Вы полюбуетесь цветением водяных лилий, увидите,
Описание тура
Организационные детали
Если у вас есть противопоказания к купанию в солончаковых озёрах и минеральной грязи озера Эльтон, просим воздержаться от купания в озерах Баскунчак и Эльтон. Проконсультируйтесь с врачом насчёт противопоказаний.
Обязательно защищайтесь от солнца и выбирайте свободную закрытую одежду. \Учитывая жаркую погоду, вам потребуется большое количество питьевой воды. Вода покупается самостоятельно. Рекомендуем взять с собой термос или флягу для питьевой воды.
Рекомендуем иметь с собой деньги на мороженое:) В Волгоградской и Астраханской областях действительно жарко!
Проживание. В гостиницах, санатории и в гостевом доме в Астраханском заповеднике. В гостиницах и санатории номера на 2 человека, в номерах раздельные кровати, постельное бельё, кондиционер, электророзетки, Wi-Fi, горячая вода. Душ и туалет в номере.
В Астраханском заповеднике (1 ночь) проживание в гостевом доме: комнаты на 4 человека, раздельные кровати, постельное бельё, кондиционер, электророзетки, горячая вода. Душ и туалет общие. Гостевой дом простой и скромный, но всё необходимое есть.
Питание. В стоимость тура входит трёхразовое питание на всём маршруте, кроме завтрака в день приезда. Питание в основном в гостиницах и в городских кафе (групповой предзаказ). На треккингах дополнительно запланированы перекусы в виде сухпайка (фрукты, бутерброды, снеки) с чаем, в городе — обеды в кафе.
Если вы соблюдаете диету или имеете пищевые аллергии, пожалуйста, сообщите об этом при бронировании тура.
Уровень сложности. Тур активный и включает пешие прогулки без рюкзаков, как в городе, так и на природе. Сами прогулки не сложные — нет затяжных подъёмов или сложного рельфа местности. Сложность может заключаться только в жаркой и солнечной погоде, хотя маршрут выстроен так, чтобы треккинг приходился на утро или вечер.
Также в туре запланированы переезды на микроавтобусах и поездка на катере.
Дети. Возможно участие с детьми от 14 лет. Дети до 18 лет — строго в сопровождении одного из родителей.
Программа тура по дням
Центр Волгограда, водная прогулка и отдых на острове, Мамаев курган
Встречаемся и идём гулять по Волгограду. Пройдёмся по центральной набережной, увидим здания Музея изобразительных искусств и Краеведческого музея, парк Победы и сквер Пушкина, Александро-Невский собор. Посмотрим на дом Павлова — памятник событиям Великой Отечественной войны.
После пообедаем в кафе и отправимся на Речной вокзал, откуда на скоростном катере домчим до одного из волжских островов. Вы сможете насладиться уединённостью на диком пляже: искупаемся, полакомимся арбузами и дынями, погуляем вокруг острова и погреемся на солнышке.
К вечеру вернёмся в город и посетим с небольшой экскурсией Мамаев курган. Здесь же у вас будет свободное время, чтобы побыть наедине с собой и своими мыслями. Затем поужинаем и разместимся в гостинице. Перед сном желающие смогут снова прогуляться по набережной.
Купание в Баскунчаке, треккинг на гору Богдо, закат на озере
Сегодня встанем пораньше и, позавтракав, отправимся к солёному озеру Баскунчак. В пути — 4 часа. По дороге остановимся у реки Ахтуба и искупаемся. По приезде перед нами откроется соляная гора впечатляющего размера, снабжающая солью всю нашу страну. На её вершине и находится наша цель — искупаемся в озере, вода которого держит человека так же, как Мёртвое море!
Затем совершим треккинг на таинственную гору Большое Богдо, где когда-то находились культовое буддийское обо и изваяние Белого старца Вселенной и где нашли останки доисторических амфибий. Калмыки верят, что гора освящена Далай-ламой. Пройдём экотропой Белого Старца: вы послушаете легенды и полюбуетесь панорамой, похожей на инопланетную со всеми оттенками бурого, жёлтого, красного и оранжевого. Если повезёт, услышим, как «поёт» западный склон Богдо — испещрённая пустотами и пещерами гора издаёт протяжные звуки.
После вернёмся в гостиницу, поужинаем и пойдём на озеро провожать закат. Белый берег окрасится в розовые и фиолетовые тона, а горизонт сольётся в одно целое — будет непонятно, где кончается озеро и начинается небо — незабываемое зрелище!
Рассвет на Баскунчаке и его окрестности, посещение бахчи
В этот день встанем ещё затемно и поедем к озеру встречать рассвет. Увидим как огромное розовое солнце поднимется над белым озером и окрасит всё вокруг оранжевым — фото будут потрясающие! Затем позавтракаем и отправимся исследовать окрестности Баскунчака. Посмотрим на Поющие скалы — песчаник необычных форм, издающий звуки. Заберёмся на скалы и послушаем их песню. После полюбуемся марсианскими пейзажами восточного склона горы Богдо.
