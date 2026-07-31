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Затерянные острова и лежбище морских львов: фотоприключение на катере

Провести день на просторах Японского моря, увидеть морских животных и исследовать секретные места
Безлюдные острова Аскольд и Путятина с первозданной природой, морскими млекопитающими и секретными артефактами — вот куда мы отправимся! За целый день вы откроете душу нашего края с его загадочной атмосферой и бескрайними горизонтами.

Заглянете в гроты, увидите морских львов и заброшенные маяки, а с собой увезёте десятки невероятных фото на память.
4.9
108 отзывов
Затерянные острова и лежбище морских львов: фотоприключение на катере
Затерянные острова и лежбище морских львов: фотоприключение на катере
Затерянные острова и лежбище морских львов: фотоприключение на катере

Описание фото-прогулки

На катере вокруг островов Дальнего Востока. Тайные гроты, заброшенные маяки, кекуры, растущие прямо из морских недр, птичьи базары: за день вы проникнете в самую суть Дальнего Востока! С катера бухты и скалистые берега островов покажутся ещё более мистическими. Мы сможем подобраться к самым недоступным уголкам — например, сделаем фото на фоне действующих маяков, путь к которым с суши закрыт.

Легкий трекинг по острову Аскольд. Немного отдохнём на берегу: перед нами раскинутся чудесные виды на Японское море. Посетим заброшенную башенную батарею, поговорим об истории острова. Устроим перекус на живописном фоне и при желании искупаемся.

Лежбища ларг и морских львов. По пути на Аскольд навестим лежбище ларг — я покажу вам излюбленное место отдыха морских тюленей, камни Унковского. Но это не единственные наши спутники на сегодня. На обратном пути направимся к кекурам Пяти Пальцев и отыщем лежбище морских львов. Невероятное зрелище! А какие здесь получаются фото…

📸 И конечно, как профессиональный фотограф я позабочусь о том, чтобы на память об этом дне у вас остались живые, атмосферные, красивые снимки!

Организационные детали

Как проходит путешествие

  • Утром я заберу с места, где вы остановились. Время начала экскурсии оговаривается предварительно и зависит от погодных условий для выхода в море.
  • На трансфере мы доедем до посёлка Дунай (время в пути примерно 2 часа), где нас будет ждать прогулочный катер
  • После уже по воде мы отправимся на остров Аскольд (в пути — примерно 40 минут). Всем пассажирам обязательно выдаются спасательные жилеты.

Обратите внимание

  • С собой необходимо взять перекус, воду и купальные принадлежности, ветровку для прогулки на катере (при необходимости гид выдаст дождевик или мембранную куртку)
  • Если участников будет больше 4 человек, то стоимость рассчитывается индивидуально с учётом дополнительного трансфера до посёлка Дунай и корректировки стоимости катера

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 790 туристов
Добро пожаловать в наш живописный Приморский край! Моя команда любит путешествовать по красивым местам Приморья и с удовольствием покажет их вам. Красивую природу, безлюдные пляжи, необычные маршруты, где можно насладиться тишиной,
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шумом моря и просторами гор… да-да, такие ещё бывают! Мы не работаем под копирку, а показываем край через нашу искреннюю любовь! Самое главное в наших программах — это показать вам красоту нашего края, красоту нашей страны! Поэтому многие наши туры — это фототуры, чтобы у вас осталась память о путешествии! Мы очень любим то, чем занимаемся: для нас это не просто работа, для нас это жизнь!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 108 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Шикарная экскурсия💙 Ольга очень много и очень интересно рассказывала об истории приморского края, сделала нам шикарные фото)) сбылась мечта посмотреть на морских Львов, мы их видели так близко-это просто восторг🔥🔥
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гуляли по острову Аскольд, посмотрели на работающий маяк😍 погода нас немного подвела, но это не испортило нам настроения)) нам тут же дали дождевики, напоили горячим чаем👌🏻 продумано все до мелочей для комфорта туристов!

