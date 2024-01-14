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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие, обзорная экскурсия по Владивостоку
Прибытие во Владивосток.
Самостоятельный трансфер в гостиницу или заказ заранее (за дополнительную плату).
Заселение с 14:00.
17:00 Сбор группы на Центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
17:00 Экскурсия по городу «Вечерний Владивосток», 2 часа.
В программе: центральная площадь, Корабельная набережная, видовая площадка, Золотой мост.
Экскурсия на остров Русский
Завтрак в гостинице.
10:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
10:00–14:00 Экскурсия на остров Русский, 4 часа.
Маршрут: центральная площадь — Золотой мост — Русский мост — остров Русский — Новосильцевская батарея — кампус ДВФУ (проездом) — музей «Ворошиловская батарея» — центральная площадь.
По окончании экскурсии возможно посещение океанариума на острове Русский в бухте Житкова.
Билет можно приобрести самостоятельно на сайте /кассе океанариума или с помощью турфирмы (сервисный сбор за покупку билета 200 руб. /чел + стоимость билета).
Океанариум работает до 20:00. Возвращение в центр города на общественном транспорте или такси.
Экскурсия в музей Самовара и музей Женьшеня, прогулка по Миллионке
Завтрак в гостинице.
11:00 Сбор группы в центральной части города.
Пешеходная экскурсия в музей Самовара и музей Женьшеня.
Первый частный музей, посвященный легендарному женьшеню, расположен в центре Владивостока.
Женьшень — это реликтовое растение, успешно сохранившееся в России только в уссурийской тайге.
Гости могут посмотреть на редкую коллекцию крупных корней и приспособлений, которыми добывали это растение.
«Русский Самовар» — единственный в Приморье музей с редкой коллекцией русских самоваров.
В экспозиции представлены самые первые самовары, прибывшие в Приморье с переселенцами морским путем из Малороссии в конце XIX века.
В залах выставки вы узнаете много интересных историй и даже увидите первую «самоварную мультиварку», работавшую на дровах.
Нашим гостям мы с удовольствием рассказываем о самобытной самоварной культуре нашей страны. И, конечно, чаепитие с местными традициями.
Свободное время на обед.
15:00 Пешеходная прогулка по старому китайскому кварталу — Миллионке.
Место сбора — Приморский Арбат, ул. Фокина, д. 5, у третьего фонтана.
Миллионка — лабиринт дворов-колодцев в самом центре Владивостока, в начале прошлого века здесь был местный Чайнатаун, населенный «мильоном» китайцев, — самый криминальный квартал портового города с борделями, воровскими малинами и опиумными курильнями.
Дух авантюризма витает здесь до сих пор, хотя воровской век Миллионки закончился рейдом НКВД в 1930-х.
Сейчас квартал обживает творческая богема, открывающая здесь магазины модной одежды, кофейни и арт-резиденции и постепенно приводящая в порядок почти трущобный пейзаж.
Отъезд
Завтрак в гостинице.
Выселение из гостиницы до 12:00.
Выезд из гостиницы самостоятельно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Действие цены
|2-местное
|3-местное
|1-местное
«Моряк» 2*
с 24.10.2023
22 800
25 000
40 700
«Экватор» 3*
с 02.01.2024
25 150
24 600
43 850
с 27.02.2024
27 250
26 000
45 950
«Версаль» 3*
с 24.10.2023
26 400
—
44 600
с 02.04.2024
27 900
—
47 450
«AZIMUT Сити Отель Владивосток» 4*
с 02.01.2024
28 300
30 200
44 700
с 02.04.2024
29 800
31 500
47 650
Варианты проживания
Гостиница «Экватор»
Гостиница «Экватор» находится в деловом районе Владивостока, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива. К услугам гостей экскурсионное бюро, салон красоты и кафе-бар.
Из многих номеров на верхних этажах открывается прекрасный вид на Японское море. В числе удобств во всех комфортабельных номерах телевизор со спутниковыми каналами, телефон и собственная ванная комната.
Поездка до главного железнодорожного вокзала Владивостока занимает 5 минут. Аэропорт Владивостока расположен примерно в 60 минутах езды на автомобиле.
