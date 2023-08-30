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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Владивостоку
Прибытие во Владивосток.
Трансфер из аэропорта в отель самостоятельно или за дополнительную плату.
Размещение в гостинице.
Важно! Время заселения в гостиницу с 14:00 час. Если вы приезжаете раньше, и гостиница не имеет возможности поселить вас, то оставляете вещи в камере хранения и размещаетесь в номере уже после окончания экскурсионной программы.
В назначенное накануне время — сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции (после обеда).
Обзорная экскурсия по Владивостоку.
В программе: центральная площадь, маяк, два вокзала (железнодорожный и морской), Корабельная набережная, Адмиральский сквер, арка Цесаревича Николая, музей «Подводная лодка С-56» (снаружи), памятник Муравьеву-Амурскому, видовая площадка, Золотой мост.
Возвращение в центр города.
Морская прогулка на остров Русский (бухта Рында)
Завтрак в гостинице.
10:00 Сбор группы на Корабельной набережной.
Морская прогулка с морепродуктами.
Маршрут: Корабельная набережная — остров Русский, бухта Рында — Корабельная набережная.
Посадка в катер, доставка в бухту Рында на острове Русский, в пути морем 10–30 минут, без экскурсовода.
Дегустация свежих морепродуктов в кафе (за дополнительную плату).
Небольшое нефирменное кафе на берегу моря.
Главная фишка — морепродукты прямо из моря и на стол!
Делаете заказ, пробуете самых экзотичных моллюсков. Всё — вкусно!
Прогулка вдоль берега, купание в море (июль-август).
В 12:25 сбор у катера, посадка.
К 13:00 Возвращение во Владивосток на Корабельную набережную.
За доп. плату: обед, напитки.
Экскурсия на остров Русский. Золотой и Русский мост
Завтрак в гостинице.
10:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
10:00–14:00 Экскурсия на остров Русский.
Золотой и Русский мост, природа, море, видовые площадки, история.
По окончании экскурсии возможно посещение:
- Университетской набережной на острове Русский в кампусе ДВФУ (красивая прогулочная зона, кафе, прокаты).
- Океанариума на острове Русский в бухте Житкова. Билет можно приобрести самостоятельно на сайте/кассе океанариума или с помощью турфирмы. Океанариум работает до 20:00.
Возвращение в центр города на общественном транспорте или такси.
Морская экскурсия - Три острова: остров Пахтусова, остров Желтухина, остров Рикорда
Завтрак в гостинице.
09:00 Сбор группы.
Морская экскурсия — Три острова.
Маршрут: Корабельная набережная — остров Пахтусова, остров Желтухина, остров Рикорда — Корабельная набережная.
Выход в море на быстроходном катере.
Морская прогулка, в пути около 1,5 часов.
Высадка на необитаемые острова архипелага Императрицы Евгении.
Пешеходная прогулка по островам Желтухина и Пахтусова занимает 40–60 минут на каждом.
Продолжительный отдых и купание запланирован на острове Рикорда.
На необитаемых островах нет пирса, высаживаемся на необорудованный берег, спуск по крутому трапу-лестнице.
Обед-пикник.
К 19:00 Доставка катером во Владивосток.
Внимание:во избежание воздействия ультрафиолетового излучения (солнечного удара), используйте средства индивидуальной защиты: крема, одежду, закрывающую тело, руки, ноги, солнцезащитные очки, рекомендуется иметь лёгкий головной убор. Обязательно с собой воду (не менее 1 л) на весь день!
Поселок Хасан. Экскурсия на три границы
Завтрак рекомендуем заранее запросить в гостинице на вынос в ланч-боксе из-за раннего выезда.
Выселение из гостиницы Владивостока.
Следующую ночь с пятницы на субботу вы проведёте в гостинице в Хасанском районе.
Возьмите с собой на маршрут только необходимые вещи, основной багаж оставьте в камере хранения гостиницы.
Сбор группы в центральной части города.
Доставка в пос. Хасан, к месту, где сходятся три границы — России, Китая и Северной Кореи.
