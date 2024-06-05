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🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 129 отзывов Владивосток и остров Русский: история, природа и панорамы Приглашаем в увлекательное путешествие по острову Русский, где история и природа переплетаются в одно целое Начало: По договоренности 11 270 ₽ за всё до 3 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 15 отзывов Добро пожаловать на остров Русский - индивидуальная экскурсия Отправляйтесь на остров Русский на внедорожнике, посетите лучшие смотровые площадки, искупайтесь в Японском море и узнайте интересные легенды 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 25 отзывов Владивосток - русский Сан-Франциско: живописные окрестности и исторические места Погрузитесь в уникальную атмосферу Владивостока: от исторических памятников до живописных пейзажей острова Русский 11 200 ₽ за всё до 4 чел.

Мини-группа 2 часа 86 отзывов На сапборде по бухтам Владивостока и острова Русский Владивосток может похвастаться красивейшими бухтами, которые можно исследовать на сапборде. Присоединяйтесь к групповой экскурсии и наслаждайтесь природой Начало: В выбранной бухте Расписание: в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в среду и пятницу в 09:00 и 18:00 2 670 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 17 отзывов Экскурсия «Едем на живописный остров Шкота» - Владивосток Вас ждет путешествие по острову Шкота с уникальными пейзажами, заброшенным маяком и возможностью купания Начало: У вашего отеля во Владивостоке 12 670 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 94 отзыва Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина: путешествие по символам города Погрузитесь в атмосферу Владивостока: от старинного маяка до современных мостов. Экскурсия откроет самые живописные уголки и исторические тайны Начало: Отель туристов 15 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 58 отзывов Остров Русский и мыс Тобизина: путешествие по историческим и природным красотам Погрузитесь в историю и природу Владивостока с экскурсией на Остров Русский и мыс Тобизина. Вас ждут удивительные открытия и незабываемые виды 10 750 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 6.5 часов 114 отзывов Привет, я Владивосток! Погружение в историю и красоты Приморского края Откройте для себя сердце Владивостока через уникальные пейзажи, исторические места и морские традиции в увлекательной индивидуальной экскурсии 11900 11 305 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 46 отзывов Влюбиться во Владивосток за 1 день Удивительный Владивосток за один день: от Транссибирской магистрали до панорамных видов острова Русский 11 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 9 часов 47 отзывов Русский и Шкота: путешествие на авто и пешком по двум островам 982-я орудийная батарея, грандиозные природные виды, старый маяк и походная атмосфера Начало: От вашей гостиницы или в другом удобном для вас ме... 13 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 31 отзыв Владивосток и остров Русский: путешествие по символам и природе за один день Откройте для себя красоту и историю Владивостока и острова Русский в уникальной однодневной экскурсии 12 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚤 На катере Групповая 10 часов 2 отзыва В тренде Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты Приглашаем на захватывающее морское приключение во Владивостоке! Посетите мыс Тобизина, остров Шкота и насладитесь свежими морепродуктами на ферме Начало: На ул. Катерной, 6в 6 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 14 отзывов Владивосток и остров Русский на авто Посетить главные места города и узнать о нем интересные факты на обзорной экскурсии 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 10 часов 178 отзывов Незабываемое путешествие на внедорожнике по островам Владивостока Погрузитесь в мир природных красот и исторических загадок Владивостока с эксклюзивной экскурсией на внедорожнике Начало: Заберем от гостиницы 19270 17 343 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🏄 SUP-прогулки 15% скидка Индивидуальная 6 часов 5 отзывов Едем на Русский остров: мыс Тобизина + прогулка на сапах Совместить активный отдых с изучением первозданной природы Приморского края Начало: У вашего отеля 14880 12 648 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 5 часов 11 отзывов Фото-прогулка на остров Шкота: живописные виды и старый маяк Погрузитесь в мир природной красоты острова Шкота с профессиональным фотографом. Запечатлейте незабываемые моменты на фоне величественных пейзажей 15 990 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Мыс Тобизина: главная точка на острове Русский Авто-пешеходная экскурсия через мосты, скалистые обрывы и лисьи засады 10500 9 450 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Индивидуальная 5 часов 16 отзывов Топ-8 локаций острова Русский: уникальная поездка на внедорожнике Погрузитесь в красоту природы Приморского края, исследуя остров Русский на внедорожнике. Панорамные виды и неповторимые места ждут вас Начало: Заберу от гостиницы 12799 11 520 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Групповая 5 часов 2 отзыва Владивосток: море, форты, маяки Насладиться живописными пейзажами в групповой поездке по городу и острову Русский Начало: Возле площади Борцов за Власть Советов Расписание: ежедневно в 10:00 3 800 ₽ за человека

