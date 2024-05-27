Ещё научитесь при желании управлять парусами под ветер, держать курс, вязать морские узлы, много купаться за бортом и на песчаных пляжах.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Знакомство. Первая ночевка в бухте
10:00 Встреча в яхт-клубе.
Оставляем багаж на яхте и отправляемся на авто в магазин за продуктами.
12:00 Капитан дает команду: —"Поднять паруса"
Парус подхватывает ветер и уносит нас в море курсом на север.
Через несколько часов обезветриваем паруса.
Кидаем спасательный круг за борт на привязанном фале за яхту.
Надеваем спасательные жилеты. Прыгаем в Волгу.
Все вместе держимся за фал руками.
Капитан наполняет паруса ветром.
Вы получаете приятный легкий гидромассаж всего тела. (другие аттракционы оставим в секрете).
При желании каждый может управлять парусами, держать штурвал, учиться вязать узлы, изучать матчасть под присмотром капитана.
Поздним вечером прибываем в бухту «Водяная».
Вечерняя прогулка по берегу бухты, ужин на яхте. Отбой.
Поиск артефактов древнего города
Утром после завтрака конкурс на лучшую находку — артефакт города эпохи Золотой Орды Бельджамен.
Сбор душистого чабреца.
Шикарный песчаный пляж с морским прибоем.
После обеда поднимаем паруса и отправляемся дальше в путь.
Курс на север.
Водные процедуры на ходу с небольшими остановками.
К вечеру прибываем в бухту у села Горно Водяное. Ужин. Отбой.
Загадки планеты земля
Утро с купанием на песчаном пляжу, где нас уже традиционно встречают гордые гуси.
У местного рыбачка возьмем свежего пойманного судочка или «сомика» без запаха тины.
Можно пройтись до деревни за парным молоком или сладостями в сельский магазинчик.
Пообедав свежей «ушицей» — дальше в путь курсом на север.
По маршруту зайдем в нашумевший в последние годы «Александровский грабен».
Там же спрячемся в укрытие на ночевку, бухта Суводская.
С выходом на берег в безлюдном необитаемом месте.
Гора Шихан. Кафе Причал
Лично у капитана, каждое утро начинается с постановки чайника на газовую плиту, ополаскивание палубы яхты, заваривание кофе со сливками, постановки чашечки кофе рядом с местом прыжка за борт.
После освежающего заплыва, принимается кофе внутрь.
И только тогда начинается приготовление завтрака.
А кто из гостей очень рано встает, утро проводит с удочкой наблюдая за поплавком за бортом яхты.
После завтрака отправляемся теперь курсом на запад на обзорную экскурсию огромного залива Балыклей и горы Шихан.
Делаем остановку на обед в укромном чудесном местечке реки Березовая, приток реки Балыклей.
Каждое место наших остановок имеет какую-то не объяснимую притягательную энергетику. Именно по таким местам проходит наше путешествие.
После обеда продолжаем путешествие до самой дальней точки нашего маршрута. (100 км от места старта)
К вечеру четвертого дня подходим к цивилизованному причалу для нашей яхты.
К этому дню, обычно гости уже немного соскучились по городским удобствам.
Мы ужинаем в придорожном кафе «Причал», залипаем к телевизору и своим телефонам через wi-fi кафе.
Здесь можно арендовать душ, баню, и даже бунгало на ночевку при желании.
Остров сокровищ
Утренний завтрак проведем в придорожном кафе.
Сегодня нас ждет большой переход на яхте.
Нам важно пройти не меньше 50 км курсом на Юг.
По дороге, если позволит погода, можно зайти на остров, где, спрятан тайник с подарками детям и взрослым.
Перезарядить тайник следующей группе туристов на нашей яхте. Искупаться на горячем мелководном песчаном пляже и отобедать.
На заходе солнца мы зайдем в необитаемую и очень уютную бухту с удивительной концертной акустикой.
Там и проведем ночь в оглушительной тишине с крепким сном.
Идём домой
Этот день всегда кажется немного грустноватым.
Неужели мы возвращаемся из сказочного мира приватных волжских берегов в обыденную реальность.
К вечеру прибываем в яхт-клуб.
Приходим в себя и расстаемся.
Р.S. За долгую мою практику, как не планируй, все равно погода вносит свои коррективы в маршрут.
