Авторские туры в Волгограде

Туры по городам России
1 чел.
По популярности
Семейный круиз по Нижней Волге под белыми парусами
🛥 На яхте
Авторский тур
6 дней
Семейный круиз по Нижней Волге под белыми парусами
Ловить ветер белыми парусами и наслаждаться приватными бухтами с песчаными пляжами
Волгоградская область г. Волжский яхт-клуб, 10:00
27 мая
3 июня
10 июня
17 июня
160 000 за всё до 4 чел.
Знакомство с Калмыкией: святыни, дегустации и мастер-классы
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Знакомство с Калмыкией: святыни, дегустации и мастер-классы
Попробовать национальные блюда, научиться древнекалмыцкой письменности и отыскать чёрный тюльпан
ж. - д. вокзал Волгограда, 09:15, центральный вход...
39 100 за человека
Почти на Марсе и Луне: тур к соляным озёрам Эльтон и Баскунчак
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Почти на Марсе и Луне: тур к соляным озёрам Эльтон и Баскунчак
Увидеть слияние красок неба и воды на закате, оранжево-фиолетовую реку и места добычи соли
г. Волгоград, в первой половине дня
20 авг
47 000 за человека
Богатства Поволжья: поля розовых лотосов и солёные озёра Эльтон и Баскунчак
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Богатства Поволжья: поля розовых лотосов и солёные озёра Эльтон и Баскунчак
Полюбоваться необыкновенными пейзажами, понаблюдать за пернатыми и услышать, как поёт гора
Волгоград, ж. - д. вокзал, 08:00
27 июля
3 авг
83 900 за человека
Яхтинг по бухтам Нижней Волги
🛥 На яхте
Авторский тур
6 дней
Яхтинг по бухтам Нижней Волги
Волжский, ул. Первый базовый проезд, дом 5
27 мая
3 июня
10 июня
17 июня
от 30 000 за человека
Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
🚉 На поезде
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
Россия, Москва
8 мая
от 33 900 за человека
Тюльпаны Калмыкии: этнотур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Тюльпаны Калмыкии: этнотур
Волгоград
14 апр
18 апр
41 500 за человека

Что посмотреть в Волгограде на экскурсиях?

Пожалуй, самым популярным объектом города, который ежегодно привлекает сотни туристов в Волгоград, будет комплекс «Родина-мать зовёт!», Мамаев курган и прилегающий мемориал «Героям Сталинградской битвы», увековечивший подвиг советских солдат в битве, которая изменила ход войны. Уделите этому месту время, ходите, читайте, думайте. Посетите мемориал в ночное время, когда стихнет дневная суета и смолкнет шум уставшего города. В темноте звуки войны из разрушенных стен и всполохи света производят другое впечатление и за душу берут сильнее