В прямой видимости пограничная вышка Китая, железнодорожный мост Дружбы, через который идёт сообщение с Северной Кореей, памятный знак трёх границ, река Туманная.
Обед-пикник.
Отдых у моря, купание.
По окончании экскурсии размещение в гостинице в Хасанском районе.
Расположение гостиницы оптимальное по транспортной схеме тура.
Провинциальная гостиница в центре посёлка, без звёзд, санузел в каждом номере.
Ужин в кафе гостиницы за дополнительную плату. Обед-пикник в ланч-боксах, в индивидуальных упаковках или альтернативный вариант, без выбора по меню.
Внимание: на данный маршрут допускаются только россияне (требования пограничников) и обязательно иметь на маршруте российский паспорт. Проверки на дорогах!
Очередность экскурсий в пятый и шестой дни определяет туроператор.
Заповедный остров Фуругельма
Завтрак.
Освобождение номеров, выселение из гостиницы.
Доставка в пос. Посьет Хасанского района.
Посадка в быстроходный прогулочный катер.
В течение часа доставка на заповедный остров Фуругельма, самый южный остров России.
Пешеходная экскурсия по острову занимает до 2.5 часов.
Здесь изумительно бирюзовое море с белым песком, птичий базар чернохвостой чайки, красивые заросли островного леса, история освоения и защиты земли русской.
Обед-пикник.
Отдых на берегу моря.
Доставка катером в пос. Посьет, в пути ориентировочно 1 час.
Вечером (ориентировочно к 21:00–22:00) возвращение во Владивосток, в центр города.
Заселение в гостиницу.
Отъезд
Завтрак.
Освобождение номеров до 12:00.
Выезд из гостиницы самостоятельно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Гостиница
|Действие цены
|2-местный номер
|3-местный номер
|1-местный номер
|Мини-отель
1-2-местный номер TWIN
|17 – 30 июня
61 400
—
78 650
|01 июля – 22 сентября
69 450
—
94 750
|«Моряк» 2*
стандартный номер,
3-местное в номере Полулюкс
|17 – 30 июня
64 550
63 400
78 450
|01 июля – 22 сентября
67 800
68 300
81 050
|«Экватор» 3*
стандартный номер,
3-местное в номере Полулюкс
|17 июня – 28 июля
70 500
69 600
88 450
|29 июля – 25 августа,
9 – 22 сентября
75 400
71 700
96 850
|«Версаль» 3*
стандартный номер – Первая категория
|19 июня – 28 июля
70 050
—
86 950
|29 июля – 25 августа
76 050
—
95 950
|«AZIMUT Сити Отель Владивосток» 4*
номер SMART Стандарт,
3-местное в номере SMART Люкс
|17 – 30 июня
72 950
73 800
86 350
|01 июля – 25 августа,
16 – 22 сентября
79 600
80 550
97 550
Выбор отеля возможен только в гостинице Владивостока на 5 ночей. В Хасанском районе размещение без выбора, 1 ночь в гостинице без звезд (санузел в номере).
Подселения нет. Если вы путешествуете один (одна), то необходимо бронировать одноместное размещение.
Варианты проживания
«Экватор» 3
Одноместный номер: однокомнатный номер с отдельной ванной комнатой, холодильником, телевизором, письменным столом, шкафом для одежды и багажа, бесплатный Wi-Fi, телефонной связью, чайными принадлежностями.
Двухместный номер: однокомнатный номер, 18 кв. м. Для удобства гостей двуспальная кровать или две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды. Предоставляется мини-бар, холодильник, ЖК-телевизор и бесплатный Wi-Fi.
Если в отеле "Экватор" на ваши даты мест не окажется, менеджер предложит вам альтернативные варианты с возможной корректировкой стоимости.
«Азимут Отель Владивосток» 4
Отель Azimut расположен на побережье Амурского залива во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала. В местах общего пользования предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. По запросу гости могут воспользоваться парковкой.
Номера отеля Azimut с комфортабельными кроватями и собственной ванной комнатой оснащены телевизором со спутниковыми каналами. В числе удобств гардеробная и рабочий стол.
В ресторане Port Avenue подают блюда русской тихоокеанской кухни и международные классические блюда.
