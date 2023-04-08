Провести день на просторах Японского моря, увидеть морских животных и исследовать секретные места
Заглянете в гроты, увидите морских львов и заброшенные маяки, а с собой увезёте десятки невероятных фото на память.
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Описание
Что вас ожидает
На катере вокруг островов Дальнего Востока. Тайные гроты, заброшенные маяки, кекуры, растущие прямо из морских недр, птичьи базары: за день вы проникнете в самую суть Дальнего Востока! С катера бухты и скалистые берега островов покажутся еще более мистическими. Мы сможем подобраться к самым недоступным уголкам — например, сделаем фото на фоне действующих маяков, путь к которым с суши закрыт.
Легкий трекинг по острову Аскольд. Немного отдохнем на берегу: перед нами раскинутся чудесные виды на Японское море. Посетим заброшенную башенную батарею, поговорим о истории острова. Устроим перекус на живописном фоне и при желании искупаемся.
Лежбища ларг и морских львов. По пути на Аскольд навестим лежбище ларг — я покажу вам излюбленное место отдыха морских тюленей, камни Унковского. Но это не единственные наши спутники на сегодня. На обратном пути направимся к кекурам Пяти Пальцев и отыщем лежбище морских львов. Невероятное зрелище! А какие здесь получаются фото…
Закат в море — а как ещё может завершится этот волшебный день? Над Японским морем бывают фантастические закаты, и мы непременно насладимся одним из них.
📸 И конечно, как профессиональный фотограф я позабочусь о том, чтобы на память об этом дне у вас остались живые, атмосферные, красивые снимки!
Организационные детали
Как проходит путешествие
- Утром я заберу с места, где вы остановились. Время начала экскурсии оговаривается предварительно и зависит от погодных условий для выхода в моря.
- На трансфере мы доедем до поселка Дунай (время в пути примерно 2 часа), где нас будет ждать прогулочный катер
- После уже по воде мы отправимся на остров Аскольд (в пути — примерно 40 минут). Всем пассажирам обязательно выдаются спасательные жилеты.
Обратите внимание
- С собой необходимо взять перекус, воду и купальные принадлежности, ветровку для прогулки на катере (при необходимости гид выдаст дождевик или мембранную куртку)
- Если участников будет больше 4 человек, то стоимость рассчитывается индивидуально с учетом дополнительного трансфера до поселка Дунай
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.