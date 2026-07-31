Заглянете в гроты, увидите морских львов и заброшенные маяки, а с собой увезёте десятки невероятных фото на память.
Описание фото-прогулки
На катере вокруг островов Дальнего Востока. Тайные гроты, заброшенные маяки, кекуры, растущие прямо из морских недр, птичьи базары: за день вы проникнете в самую суть Дальнего Востока! С катера бухты и скалистые берега островов покажутся ещё более мистическими. Мы сможем подобраться к самым недоступным уголкам — например, сделаем фото на фоне действующих маяков, путь к которым с суши закрыт.
Легкий трекинг по острову Аскольд. Немного отдохнём на берегу: перед нами раскинутся чудесные виды на Японское море. Посетим заброшенную башенную батарею, поговорим об истории острова. Устроим перекус на живописном фоне и при желании искупаемся.
Лежбища ларг и морских львов. По пути на Аскольд навестим лежбище ларг — я покажу вам излюбленное место отдыха морских тюленей, камни Унковского. Но это не единственные наши спутники на сегодня. На обратном пути направимся к кекурам Пяти Пальцев и отыщем лежбище морских львов. Невероятное зрелище! А какие здесь получаются фото…
📸 И конечно, как профессиональный фотограф я позабочусь о том, чтобы на память об этом дне у вас остались живые, атмосферные, красивые снимки!
Организационные детали
Как проходит путешествие
- Утром я заберу с места, где вы остановились. Время начала экскурсии оговаривается предварительно и зависит от погодных условий для выхода в море.
- На трансфере мы доедем до посёлка Дунай (время в пути примерно 2 часа), где нас будет ждать прогулочный катер
- После уже по воде мы отправимся на остров Аскольд (в пути — примерно 40 минут). Всем пассажирам обязательно выдаются спасательные жилеты.
Обратите внимание
- С собой необходимо взять перекус, воду и купальные принадлежности, ветровку для прогулки на катере (при необходимости гид выдаст дождевик или мембранную куртку)
- Если участников будет больше 4 человек, то стоимость рассчитывается индивидуально с учётом дополнительного трансфера до посёлка Дунай и корректировки стоимости катера
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Виды потрясающе, гид великолепный, если вы сомневаетесь, не сомневаетесь:)
На острове можно подстроить программу под вас, например, остаться подольше на пляже или наоборот пойти погулять! Ольга приятный гид, человек и собеседник! Прекрасно и радостно, побольше бы таких людей, которые любят свой край и развивают туризм:)
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