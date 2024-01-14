Владивосток зимой и весной

Групповой тур во Владивостоке
5
3 отзыва
Короткая программа для знакомства с городом! Прогуляемся по улочкам удивительной столицы Приморья — города Владивостока, посетим остров Русский, музей Самовара и Женьшеня, «Миллионку».
Владивосток зимой и весной
Владивосток зимой и весной
Владивосток зимой и весной
Ближайшие даты:
30
апр
7
мая
14
мая

Что вас ожидает:

Необычные музеи
Необычные музеи
Посетим частный музей, посвященный легендарному женьшеню, а также увидим редкую коллекцию самоваров
Владивосток
Владивосток
Прогуляемся с экскурсией по самым интересным местам города
Приморский океанариум
Приморский океанариум
При желании сможем посетить океанариум на острове Русском и познакомиться с морскими обитателями

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, обзорная экскурсия по Владивостоку

Прибытие во Владивосток.

Самостоятельный трансфер в гостиницу или заказ заранее (за дополнительную плату).

Заселение с 14:00.

17:00 Сбор группы на Центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

17:00 Экскурсия по городу «Вечерний Владивосток», 2 часа.

В программе: центральная площадь, Корабельная набережная, видовая площадка, Золотой мост.

Прибытие, обзорная экскурсия по ВладивостокуПрибытие, обзорная экскурсия по ВладивостокуПрибытие, обзорная экскурсия по ВладивостокуПрибытие, обзорная экскурсия по Владивостоку
2 день

Экскурсия на остров Русский

Завтрак в гостинице.

10:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

10:00–14:00 Экскурсия на остров Русский, 4 часа.

Маршрут: центральная площадь — Золотой мост — Русский мост — остров Русский — Новосильцевская батарея — кампус ДВФУ (проездом) — музей «Ворошиловская батарея» — центральная площадь.

По окончании экскурсии возможно посещение океанариума на острове Русский в бухте Житкова.

Билет можно приобрести самостоятельно на сайте /кассе океанариума или с помощью турфирмы (сервисный сбор за покупку билета 200 руб. /чел + стоимость билета).

Океанариум работает до 20:00. Возвращение в центр города на общественном транспорте или такси.

Экскурсия на остров РусскийЭкскурсия на остров РусскийЭкскурсия на остров РусскийЭкскурсия на остров Русский
3 день

Экскурсия в музей Самовара и музей Женьшеня, прогулка по Миллионке

Завтрак в гостинице.

11:00 Сбор группы в центральной части города.

Пешеходная экскурсия в музей Самовара и музей Женьшеня.

Первый частный музей, посвященный легендарному женьшеню, расположен в центре Владивостока.

Женьшень — это реликтовое растение, успешно сохранившееся в России только в уссурийской тайге.

Гости могут посмотреть на редкую коллекцию крупных корней и приспособлений, которыми добывали это растение.

«Русский Самовар» — единственный в Приморье музей с редкой коллекцией русских самоваров.

В экспозиции представлены самые первые самовары, прибывшие в Приморье с переселенцами морским путем из Малороссии в конце XIX века.

В залах выставки вы узнаете много интересных историй и даже увидите первую «самоварную мультиварку», работавшую на дровах.

Нашим гостям мы с удовольствием рассказываем о самобытной самоварной культуре нашей страны. И, конечно, чаепитие с местными традициями.

Свободное время на обед.

15:00 Пешеходная прогулка по старому китайскому кварталу — Миллионке.

Место сбора — Приморский Арбат, ул. Фокина, д. 5, у третьего фонтана.

Миллионка — лабиринт дворов-колодцев в самом центре Владивостока, в начале прошлого века здесь был местный Чайнатаун, населенный «мильоном» китайцев, — самый криминальный квартал портового города с борделями, воровскими малинами и опиумными курильнями.

Дух авантюризма витает здесь до сих пор, хотя воровской век Миллионки закончился рейдом НКВД в 1930-х.

