Поездка на остров Русский с посещением морской фермы

Полюбоваться природой края, посетить военное укрепление и увидеть, как выращивают морепродукты
В лёгком путешествии на полдня вы отправитесь в одно из самых волшебных мест Приморского края. По дороге мы поговорим о насыщенной истории острова и посетим форт Поспелова.

А после отправимся на ферму в бухте Воевода, где вам расскажут о технологиях разведения гребешков, устриц и трепангов. Здесь же вы сможете отведать морские деликатесы.
Поездка на остров Русский с посещением морской фермы
Поездка на остров Русский с посещением морской фермы
Поездка на остров Русский с посещением морской фермы
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Форт Поспелова

Для того чтобы попасть на остров, нужно пересечь знаменитый Русский мост, с которого открывается прекрасный вид на море и пристани кораблей. Первым делом мы посетим форт, построенный в 20 веке. Я расскажу, для чего он был сооружён и как его используют сейчас. Здесь вы сможете в буквальном смысле прикоснуться к истории места.

Морская ферма

В основной части поездки мы отправимся в бухту Воевода, где посетим морскую ферму. Вы посмотрите видеопрезентацию, услышите историю появления фермы и увидите её лабораторию. Опытные технологи расскажут и покажут, как выращивается гребешок, трепанг и устрицы. Вы узнаете, что такое «передержка» и куда после неё отправляются морепродукты. Это очень интересное место, которое удивляет не только гостей, но и коренных жителей Владивостока.

В кафе рядом с фермой вы сможете отведать деликатесы, заказав сеты или полноценные блюда. Здесь же можно купить продукцию с собой.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на автомобиле Toyota Tundra или Mitsubishi Pajero. Я заберу вас от гостиницы или от любой удобной вам точки в пределах города. Экскурсия не подойдёт детям младше 7 лет, так как в машине нет детского кресла.
  • Форт Поспелова находится под управлением музея Арсеньева и отвечает требованиям безопасности
  • Дополнительно оплачивается посещение фермы и дегустации:
    — с пятницы по воскресенье, когда по установленному графику здесь проводят групповые экскурсии, стоимость составит 350 руб. за человека
    — с понедельника по четверг экскурсии проводят только по запросу — для нас может приехать сотрудник и познакомить с комплексом — стоимость за компанию составит 2000 руб.
    — дегустационный сет — 300-400 руб.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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