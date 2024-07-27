Богатства Поволжья: поля розовых лотосов и солёные озёра Эльтон и Баскунчак

Полюбоваться необыкновенными пейзажами, понаблюдать за пернатыми и услышать, как поёт гора
Увидеть долины, покрытые лотосами, уникальные солёные озёра, барханы и разноцветные горы можно не только заграницей. Приглашаем отправиться с нами тур по Волгоградской и Астраханской областям.

Вы полюбуетесь цветением водяных лилий, увидите,
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как меняет цвет озеро Эльтон, послушаете звуки, которые в бескрайней степи издаёт священная гора.

Мы опробуем на себе целебные свойства рапы и минеральной грязи, прокатимся по дельте Волги на катере и прогуляемся по заповедникам.

Вас также ждут экскурсии в Астраханский кремль, знакомство с Волгоградом, купание в Волге и Ахтубе, посещение бархана и незабываемые рассветы и закаты. А ещё попробуем арбузы прямо с бахчи и другие местные вкусности.

Богатства Поволжья: поля розовых лотосов и солёные озёра Эльтон и Баскунчак
Богатства Поволжья: поля розовых лотосов и солёные озёра Эльтон и Баскунчак
Богатства Поволжья: поля розовых лотосов и солёные озёра Эльтон и Баскунчак
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Если у вас есть противопоказания к купанию в солончаковых озёрах и минеральной грязи озера Эльтон, просим воздержаться от купания в озерах Баскунчак и Эльтон. Проконсультируйтесь с врачом насчёт противопоказаний.
Обязательно защищайтесь от солнца и выбирайте свободную закрытую одежду. \Учитывая жаркую погоду, вам потребуется большое количество питьевой воды. Вода покупается самостоятельно. Рекомендуем взять с собой термос или флягу для питьевой воды.
Рекомендуем иметь с собой деньги на мороженое:) В Волгоградской и Астраханской областях действительно жарко!

Проживание. В гостиницах, санатории и в гостевом доме в Астраханском заповеднике. В гостиницах и санатории номера на 2 человека, в номерах раздельные кровати, постельное бельё, кондиционер, электророзетки, Wi-Fi, горячая вода. Душ и туалет в номере.
В Астраханском заповеднике (1 ночь) проживание в гостевом доме: комнаты на 4 человека, раздельные кровати, постельное бельё, кондиционер, электророзетки, горячая вода. Душ и туалет общие. Гостевой дом простой и скромный, но всё необходимое есть.

Питание. В стоимость тура входит трёхразовое питание на всём маршруте, кроме завтрака в день приезда. Питание в основном в гостиницах и в городских кафе (групповой предзаказ). На треккингах дополнительно запланированы перекусы в виде сухпайка (фрукты, бутерброды, снеки) с чаем, в городе — обеды в кафе.

Если вы соблюдаете диету или имеете пищевые аллергии, пожалуйста, сообщите об этом при бронировании тура.

Уровень сложности. Тур активный и включает пешие прогулки без рюкзаков, как в городе, так и на природе. Сами прогулки не сложные — нет затяжных подъёмов или сложного рельфа местности. Сложность может заключаться только в жаркой и солнечной погоде, хотя маршрут выстроен так, чтобы треккинг приходился на утро или вечер.
Также в туре запланированы переезды на микроавтобусах и поездка на катере.

Дети. Возможно участие с детьми от 14 лет. Дети до 18 лет — строго в сопровождении одного из родителей.

Программа тура по дням

1 день

Центр Волгограда, водная прогулка и отдых на острове, Мамаев курган

Встречаемся и идём гулять по Волгограду. Пройдёмся по центральной набережной, увидим здания Музея изобразительных искусств и Краеведческого музея, парк Победы и сквер Пушкина, Александро-Невский собор. Посмотрим на дом Павлова — памятник событиям Великой Отечественной войны.

После пообедаем в кафе и отправимся на Речной вокзал, откуда на скоростном катере домчим до одного из волжских островов. Вы сможете насладиться уединённостью на диком пляже: искупаемся, полакомимся арбузами и дынями, погуляем вокруг острова и погреемся на солнышке.

К вечеру вернёмся в город и посетим с небольшой экскурсией Мамаев курган. Здесь же у вас будет свободное время, чтобы побыть наедине с собой и своими мыслями. Затем поужинаем и разместимся в гостинице. Перед сном желающие смогут снова прогуляться по набережной.

