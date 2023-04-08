Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере

Провести день на просторах Японского моря, увидеть морских животных и исследовать секретные места

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Безлюдные острова Аскольд и Путятина с первозданной природой, морскими млекопитающими и секретными артефактами — вот куда мы отправимся! За целый день вы откроете душу нашего края с его загадочной атмосферой и бескрайними горизонтами.

Заглянете в гроты, увидите морских львов и заброшенные маяки, а с собой увезёте десятки невероятных фото на память.
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На катере вокруг островов Дальнего Востока. Тайные гроты, заброшенные маяки, кекуры, растущие прямо из морских недр, птичьи базары: за день вы проникнете в самую суть Дальнего Востока! С катера бухты и скалистые берега островов покажутся еще более мистическими. Мы сможем подобраться к самым недоступным уголкам — например, сделаем фото на фоне действующих маяков, путь к которым с суши закрыт.

Легкий трекинг по острову Аскольд. Немного отдохнем на берегу: перед нами раскинутся чудесные виды на Японское море. Посетим заброшенную башенную батарею, поговорим о истории острова. Устроим перекус на живописном фоне и при желании искупаемся.

Лежбища ларг и морских львов. По пути на Аскольд навестим лежбище ларг — я покажу вам излюбленное место отдыха морских тюленей, камни Унковского. Но это не единственные наши спутники на сегодня. На обратном пути направимся к кекурам Пяти Пальцев и отыщем лежбище морских львов. Невероятное зрелище! А какие здесь получаются фото…

Закат в море — а как ещё может завершится этот волшебный день? Над Японским морем бывают фантастические закаты, и мы непременно насладимся одним из них.

📸 И конечно, как профессиональный фотограф я позабочусь о том, чтобы на память об этом дне у вас остались живые, атмосферные, красивые снимки!

Организационные детали

Как проходит путешествие

  • Утром я заберу с места, где вы остановились. Время начала экскурсии оговаривается предварительно и зависит от погодных условий для выхода в моря.
  • На трансфере мы доедем до поселка Дунай (время в пути примерно 2 часа), где нас будет ждать прогулочный катер
  • После уже по воде мы отправимся на остров Аскольд (в пути — примерно 40 минут). Всем пассажирам обязательно выдаются спасательные жилеты.

Обратите внимание

  • С собой необходимо взять перекус, воду и купальные принадлежности, ветровку для прогулки на катере (при необходимости гид выдаст дождевик или мембранную куртку)
  • Если участников будет больше 4 человек, то стоимость рассчитывается индивидуально с учетом дополнительного трансфера до поселка Дунай

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Выездные
На весь день
Острова
Маяки
Приморский край
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