Проживание
Стоимость тура указана на одного человека для группы из 4 человек (или 5 с ребёнком).
Для проведения тура фрахтуется яхта, фрахт яхты: 120000 руб.
Важно: если в группе набирается меньшее количество человек, стоимость фрахта яхты распределяется между участниками. Если у вас нет своей группы, но вы хотите присоединиться к другим участникам, рекомендуем перед бронированием уточнить у автора, набирается ли группа на интересующие вас даты.
Жилые каюты на яхте похожи по условиям на купе пассажирского поезда. Обычно там мы только спим или прячемся от дождя. Большую часть дня проводим на палубе под тентом. Все ночёвки у нас проходят в укрытых бухтах на яхте.
Для гостей на борту два одноместных спальных места и одно двухместное спальное место в носовой каюте. Поэтому формат гостей — 4 взрослых или 5, где один ребенок. У капитана отдельная кормовая каюта.
Варианты проживания
Каюта на яхте
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Парусная яхта
- Услуги капитана-гида
- Услуги капитана-стюарда
- Услуги капитана-инструктора
- Пешие экскурсии
- Постельное белье
- Топливо для двигателя
- Питьевая вода
- Газ для плиты
- Атрибутика для отдыха на воде и природе
- Парковка автомобиля в яхт-клубе
- Финальная уборка
- Что не входит
- Трансфер до яхт-клуба
- Продукты на время путешествий (с учетом капитана).
- По желанию покупка живой рыбы у местных рыбаков на Волге
- По желанию платные экскурсии
- По желанию баня в деревне
- Стоянка яхты Горный Балыклей 1000 руб.
- Бассейн с прозрачной водой на берегу Волги г. Дубовка 600 руб. чел
- Место начала и завершения?
- Волжский, ул. Первый базовый проезд, дом 5
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- лёгкая куртка на вечер;
- если есть — ветровка;
- кроссовки (кеды);
- носки;
- непромокаемые тапочки или сланцы;
- костюм спортивный;
- 2 футболки;
- шорты;
- бейсболка, панама или шляпа (всё белое);
- купальный костюм/плавки;
- солнцезащитные очки (на верёвочке);
- солнцезащитный крем;
- белая рубашка с длинным рукавом;
- предметы личной гигиены;
- полотенце махровое;
- личная аптечка (общая аптечка на яхте в комплекте);
- заядлым рыбакам — свои рыбацкие снасти (в скромном багаже);
P. S. — отдельно напоминаю любителям громоздких рюкзаков на 50 л или чемоданов на колесах: пожалуйста, не планируйте брать их на борт, всё равно не получится.
Большой багаж мы перефасуем, и «ненужное» будет дожидаться вас на берегу по завершении путешествия. Пространство на яхте ограничено и используется рационально, поэтому все тщательно отобранные вещи помещаются в мягкую небольшую сумку.
- Можно ли поехать с детьми?
Возраст ребенка для путешествий на яхте от 5 лет.
Ребенок должен быть адекватен и уметь слушаться капитана. Это гарантирует безопасность. Поэтому предварительно важно провести с детьми правильную беседу "о строгом капитане".
Путешествия не обязательны с детьми, но если на борту дети - то важно, кроме капитана, наличие двух взрослых на яхте. Т. е. один капитан и один родитель на двоих или троих детей возрастом до 12 лет - неприемлемо!
Капитан в силу свой занятости по управлению яхтой и повседневным бытом не имеет возможности быть няней для ребенка. Дети на борту яхты под полной ответственностью своих родителей.
Ребенок должен быть абсолютно здоров. Срочная помощь врача невозможна.
- Как организована безопасность в туре?
Несмотря на то, что отдых на яхте - это отдых на водной стихии, путешествовать с детьми и без детей на парусной яхте по реке намного безопаснее, чем на автомобиле по трассе.
Среди других маломерных судов крейсерская килевая яхта имеет самую высокую степень надежности. Как описано выше, ей не страшны ни ветер, ни волны, пока она в море.
Для этого достаточно соблюдать несложные правила, установленные капитаном.
Перед отходом от причала капитан проводит инструктаж с пассажирами о безопасном плавании на яхте.
За каждым пассажиром закрепляется индивидуальный спасательный жилет, который хранится на полке с личными вещами.