Гости отеля «Azimut Владивосток» могут посетить различные достопримечательности города, такие как центральная улица Адмирала Фокина и Владивостокский морской торговый порт. Город находится в конце Транссибирского шоссе.
Это любимая часть города Владивосток среди наших гостей согласно независимым отзывам.
Мини-отель
Мини-отель – это один из маленьких отельчиков в центре города, на 5-7 номеров. С удобствами в номере, континентальный завтрак в ланч-боксе. Данная категория бронируется по наличию мест после получения предоплаты.
«Версаль» 3
Отель расположен во Владивостоке. Для отдыхающих предоставляются все условия для размещения в сочетании с высоким уровнем обслуживания.
Уютные номера выполнены в классическом стиле и светлых тонах, что позволяет почувствовать комфорт в период размещения. Все комнаты оснащены необходимой мебелью и техникой. Санузел укомплектован стандартным набором сантехники. Из окон открывается живописный вид на город.
«Моряк» 2
Отель располагается в центральной части города Владивостока, в непосредственной близости от основных объектов инфраструктуры.
Номера представлены различной категории. В каждом имеется необходимая мебель и техника для комфортного проживания. Также предоставляется постельное белье.
В снэк-баре можно приобрести закуски или напитки. Рядом имеется кафе и ресторан, где можно пообедать или поужинать.
Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа.
Гостиница в Хасанском районе
Гостиница «Орион», без звёзд (пос. Краскино).
Двухэтажная провинциальная гостиница, единственная в посёлке (не у моря), адаптированная для гостей из Китая. 38 номеров на 1-3 человека. В номере 2 кровати, тумбочки, шкаф для одежды, телевизор, чайник, кружки. Душ, туалет, набор полотенец. Горячая вода по расписанию. Ремонт и сантехника не новые. Кондиционеров нет. В гостинице работает китайский ресторан.
Возможна замена гостиницы на равноценную в Хасанском районе!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 5 ночей во Владивостоке и 1 ночь в Хасанском районе
- Питание: завтрак со второго дня проживания (в мини-отеле континентальный завтрак в ланч-боксе) 3 обеда-пикника (4, 5, 6 день)
- Завтрак со второго дня проживания (в мини-отеле континентальный завтрак в ланч-боксе)
- 3 обеда-пикника (4, 5, 6 день)
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
- Трансфер из аэропорта (1-3 пассажира, легковое авто) - 2 500 руб
- Трансфер в аэропорт (1-3 пассажира, легковое авто) - 2 000 руб
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные ночи проживания
- Билет в Приморский Океанариум - можно приобрести самостоятельно на сайте/кассе океанариума или с помощью турфирмы (сервисный сбор за покупку билета 200 руб. /чел. + стоимость билета)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплые вещи на случай холодной или ветреной погоды;
- одежда и обувь должны быть разношены, не новые;
- возьмите с собой дождевик, сменную одежду, которую оденете после маршрута (ее можно оставить в автобусе);
- плащ от дождя/морских брызг;
- кроссовки или туристические ботинки для походов;
- сменную обувь и носки на случай промоченных ног;
- принадлежности для личной гигиены;
- индивидуальные лекарства, если имеете какие-либо заболевания;
- фотоаппарат (упакованный в непромокаемый кофр);
- купальник и маленькое полотенце;
- крем от загара;
- тапочки для купания.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая ожидается погода в туре?
Летом погода преимущественно теплая, средняя температура равняется +20,7°C. Самый холодный летний месяц июнь с температурой (+17,0°C), самый теплый – август (+23,0°C). Среднее количество осадков весной составляет до 6 дней с дождем за месяц. Относительная влажность 23%. Ветер летом слабый и равен 3м/с.
В осенние месяцы погода преимущественно теплая, средняя температура составляет +12,0°C. Наиболее холодный осенний месяц – ноябрь со значениями температуры (+3,0°C), теплый – сентябрь (+20,0°C).
Есть ли ограничения для иностранных туристов?