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 4.5 часа 13 отзывов Русский Остров Владивосток: Топ-10 фото локаций для незабываемого отдыха Получите уникальный опыт открытия Русского Острова и запечатлейте лучшие моменты во Владивостоке Начало: По договоренности 14500 11 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Приморский минимум: остров Русский, мыс Тобизина, сафари-парк и бухта Стеклянная Очутиться среди главных чудес Приморья, природных и рукотворных 18 190 ₽ за всё до 7 чел.

🚲 На велосипеде Мини-группа 2.5 часа 35 отзывов Морская прогулка на водном велосипеде в мини-группе Добраться до самых красивых природных мест на необычном средстве передвижения Начало: В районе острова Русский Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00 3 800 ₽ за человека

🚣 Прогулки на каяках Мини-группа 2.5 часа 22 отзыва Прогулка на каяке в бухте острова Русский Проникнуться духом Японского моря и научиться управлять каяком Начало: В центре города Расписание: ежедневно в 09:30 5 000 ₽ за человека

🚗 На машине 15% скидка Фотопрогулка 6 часов 12 отзывов Популярное предложение Фототур из Владивостока: остров Шкота, морская ферма и военный музей За яркими снимками - по красивейшим местам Приморского края 14910 12 674 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 9 отзывов Остров Русский: история, природа и волшебные виды Посетить знаковые места острова, побывать на мысе Тобизина и полюбоваться Японским морем 11 700 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Сапы во Владивостоке: прогулка на закате + пикник Плыть в лучах заходящего солнца и лакомиться свежими морепродуктами 18 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 7 часов 9 отзывов Владивосток и Русский остров: полное погружение за один день Хотите увидеть лучшее из Владивостока и Русского острова всего за один день? Эта экскурсия создана для вас 18300 16 470 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 14 отзывов Мыс Тобизина и форты острова Русский Восхититься живописными морскими панорамами и удивиться в подземельях крепостных фортов 11 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 9 отзывов Остров Русский: красота и мощь Пройти по каменным лабиринтам, услышать военно-морские истории и добраться до мыса Тобизина Начало: У вашей гостиницы 12 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 31 отзыв Лучшие панорамы Владивостока и остров Русский: экскурсия за 1 день Погрузитесь в красоту Приморского края с экскурсией, которая откроет вам секретные места и захватывающие виды Владивостока 16 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 5 отзывов Владивосток, остров Русский и Токаревский маяк: путешествие по символам города Приглашаем на увлекательное путешествие по Владивостоку, где история и современность переплетаются на фоне захватывающих пейзажей Начало: на улице Светланская от 9 980 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 9 отзывов Владивосток и его живописные окрестности: от маяка до сопок Погрузитесь в уникальный мир Владивостока: от портовой жизни до захватывающих видов с сопок Начало: Г. Владивосток 10 750 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 7 часов 3 отзыва Природа и история острова Русский для детей и их родителей Исследовать живописную местность в увлекательном формате с реквизитом и заданиями 11900 10 710 ₽ за всё до 4 чел.

🛫 Полеты на самолетах Индивидуальная 3.5 часа 3 отзыва Незабываемый полёт на самолёте над Владивостоком: мосты, острова, маяк Подарите себе возможность увидеть Владивосток с высоты птичьего полёта: мосты, острова и знаменитый маяк ждут вас Начало: У вашего отеля/апартаментов 57 150 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 9 отзывов Путешествие на мыс Тобизина Познакомиться с природой Владивостока в компании местных жителей от 8 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Необитаемый остров Шкота и мысы Русского острова Изучить самые интересные места двух островов за 1 день на автопешеходной экскурсии Начало: У вашей гостиницы 14 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 5 часов 1 отзыв Владивосток и остров Русский: незабываемая фото-прогулка с профессионалом Откройте для себя красоту Владивостока и острова Русского через объектив профессиональной камеры во время уникальной фото-прогулки Начало: Заберу из вашего отеля 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Остров Русский: форт Поспелова и мыс Тобизина Посетить старинные военные укрепления и открыть вдохновляющие панорамы Японского моря 9 600 ₽ за всё до 4 чел.