Сейчас квартал обживает творческая богема, открывающая здесь магазины модной одежды, кофейни и арт-резиденции и постепенно приводящая в порядок почти трущобный пейзаж.

Экскурсия в музей Самовара и музей Женьшеня, прогулка по МиллионкеЭкскурсия в музей Самовара и музей Женьшеня, прогулка по МиллионкеЭкскурсия в музей Самовара и музей Женьшеня, прогулка по МиллионкеЭкскурсия в музей Самовара и музей Женьшеня, прогулка по Миллионке
4 день

Отъезд

Завтрак в гостинице.

Выселение из гостиницы до 12:00.

Выезд из гостиницы самостоятельно.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеДействие цены2-местное3-местное1-местное

«Моряк» 2*

  • стандартный номер
  • 3-местное в семейном номере

с 24.10.2023
по 26.04.2024

22 800

25 000

40 700

«Экватор» 3*

  • стандартный номер
  • 3-местное в номере Полулюкс

с 02.01.2024
по 23.02.2024

25 150

24 600

43 850

с 27.02.2024
по 24.05.2024

27 250

26 000

45 950

«Версаль» 3*

  • стандартный номер — первая категория

с 24.10.2023
по 29.03.2024

26 400

44 600

с 02.04.2024
по 24.05.2024

27 900

47 450

«AZIMUT Сити Отель Владивосток» 4*

  • номер SMART Стандарт
  • 3-местное в номере SMART Люкс

с 02.01.2024
по 29.03.2024

28 300

30 200

44 700

с 02.04.2024
по 24.05.2024

29 800

31 500

47 650

Варианты проживания

Гостиница «Экватор»

3 ночи

Гостиница «Экватор» находится в деловом районе Владивостока, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива. К услугам гостей экскурсионное бюро, салон красоты и кафе-бар.

Из многих номеров на верхних этажах открывается прекрасный вид на Японское море. В числе удобств во всех комфортабельных номерах телевизор со спутниковыми каналами, телефон и собственная ванная комната.

Поездка до главного железнодорожного вокзала Владивостока занимает 5 минут. Аэропорт Владивостока расположен примерно в 60 минутах езды на автомобиле.

Каждое утро для гостей сервируют завтрак «шведский стол». Кроме того, в отеле можно заказать традиционные блюда русской и дальневосточной кухни.

По запросу сотрудники организуют трансфер от аэропорта. На территории отеля работает сувенирный магазин.

Одноместный номер: однокомнатный номер с отдельной ванной комнатой, холодильником, телевизором, письменным столом, шкафом для одежды и багажа, бесплатный Wi-Fi, телефонной связью, чайными принадлежностями.

Двухместный номер: однокомнатный номер, 18 кв. м. Для удобства гостей двуспальная кровать или две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды. Предоставляется мини-бар, холодильник, ЖК-телевизор и бесплатный Wi-Fi.

Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»

Гостиница «Моряк»

3 ночи

Гостиница «Моряк» расположена в историческом центре Владивостока, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог и железнодорожного вокзала города. Тем, кто хочет познакомиться с богатой историей Приморского края, достаточно совершить пешую прогулку по окрестностям.

К услугам гостей сауна и номера с кабельным телевидением.

Все номера гостиницы «Моряк» оформлены в классическим стиле в нейтральных тонах и оснащены холодильником.

В кафе гостиницы сервируют блюда европейской и русской кухни, а в баре подают напитки.

Гостиница «Моряк»Гостиница «Моряк»Гостиница «Моряк»Гостиница «Моряк»Гостиница «Моряк»Гостиница «Моряк»

AZIMUT Отель Владивосток

3 ночи

Азимут 4* Отель Владивосток является самым новым (открыт после масштабной реновации в мае 2015 г.) и самым вместительным отелем города (378 номеров различных категорий). Все номера выполнены в концепции SMART – «умная планировка», стильный дизайн и нейтральные тона в отделке номеров располагают к спокойному отдыху.

