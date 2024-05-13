Экскурсионные туры на неделю во Владивосток

Найдено 8 туров в категории «7-дневные туры» во Владивостоке, цены от 39 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Японское море и Владивосток
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Японское море и Владивосток
Начало: г. Владивосток
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 61 400 за человека
Морской заповедник в Приморье
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Морской заповедник в Приморье
Начало: Владивосток
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 82 550 за человека
Вкусное знакомство с Владивостоком
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Вкусное знакомство с Владивостоком
Начало: Приморский край, Владивосток
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 39 500 за человека
Новый год во Владивостоке с посещением «Земли леопарда»
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Новый год во Владивостоке с посещением «Земли леопарда»
Начало: Россия, Приморский край, Владивосток
29 дек в 10:00
от 57 600 за человека
Экскурсионный тур по Владивостоку. Зимне-весенний отдых
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Экскурсионный тур по Владивостоку. Зимне-весенний отдых
Начало: г. Владивосток
5 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 46 200 за человека
Экскурсионный тур по Владивостоку. Осеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Экскурсионный тур по Владивостоку. Осеннее путешествие
Начало: Г. Владивосток
20 окт в 10:00
27 окт в 10:00
от 43 650 за человека
Фантастические бухты и маяки Приморья: полуостров Гамова, Краббе, Хасан и коса Назимова
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Фантастические бухты и маяки Приморья: полуостров Гамова, Краббе, Хасан и коса Назимова
Исследовать самые живописные бухты и сделать потрясающие снимки с маяками
Начало: Аэропорт Владивостока
8 июля в 08:00
15 июля в 08:00
80 000 за человека
Большое путешествие по Приморью с палатками: несложный треккинг, восхождение и походная романтика
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Большое путешествие по Приморью с палатками: несложный треккинг, восхождение и походная романтика
Посидеть у костра под звёздами, искупаться в горячем источнике и покорить гору
Начало: Владивосток, 05:00
24 июня в 08:00
40 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Новый год во Владивостоке с посещением «Земли леопарда»
    Большое спасибо организаторам!
    Большое спасибо организаторам!Большое спасибо организаторам!Большое спасибо организаторам!Большое спасибо организаторам!
  • Т
    Татьяна
    14 января 2024
    Новый год во Владивостоке с посещением «Земли леопарда»
    Экскурсии спланированы очень удобно. Хочу выразить благодарность гидам.
    Экскурсии спланированы очень удобноЭкскурсии спланированы очень удобно
  • Г
    Галина
    3 января 2024
    Экскурсионный тур по Владивостоку. Осеннее путешествие
    Всё было организовано на высшем уровне. От начала до конца. Повезло на хороших людей,водителей и гидов, любящих свою Страну и людей.
  • Т
    Тамара
    12 декабря 2023
    Морской заповедник в Приморье
    Организаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии Антроповой.
    Организаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии АнтроповойОрганизаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии АнтроповойОрганизаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии АнтроповойОрганизаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии Антроповой
  • Г
    Галина
    17 октября 2023
    Вкусное знакомство с Владивостоком
    Замечательный город, красивое море, чудесные люди) И это- Владивосток. Повезло с погодой. А вкусно как было! Однозначно рекомендую.
  • Г
    Галина
    17 октября 2023
    Вкусное знакомство с Владивостоком
    Замечательная поездка и лучшая неделя 2023- Владивосток. Спасибо, ребятки. Довольна и счастлива.
  • В
    Владимир
    1 октября 2023
    Завораживающее Японское море - авторский 7-дневный тур на парусной яхте
    Шикарнее и завораживающе как этот тур ничего не встречал. Отличная команда, великолепные виды и настоящий поход на яхте по островам
  • М
    Михаил
    30 августа 2023
    Японское море и Владивосток
    Все было круто
  • П
    Пашков
    23 августа 2023
    Японское море и Владивосток
    Программа тура насыщенная и интересная
  • Л
    Лариса
    22 августа 2023
    Японское море и Владивосток
    Тур нам понравился, много узнали интересного про Владивосток, очень красивые виды открываются с холмов города. Также с исторической стороны очень
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    много узнали интересного. Природа и море потрясающие в этом регионе. Много красивых бухт. С островов открываются непередаваемые виды на море. Был один неприятный момент, когда мы поехали на экскурсию "Три границы", но не смогли туда попасть, так как нас не пустил пограничный контроль, который расположен недалеко от поселка Хасан.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «7-дневные туры»

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  1. Японское море и Владивосток
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  4. Новый год во Владивостоке с посещением «Земли леопарда»
  5. Экскурсионный тур по Владивостоку. Зимне-весенний отдых
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Сафари-парк
  3. Полуостров Гамова
  4. Бухта Астафьева
  5. Кравцовские водопады
Сколько стоит тур во Владивостоке в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "7-дневные туры" можно забронировать 8 авторских туров от 39 500 до 82 550. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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