Местные экскурсоводы

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Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Тюльпаны Калмыкии: этнотур
    Тур насыщенный, хорошо организован.
  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Тюльпаны Калмыкии: этнотур
    Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
  • М
    Марина
    14 марта 2024
    Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
    Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Тюльпаны Калмыкии: этнотур
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • Н
    Надежда
    17 августа 2023
    В Чегемские горы: параплан-тур на выходные
    Это были незабываемые 3 дня. (3-7августа): водопады,горы,подъёмы,палатка,костёр и главное полет. Организаторам огромное спасибо. Люся, ты молодец!!! Спасибо большое за твоё сопровождение - это были лучшие выходные.
  • Ю
    Юлия
    1 августа 2023
    В Чегемские горы: параплан-тур на выходные
    Спасибо огромное за такой потрясающий тур! Столько впечатлений, что не передать словами! Я ехала ради полётов, но получила намного больше!!! Полёты это нечто волшебное и потрясающее! Я первый раз летала. Ощущения, что оказался в каком-то другом мире из фильма или сказки Страха не было. Мне потом полёт снился, настолько он запомнился. Но это ещё не всё. Нас ждали другие приключения на экскурсиях. Даже дождь не смог помешать нам! Мы всё сдружились за эти несколько дней. Компания классная получилась. Ощущения счастья, веселья из детства вернулись в этой поездке. Ребята, спасибо большое за такое приключения! Теперь всём советую поездку с вами.
  • М
    Мария
    31 июля 2023
    В Чегемские горы: параплан-тур на выходные
    Прошло несколько дней, эмоции чуть улеглись и хочется написать Миле, Диме, Сергею и всем большую благодарность за поездку! Я предполагала, что будет классно, но чтобы так… ради полётов и гор стоит жить! Когда складывается всё именно так, как надо: погода для полёта сложилась (это я про себя, конечно же), поездка в заповедник - это отвал башки от красоты запах горного чабреца до сих пор в голове и в носу как-будто. Даже облака рассеялись на час, чтобы показать невероятное звездное небо Приехала другим человеком! Палатки, игры, костёр, новые знакомства и главное организация всего этого и всех! Спасибо вам большое хочется ещё теперь и пересматривая фотки, планируешь уже следующую поездку
  • Н
    Нина
    6 марта 2023
    Большое путешествие по Кавказу. Осетия, Ингушетия, Чечня и Дагестан
    Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24 февраля по 26 февраля 2023 года, но мы прилетели на сутки раньше 23 февраля. Разместились в отеле Машук. Отель хороший, с завтраками. В отеле есть столовая, можно самостоятельно пообедать и поужинать, цены доступные, а еда просто объедение! 23 и 24 февраля мы знакомились с Пятигорском. Брали обзорную экскурсию по городу, очень интересная история и достопримечательности. Поднимались на гору Машук, так как канатная дорога была на ремонте, то с удовольствием поднялись пешком, примерно за 1.5 часа. Высота 993 м, красота необыкновенная, гора Эльбрус как на ладоне! Посетили Термальный источник "Жемчужина Кавказа",с бассейнами +4,+28,+37,+41°С, хамамом и сауной. Правда от Пятигорска далековато оказалось, 74 км. Далее у нас программа была уже по туру, мы поехали на встречу Домбаю… Домбай шикарный со своими видами и красотой,к посещению рекомендую обязательно, не пожалеете ни за что на свете! Работает 3-х уровневая канатная дорога, 2277 м, 3008 м и 3168 м. На каждом уровне есть свои локации для фотоссесий! Был большой соблазм прокатится на лыжах, но так как группа, время ограничено, было 4 часа, этого нам хватило, чтобы полюбоваться жизнью,"дотронуться" до солнца и гор! От Пятигорска до Домбая 188 км, в дороге скучно не было, так как нас сопровождала гид Рита, которая все очень интересно рассказывала и показывала,за это ей тоже отдельная благодарность и водителю Сергею за безопасное вождение по дорогам Кавказа! В заключительный день тура была поездка в Кисловодск, от Пятигорска находится в 40 км. По пути заезжали на гору Кольцо, в чайный Домик и на Медовые водопады. В Пятигорске прогулялись по парку и на дорожку попробовали целебную водичку из нарзанной галерее. Пришло время прощаться с Кавказом, но мы ещё обязательно вернёмся. Путешествуйте по России, это очень круто!
    Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду

Самые популярные туры в Волгограде
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7
  1. Семейный круиз по Нижней Волге под белыми парусами
  2. Знакомство с Калмыкией: святыни, дегустации и мастер-классы
  3. Почти на Марсе и Луне: тур к соляным озёрам Эльтон и Баскунчак
  4. Богатства Поволжья: поля розовых лотосов и солёные озёра Эльтон и Баскунчак
  5. Яхтинг по бухтам Нижней Волги
Сколько стоит тур в Волгограде в апреле 2024
Сейчас в Волгограде можно забронировать 7 авторских туров от 30 000 ₽ до 160 000 ₽. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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