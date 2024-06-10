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Авторский тур
6 дней
Семейный круиз по Нижней Волге под белыми парусами
Ловить ветер белыми парусами и наслаждаться приватными бухтами с песчаными пляжами
Начало: Волгоградская область г. Волжский яхт-клуб, 10:00
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
160 000₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
6 дней
Яхтинг по бухтам Нижней Волги
Начало: Волжский, ул. Первый базовый проезд, дом 5
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 30 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Почти на Марсе и Луне: тур к соляным озёрам Эльтон и Баскунчак
Увидеть слияние красок неба и воды на закате, оранжево-фиолетовую реку и места добычи соли
Начало: Г. Волгоград, в первой половине дня
26 авг в 10:00
47 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «6-дневные туры»
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