В пос. Хасан, к месту, где сходятся три границы — России, Китая и Северной Кореи, допускаются только россияне (требования пограничников) и обязательно иметь на маршруте российский паспорт. Проверки на дорогах!
Где происходит встреча на экскурсии?
Место встречи указано в программе для каждой экскурсии.
Внимание! Если экскурсия начинается после обеда, то за 1–2 часа до каждой экскурсии гостям приходит смс или WhatsApp-оповещение с телефоном гида!
Если экскурсия начинается с утра, то оповещение будет за день до экскурсии с 16 до 19 часов.
- на автобусные экскурсии встреча с группой на Центральной площади города Владивостока у памятника Борцам Революции (у самой высокой фигуры). Рядом адрес: ул. Светланская, д. 22.
- На морскую экскурсию сбор на Корабельной набережной (5-7 минут пешком от Центральной площади)
На чем будем передвигаться в Хасанском районе?
Хасанский район расположен удаленно от Владивостока. В зависимости от посещаемых объектов, дорога из Владивостока может составлять более 4-х часов в одну сторону. В пути планируются технические и фото остановки. Сами дороги не лучшего качества, асфальт с неровностями, ямами, вздутиями. Часть дороги с грунтовым пыльным покрытием. Комфортабельный транспорт на данное направление не едет, поэтому используется доступный, туристического класса – 20-местные автобусы, 6-14-местные микроавтобусы, авто повышенной проходимости, кондиционер в транспорте может отсутствовать.
При поездке в Хасанский район (пятница-суббота) на маршруте используются микроавтобусы/автобусы/авто, где нет отдельного багажного отделения и специальных мест для большого багажа! Берём только самое необходимое в небольшом рюкзачке или в небольшой сумке! Ваш основной чемодан или большой рюкзак (объемом более 35 л) необходимо заранее оставить в камере хранения во Владивостоке при вашей гостинице или воспользоваться камерой хранения на ж/д вокзале.
Для передвижения по маршруту требуется удобная, не стесняющая движений одежда. Для отдыха на берегу: кепка, крем от загара, купальник, подстилка или коврик, тапочки для купания. Во время пешеходной экскурсии обязательно наличие удобной обуви с протектором (кроссовки). Рекомендуется иметь дождевик, на случай дождливой погоды или для защиты от брызг на морской прогулке.
Быстроходный катер рассчитан на группу до 12 человек. Катер от ветра не закрыт. Погода на море переменчивая, обязательно взять с собой куртку или теплый свитер с капюшоном, дождевик! На катере обязательно надевать спасательный жилет! Нужно быть готовым залазить и слазить с катера без трапа - крутой нос, подаем руку, помогаем друг другу. Может быть проблемой для людей с ограниченными движениями ног и спины. При движении по морю на волнах катер может качать и подбрасывать. В Морском заповеднике нет пирсов, поэтому высадка туристов будет происходить в мелкое море. Для высадки/посадки снимается обувь, подкатываются до колена штаны. Для пешей прогулки лучше кроссовки, для купания в море – сланцы или тапочки для купания. Рекомендуем хороший плащ не только от дождя, но и от морских брызг, которые в ветреную погоду захлестывают в катер.
Есть ли ограничения по возрасту?
В связи со сложностью программы рекомендованный возраст участия в данном туре — от 10 до 60 лет, туристы должны иметь определенную физическую форму.
Сложность в морских экскурсиях. На островах и заповедниках нет пирсов, приходится садиться и выходить на берег высоко поднимая ногу, спрыгивая с катера, проходя по шатающемуся трапу.
В заповеднике не оборудованы тропы, грунтовая тропа, подъемы–спуски.
Обязательно нужно иметь удобные кроссовки!
Максимальное количество человек: городские экскурсии — 40, природные — до 10 чел.
Особенности питания в Приморском крае
Обед-пикник включен по программе в четверг, пятницу, субботу. Перекус в ланч-боксах, в индивидуальных упаковках или альтернативный вариант. Без выбора по меню. Если вам требуется специальное питание (вегетарианское, диетическое и т. п.), то просим сообщать об этом при бронировании тура, чтобы мы исключили для вас обед-пикник из программы. В этом случае – организация перекуса полностью ваша. В пятницу — ранний выезд. Ранний завтрак в гостинице рекомендуем заказать заранее (его можно взять с собой). Если экскурсия на целый день, то каждому необходимо иметь бутылку с водой, не менее 1 литра на каждого человека на день!