Современный бизнес-отель Азимут расположен на побережье Амурского залива во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от морского и ж/д вокзала. Рядом расположены такие культурные достопримечательности города, как центральная улица Адмирала Фокина, Приморская государственная картинная галерея, Дом-музей имени Арсеньева и Океанариум.

На всей территории отеля в пользование предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. По запросу гости могут воспользоваться парковкой и трансфером от/до аэропорта. При отеле доступен ресторан Port Avenue и бар, также гости могут заказать доставку еды и напитков в номер.

AZIMUT Отель ВладивостокAZIMUT Отель ВладивостокAZIMUT Отель ВладивостокAZIMUT Отель ВладивостокAZIMUT Отель ВладивостокAZIMUT Отель Владивосток

Отель «Версаль»

3 ночи

Отель «Версаль» с фитнес-центром расположен во Владивостоке, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива.

Работает бесплатный Wi-Fi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с кабельными каналами. В ванной комнате имеется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

По утрам для гостей отеля сервируют завтрак с выбором блюд из меню.

Стойка регистрации отеля «Версаль» открыта круглосуточно.

Гости могут воспользоваться камерой хранения багажа.

Железнодорожный вокзал Владивостока находится в 10 минутах ходьбы.

Расстояние до международного аэропорта Владивостока составляет 46 км.

Отель «Версаль»Отель «Версаль»Отель «Версаль»Отель «Версаль»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле выбранного уровня (3 ночи)
  • Завтраки со второго дня проживания
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер: аэропорт - отель - 2000 руб. отель - аэропорт - 1500 руб
  • Аэропорт - отель - 2000 руб
  • Отель - аэропорт - 1500 руб
  • Дополнительные ночи проживания
  • Входной билет в Приморский Океанариум
  • Дополнительные экскурсии (бронировать заранее):форт № 7 Владивостокской крепости, 2,5 часа - от 10 600 руб. за 1-3 чел. джип-тур на полуостров Гамова, 15 часов - от 26 000 руб. за 1-3 чел. мыс Тобизина, 5 часов - от 13 700 руб. за 1-3 чел
  • Форт № 7 Владивостокской крепости, 2,5 часа - от 10 600 руб. за 1-3 чел
  • Джип-тур на полуостров Гамова, 15 часов - от 26 000 руб. за 1-3 чел
  • Мыс Тобизина, 5 часов - от 13 700 руб. за 1-3 чел
Место начала и завершения?
г. Владивосток
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли ограничения по возрасту?

Ограничений по возрасту особых нет. Человек должен быть готов к городским экскурсиям и самостоятельно передвигаться.

Возможны ли изменения в программе тура?

Туроператор оставляет за собой право на возможные изменения в программе!

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более раннее или более позднее.

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные, при сохранении общего объема экскурсионной программы, по объективным причинам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
14 янв 2024
Экскурсии спланированы очень удобно.
Хочу выразить благодарность гидам.
Экскурсии спланированы очень удобно.Экскурсии спланированы очень удобно.
Г
3 янв 2024
Всё было организовано на высшем уровне. От начала до конца. Повезло на хороших людей,водителей и гидов, любящих свою Страну и людей.
Т
12 дек 2023
Организаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии Антроповой.
Организаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии Антроповой.Организаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии Антроповой.Организаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии Антроповой.Организаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии Антроповой.

Тур входит в следующие категории Владивостока

Можно с детьмиВсе туры3-дневные туры4-дневные турыПриморский океанариумЗимниеВесенниеНа автобусе

Похожие туры из Владивостока

Японское море и Владивосток
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Японское море и Владивосток
г. Владивосток
17 июня
24 июня
1 июля
8 июля
от 61 400 за человека
Рождество во Владивостоке
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Рождество во Владивостоке
г. Владивосток
2 янв
от 38 900 за человека
Открой Владивосток
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Открой Владивосток
г. Владивосток
3 июня
10 июня
17 июня
24 июня
от 43 500 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры во Владивостоке
Все туры из Владивостока
All Airlines
ХорошоТам