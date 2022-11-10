3 день

«Музей трепанга» и гастрономическая экскурсия с морепродуктами

Завтрак (кроме хостела).

10:00 – 13:30 «Музей трепанга» и гастрономическая экскурсия с морепродуктами.

10:00 посадка в автобус на центральной площади Владивостока.

Посещение музейно-выставочного комплекса «Сокровища Приморья».

Рассказ о трепанге – «морском женьшене», живущем на дне Японского моря.

Дегустация чая из чаги.

Косметика и продукты для здоровья на основе даров тайги и моря.

Сувениры и подарочная продукция для укрепления иммунитета.

Переезд на оконечность полуостров Шкота, к мысу Эгершельд.

Здесь расположено небольшое уютное кафе с прекрасным видом на пролив Босфор Восточный, остров Русский и Токаревский маяк.

Вам расскажут о морепродуктах Японского моря, покажут, как разделывать моллюсков.

В ходе дегустации вы попробуете живого гребешка, мидии и другие сезонные морепродукты.

Можно дозаказать блюда и вкусно пообедать в кафе.

К 13:30 возвращение на центральную площадь города.

По окончании дегустации, особенно в жаркий день, рекомендуем остаться на кошке Токаревского, искупаться в море, прогуляться до маяка.

Берите купальные принадлежности, пляжные тапочки, подстилку.

Вернуться в центр города можно будет на общественном транспорте или такси

Питание: завтрак в отеле (кроме хостела) и дегустация. Обед и ужин оплачивается самостоятельно.