со снимками знаменитостей, навестивших наш город.

Ферма морских огурцов
Конечная цель путешествия — морская ферма в бухте «Воевода». Если захотите, мы закажем экскурсию: технолог проведет нас в цеха, расскажет и покажет, как выращивают трепанга — после чего вас ждет дегустация местных морепродуктов. Также мы можем и без экскурсии посетить часть фермы, которую называют «передержка», пофотографироваться — а после заказать в кафе на ферме все, что захотите попробовать!

Организационные детали

  • По желанию на ферме трепанга можно заказать экскурсию: 3000 руб. за группу
  • Также отдельно оплачивается заказ морепродуктов в кафе на ферме
Морские деликатесы острова Русский
Морские деликатесы острова Русский
Морские деликатесы острова Русский
Морские деликатесы острова Русский
Морские деликатесы острова Русский
Морские деликатесы острова Русский
Морские деликатесы острова Русский
Морские деликатесы острова Русский
Морские деликатесы острова Русский
Морские деликатесы острова Русский
Морские деликатесы острова Русский
Морские деликатесы острова Русский

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на центральной площади «Борцов Революции».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Действительный член Русского географического общества. Председатель секции «Экскурсоведения и краеведения» при Обществе изучения Амурского края. Экскурсоведение моё хобби, ставшее профессией. Это коротко о любимой работе. Интересны история освоения Дальнего Востока России и поэзия, отраженная в стихах местных авторов. И конечно же, искренний посыл любви к месту, в котором ты родился и вырос, для всех путешествующих!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

21 февраля 2020
Экскурсия очень познавательная. Время пролетело не заметно, Елена хороший рассказчик и приятный собеседник. Готова ответить на любые вопросы, великолепно владеет материалом, историей родного края. Погода не подкачала и остров предстал во всей своей зимней красе. А морепродукты на экоферме это просто праздник живота!
9 февраля 2020
27 января мы посетили о. Русский с прекрасным гидом Еленой. Конечным пунктом нашей экскурсии была ферма по разведению трепангов, устриц и гребешков, где мы наелись до отвала морских деликатесов. Ферма находится на берегу прекрасного залива в уединении. Тишина там стоит аж в ушах звенит. По дороге мы несколько раз делали остановки, чтобы полюбоваться красотами острова. Елена прекрасный рассказчик. Очень много интересного мы узнали и увидели.
Андрей
27 января 2020
Рекомендую всем, кто собрался во Владивосток, эту экскурсию с прекрасным гидом -Еленой. Впечатления буду очень хорошие. Елена умница, желаю тебе здоровья и побольше удивительных приключений с твоими туристами. Спасибо.

Елена проводит ещё 1 экскурсию

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Побывать в лучших панорамных точках Владивостока и познакомиться с историческим центром
На авто-пешеходной прогулке по Владивостоку вы познакомитесь с главными культурными памятниками города и увидите красивейшие панорамы с видовых площадок хребта Сихотэ-Алинь. Приготовьтесь запечатлеть невероятные природные ландшафты с лучших ракурсов, встретиться лицом к лицу с Тихим океаном и прикоснуться к истории освоения Дальнего Востока. А если мы отправимся на прогулку ночью, огни маяков не дадут нам сбиться с пути!

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