Рекомендуем: на каждый день захватить с собой на маршрут перекус — конфеты, сухофрукты (курага, чернослив), шоколад, питьевую воду, лучше термос с чаем, овощи, фрукты и т. п., мусорный пакет. Не брать много, не брать скоропортящихся продуктов! На маршруте нет кафе. В гостинице, где вы живете в Хасанском районе (пятница-суббота) — есть кафе. В поселке, где расположена ваша гостиница (в Хасанском районе), есть магазины и рынок, можно купить нескоропортящиеся продукты, для дополнительного перекуса в пути. С осторожностью отнеситесь к новым продуктам. Особенно морепродуктам! Местные жители знают, что такое отравление белком. Это когда вы от жадности съели сразу много краба, креветок, ракушек и другие новые продукты. Не экспериментируйте на маршруте. Попробуйте новый продукт в кафе или ресторане в небольшом количестве. Если у вас слабый желудок, имейте с собой таблетки! В пятницу вы ужинаете в гостинице, заказ по меню и оплата самостоятельно. Завтрак в субботу включен в стоимость проживания в гостинце. Обед-пикник в четверг, пятницу и субботу вам предоставит турлидер на маршруте.
Есть в Приморском крае клещи и другие опасности?
Наш край не опасен! Мы так считаем! Но о чем нужно знать гостям?
Во-первых, если вы планируете, путешествие в уссурийскую тайгу, знайте, у нас есть энцефалитные клещи.
Самый опасный период – май-июнь, далее клещи идут на убыль, в августе-октябре их практически нет. Так же клещи не живут на побережье и на островах. Но всегда есть «везучие» туристы, которые находят их везде! Поэтому лучше подготовиться к посещению тайги. Если нет противопоказаний – сделайте прививку от клещевого энцефалита. Но это требование не обязательно – на ваш страх и риск.
Как одеться?
Ваша одежда должна иметь как можно меньше открытых участков. Футболки с длинными рукавами, брюки, а не шорты. Понизу одежды желательно манжеты или резинка, футболки заправлены в брюки. Одежда гладкая, без начеса и ворса. Брюки можно заправить в носки. Мы не должны дать возможность клещу зацепиться за вашу одежду. Как правило, этот маленький жучок, прежде чем укусить вас 30-40 минут ползает по одежде, ищет «вкусное нежное место». Поэтому в тайге нужно осматриваться каждые 40 минут и снимать клещей с одежды. Куда их девать? Просто сняли и выбросили подальше от себя, в кусты, не в соседа…. На голову повязываем косынку, так чтобы ваши волосы полностью были убраны. Избегайте высокой травы, кустов, передвигайтесь по открытой местности. Очень эффективны репелленты («Reftamid» или другие) главное активное вещество альфаметрин, альфаципометрин. Во Владивостоке можно купить в магазинах косметики или аптеках.
Медуза крестовик. Как правило, приплывает в мелкие хорошо прогретые бухты в августе. Главное условие – теплая вода, водоросли, часто не самое чистое море. Медузы очень маленькие, не больше 5-копеечной монеты и увидеть их сложно. Если почувствовали на открытом участке тела боль, как от ожога – это очень похоже на укус медузы крестовика! Нужно обязательно выйти из моря, промыть место ожога пресной водой. Можно принять антигистаминные средства. Если почувствовали аллергическую реакцию организма. Отправляйтесь в медицинское учреждение. Наши врачи знают как помочь. Неприятно, но не смертельно.
Змеи. В траве, на камнях, на тропинках встречаются змеи. Будьте внимательны, не ходите босиком, смотрите под ноги. Увидев змею, не трогайте ее, отойдите подальше. Змея никогда не нападет на вас первой. В Приморье только один вид ядовитой змеи – щитомордник. От его укуса развивается аллергическая реакция, но яд не смертельно опасен. После укуса принимаем антигистаминные средства и двигаемся в медучреждение.
