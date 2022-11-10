А еще вы посетите музейно-выставочный комплекс «Сокровища Приморья» и примите участие в мастер-классе «Классика дальневосточной кухни».
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Прибытие во Владивосток. Пешеходная экскурсия
Прибытие во Владивосток.
Трансфер из аэропорта в отель самостоятельно или за дополнительную плату.
Гарантированное размещение в гостинице с 14:00.
15:00 – 18:00 пешеходная прогулка по центру Владивостоку с местным жителем.
Маршрут нашей прогулки:
- железнодорожный вокзал, морской вокзал, Корабельная набережная, пройдем под Золотым мостом на набережную Цесаревича, прокатимся на фуникулере, прогулка продолжается по улице Светланской к памятнику адмиралу Невельскому, воинам Великой Отечественной войны, к памятнику В. Высоцкому, к арке Цесаревича и Илье Муромцу в Адмиральском сквере, подойдем к памятнику Элеоноре лорд Прей и дойдем до центральной площади города.
Закончим прогулку у ресторанчика (сингапурская, китайская, дальневосточная кухни).
Гости сами заказывают ужин и разъезжаются по гостиницам.
Питание: оплачивается самостоятельно.
Прогулка на катере за морепродуктами на остров Русский
Завтрак (кроме хостела).
10:00 – 13:00 прогулка на катере за морепродуктами на остров Русский.
Сбор группы на Корабельной набережной.
Посадка в катер, доставка в бухту Рында на острове Русский.
Выбор и покупка свежих морепродуктов в кафе «Штурвал» (не фирменное кафе на берегу моря, главная фишка – морепродукты прямо из моря и на стол!).
Делаете заказ, пробуете самых экзотичных моллюсков.
Можно прогуляться вдоль берега, по сезону купание в море (июль-август).
В 12:25 сбор у катера, посадка.
К 13:00 доставка во Владивосток на Корабельную набережную.
За дополнительную плату: обед, напитки.
Питание: завтрак в отеле (кроме хостела). Обед и ужин оплачивается самостоятельно.
«Музей трепанга» и гастрономическая экскурсия с морепродуктами
Завтрак (кроме хостела).
10:00 – 13:30 «Музей трепанга» и гастрономическая экскурсия с морепродуктами.
10:00 посадка в автобус на центральной площади Владивостока.
Посещение музейно-выставочного комплекса «Сокровища Приморья».
Рассказ о трепанге – «морском женьшене», живущем на дне Японского моря.
Дегустация чая из чаги.
Косметика и продукты для здоровья на основе даров тайги и моря.
Сувениры и подарочная продукция для укрепления иммунитета.
Переезд на оконечность полуостров Шкота, к мысу Эгершельд.
Здесь расположено небольшое уютное кафе с прекрасным видом на пролив Босфор Восточный, остров Русский и Токаревский маяк.
Вам расскажут о морепродуктах Японского моря, покажут, как разделывать моллюсков.
В ходе дегустации вы попробуете живого гребешка, мидии и другие сезонные морепродукты.
Можно дозаказать блюда и вкусно пообедать в кафе.
К 13:30 возвращение на центральную площадь города.
По окончании дегустации, особенно в жаркий день, рекомендуем остаться на кошке Токаревского, искупаться в море, прогуляться до маяка.
Берите купальные принадлежности, пляжные тапочки, подстилку.
Вернуться в центр города можно будет на общественном транспорте или такси
Питание: завтрак в отеле (кроме хостела) и дегустация. Обед и ужин оплачивается самостоятельно.
Гастрономическая прогулка
Завтрак (кроме хостела).
10:00 – 12:30 гастрономическая прогулка с местным жителем.
Маршрут:
- гастроулица на Фокина, дворы Миллионки, прогулка по Спортивной набережной, Приморский Арбат.
Гастрошоппинг:
- «Приморский кондитер», магазины со вкусами Кореи и Китая. Пробуем корейские «Милкис» и пян-се, легендарные конфеты «Птичье молоко».
13:30 – 17:00 Китайка – посещение китайского рынка с обедом.
Из Владивостока до ближайшего приграничного города в Китае, всего 4 часа в пути, рукой подать.
В былые времена в Китай ездили «просто покушать».
Приглашаем и вас в путешествие в мини-Китай!
Питание: завтрак в отеле (кроме хостела) и обед. Ужин оплачивается самостоятельно.
Мастер-класс «Классика дальневосточной кухни»
Завтрак (кроме хостела).
