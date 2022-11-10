Вкусное знакомство с Владивостоком

4
3 отзыва
Программа по дням
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
В этом туре вы проведете неделю во Владивостоке. Вы познакомитесь с местными жителями, попробуете вкусные морепродукты, побываете на острове Русском.

А еще вы посетите музейно-выставочный комплекс «Сокровища Приморья» и примите участие в мастер-классе «Классика дальневосточной кухни».
Вкусное знакомство с Владивостоком
Вкусное знакомство с Владивостоком
Вкусное знакомство с Владивостоком
Вкусное знакомство с Владивостоком
Вкусное знакомство с Владивостоком
Вкусное знакомство с Владивостоком
Вкусное знакомство с Владивостоком
Вкусное знакомство с Владивостоком
Вкусное знакомство с Владивостоком
Вкусное знакомство с Владивостоком
Вкусное знакомство с Владивостоком
Вкусное знакомство с Владивостоком
Вкусное знакомство с Владивостоком
Вкусное знакомство с Владивостоком
Вкусное знакомство с Владивостоком
Вкусное знакомство с Владивостоком
Вкусное знакомство с Владивостоком
Вкусное знакомство с Владивостоком
Вкусное знакомство с Владивостоком
Вкусное знакомство с Владивостоком
Вкусное знакомство с Владивостоком
Вкусное знакомство с Владивостоком
Вкусное знакомство с Владивостоком
Вкусное знакомство с Владивостоком
Вкусное знакомство с Владивостоком
Вкусное знакомство с Владивостоком
Вкусное знакомство с Владивостоком
Вкусное знакомство с Владивостоком
Вкусное знакомство с Владивостоком
Вкусное знакомство с Владивостоком
Вкусное знакомство с Владивостоком
Вкусное знакомство с Владивостоком
Ближайшие даты:
22
мая
29
мая
5
июн
12
июн
19
июн
26
июн
3
июл
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Красота Дальнего Востока
Красота Дальнего Востока
Увидите топовые локации, которые вам покажут местные жители
Свежие морепродукты
Свежие морепродукты
Попробуете деликатесы, которые попадут к вам на стол прямиком из моря
Отдых у моря
Отдых у моря
Проведете время в бухте Ахлестышева на острове Русский

Программа тура по дням

1 день

Прибытие во Владивосток. Пешеходная экскурсия

Прибытие во Владивосток.

Трансфер из аэропорта в отель самостоятельно или за дополнительную плату.

Гарантированное размещение в гостинице с 14:00.

15:00 – 18:00 пешеходная прогулка по центру Владивостоку с местным жителем.

Маршрут нашей прогулки:

  • железнодорожный вокзал, морской вокзал, Корабельная набережная, пройдем под Золотым мостом на набережную Цесаревича, прокатимся на фуникулере, прогулка продолжается по улице Светланской к памятнику адмиралу Невельскому, воинам Великой Отечественной войны, к памятнику В. Высоцкому, к арке Цесаревича и Илье Муромцу в Адмиральском сквере, подойдем к памятнику Элеоноре лорд Прей и дойдем до центральной площади города.

Закончим прогулку у ресторанчика (сингапурская, китайская, дальневосточная кухни).

Гости сами заказывают ужин и разъезжаются по гостиницам.

Питание: оплачивается самостоятельно.

Прибытие во Владивосток. Пешеходная экскурсияПрибытие во Владивосток. Пешеходная экскурсияПрибытие во Владивосток. Пешеходная экскурсияПрибытие во Владивосток. Пешеходная экскурсия
2 день

Прогулка на катере за морепродуктами на остров Русский

Завтрак (кроме хостела).

10:00 – 13:00 прогулка на катере за морепродуктами на остров Русский.

Сбор группы на Корабельной набережной.

Посадка в катер, доставка в бухту Рында на острове Русский.

Выбор и покупка свежих морепродуктов в кафе «Штурвал» (не фирменное кафе на берегу моря, главная фишка – морепродукты прямо из моря и на стол!).

Делаете заказ, пробуете самых экзотичных моллюсков.

Можно прогуляться вдоль берега, по сезону купание в море (июль-август).

В 12:25 сбор у катера, посадка.

К 13:00 доставка во Владивосток на Корабельную набережную.

За дополнительную плату: обед, напитки.

Питание: завтрак в отеле (кроме хостела). Обед и ужин оплачивается самостоятельно.

Прогулка на катере за морепродуктами на остров РусскийПрогулка на катере за морепродуктами на остров РусскийПрогулка на катере за морепродуктами на остров РусскийПрогулка на катере за морепродуктами на остров Русский
3 день

«Музей трепанга» и гастрономическая экскурсия с морепродуктами

Завтрак (кроме хостела).

10:00 – 13:30 «Музей трепанга» и гастрономическая экскурсия с морепродуктами.

