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много узнали интересного. Природа и море потрясающие в этом регионе. Много красивых бухт. С островов открываются непередаваемые виды на море. Был один неприятный момент, когда мы поехали на экскурсию "Три границы", но не смогли туда попасть, так как нас не пустил пограничный контроль, который расположен недалеко от поселка Хасан.