Центр Волгограда, водная прогулка и отдых на острове, Мамаев курганЦентр Волгограда, водная прогулка и отдых на острове, Мамаев курганЦентр Волгограда, водная прогулка и отдых на острове, Мамаев курганЦентр Волгограда, водная прогулка и отдых на острове, Мамаев курган
2 день

Купание в Баскунчаке, треккинг на гору Богдо, закат на озере

Сегодня встанем пораньше и, позавтракав, отправимся к солёному озеру Баскунчак. В пути — 4 часа. По дороге остановимся у реки Ахтуба и искупаемся. По приезде перед нами откроется соляная гора впечатляющего размера, снабжающая солью всю нашу страну. На её вершине и находится наша цель — искупаемся в озере, вода которого держит человека так же, как Мёртвое море!

Затем совершим треккинг на таинственную гору Большое Богдо, где когда-то находились культовое буддийское обо и изваяние Белого старца Вселенной и где нашли останки доисторических амфибий. Калмыки верят, что гора освящена Далай-ламой. Пройдём экотропой Белого Старца: вы послушаете легенды и полюбуетесь панорамой, похожей на инопланетную со всеми оттенками бурого, жёлтого, красного и оранжевого. Если повезёт, услышим, как «поёт» западный склон Богдо — испещрённая пустотами и пещерами гора издаёт протяжные звуки.

После вернёмся в гостиницу, поужинаем и пойдём на озеро провожать закат. Белый берег окрасится в розовые и фиолетовые тона, а горизонт сольётся в одно целое — будет непонятно, где кончается озеро и начинается небо — незабываемое зрелище!

Купание в Баскунчаке, треккинг на гору Богдо, закат на озереКупание в Баскунчаке, треккинг на гору Богдо, закат на озереКупание в Баскунчаке, треккинг на гору Богдо, закат на озереКупание в Баскунчаке, треккинг на гору Богдо, закат на озере
3 день

Рассвет на Баскунчаке и его окрестности, посещение бахчи

В этот день встанем ещё затемно и поедем к озеру встречать рассвет. Увидим как огромное розовое солнце поднимется над белым озером и окрасит всё вокруг оранжевым — фото будут потрясающие! Затем позавтракаем и отправимся исследовать окрестности Баскунчака. Посмотрим на Поющие скалы — песчаник необычных форм, издающий звуки. Заберёмся на скалы и послушаем их песню. После полюбуемся марсианскими пейзажами восточного склона горы Богдо.

Следующие точки маршрута — оранжево-красная Горькая речка, бегущая по извилистому каньону, и пресное озеро Карасун, известное большим количеством гнездящихся и пролётных птиц.

Совершив короткую прогулку по балке Ак-Джар (Белой), отправимся в Баскунчакскую пещеру. Это самая большая карстовая полость Астраханской области глубиной 32 метра и протяжённостью 1,5 км. Сотрудники заповедника проведут нас по самым красивым местам, расскажут интересные научные факты, легенды и веселые истории.

До ужина ещё успеем посетить бахчу. Пофотографируемся в пузатых зелёных арбузах, а хозяин раскроет секреты бахчевого хозяйства. Если будут созревшие арбузы, съедим их прямо посреди бахчи. На ночь остановимся в санатории в Нижнем Баскунчаке.

Рассвет на Баскунчаке и его окрестности, посещение бахчиРассвет на Баскунчаке и его окрестности, посещение бахчиРассвет на Баскунчаке и его окрестности, посещение бахчиРассвет на Баскунчаке и его окрестности, посещение бахчиРассвет на Баскунчаке и его окрестности, посещение бахчи
4 день

Путь до Эльтона, прогулка по озеру, Большой каньон, гора Улаган, посещение музея и переезд в Астрахань

Сегодня тоже встанем рано и на поезде отправимся на озеро Эльтон (в пути примерно 1,5 часа). Эльтон — крупнейшее минеральное озеро Европы, но знаменитым его делает в первую очередь цвет. Утром мы застанем розовую окраску озера, которая возникает благодаря особым водорослям. А затем всё вокруг станет белоснежным до самого горизонта. Погуляем прямо по поверхности озера и поедем к Большому каньону, где ветра и дожди создали причудливые высокие фигуры из степной глины.

