Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие, пешеходная экскурсия
Прибытие в аэропорт Владивостока.
Самостоятельный трансфер в гостиницу.
Гарантированное заселение в номер с 14 часов.
15:00 Сбор группы на Центральной площади Владивостока.
15:00–18:00 Обзорная экскурсия по Владивостоку на автобусе.
В программе: центральная площадь, маяк, два вокзала (железнодорожный и морской), Корабельная набережная, Адмиральский сквер, арка Цесаревича Николая, музей «Подводная лодка С-56», видовая площадка, Золотой мост, фуникулер.
Экскурсия на морскую ферму
Завтрак в гостинице.
09:30 Сбор группы на центральной площади, отправление на остров Русский в бух. Воевода.
Познавательная экскурсия на морскую ферму по выращиванию гребешка, мидий, устриц, трепанга.
Дегустация гребешка.
Обед включен в стоимость.
Во второй половине дня, Приморский Океанариум — самый большой в России. Находится на острове Русский в бухте Житкова.
Возвращение во Владивосток к 18:00.
Парк дикой природы «Леопарды Гамова»
Выселение из гостиницы.
Следующую ночь мы проведём в гостинице в Хасанском районе.
Возьмите с собой на маршрут только необходимые вещи, основной багаж оставьте в камере хранения гостиницы.
08:00 Выезд из Владивостока на теплом автобусе.
Завтрак в гостинице заказать на вынос (предупредить накануне администратора).
С познавательными историями дорога в Хасанский район в пос. Андреевка в парк дикой природы «Леопарды Гамова» (кластер нацпарка «Земля леопарда»).
Авто-пешеходная экскурсия «Олени и море».
Наша экскурсия продолжится на проходимом внедорожнике.
Вы увидите стадо пятнистых оленей, некоторые совсем ручные их можно будет увидеть на расстоянии вытянутой руки!
Мы побываем на мысе Острый, откуда открываются лучшие панорамы на бухты Морского заповедника и красивые скалы обрамлены вечнозеленой сосной.
Обед-пикник на маршруте (включен в стоимость).
Рекомендуем захватить термосы.
К 19:00 прибытие в пос. Барабаш.
Ужин в кафе «Павловский посад».
Размещение в «Центральной усадьбе» национального парка «Земля леопарда».
Знакомство с домом леопардов
Завтрак в номерах.
Экскурсия по экспозиционному залу, знакомство с домом леопардов, с программой «Хранители леопарда», фотографирование на фоне «Леопардовой стены почета».
Просмотр познавательного фильма.
Пешеходная экскурсия по национальному парку «Тропа леопарда».
Зимний сказочный лес.
Обилие реликтовых деревьев и лиан, следы диких животных, чистейший воздух.
Опытный гид расскажет о богатой истории этих мест, его легендах и хитросплетениях судьбы заповедника.
Обед в кафе.
Дорога во Владивосток с остановкой на каскаде замерзших Кравцовских водопадов.
К 19:30 прибытие во Владивосток.
Размещение в гостинице.
Экскурсия в Сафари-парк
Завтрак в гостинице.
10:00 Сбор группы на Центральной площади Владивостока.
10:00–16:00 Экскурсия в Сафари-парк: парк амурских тигров, дальневосточных леопардов, гималайских медведей, пятнистых оленей, копытных, хищников и птиц.
В сафари-парке содержатся все животные уссурийской тайги.
Люди и животные без решёток.
Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям. Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом.
Корм для копытных выдаётся бесплатно.
Гости гарантированно наблюдают тигров и леопардов (с моста без решёток).
По оценке журнала «Вокруг Света» Приморский Сафари-парк, входит в число двенадцати лучших зоопарков мира.
В стоимость включены входные билеты в Парк тигров, леопардов и копытных, Парк птиц и хищников.
По желанию за доп. плату посещение парка львов (оплата в день экскурсии).
Стоимость входного билета:
- взрослые — 400 руб.;
- дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту — 300 руб.;
- дети до 3 лет — бесплатно.