11:00 – 14:00 Мастер-класс «Классика дальневосточной кухни» – всё лучшее сразу!
С 2019 года Школа дальневосточной кухни со знанием и любовью учит взрослых и детей готовить полезные и вкусные блюда из дальневосточных продуктов.
Что вас ждёт?
- пятиминутка из трепанга – самое полезное блюдо дальневосточной кухни. Вы узнаете, как приготовить
- морской деликатес, чтобы он сохранил свои целебные свойства и не стал резиновым;
- скоблянка из кукумарии;
- папоротник со свининой;
- медово-сливочное желе с кедровым орехом;
- вода и чай от «Чаемана Востока».
Для 18+ дегустация вина за дополнительную плату.
Питание: завтрак в отеле (кроме хостела) и мастер-класс. Дегустация вина во время обеда и ужин оплачивается самостоятельно.
Экскурсия на Мореферму и отдых у моря
Завтрак (кроме хостела).
10:30 – 18:00 Экскурсия на Мореферму и отдых у моря.
10:30 Сбор группы на центральной площади, доставка на автобусе через Русский мост на самый русский остров Русский в бухту Воевода.
12:00 – 13:00 Познавательная экскурсия по морской ферме «Дальстам».
13:00 – 14:00 Дегустационный обед (живой гребешок, устрица, рыбацкая уха, плов с морепродуктами, мидии в чесночном соусе, чай, хлеб)
14:00 Переезд в бухту Ахлестышева на острове Русский.
Отдых на берегу, купание в море (июль-сентябрь).
В 17:30 Посадка в автобус, доставка во Владивосток, на центральную площадь.
По желанию (за доп. плату), вместо отдыха на берегу моря в бухте Ахлестышева, вас доставят к Океанариуму, где вы можете самостоятельно посетить экспозиции самого большой в стране Приморского океанариума.
Питание: завтрак в отеле (кроме хостела) и обед. Ужин оплачивается самостоятельно.
Возвращение домой
Завтрак (кроме хостела).
Время покупок вкусных сувениров и возвращение домой.
Освобождение номеров до 12:00.
Выезд из гостиницы самостоятельно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Гостиница
Действие цены
2-местный номер
3-местный номер
1-местный номер
Хостел в центре
(без завтрака)
1-2-местный номер DBL
койко-место в 4-6-8 местном номере
22.05 – 24.07.2023
11.09 – 22.10.2023
31 400
–
42 600
|30 500 – койко-место
|31.07 – 04.09.2023
35 300
–
50 400
|33 000 – койко-место
«Моряк» 2*
стандартный номер
3-местное в семейном номере
|22.05 – 26.06.2023
36 700
37 700
48 700
|03.07 – 22.10.2023
41 900
41 200
56 200
«Жемчужина» 3*
стандартный номер
|май – октябрь 2023
43 600
–
59 800
Варианты проживания
Гостиница «Жемчужина»
Этот отель расположен в историческом Старом городе, всего в 5 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и порта Владивостока. К услугам гостей ресторан и современные номера с балконом. В отеле работает бесплатный Wi-Fi.
Во всех номерах отеля «Жемчужина» имеется кабельное телевидение, холодильник, рабочий стол и собственная ванная комната.
В ресторане отеля готовят блюда русской кухни, а по утрам сервируют завтрак «шведский стол».
Гостиница «Моряк»
Гостиница «Моряк» расположена в историческом центре Владивостока, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог и железнодорожного вокзала города. К услугам гостей сауна и номера с кабельным телевидением.
Все номера гостиницы «Моряк» оформлены в классическим стиле в нейтральных тонах и оснащены холодильником. В некоторых собственных ванных комнатах установлена ванна, а в других - душ.
В кафе гостиницы сервируют блюда европейской и русской кухни, а в баре подают напитки.
Хостел в центре
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отеле
- Завтраки со второго дня проживания (кроме хостела)
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Обеды и дегустации по программе
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Владивосток и обратно
- Трансфер аэропорт – отель – 2 000 руб.
- Трансфер отель – аэропорт – 1 500 руб.
- Дополнительные экскурсии
- Дополнительные ночи проживания
- Питание
- Место начала и завершения?
- Приморский край, Владивосток
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Как связаться с гидом?
Если экскурсия начинается после обеда, то за 1 час до каждой экскурсии гостям приходит оповещение по смс или WhatsApp с телефоном гида!
Если экскурсия начинается с утра, то оповещение будет за день до экскурсии с 16 до 19 часов.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
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