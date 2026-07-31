Безлюдные острова Аскольд и Путятина с первозданной природой, морскими млекопитающими и секретными артефактами — вот куда мы отправимся! За целый день вы откроете душу нашего края с его загадочной атмосферой и бескрайними горизонтами. Заглянете в гроты, увидите морских львов и заброшенные маяки, а с собой увезёте десятки невероятных фото на память.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

На катере вокруг островов Дальнего Востока. Тайные гроты, заброшенные маяки, кекуры, растущие прямо из морских недр, птичьи базары: за день вы проникнете в самую суть Дальнего Востока! С катера бухты и скалистые берега островов покажутся ещё более мистическими. Мы сможем подобраться к самым недоступным уголкам — например, сделаем фото на фоне действующих маяков, путь к которым с суши закрыт.

Легкий трекинг по острову Аскольд. Немного отдохнём на берегу: перед нами раскинутся чудесные виды на Японское море. Посетим заброшенную башенную батарею, поговорим об истории острова. Устроим перекус на живописном фоне и при желании искупаемся.

Лежбища ларг и морских львов. По пути на Аскольд навестим лежбище ларг — я покажу вам излюбленное место отдыха морских тюленей, камни Унковского. Но это не единственные наши спутники на сегодня. На обратном пути направимся к кекурам Пяти Пальцев и отыщем лежбище морских львов. Невероятное зрелище! А какие здесь получаются фото…

📸 И конечно, как профессиональный фотограф я позабочусь о том, чтобы на память об этом дне у вас остались живые, атмосферные, красивые снимки!

Организационные детали

Как проходит путешествие

Утром я заберу с места, где вы остановились. Время начала экскурсии оговаривается предварительно и зависит от погодных условий для выхода в море.

На трансфере мы доедем до посёлка Дунай (время в пути примерно 2 часа), где нас будет ждать прогулочный катер

После уже по воде мы отправимся на остров Аскольд (в пути — примерно 40 минут). Всем пассажирам обязательно выдаются спасательные жилеты.

Обратите внимание