Отъезд
Завтрак.
Выезд из гостиницы до 12 часов.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице во Владивостоке и в гостинице в национальном парке.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Двухместное
|Одноместное
|Трехместное
|«Азимут-Владивосток» 4*
номер SMART Стандарт / 3-местное в номере SMART Люкс
|47 000
|61 400
|47 950
|«Экватор» 3*
стандартный номер / 3-местное в номере Полулюкс
|40 900
|55 800
|39 550
|«Моряк» 2*
стандартный номер / 3-местное в семейном номере
|38 900
|53 400
|40 750
|«Версаль» 3*
одноместный / двухместный номер первой категории
|44 900
|59 400
|—
Важно! Выбор размещения возможен только в гостинице Владивостока.
Скидка пенсионерам по возрасту и детям до 14 лет — 1 200 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Экватор»
Гостиница «Экватор» находится в деловом районе Владивостока, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива. К услугам гостей экскурсионное бюро, салон красоты и кафе-бар.
Из многих номеров на верхних этажах открывается прекрасный вид на Японское море. В числе удобств во всех комфортабельных номерах телевизор со спутниковыми каналами, телефон и собственная ванная комната.
Поездка до главного железнодорожного вокзала Владивостока занимает 5 минут. Аэропорт Владивостока расположен примерно в 60 минутах езды на автомобиле.
Каждое утро для гостей сервируют завтрак «шведский стол». Кроме того, в отеле можно заказать традиционные блюда русской и дальневосточной кухни.
По запросу сотрудники организуют трансфер от аэропорта. На территории отеля работает сувенирный магазин.
Одноместный номер: однокомнатный номер с отдельной ванной комнатой, холодильником, телевизором, письменным столом, шкафом для одежды и багажа, бесплатный Wi-Fi, телефонной связью, чайными принадлежностями.
Двухместный номер: однокомнатный номер, 18 кв. м. Для удобства гостей двуспальная кровать или две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды. Предоставляется мини-бар, холодильник, ЖК-телевизор и бесплатный Wi-Fi.
Гостиница «Азимут 4* Отель Владивосток»
Современный бизнес-отель Азимут расположен на побережье Амурского залива во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от морского и ж/д вокзала.
Все номера выполнены в концепции SMART – «умная планировка», стильный дизайн и нейтральные тона в отделке номеров располагают к спокойному отдыху. На всей территории отеля в пользование предоставляется бесплатный Wi-Fi.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. По запросу гости могут воспользоваться парковкой и трансфером от/до аэропорта.
При отеле доступен ресторан Port Avenue и бар, также гости могут заказать доставку еды и напитков в номер. Завтрак «шведский стол» входит в стоимость.
Номера отеля Azimut с комфортабельными кроватями и собственной ванной комнатой оснащены телевизором со спутниковыми каналами. В числе удобств гардеробная и рабочий стол.
Другие удобства: бесплатный высокоскоростной WiFi, кондиционер, сейф, фен, телефон, холодильник, душ, туалет, полотенца, тапочки, туалетная бумага, звукоизоляция, белье, шкаф или гардероб, телефон.
Гостиница «Моряк»
Гостиница "Моряк" расположена в историческом центре Владивостока, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог и железнодорожного вокзала города. Тем, кто хочет познакомиться с богатой историей Приморского края, достаточно совершить пешую прогулку по окрестностям.
К услугам гостей сауна и номера с кабельным телевидением.
Все номера гостиницы "Моряк" оформлены в классическим стиле в нейтральных тонах и оснащены холодильником.
В кафе гостиницы сервируют блюда европейской и русской кухни, а в баре подают напитки.
Завтрак включен в стоимость. Депозит за номер 1000 рублей.