Следующие точки маршрута — оранжево-красная Горькая речка, бегущая по извилистому каньону, и пресное озеро Карасун, известное большим количеством гнездящихся и пролётных птиц.
Совершив короткую прогулку по балке Ак-Джар (Белой), отправимся в Баскунчакскую пещеру. Это самая большая карстовая полость Астраханской области глубиной 32 метра и протяжённостью 1,5 км. Сотрудники заповедника проведут нас по самым красивым местам, расскажут интересные научные факты, легенды и веселые истории.
До ужина ещё успеем посетить бахчу. Пофотографируемся в пузатых зелёных арбузах, а хозяин раскроет секреты бахчевого хозяйства. Если будут созревшие арбузы, съедим их прямо посреди бахчи. На ночь остановимся в санатории в Нижнем Баскунчаке.
Путь до Эльтона, прогулка по озеру, Большой каньон, гора Улаган, посещение музея и переезд в Астрахань
Сегодня тоже встанем рано и на поезде отправимся на озеро Эльтон (в пути примерно 1,5 часа). Эльтон — крупнейшее минеральное озеро Европы, но знаменитым его делает в первую очередь цвет. Утром мы застанем розовую окраску озера, которая возникает благодаря особым водорослям. А затем всё вокруг станет белоснежным до самого горизонта. Погуляем прямо по поверхности озера и поедем к Большому каньону, где ветра и дожди создали причудливые высокие фигуры из степной глины.
Затем поднимемся на гору Улаган, которая ежегодно становится немного выше. С её вершины нам откроется завораживающая панорама Эльтона. Здесь же сможем поискать окаменелые останки древних животных. После посетим Музей казахской культуры. Вас ждут знакомство с местной историей и обычаями, национальный обед и фотосессия в костюмах. Во второй половине дня сядем на поезд до Астрахани, куда прибудем уже поздно вечером, поужинаем и отдохнём.
Астраханский кремль, треккинг по заповеднику, прогулка на катере до лотосовых полей
Ранним утром отправимся на экскурсию в Астраханский кремль. Посмотрим на старинные крепостные стены, изящную церковь и колокольню в стиле барокко. Вы узнаете историю этого памятника архитектуры. Затем разместимся в автобусе и поедем в Астраханский биосферный заповедник, откуда из низовья дельты Волги начнём путешествие к знаменитым розовым лотосам. Совершим треккинг по живописным местам, по пути поищем редкие растения — тамариск и лох, если повезёт, увидим черепах и диких фазанов.
После на катере прокатимся по Волжским ерикам, среди зарослей тростника и островков. Вы узнаете много интересного про обитателей, многих из них увидим. Высадимся у длинного плавучего моста и пройдём по огромной долине густорастущих лотосов — впечатления незабываемые! Вернувшись на кордон, поужинаем, здесь же останемся на ночь в гостинице.
Водная прогулка по дельте Волги, бархан Большой брат
Позавтракав, выезжаем на катере в самую авандельту Волги, где она встречается с Каспием. Здесь множество проток и ериков — рай для птиц и водных растений. Мы сможем понаблюдать за цаплями, бакланами, белохвостыми орланами, крачками. И снова полюбуемся лотосами. По пути будем делать остановки на островах, чтобы погулять по экотропам, забраться на вышки и с высоты посмотреть на птиц.
Затем вернёмся в Астрахань и к закату доедем до бархана Большой брат — одной из главных достопримечательностей Астраханской области. Сидя на самом верху песочной горы, полюбуемся красками уходящего солнца и увидим восхождение первых звёзд. Ночь в гостинице в Астрахани.
Отъезд
После завтрака — трансфер на ж. -д. вокзал.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|83 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча на ж. - д. вокзале в Волгограде и трансфер на ж. - д. вокзал в Астрахани
- Билет на поезд на станцию «Эльтон», купе
- Билет на поезд от станции «Эльтон» в Астрахань, купе
- Все переезды по программе на заказных микроавтобусах
- Все переезды по программе на такси
- Проживание
- Трёхразовое питание (кроме завтрака в день приезда)
- Поездка на катере на острова на Волге
- Аренда тримарана в Астраханском заповеднике
- Экскурсии по программе
- Фотосессия в национальном казахском стиле
- Все пермиты заповедников
- Все билеты к достопримечательностям по программе
- Сопровождение группы инструктором
- Групповая аптечка первой помощи
Что не входит в цену
- Проезд до Волгограда и обратно из Астрахани
- Завтрак в день приезда