На наших маршрутах туристы всегда находятся под присмотром экскурсовода, турлидера. Он обязательно предупредит вас об опасности, он знает, что делать в критической ситуации. Следуем его рекомендациям и никогда на маршруте не обгоняем гида. Пусть все опасности достанутся ему, как самому опытному.
Какие особенности тура?
Ваш тур — конструктор. Он состоит из отдельных однодневных экскурсий и логически скомпонован по удобной транспортной схеме и проживанию. Это значит, что у вас не будет единого турлидера по всему маршруту и состав участников-туристов и экскурсоводов может меняться каждый день. На экскурсиях по городу Владивостоку вы можете быть в составе группы до 50 человек, на природных приключенческих турах — 3–25 человек. Это позволяет экономить бюджет туристов, нет затрат на обслуживание и зарплату персонального турлидера.
Если есть вопросы их всегда можно задать виртуальному турлидеру, экскурсоводу на маршруте, своим попутчикам, местным жителям. Всю необходимую контактную информацию мы сообщаем за 1 день по СМС или WhatsApp.
Возможны ли изменения в программе?
Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы
В случае штормового предупреждения, неблагоприятных метеоусловий турфирма имеет право изменить экскурсионную программу в одностороннем порядке. Если по метеоусловиям морская экскурсия не состоится, то турфирма предлагает сухопутную экскурсию, либо свободный день.
Какие особенности проведения экскурсий?
Наш тур является приключенческим!
Это значит, что программа может меняться в зависимости от обстоятельств — погоды, ветра, тумана, аварийной обстановки на дороге, растягиваться по времени из-за качества дорог и т. п.
Это связано, прежде всего, с тем, что мы значительно удаляемся от Владивостока на большие расстояния, более 4 часов в пути в одну сторону, одна треть дорог грунтовые. Именно поэтому мы не рекомендуем вам на данный маршрут брать с собой детей до 10 лет.
По туру планируются маршруты к чистому, красивому морю. Но пляжи не оборудованы! Нет туалетов, переодевалок, кафе и магазинов. Все берем с собой — подстилку полежать, полотенце или пончо, шляпу, крем от загара, воду, обед-пикник. Не берите много.
Посещение заповедных территорий так же имеют свои особенности — требуют оформления разрешительных документов, очередности и другие особенности.
По возвращении, туристов во Владивостоке высаживают в центре города, у площади Борцов революции. Сбора и развоза по отелям — нет! Если мы прибываем поздно — вам необходимо будет позаботиться о том, чтобы вас встретили или вызвать такси.
Инструктаж по технике безопасности
- Одежда и обувь туриста должны быть удобными, соответствовать сезону и погоде и не стеснять движений. Категорически запрещается ношение открытой, не фиксирующей ступню, обуви, обуви на каблуке.
- Если у туристов имеются дорогие предметы, документы, нахождение которых на маршруте не обязательно, то рекомендуется оставить их дома. Организаторы тура не несут ответственность за сохранность ваших вещей. Если вы берете на маршрут дорогостоящую фото-видеоаппаратуру — позаботьтесь о непромокаемой, небьющейся упаковке!
- Во избежание заражения желудочно-кишечными болезнями не рекомендуется пить воду из открытых водоёмов.
- В траве и на скалах встречаются змеи. Поэтому будьте внимательны, не ходите по траве босиком, смотрите под ноги. Увидев змею, не трогайте ее, отойдите подальше. Змея никогда не нападет на вас первой. Помните — она у себя дома, а Вы у неё в гостях. В случае укуса, немедленно обратитесь к руководителю.
- Нельзя пробовать на вкус какие-либо грибы, растения и их плоды.
- Помните, что вы идёте на маршрут в группе. Вы — команда! Здесь один за всех и все за одного! Помогите слабому, проявите терпение, будьте сильным! Думайте о своем здоровье прежде, чем решиться на необдуманный шаг. Ваши действия (травмы) могут нарушить планы всей группы!