Шикарная экскурсия💙 Ольга очень много и очень интересно рассказывала об истории приморского края, сделала нам шикарные
Шикарная экскурсия💙 Ольга очень много и очень интересно рассказывала об истории приморского края, сделала нам шикарные
Шикарная экскурсия💙 Ольга очень много и очень интересно рассказывала об истории приморского края, сделала нам шикарные
Шикарная экскурсия💙 Ольга очень много и очень интересно рассказывала об истории приморского края, сделала нам шикарные
Шикарная экскурсия💙 Ольга очень много и очень интересно рассказывала об истории приморского края, сделала нам шикарные
Шикарная экскурсия💙 Ольга очень много и очень интересно рассказывала об истории приморского края, сделала нам шикарные
Шикарная экскурсия💙 Ольга очень много и очень интересно рассказывала об истории приморского края, сделала нам шикарные
Шикарная экскурсия💙 Ольга очень много и очень интересно рассказывала об истории приморского края, сделала нам шикарные+1
Шикарная экскурсия💙 Ольга очень много и очень интересно рассказывала об истории приморского края, сделала нам шикарные
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А
Ребята, это не поездка, это какое-то путешествие из которого не хочется возвращаться!))
Виды потрясающе, гид великолепный, если вы сомневаетесь, не сомневаетесь:)
На острове можно подстроить программу под вас, например, остаться подольше на пляже или наоборот пойти погулять! Ольга приятный гид, человек и собеседник! Прекрасно и радостно, побольше бы таких людей, которые любят свой край и развивают туризм:)
Ребята, это не поездка, это какое-то путешествие из которого не хочется возвращаться!))
Ребята, это не поездка, это какое-то путешествие из которого не хочется возвращаться!))
Ребята, это не поездка, это какое-то путешествие из которого не хочется возвращаться!))
Ребята, это не поездка, это какое-то путешествие из которого не хочется возвращаться!))
Ребята, это не поездка, это какое-то путешествие из которого не хочется возвращаться!))
Ребята, это не поездка, это какое-то путешествие из которого не хочется возвращаться!))
Ребята, это не поездка, это какое-то путешествие из которого не хочется возвращаться!))
Ребята, это не поездка, это какое-то путешествие из которого не хочется возвращаться!))
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Надежда
У моей мамы наступал день рождения. Хотелось сделать небанальный подарок. Что-то, что запомнится навсегда. Ведь наши воспоминания, эмоции помогают нам потом в жизни в каких-то разных ситуациях, греют душу.
В поисковике,
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по отзывам, я выбрала приложение трипстер, и по отзывам именно эту экскурсию.
Это было что-то невероятное, классное!!!
Я не ожидала такого!!!
Наш гид Артём, нам очень всё хорошо рассказывал, показывала, сделал сюрприз 🎁 для мамы!
1. Встреча в отеле, не надо никуда ехать, гид приехал к нам, забрал нас, и мы поехали навстречу приключениям!!!!
2. По дороге Артём нам рассказывал много всего интересного про Владивосток, окрестности!
3. Во время самой экскурсии Артём рассказывал про Японское море, его обитателей.
Он вместе с капитаном катера угостили нас приморскими гребешками!!! Они самые большие и вкусные во всем мире. Именно приморские.
Рассказывал, что и как мы будем делать. Было очень интересно.
Экскурсия была индивидуальная, что очень удобно, потому что всё внимание от гида было нашим.
Мы сперва ехали на машине, потом плыли на катере, потом мы ходили ходили и ходили.
На о. Аскольд очень красиво.
Это самая восточная точка нашей Родины! Это просто невероятно!!!
Мы подплывали к сивучам, видели нерп, разных птиц, оленей!!!!
Потом на о. Аскольд, Артём торжественно вручил и поздравил маму с днём рождения!!! Торт из креветок!!! Это было красиво, необычно и вкусно!!!! Всё съели 😁!!!!
Потом обратно мы плыли, потом ехали на машине. Артём довёз нас до самого входа отеля.
Если кто-то сомневается брать такую экскурсию или нет - отвечаю Берите!!!! Вы ни разу не пожалеете. Это того стоит!!! А сколько получите положительных эмоций!!!! И фото разных, необычных!!!!!
Спасибо большое 😘 организатору Ольге, гиду Артёму, за эмоции, впечатления!!!!!

