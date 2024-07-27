Если у вас есть противопоказания к купанию в солончаковых озёрах и минеральной грязи озера Эльтон, просим воздержаться от купания в озерах Баскунчак и Эльтон. Проконсультируйтесь с врачом насчёт противопоказаний.

Обязательно защищайтесь от солнца и выбирайте свободную закрытую одежду. \Учитывая жаркую погоду, вам потребуется большое количество питьевой воды. Вода покупается самостоятельно. Рекомендуем взять с собой термос или флягу для питьевой воды.

Рекомендуем иметь с собой деньги на мороженое:) В Волгоградской и Астраханской областях действительно жарко!

Проживание. В гостиницах, санатории и в гостевом доме в Астраханском заповеднике. В гостиницах и санатории номера на 2 человека, в номерах раздельные кровати, постельное бельё, кондиционер, электророзетки, Wi-Fi, горячая вода. Душ и туалет в номере.

В Астраханском заповеднике (1 ночь) проживание в гостевом доме: комнаты на 4 человека, раздельные кровати, постельное бельё, кондиционер, электророзетки, горячая вода. Душ и туалет общие. Гостевой дом простой и скромный, но всё необходимое есть.

Питание. В стоимость тура входит трёхразовое питание на всём маршруте, кроме завтрака в день приезда. Питание в основном в гостиницах и в городских кафе (групповой предзаказ). На треккингах дополнительно запланированы перекусы в виде сухпайка (фрукты, бутерброды, снеки) с чаем, в городе — обеды в кафе.

Если вы соблюдаете диету или имеете пищевые аллергии, пожалуйста, сообщите об этом при бронировании тура.

Уровень сложности. Тур активный и включает пешие прогулки без рюкзаков, как в городе, так и на природе. Сами прогулки не сложные — нет затяжных подъёмов или сложного рельфа местности. Сложность может заключаться только в жаркой и солнечной погоде, хотя маршрут выстроен так, чтобы треккинг приходился на утро или вечер.

Также в туре запланированы переезды на микроавтобусах и поездка на катере.

Дети. Возможно участие с детьми от 14 лет. Дети до 18 лет — строго в сопровождении одного из родителей.