- Обращаем внимание, что туристы должны иметь среднюю физическую подготовку для избранного маршрута. Она обеспечивает уверенное прохождение маршрута. Распределяйте силы на переходах, отдыхайте на привалах, рационально передвигайтесь, ориентируйтесь на местности, выбирайте оптимальный путь, осуществляйте страховку и самостраховку.
- Запрещается находиться в алкогольном и наркотическом опьянении. В противном случае турист снимается с маршрута и лишается права продолжать движение по нему без восстановления материальных затрат.
- Турист должен выполнять распоряжение своего руководителя! Только слаженная группа, выполняющая инструкции, проходит маршрут без происшествий!
- Турист самостоятельно несет полную ответственность за состояние собственного здоровья. Во избежание ситуаций, влекущих ухудшение здоровья, турист обязан заранее уведомить руководителя о хронических и/или специфических заболеваниях, если таковые у него имеются, фобиях, особенностях развития своих или ваших спутников. Обо всём, что может помешать безопасному прохождению маршрута, необходимо сообщить турлидеру/руководителю! В случае ухудшения состояния здоровья или возникновения травм турист обязан своевременно информировать об этом руководителя.
- Во время пешеходной экскурсии по острову запрещается отлучаться от группы. Время посадки в катер (выхода с острова) строго обозначено руководителем группы. Если вы потеряли свою группу, возвращайтесь тем путем, которым вы шли. Позвоните руководителю группы. Все дополнительные затраты по вашим поискам — за ваш же счет!
- В Морском заповеднике запрещено нырять и доставать или трогать морских обитателей! Нельзя собирать камни и ракушки, рвать цветы! Смотрим, слушаем, фотографируем!
Правила поведения во время морских прогулок на катерах
Правила нахождения на борту судна:
- Соблюдение «Правил техники безопасности и поведения на маломерных судах» необходимо для безопасного хождения на них и создания комфортной и дружеской атмосферы на борту судна. Исполнение «Правил техники безопасности и поведения на плавсредствах» является обязательным и безоговорочным для всех.
- Капитан — ответственное лицо, имеющее квалификацию рулевого. Он руководит экипажем судна и отвечает за его и вашу безопасность. Капитан обладает полномочиями по принятию решений на борту руководимого им судна, абсолютно по всем вопросам. Решения капитана обязательны для всех членов экипажа, гостей и выполняются безоговорочно.
- Все находящиеся на судне должны надеть спасательные жилеты. Запрещается снимать спасательный жилет в течение всей морской прогулки.
- Обязательно внимательно осмотрите судно для того, чтобы узнать все выходы для спасения.
- При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо точно выполнять все указания помощников и экипажа судна.
На борту судна категорически запрещается:
- начинать самостоятельную высадку или посадку до полной швартовки судна и без указания экипажа;
- двигаться вдоль борта судна на причал или подниматься с причала на борт корабля не по специальному трапу;
- самостоятельно заходить в служебные помещения и технические помещения;
- самовольно покидать судно, выходить за ограждения судна, нырять с борта и купаться в непосредственной близости от него;
- на ходу и во время стоянки перегибаться через леерное ограждения открытых палуб, сидеть на леерных ограждениях;
- оставлять ребёнка, находящегося на Вашем попечении, без присмотра;
- проносить на борт судна вещи, относящиеся к категории опасных и запрещённых (сжатые газы, едкие вещества, оружие, взрывчатые и горючие вещества, наркотики и т. д.);
- подниматься на борт судна в одежде и обуви, способных загрязнить или повредить имущество других пассажиров или отделку судна и его палубу;
- бросать за борт мусор и любые другие предметы, для сбора мусора на судне имеется мусоросборник;
- самовольно использовать на судне любые световые и пиротехнические средства (факелы, петарды, фейерверки, бенгальские огни, звуковые и огневые ракеты, лазерные устройства и т. п.);
- находиться на борту в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- курить в местах, не отведенных для этого специально.
Если была объявлена массовая эвакуация, следует делать следующее:
- пропустить к спасательным средствам детей и женщин;
- взять с собой только самые необходимые вещи (деньги, документы);
- не спеша опускаться в спас средства
Человек за бортом:
- Чтобы не оказаться за бортом судна, вам необходимо держаться за неподвижные, надежно закреплённые
конструкции. Такие, как: леерные ограждения, леерные стойки, ванты.