У моей мамы наступал день рождения. Хотелось сделать небанальный подарок. Что-то, что запомнится навсегда. Ведь наши
У моей мамы наступал день рождения. Хотелось сделать небанальный подарок. Что-то, что запомнится навсегда. Ведь наши
У моей мамы наступал день рождения. Хотелось сделать небанальный подарок. Что-то, что запомнится навсегда. Ведь наши
У моей мамы наступал день рождения. Хотелось сделать небанальный подарок. Что-то, что запомнится навсегда. Ведь наши
У моей мамы наступал день рождения. Хотелось сделать небанальный подарок. Что-то, что запомнится навсегда. Ведь наши
У моей мамы наступал день рождения. Хотелось сделать небанальный подарок. Что-то, что запомнится навсегда. Ведь наши
У моей мамы наступал день рождения. Хотелось сделать небанальный подарок. Что-то, что запомнится навсегда. Ведь наши
У моей мамы наступал день рождения. Хотелось сделать небанальный подарок. Что-то, что запомнится навсегда. Ведь наши
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Александр
Отдых/путешествие удался на все 100%. Были с детьми 5 и 12 лет, дети в восторге, младшая в особенности, выдержала весь путь. Так же отдельная огромная благодарность гиду и капитану Виталию. Они сделали этот день для моей семьи и собственно для меня не забываемым.
Отдых/путешествие удался на все 100%. Были с детьми 5 и 12 лет, дети в восторге, младшая
Отдых/путешествие удался на все 100%. Были с детьми 5 и 12 лет, дети в восторге, младшая
Отдых/путешествие удался на все 100%. Были с детьми 5 и 12 лет, дети в восторге, младшая
Отдых/путешествие удался на все 100%. Были с детьми 5 и 12 лет, дети в восторге, младшая
Отдых/путешествие удался на все 100%. Были с детьми 5 и 12 лет, дети в восторге, младшая
Отдых/путешествие удался на все 100%. Были с детьми 5 и 12 лет, дети в восторге, младшая
Отдых/путешествие удался на все 100%. Были с детьми 5 и 12 лет, дети в восторге, младшая
Отдых/путешествие удался на все 100%. Были с детьми 5 и 12 лет, дети в восторге, младшая+1
Отдых/путешествие удался на все 100%. Были с детьми 5 и 12 лет, дети в восторге, младшая
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В
Были на этой удивительной экскурсии с детьми в начале апреля. Это невероятное приключение, где мы на расстоянии вытянутой руки смогли увидеть лежбище морских львов и нерп. Посетили практически дикий необитаемый
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остров, где погода менялась у нас на глазах. Ясная, солнечное небо за минуты сменилась густым туманом, что придало ещё больше эмоций.
С нами была гид Ольга, которая позаботилась, чтобы нам было тепло (предложила тёплые куртки шапки) и интересно. Огромное спасибо! В сезон, когда можно увидеть этих морских обитателей, очень рекомендую!

Были на этой удивительной экскурсии с детьми в начале апреля. Это невероятное приключение, где мы на
Были на этой удивительной экскурсии с детьми в начале апреля. Это невероятное приключение, где мы на
Были на этой удивительной экскурсии с детьми в начале апреля. Это невероятное приключение, где мы на
Были на этой удивительной экскурсии с детьми в начале апреля. Это невероятное приключение, где мы на
Были на этой удивительной экскурсии с детьми в начале апреля. Это невероятное приключение, где мы на
Были на этой удивительной экскурсии с детьми в начале апреля. Это невероятное приключение, где мы на
Были на этой удивительной экскурсии с детьми в начале апреля. Это невероятное приключение, где мы на
Были на этой удивительной экскурсии с детьми в начале апреля. Это невероятное приключение, где мы на
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Елена
Одна из лучших наших поездок - это маленькое путешествие с гидом Ольгой к острову Аскольд! Во-первых, сам остров очень интересный и красивый. Во-вторых, мы на расстоянии вытянутой руки наблюдали морских
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львов, симпатичнейших ларг и многочисленные птичьи базары!! Фотографии получились просто супер! Мы в восторге! И, в-третьих, своим настроением мы обязаны нашему гиду. Ольга - самая лучшая!! Лёгкая, эрудированная, коммуникабельная, предельно пунктуальная. Она сделала все, чтобы нам было комфортно! Спасибо тебе огромное, Оленька! Мы побывали в другом мире, переключились, узнали много нового. От души всем рекомендуем эту экскурсию!

Одна из лучших наших поездок - это маленькое путешествие с гидом Ольгой к острову Аскольд! Во-первых,
Одна из лучших наших поездок - это маленькое путешествие с гидом Ольгой к острову Аскольд! Во-первых,
Одна из лучших наших поездок - это маленькое путешествие с гидом Ольгой к острову Аскольд! Во-первых,
Одна из лучших наших поездок - это маленькое путешествие с гидом Ольгой к острову Аскольд! Во-первых,
Одна из лучших наших поездок - это маленькое путешествие с гидом Ольгой к острову Аскольд! Во-первых,
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