В комплекте на яхте: спасательные жилеты, спасательный круг, бросательный конец, пиротехника, рация.
При дальних путешествиях берем с собой на буксир надувную лодку на веслах.
Все капитаны с дипломами для управления парусной яхтой, призеры парусных регат на Волге и не только.
- Яхта может перевернуться?
При усилении ветра парусная лодка наклоняется, и многим пассажирам кажется, что вот-вот - и мы перевернемся.
Все, наверное, в детстве играли в куклу-неваляшку. Как ни наклоняй ее, а она все равно становится прямо. Так же устроены и парусные килевые яхты. Какой бы ни был крен, она не перевернётся, ибо этому сопротивляется свинцовый киль (балласт) весом больше тонны.
Когда на борту яхты гости, а не спортсмены, капитан управляет парусами так, чтобы наклон яхты был незначительный и вам было комфортно.
А если нас застанет штормовой ветер, мы тут же спрячемся в ближайшее убежище и переждем непогоду. Но так бывает крайне редко.
Все наши капитаны с опытом более 20 лет и мастера парусного спорта.
- Если меня укачает на яхте?
Да, такое возможно с каждым, но этого можно избежать.
Обычно укачивает, если на море есть небольшая волна, а вы находитесь внутри каюты.
В отличие от моря и океана на реке от этого недуга есть спасение. Для этого достаточно выйти из каюты и пристально смотреть на берег, который не качается. Чего нельзя сделать там, где берегов не видно.
Ваш вестибулярный аппарат найдет себе опору, тошнота пройдет.
Но если вы не уверены, возьмите с собой таблетки от укачивания.
- Как мы будем питаться на яхте?
Ваш капитан, он же - кок, он же - гид, он же на время похода, ваш -"папа и мама". Вы будете полностью окружены его заботой о вас.
Авторская кухня капитана с трехразовым питанием в день.
Накормит, всё перемоет и спать в постель уложит.
Капитан в безопасной зоне переложит управление яхтой на пассажиров, а сам готовит обед и поглядывает за приборами.
Ваши предпочтения в меню обязательно учитываются!
- Как много комаров?
Наша программа путешествий находится на верхнем бьефе Нижней Волги.
А это значит, ни комаров, ни мошек + чистая экология.
Нижний бьеф - это Прикаспийская низменность, где массовое заселение туристами-рыбаками – дикарями. Там действительно рассадник москитов и смог от верхних мегаполисов.
Комары все же есть наверху. Но как правило, на 30 минут, после захода солнца, а потом исчезают.
- Какая погода в ваших краях?
Июнь, июль, август – у нас чаще всего самая пляжная погода. Проводить такое время на просторах Волги одно блаженство. Вода в Волге на верхнем бьефе быстро прогревается до 30 градусов. Очень комфортная температура, и даже слишком. Купание за бортом, во время круиза, любимое развлечение.
- Если будут идти дожди?
Как у нас, яхтсменов, говорят:"Нет плохой погоды, а есть плохая экипировка".
Яхты укомплектованы непромокаемыми костюмами; или по команде все прячемся в каюту и задраиваем люки.
Если нас застанет шторм, мы спрячемся в ближайшее укрытие, в бухту на Волге, которых очень даже достаточно на нашем маршруте. И переждем непогоду.
Но дожди и ветра в июне, июле, августе в Волгоградской области явление нечастое. Дожди и шквалы если бывают, то кратковременные.
- Возможно купить только один билет?
К сожалению фрахт яхты возможен только целиком по цене четырех билетов даже при одном пассажире.
- Можно ли поехать с детьми?
Возраст ребенка для путешествий на яхте от 5 лет.
Ребенок должен быть адекватен и уметь слушаться капитана. Это гарантирует безопасность. Поэтому предварительно важно провести с детьми правильную беседу "о строгом капитане".
Путешествия не обязательны с детьми, но если на борту дети - то важно, кроме капитана, наличие двух взрослых на яхте. Т. е. один капитан и один родитель на двоих или троих детей возрастом до 12 лет - неприемлемо!
Капитан в силу свой занятости по управлению яхтой и повседневным бытом не имеет возможности быть няней для ребенка. Дети на борту яхты под полной ответственностью своих родителей.