- Сидеть следует на одном из бортов, не перемещать центр тяжести за леерные ограждения.
- Если вы оказались в воде, не паникуйте! Ваше отсутствие сразу же заметят и поднимут на борт или члены вашей команды или катер, работающий на дистанции.
- Если вы заметили человека за бортом, незамедлительно сообщите об этом капитану.
Умение хорошо плавать — одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, но помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность. Вдоль берега океаническое течение, опасно заплывать далеко от берега, нельзя плавать на кругах и матрасах! Спасателей нет!
При ознакомлении с обитателями моря, турист по разрешению сотрудника заповедника может зайти в море соблюдая правила:
- не заходить в море разгоряченным, резкое охлаждение может вызвать простуду, судорогу, потерю сознания;
- не заходить в воду в течение часа после приема пищи;
- не заходить в море далее 50 метров от берега;
- не прыгать со скал, не подавать ложные сигналы тревоги.
Какие локации посетим?
Дальневосточный морской заповедник — единственный в России. Расположен на юге Дальнего Востока, свыше 98% площади составляет акватория залива Петра Великого Японского моря. На небольших заповедных островах находятся самые крупные в мире колонии чернохвостой чайки и уссурийского баклана, единственные в России места гнездования редчайших для мировой фауны птиц — желтохвостой цапли и малой колпицы. К основным объектам охраны Дальневосточного морского заповедника относятся дальневосточный трепанг, камчатский краб, гигантский осьминог, тюлень ларга, гребешок приморский, колонии морских птиц. В воды заповедника заходят киты малые полосатики, касатки, дельфины. В 2003 году заповедник получил международный статус биосферного резервата.
Остров Фуругельма относится к южному району научно-экспериментальной зоны заповедника. Здесь проводятся постоянные научные исследования, связанные с разработкой основ сохранения и восстановления морских и островных сообществ. Кордоны расположены на м. Островок Фальшивый, о. Фуругельма, бух. Пемзовая.
Остров Фуругельма — самый южный остров России. Здесь расположена крупнейшая в мире колония чернохвостой чайки — 30 000 пар! С ней соседствуют поселения очковых чистиков, тонкококлювых кайр, тупиков-носорогов. Остров служит местом отдыха некоторых перелетных птиц, занесенных в Красную книгу, таких как буревестники, орланы, поморники. Во время прогулки вы познакомитесь с реликтовыми растениями, узнаете историю острова и посетите береговую батарею. Вас поразит красота природных ландшафтов и ослепительная прозрачность воды!
Описание активного маршрута на внедорожниках:
Машина едет по лесной дороге, по ходу движения преодолевает различные препятствия (ямы, бугры, броды, сложные участки дороги). Во время движения запрещается высовываться из машины, вставать. В пути предусмотрены технические остановки и остановки в красивых местах для фотографирования. Перед пешеходной частью маршрута внимательно выслушайте инструкции проводника, поправьте всю одежду, упакуйте вещи. Ненужные вещи можно оставить в машине. Группа движется компактно (убегать вперед, отставать, сходить с тропы без предупреждения запрещается).
Включена ли страховка в стоимость тура?
Во время поездки турфирма страхует туристов от несчастного случая в страховой компании «Энергогарант».
Под несчастным случаем понимается фактически происшедшее на маршруте внезапное, непредвиденное событие, в результате которого наступило расстройство здоровья туриста или его смерть (механические травмы, ожоги, случайные отравления ядовитыми растениями, клещевой энцефалит, утопление и т. п.).
Размер страхового возмещения зависит от диагноза и выражается в процентах от максимального покрытия — 50 000 рублей.
При наступлении несчастного случая турист обращается в ближайшее к месту нахождения медицинское учреждение.
По возвращении к месту постоянного проживания застрахованный обращается в «Энергогарант» и предоставляет следующие документы: заявление, акт о страховом случае подписанный турфирмой, справку из медучреждения.