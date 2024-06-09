Для того чтобы попасть на остров, нужно пересечь знаменитый Русский мост, с которого открывается прекрасный вид на море и пристани кораблей. Первым делом мы посетим форт, построенный в 20 веке. Я расскажу, для чего он был сооружён и как его используют сейчас. Здесь вы сможете в буквальном смысле прикоснуться к истории места.
Морская ферма
В основной части поездки мы отправимся в бухту Воевода, где посетим морскую ферму. Вы посмотрите видеопрезентацию, услышите историю появления фермы и увидите её лабораторию. Опытные технологи расскажут и покажут, как выращивается гребешок, трепанг и устрицы. Вы узнаете, что такое «передержка» и куда после неё отправляются морепродукты. Это очень интересное место, которое удивляет не только гостей, но и коренных жителей Владивостока.
В кафе рядом с фермой вы сможете отведать деликатесы, заказав сеты или полноценные блюда. Здесь же можно купить продукцию с собой.
Организационные детали
В стоимость включён трансфер на автомобиле Toyota Tundra или Mitsubishi Pajero. Я заберу вас от гостиницы или от любой удобной вам точки в пределах города. Экскурсия не подойдёт детям младше 7 лет, так как в машине нет детского кресла.
Форт Поспелова находится под управлением музея Арсеньева и отвечает требованиям безопасности
Дополнительно оплачивается посещение фермы и дегустации: — с пятницы по воскресенье, когда по установленному графику здесь проводят групповые экскурсии, стоимость составит 350 руб. за человека — с понедельника по четверг экскурсии проводят только по запросу — для нас может приехать сотрудник и познакомить с комплексом — стоимость за компанию составит 2000 руб. — дегустационный сет — 300-400 руб.
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентин — ваш гид во Владивостоке
Привет, меня зовут Валентин. Живу в Приморском крае, в одном из самых живописных городов России — Владивостоке. Невероятные закаты и рассветы, вкуснейшие морепродукты и уникальная культура этого города не оставят вас равнодушными. Я с удовольствием расскажу вам о нашем крае и сделаю всё, чтобы вы тоже его полюбили.