УСЛУГИ ОТЕЛЯ:
- Бесплатный интернет;
- Вызов скорой помощи;
- Пользование медицинской аптечкой;
- Доставка в номер корреспонденции, поступившей на имя гостя;
- Побудка к определенному времени;
- Вызов такси;
- Информацию о расписании поездов и самолетов;
- Сауна;
- Кафе;
- Парковка;
- Конференц-зал;
- Камера хранения (бесплатно до 24 ч и далее платно);
- Дополнительное место в номере;
- Прокат утюга, гладильной доски бесплатно;
- Услуги прачечной (за доп. плату);
- Фен (за доп. плату);
- Прокат зонта бесплатно;
- Халат банный (платно);
- Сувенирная продукция и товары первой необходимости согласно прейскуранту.
Завтрак: в кафе гостиницы
Время заселения: 14:00
Время освобождения номеров: 12:00
Гостиница «Версаль»
Отель «Версаль» с фитнес-центром расположен во Владивостоке, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива. Работает бесплатный Wi-Fi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с кабельными каналами. В ванной комнате имеется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
По утрам для гостей отеля сервируют завтрак с выбором блюд из меню.
Стойка регистрации отеля «Версаль» открыта круглосуточно. Гости могут воспользоваться камерой хранения багажа.
Железнодорожный вокзал Владивостока находится в 10 минутах ходьбы. Расстояние до международного аэропорта Владивостока составляет 46 км.
Центральная усадьба
Современное двухэтажное здание, расположена в тихом месте на окраине села Барабаш.
Из окон открывается прекрасный вид на вершины Три сестры, расположенные в заповеднике «Кедровая падь».
Для гостей номера квартирного типа: два двухместных номера, общая прихожая, раздельные ванна и туалет, кухня с ТВ, столом, поттером, холодильником, посудой.
В номерах две 1,5 спальные кровати, шкаф для одежды, журнальный столик, тумбочки, балкон. Постельное белье, банные принадлежности (шампунь, гель для душа, зубной набор), одноразовые тапочки.
В гостинице на 1 этаже есть общая кухонная зона с микроволновой печью, печкой, духовкой, поттером, обеденным столом, всем необходимым набором кастрюль и посуды.
Водно-оздоровительный комплекс — сауна, хамам, бассейн.
Тренажерный зал.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 4 ночи (отель во Владивостоке)
- Проживание 1 ночь (гостиница в национальном парке, 2-местное размещение)
- Питание, указанное в программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
- Питание, не указанное в программе (во Владивостоке)
- Трансфер из аэропорта в гостиницу - 2 000 руб
- Трансфер из гостиницы в аэропорт - 1 500 руб
- Посещение парка львов (оплата в день экскурсии):взрослые - 400 руб. дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту - 300 руб. до 3 лет - бесплатно
- Взрослые - 400 руб
- Дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту - 300 руб
- До 3 лет - бесплатно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Для зимних экскурсий и активного отдыха - лыжный костюм, тёплая обувь, запасные варежки и носки.
- Для посещения бассейна в гостиничном комплексе не забудьте взять с собой: шапочку, сланцы, купальник, мыло, мочалку.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие достопримечательности увидим в туре?
Город Владивосток расположен на полуострове Муравьева-Амурского и омывается водами двух заливов — Амурского и Уссурийского и бухты Золотой Рог. Моря у нас много! Вы посетите самые лучшие набережные — Корабельную, откуда начинался город, где стоит памятник первопроходцам, мемориал воинам, погибшим во Второй мировой войне с Вечным огнем и часовней. Посетите (по желанию, за доп. плату) музей «Подводная лодка С-56», спуститесь внутрь, увидеть, как устроена военная подлодка, которая совершила кругосветную экспедицию и за участие в военных действиях удостоилась звания гвардейской. На Корабельной набережной находится Штаб Тихоокеанского флота, стоят на рейде военные корабли российские и очень часто иностранные. Здесь же на рейде кораблик-мемориал «Красный вымпел», именно с него начинался легендарный Тихоокеанский флот России. Далее путь лежит по главной улице Владивостока — Светланской, со старинными особняками и выводит к железнодорожному и морскому вокзалам. Владивосток единственный город в России, где эти два вокзала стоят рядом. Именно во Владивостоке заканчивается Великая Транссибирская магистраль, и, прибыв на конечную станцию по железной дороге, вы можете тут же пересесть на теплоход и отправится в дальнее путешествие морем в Японию или Южную Корею. Здание железнодорожного вокзала в г. Владивостоке очень похоже на здание Ярославского вокзала в г. Москве. Так российские строители железных дорог скрепили двумя вокзалами путь от столицы до берегов Тихого океана. Протяженность пути более 9000 км, фирменный поезд «Россия» идет из Москвы во Владивосток — 7 суток! Морской вокзал стоит на берегу бухты Золотой Рог. Именно к нему швартуются круизные океанские лайнеры «Принцессы» привозящие тысячи туристов со всего мира. Обязательно в Обзорную экскурсию входит посещение видовой площадки. С нее открывается вид на остров Русский, Золотой мост соединяет два берега бухты Золотой Рог. Все это и многое другое, вы увидите на Обзорной экскурсии по Владивостоку.