Каждое утро для гостей сервируют завтрак «шведский стол». Кроме того, в отеле можно заказать традиционные блюда русской и дальневосточной кухни.
По запросу сотрудники организуют трансфер от аэропорта. На территории отеля работает сувенирный магазин.
Одноместный номер: однокомнатный номер с отдельной ванной комнатой, холодильником, телевизором, письменным столом, шкафом для одежды и багажа, бесплатный Wi-Fi, телефонной связью, чайными принадлежностями.
Двухместный номер: однокомнатный номер, 18 кв. м. Для удобства гостей двуспальная кровать или две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды. Предоставляется мини-бар, холодильник, ЖК-телевизор и бесплатный Wi-Fi.
Гостиница «Моряк»
Гостиница «Моряк» расположена в историческом центре Владивостока, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог и железнодорожного вокзала города. Тем, кто хочет познакомиться с богатой историей Приморского края, достаточно совершить пешую прогулку по окрестностям.
К услугам гостей сауна и номера с кабельным телевидением.
Все номера гостиницы «Моряк» оформлены в классическим стиле в нейтральных тонах и оснащены холодильником.
В кафе гостиницы сервируют блюда европейской и русской кухни, а в баре подают напитки.
AZIMUT Отель Владивосток
Азимут 4* Отель Владивосток является самым новым (открыт после масштабной реновации в мае 2015 г.) и самым вместительным отелем города (378 номеров различных категорий). Все номера выполнены в концепции SMART – «умная планировка», стильный дизайн и нейтральные тона в отделке номеров располагают к спокойному отдыху.
Современный бизнес-отель Азимут расположен на побережье Амурского залива во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от морского и ж/д вокзала. Рядом расположены такие культурные достопримечательности города, как центральная улица Адмирала Фокина, Приморская государственная картинная галерея, Дом-музей имени Арсеньева и Океанариум.
На всей территории отеля в пользование предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. По запросу гости могут воспользоваться парковкой и трансфером от/до аэропорта. При отеле доступен ресторан Port Avenue и бар, также гости могут заказать доставку еды и напитков в номер.
Отель «Версаль»
Отель «Версаль» с фитнес-центром расположен во Владивостоке, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива.
Работает бесплатный Wi-Fi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с кабельными каналами. В ванной комнате имеется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
По утрам для гостей отеля сервируют завтрак с выбором блюд из меню.
Стойка регистрации отеля «Версаль» открыта круглосуточно.
Гости могут воспользоваться камерой хранения багажа.
Железнодорожный вокзал Владивостока находится в 10 минутах ходьбы.
Расстояние до международного аэропорта Владивостока составляет 46 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле выбранного уровня (3 ночи)
- Завтраки со второго дня проживания
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Трансфер: аэропорт - отель - 2000 руб. отель - аэропорт - 1500 руб
- Аэропорт - отель - 2000 руб
- Отель - аэропорт - 1500 руб
- Дополнительные ночи проживания
- Входной билет в Приморский Океанариум
- Дополнительные экскурсии (бронировать заранее):форт № 7 Владивостокской крепости, 2,5 часа - от 10 600 руб. за 1-3 чел. джип-тур на полуостров Гамова, 15 часов - от 26 000 руб. за 1-3 чел. мыс Тобизина, 5 часов - от 13 700 руб. за 1-3 чел
- Форт № 7 Владивостокской крепости, 2,5 часа - от 10 600 руб. за 1-3 чел
- Джип-тур на полуостров Гамова, 15 часов - от 26 000 руб. за 1-3 чел
- Мыс Тобизина, 5 часов - от 13 700 руб. за 1-3 чел
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли ограничения по возрасту?
Ограничений по возрасту особых нет. Человек должен быть готов к городским экскурсиям и самостоятельно передвигаться.
Возможны ли изменения в программе тура?
Туроператор оставляет за собой право на возможные изменения в программе!
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более раннее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные, при сохранении общего объема экскурсионной программы, по объективным причинам.
Когда и сколько длится?
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