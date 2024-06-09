В лёгком путешествии на полдня вы отправитесь в одно из самых волшебных мест Приморского края. По дороге мы поговорим о насыщенной истории острова и посетим форт Поспелова. А после отправимся на ферму в бухте Воевода, где вам расскажут о технологиях разведения гребешков, устриц и трепангов. Здесь же вы сможете отведать морские деликатесы.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Форт Поспелова

Для того чтобы попасть на остров, нужно пересечь знаменитый Русский мост, с которого открывается прекрасный вид на море и пристани кораблей. Первым делом мы посетим форт, построенный в 20 веке. Я расскажу, для чего он был сооружён и как его используют сейчас. Здесь вы сможете в буквальном смысле прикоснуться к истории места.

Морская ферма

В основной части поездки мы отправимся в бухту Воевода, где посетим морскую ферму. Вы посмотрите видеопрезентацию, услышите историю появления фермы и увидите её лабораторию. Опытные технологи расскажут и покажут, как выращивается гребешок, трепанг и устрицы. Вы узнаете, что такое «передержка» и куда после неё отправляются морепродукты. Это очень интересное место, которое удивляет не только гостей, но и коренных жителей Владивостока.

В кафе рядом с фермой вы сможете отведать деликатесы, заказав сеты или полноценные блюда. Здесь же можно купить продукцию с собой.

Организационные детали