Приморский Океанариум — один из крупнейших океанариумов мира. Общая площадь внутреннего пространства почти пять футбольных полей, форма здания напоминает приоткрытую раковину моллюска. В левом крыле океанариума находится резервуар с 70-метровым подводным тоннелем. В правом крыле расположен дельфинарий с бассейном-ареной и трибунами, которые вмещают 800 зрителей. Водное шоу проходит в 11 и 15 часов. Среди обитателей Приморского океанариума — представители всех океанов и климатических зон Земли. В том числе обитатели Японского моря, Арктики, озера Байкал, реки Амур и другие.
Морская ферма «Дальстам» расположена на острове Русский. На экскурсии вы познакомитесь с технологией и этапами производства — от высадки спата и мальков до упаковки. Более трех миллионов молодых трепангов живут в бухте Воевода. Четыре месяца они растут в специальных бассейнах, а потом перебираются в естественную среду обитания. Морская ферма работает с 2011 года. Экскурсию по ферме проводит морской технолог. Офисы и цеха предприятия расположены в двухэтажном корабле. Здесь и лаборатория по выращиваю кормов для моллюсков, «роддом» для молоди и большие ванны с проточной водой для складирования моллюсков перед отправкой в рестораны по всей России. Здесь вы сможете купить свежие, по ценам от производителя, морепродукты и биодобавки. Внимание! На острове не стабильная сотовая связь, планируйте оплату дополнительных услуг за наличный расчет.
Национальный парк «Земля леопарда» и заповедник «Кедровая падь» знамениты во всем мире благодаря поистине уникальной природе. Находясь на стыке границ трех государств, эта территория обладает самым большим разнообразием видов животных и растений в Северо-Восточной Азии. «Земля леопарда» включает в себя эталонные участки южно-уссурийской тайги, сохранившие реликтовые леса. Это место по праву зовется «самой кошачьей» природной территорией России. Ведь только здесь встречаются сразу четыре вида диких кошек — дальневосточный леопард, амурский тигр, рысь и дальневосточный лесной кот. От Владивостока до национального парка путешественников отделяют всего 200 км.
Где будет место встречи на экскурсии?
Экскурсии по Владивостоку начинаются и заканчиваются на центральной площади города (ул. Светланская 22).
За день до каждой экскурсии до 15:00 на ваш сотовый телефон придет СМС-сообщение, в котором будет указано: время, место сбора, номер автобуса, имя и сотовый телефон руководителя группы для оперативной связи!
Если вы не получили сообщение до 15:00 — перезвоните в фирму и получите информацию под запись. Офис турфирмы в праздничные дни работает с 11 до 16 часов.
Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий.
Какие рекомендации по одежде?
Для зимних экскурсий и активного отдыха — удобная спортивная одежда, теплая не скользящая обувь, запасные варежки и носки.
Для посещения водно-оздоровительного комплекса — купальники.
Есть ли скидки на тур?
Скидка пенсионерам по возрасту и детям до 14 лет — 1 200 руб.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Понравилась программа Рождество во Владивостоке.
Хочу выразить благодарность гидам.