Ребенок должен быть абсолютно здоров. Срочная помощь врача невозможна.
- Как организована безопасность в туре?
Несмотря на то, что отдых на яхте - это отдых на водной стихии, путешествовать с детьми и без детей на парусной яхте по реке намного безопаснее, чем на автомобиле по трассе.
Среди других маломерных судов крейсерская килевая яхта имеет самую высокую степень надежности. Как описано выше, ей не страшны ни ветер, ни волны, пока она в море.
Для этого достаточно соблюдать несложные правила, установленные капитаном.
Перед отходом от причала капитан проводит инструктаж с пассажирами о безопасном плавании на яхте.
За каждым пассажиром закрепляется индивидуальный спасательный жилет, который хранится на полке с личными вещами.
В комплекте на яхте: спасательные жилеты, спасательный круг, бросательный конец, пиротехника, рация.
При дальних путешествиях берем с собой на буксир надувную лодку на веслах.
Все капитаны с дипломами для управления парусной яхтой, призеры парусных регат на Волге и не только.
- Яхта может перевернуться?
При усилении ветра парусная лодка наклоняется, и многим пассажирам кажется, что вот-вот - и мы перевернемся.
Все, наверное, в детстве играли в куклу-неваляшку. Как ни наклоняй ее, а она все равно становится прямо. Так же устроены и парусные килевые яхты. Какой бы ни был крен, она не перевернётся, ибо этому сопротивляется свинцовый киль (балласт) весом больше тонны.
Когда на борту яхты гости, а не спортсмены, капитан управляет парусами так, чтобы наклон яхты был незначительный и вам было комфортно.
А если нас застанет штормовой ветер, мы тут же спрячемся в ближайшее убежище и переждем непогоду. Но так бывает крайне редко.
Все наши капитаны с опытом более 20 лет и мастера парусного спорта.
- Если меня укачает на яхте?
Да, такое возможно с каждым, но этого можно избежать.
Обычно укачивает, если на море есть небольшая волна, а вы находитесь внутри каюты.
В отличие от моря и океана на реке от этого недуга есть спасение. Для этого достаточно выйти из каюты и пристально смотреть на берег, который не качается. Чего нельзя сделать там, где берегов не видно.
Ваш вестибулярный аппарат найдет себе опору, тошнота пройдет.
Но если вы не уверены, возьмите с собой таблетки от укачивания.
- Как мы будем питаться на яхте?
Ваш капитан, он же - кок, он же - гид, он же на время похода, ваш -"папа и мама". Вы будете полностью окружены его заботой о вас.
Авторская кухня капитана с трехразовым питанием в день.
Накормит, всё перемоет и спать в постель уложит.
Капитан в безопасной зоне переложит управление яхтой на пассажиров, а сам готовит обед и поглядывает за приборами.
Ваши предпочтения в меню обязательно учитываются!
- Как много комаров?
Наша программа путешествий находится на верхнем бьефе Нижней Волги.
А это значит, ни комаров, ни мошек + чистая экология.
Нижний бьеф - это Прикаспийская низменность, где массовое заселение туристами-рыбаками – дикарями. Там действительно рассадник москитов и смог от верхних мегаполисов.
Комары все же есть наверху. Но как правило, на 30 минут, после захода солнца, а потом исчезают.
- Какая погода в ваших краях?
Июнь, июль, август – у нас чаще всего самая пляжная погода. Проводить такое время на просторах Волги одно блаженство. Вода в Волге на верхнем бьефе быстро прогревается до 30 градусов. Очень комфортная температура, и даже слишком. Купание за бортом, во время круиза, любимое развлечение.
- Если будут идти дожди?
Как у нас, яхтсменов, говорят:"Нет плохой погоды, а есть плохая экипировка".
Яхты укомплектованы непромокаемыми костюмами; или по команде все прячемся в каюту и задраиваем люки.
Если нас застанет шторм, мы спрячемся в ближайшее укрытие, в бухту на Волге, которых очень даже достаточно на нашем маршруте. И переждем непогоду.
Но дожди и ветра в июне, июле, августе в Волгоградской области явление нечастое. Дожди и шквалы если бывают, то кратковременные.
- Возможно купить только один билет?
К сожалению фрахт яхты возможен только целиком по цене четырех билетов даже при одном пассажире.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору