4 день

Гора Шихан. Кафе Причал

Лично у капитана, каждое утро начинается с постановки чайника на газовую плиту, ополаскивание палубы яхты, заваривание кофе со сливками, постановки чашечки кофе рядом с местом прыжка за борт.

После освежающего заплыва, принимается кофе внутрь.

И только тогда начинается приготовление завтрака.

А кто из гостей очень рано встает, утро проводит с удочкой наблюдая за поплавком за бортом яхты.

После завтрака отправляемся теперь курсом на запад на обзорную экскурсию огромного залива Балыклей и горы Шихан.

Делаем остановку на обед в укромном чудесном местечке реки Березовая, приток реки Балыклей.

Каждое место наших остановок имеет какую-то не объяснимую притягательную энергетику. Именно по таким местам проходит наше путешествие.

После обеда продолжаем путешествие до самой дальней точки нашего маршрута. (100 км от места старта)

К вечеру четвертого дня подходим к цивилизованному причалу для нашей яхты.

К этому дню, обычно гости уже немного соскучились по городским удобствам.

Мы ужинаем в придорожном кафе «Причал», залипаем к телевизору и своим телефонам через wi-fi кафе.

Здесь можно арендовать душ, баню, и даже бунгало на ночевку при желании.