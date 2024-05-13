1 чел.
По популярности
Авторский тур
7 дней
Японское море и Владивосток
Начало: г. Владивосток
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 61 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Морской заповедник в Приморье
Начало: Владивосток
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 82 550₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Вкусное знакомство с Владивостоком
Начало: Приморский край, Владивосток
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 39 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Новый год во Владивостоке с посещением «Земли леопарда»
Начало: Россия, Приморский край, Владивосток
29 дек в 10:00
от 57 600₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Экскурсионный тур по Владивостоку. Зимне-весенний отдых
Начало: г. Владивосток
5 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 46 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Экскурсионный тур по Владивостоку. Осеннее путешествие
Начало: Г. Владивосток
20 окт в 10:00
27 окт в 10:00
от 43 650₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Фантастические бухты и маяки Приморья: полуостров Гамова, Краббе, Хасан и коса Назимова
Исследовать самые живописные бухты и сделать потрясающие снимки с маяками
Начало: Аэропорт Владивостока
8 июля в 08:00
15 июля в 08:00
80 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Большое путешествие по Приморью с палатками: несложный треккинг, восхождение и походная романтика
Посидеть у костра под звёздами, искупаться в горячем источнике и покорить гору
Начало: Владивосток, 05:00
24 июня в 08:00
40 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга13 мая 2024Большое спасибо организаторам!
- ТТатьяна14 января 2024Экскурсии спланированы очень удобно. Хочу выразить благодарность гидам.
- ГГалина3 января 2024Всё было организовано на высшем уровне. От начала до конца. Повезло на хороших людей,водителей и гидов, любящих свою Страну и людей.
- ТТамара12 декабря 2023Организаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии Антроповой.
- ГГалина17 октября 2023Замечательный город, красивое море, чудесные люди) И это- Владивосток. Повезло с погодой. А вкусно как было! Однозначно рекомендую.
- ГГалина17 октября 2023Замечательная поездка и лучшая неделя 2023- Владивосток. Спасибо, ребятки. Довольна и счастлива.
- ВВладимир1 октября 2023Завораживающее Японское море - авторский 7-дневный тур на парусной яхтеШикарнее и завораживающе как этот тур ничего не встречал. Отличная команда, великолепные виды и настоящий поход на яхте по островам
- ММихаил30 августа 2023Все было круто
- ППашков23 августа 2023Программа тура насыщенная и интересная
- ЛЛариса22 августа 2023Тур нам понравился, много узнали интересного про Владивосток, очень красивые виды открываются с холмов города. Также с исторической стороны очень
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «7-дневные туры»
Самые популярные туры этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур во Владивостоке в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "7-дневные туры" можно забронировать 8 авторских туров от 39 500 до 82 550. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самый интересный из 8 туров во Владивостоке на 2024 год по теме «7-дневные туры», 18 ⭐ отзывов, цены от 39500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август