Затем поднимемся на гору Улаган, которая ежегодно становится немного выше. С её вершины нам откроется завораживающая панорама Эльтона. Здесь же сможем поискать окаменелые останки древних животных. После посетим Музей казахской культуры. Вас ждут знакомство с местной историей и обычаями, национальный обед и фотосессия в костюмах. Во второй половине дня сядем на поезд до Астрахани, куда прибудем уже поздно вечером, поужинаем и отдохнём.

Путь до Эльтона, прогулка по озеру, Большой каньон, гора Улаган, посещение музея и переезд в АстраханьПуть до Эльтона, прогулка по озеру, Большой каньон, гора Улаган, посещение музея и переезд в АстраханьПуть до Эльтона, прогулка по озеру, Большой каньон, гора Улаган, посещение музея и переезд в АстраханьПуть до Эльтона, прогулка по озеру, Большой каньон, гора Улаган, посещение музея и переезд в Астрахань
5 день

Астраханский кремль, треккинг по заповеднику, прогулка на катере до лотосовых полей

Ранним утром отправимся на экскурсию в Астраханский кремль. Посмотрим на старинные крепостные стены, изящную церковь и колокольню в стиле барокко. Вы узнаете историю этого памятника архитектуры. Затем разместимся в автобусе и поедем в Астраханский биосферный заповедник, откуда из низовья дельты Волги начнём путешествие к знаменитым розовым лотосам. Совершим треккинг по живописным местам, по пути поищем редкие растения — тамариск и лох, если повезёт, увидим черепах и диких фазанов.

После на катере прокатимся по Волжским ерикам, среди зарослей тростника и островков. Вы узнаете много интересного про обитателей, многих из них увидим. Высадимся у длинного плавучего моста и пройдём по огромной долине густорастущих лотосов — впечатления незабываемые! Вернувшись на кордон, поужинаем, здесь же останемся на ночь в гостинице.

Астраханский кремль, треккинг по заповеднику, прогулка на катере до лотосовых полейАстраханский кремль, треккинг по заповеднику, прогулка на катере до лотосовых полейАстраханский кремль, треккинг по заповеднику, прогулка на катере до лотосовых полейАстраханский кремль, треккинг по заповеднику, прогулка на катере до лотосовых полейАстраханский кремль, треккинг по заповеднику, прогулка на катере до лотосовых полей
6 день

Водная прогулка по дельте Волги, бархан Большой брат

Позавтракав, выезжаем на катере в самую авандельту Волги, где она встречается с Каспием. Здесь множество проток и ериков — рай для птиц и водных растений. Мы сможем понаблюдать за цаплями, бакланами, белохвостыми орланами, крачками. И снова полюбуемся лотосами. По пути будем делать остановки на островах, чтобы погулять по экотропам, забраться на вышки и с высоты посмотреть на птиц.

Затем вернёмся в Астрахань и к закату доедем до бархана Большой брат — одной из главных достопримечательностей Астраханской области. Сидя на самом верху песочной горы, полюбуемся красками уходящего солнца и увидим восхождение первых звёзд. Ночь в гостинице в Астрахани.

Водная прогулка по дельте Волги, бархан Большой братВодная прогулка по дельте Волги, бархан Большой братВодная прогулка по дельте Волги, бархан Большой братВодная прогулка по дельте Волги, бархан Большой брат
7 день

Отъезд

После завтрака — трансфер на ж. -д. вокзал.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет83 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча на ж. - д. вокзале в Волгограде и трансфер на ж. - д. вокзал в Астрахани
  • Билет на поезд на станцию «Эльтон», купе
  • Билет на поезд от станции «Эльтон» в Астрахань, купе
  • Все переезды по программе на заказных микроавтобусах
  • Все переезды по программе на такси
  • Проживание
  • Трёхразовое питание (кроме завтрака в день приезда)
  • Поездка на катере на острова на Волге
  • Аренда тримарана в Астраханском заповеднике
  • Экскурсии по программе
  • Фотосессия в национальном казахском стиле
  • Все пермиты заповедников
  • Все билеты к достопримечательностям по программе
  • Сопровождение группы инструктором
  • Групповая аптечка первой помощи
Что не входит в цену
  • Проезд до Волгограда и обратно из Астрахани
  • Завтрак в день приезда
Где начинаем и завершаем?
Начало: Волгоград, ж. - д. вокзал, 08:00
Завершение: Астрахань, ж. - д. вокзал, 09:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Волгограда

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