10:00 посадка в автобус на центральной площади Владивостока.

Посещение музейно-выставочного комплекса «Сокровища Приморья».

Рассказ о трепанге – «морском женьшене», живущем на дне Японского моря.

Дегустация чая из чаги.

Косметика и продукты для здоровья на основе даров тайги и моря.

Сувениры и подарочная продукция для укрепления иммунитета.

Переезд на оконечность полуостров Шкота, к мысу Эгершельд.

Здесь расположено небольшое уютное кафе с прекрасным видом на пролив Босфор Восточный, остров Русский и Токаревский маяк.

Вам расскажут о морепродуктах Японского моря, покажут, как разделывать моллюсков.

В ходе дегустации вы попробуете живого гребешка, мидии и другие сезонные морепродукты.

Можно дозаказать блюда и вкусно пообедать в кафе.

К 13:30 возвращение на центральную площадь города.

По окончании дегустации, особенно в жаркий день, рекомендуем остаться на кошке Токаревского, искупаться в море, прогуляться до маяка.

Берите купальные принадлежности, пляжные тапочки, подстилку.

Вернуться в центр города можно будет на общественном транспорте или такси

Питание: завтрак в отеле (кроме хостела) и дегустация. Обед и ужин оплачивается самостоятельно.

«Музей трепанга» и гастрономическая экскурсия с морепродуктами«Музей трепанга» и гастрономическая экскурсия с морепродуктами«Музей трепанга» и гастрономическая экскурсия с морепродуктами
4 день

Гастрономическая прогулка

Завтрак (кроме хостела).

10:00 – 12:30 гастрономическая прогулка с местным жителем.

Маршрут:

  • гастроулица на Фокина, дворы Миллионки, прогулка по Спортивной набережной, Приморский Арбат.

Гастрошоппинг:

  • «Приморский кондитер», магазины со вкусами Кореи и Китая. Пробуем корейские «Милкис» и пян-се, легендарные конфеты «Птичье молоко».

13:30 – 17:00 Китайка – посещение китайского рынка с обедом.

Из Владивостока до ближайшего приграничного города в Китае, всего 4 часа в пути, рукой подать.

В былые времена в Китай ездили «просто покушать».

Приглашаем и вас в путешествие в мини-Китай!

Питание: завтрак в отеле (кроме хостела) и обед. Ужин оплачивается самостоятельно.

Гастрономическая прогулкаГастрономическая прогулкаГастрономическая прогулка
5 день

Мастер-класс «Классика дальневосточной кухни»

Завтрак (кроме хостела).

11:00 – 14:00 Мастер-класс «Классика дальневосточной кухни» – всё лучшее сразу!

С 2019 года Школа дальневосточной кухни со знанием и любовью учит взрослых и детей готовить полезные и вкусные блюда из дальневосточных продуктов.

Что вас ждёт?

  • пятиминутка из трепанга – самое полезное блюдо дальневосточной кухни. Вы узнаете, как приготовить
  • морской деликатес, чтобы он сохранил свои целебные свойства и не стал резиновым;
  • скоблянка из кукумарии;
  • папоротник со свининой;
  • медово-сливочное желе с кедровым орехом;
  • вода и чай от «Чаемана Востока».

Для 18+ дегустация вина за дополнительную плату.

Питание: завтрак в отеле (кроме хостела) и мастер-класс. Дегустация вина во время обеда и ужин оплачивается самостоятельно.

6 день

Экскурсия на Мореферму и отдых у моря

Завтрак (кроме хостела).

10:30 – 18:00 Экскурсия на Мореферму и отдых у моря.

10:30 Сбор группы на центральной площади, доставка на автобусе через Русский мост на самый русский остров Русский в бухту Воевода.

12:00 – 13:00 Познавательная экскурсия по морской ферме «Дальстам».

13:00 – 14:00 Дегустационный обед (живой гребешок, устрица, рыбацкая уха, плов с морепродуктами, мидии в чесночном соусе, чай, хлеб)

14:00 Переезд в бухту Ахлестышева на острове Русский.

Отдых на берегу, купание в море (июль-сентябрь).

В 17:30 Посадка в автобус, доставка во Владивосток, на центральную площадь.

По желанию (за доп. плату), вместо отдыха на берегу моря в бухте Ахлестышева, вас доставят к Океанариуму, где вы можете самостоятельно посетить экспозиции самого большой в стране Приморского океанариума.

Питание: завтрак в отеле (кроме хостела) и обед. Ужин оплачивается самостоятельно.

Экскурсия на Мореферму и отдых у моряЭкскурсия на Мореферму и отдых у моряЭкскурсия на Мореферму и отдых у моряЭкскурсия на Мореферму и отдых у моря
7 день

Возвращение домой

Завтрак (кроме хостела).

Время покупок вкусных сувениров и возвращение домой.

Освобождение номеров до 12:00.

Выезд из гостиницы самостоятельно.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница

Действие цены

2-местный номер

3-местный номер

1-местный номер

Хостел в центре

(без завтрака)

1-2-местный номер DBL

койко-место в 4-6-8 местном номере

22.05 – 24.07.2023

11.09 – 22.10.2023

31 400

42 600

30 500 – койко-место
31.07 – 04.09.2023

35 300

50 400

33 000 – койко-место

«Моряк» 2*

стандартный номер

3-местное в семейном номере

22.05 – 26.06.2023

36 700

37 700

48 700

03.07 – 22.10.2023

41 900

41 200

56 200

«Жемчужина» 3*

стандартный номер

май – октябрь 2023

43 600

59 800

Варианты проживания

Гостиница «Жемчужина»

6 ночей

Этот отель расположен в историческом Старом городе, всего в 5 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и порта Владивостока. К услугам гостей ресторан и современные номера с балконом. В отеле работает бесплатный Wi-Fi.

Во всех номерах отеля «Жемчужина» имеется кабельное телевидение, холодильник, рабочий стол и собственная ванная комната.

В ресторане отеля готовят блюда русской кухни, а по утрам сервируют завтрак «шведский стол».

Гостиница «Жемчужина»Гостиница «Жемчужина»Гостиница «Жемчужина»Гостиница «Жемчужина»

Гостиница «Моряк»

6 ночей

Гостиница «Моряк» расположена в историческом центре Владивостока, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог и железнодорожного вокзала города. К услугам гостей сауна и номера с кабельным телевидением.

Все номера гостиницы «Моряк» оформлены в классическим стиле в нейтральных тонах и оснащены холодильником. В некоторых собственных ванных комнатах установлена ванна, а в других - душ.

В кафе гостиницы сервируют блюда европейской и русской кухни, а в баре подают напитки.

Гостиница «Моряк»Гостиница «Моряк»Гостиница «Моряк»Гостиница «Моряк»

Хостел в центре

6 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле
  • Завтраки со второго дня проживания (кроме хостела)
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Обеды и дегустации по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владивосток и обратно
  • Трансфер аэропорт – отель – 2 000 руб.
  • Трансфер отель – аэропорт – 1 500 руб.
  • Дополнительные экскурсии
  • Дополнительные ночи проживания
  • Питание
Место начала и завершения?
Приморский край, Владивосток
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как связаться с гидом?

Если экскурсия начинается после обеда, то за 1 час до каждой экскурсии гостям приходит оповещение по смс или WhatsApp с телефоном гида!

Если экскурсия начинается с утра, то оповещение будет за день до экскурсии с 16 до 19 часов.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
1
С
10 ноя 2022
В этот раз с менеджером не повезло, недопонимание с первого же диалога, хотя беру тур от данного тур-оператора уже не в первый раз.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Светлана, здравствуйте.
Большое спасибо за обратную связь! Сожалеем, что взаимодействие с нашей компанией не оправдали ваших ожиданий. Менеджер, который вел вашу заявку на данный момент уже не работает в компании. Надеемся, что в будущем вы выберете нас для организации вашего путешествия по России. Мы предоставляем вам персональную скидку 3% на любой тур на нашем сайте и обещаем, что на этот раз, ваше общение с менеджером будет приятным.
А
2 ноя 2022
Большая страна - отличная компания. Ездили с ними во Владивосток. Организовано все было на высшем уровне. Всё, что было заявлено в туре, компания выполнила. У нас были дополнительные запросы, и Компания нам помогла со всеми нашими желаниями. Тур был очень интересный. Так что рекомендую и туроператора и их туры.
Г
31 окт 2022
На сайте туроператора "Большая страна" можно выбрать, забронировать, оплатить интересующий тур. Желательно заявку отправить за 2 недели до поездки, так как многие вопросы с гостиницами можно решить.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока

Можно с детьми
Многодневные туры
7-дневные туры
Обзорные

Похожие туры из Владивостока

Вкусный Владивосток
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Вкусный Владивосток
Приморский край, Владивосток
4 июня
23 июля
3 авг
17 авг
от 119 700 за человека
Вкусное путешествие по Приморью
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
6 дней
Вкусное путешествие по Приморью
Насладиться свежими морепродуктами, побывать в секретной бухте и поплавать на сапах
Аэропорт Владивостока, до 12:00
2 июля
7 июля
17 июля
22 июля
98 500 за человека
Японское море и Владивосток
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Японское море и Владивосток
В этом туре вы отправитесь в путешествие по Приморскому краю
г. Владивосток
19 июня
26 июня
3 июля
10 июля
от 51 600 за человека
У нас ещё много экскурсий во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии во Владивостоке
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