Семейные развлекательные туры Волгограда

Найдено 5 туров в категории «Можно с детьми» в Волгограде, цены от 30 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
🚉 На поезде
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
Начало: Россия, Москва
от 33 900 за человека
Семейный круиз по Нижней Волге под белыми парусами
🛥 На яхте
Авторский тур
6 дней
Семейный круиз по Нижней Волге под белыми парусами
Ловить ветер белыми парусами и наслаждаться приватными бухтами с песчаными пляжами
Начало: Волгоградская область г. Волжский яхт-клуб, 10:00
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
160 000 за всё до 4 чел.
Яхтинг по бухтам Нижней Волги
🛥 На яхте
Авторский тур
6 дней
Яхтинг по бухтам Нижней Волги
Начало: Волжский, ул. Первый базовый проезд, дом 5
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 30 000 за человека
Почти на Марсе и Луне: тур к соляным озёрам Эльтон и Баскунчак
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Почти на Марсе и Луне: тур к соляным озёрам Эльтон и Баскунчак
Увидеть слияние красок неба и воды на закате, оранжево-фиолетовую реку и места добычи соли
Начало: Г. Волгоград, в первой половине дня
26 авг в 10:00
47 000 за человека
Богатства Поволжья: поля розовых лотосов и солёные озёра Эльтон и Баскунчак
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Богатства Поволжья: поля розовых лотосов и солёные озёра Эльтон и Баскунчак
Полюбоваться необыкновенными пейзажами, понаблюдать за пернатыми и услышать, как поёт гора
Начало: Волгоград, ж. - д. вокзал, 08:00
27 июля в 08:00
3 авг в 08:00
83 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
    читать дальше

    постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…

    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
  • М
    Марина
    14 марта 2024
    Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
    Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Можно с детьми»

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  1. Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
  2. Семейный круиз по Нижней Волге под белыми парусами
  3. Яхтинг по бухтам Нижней Волги
  4. Почти на Марсе и Луне: тур к соляным озёрам Эльтон и Баскунчак
  5. Богатства Поволжья: поля розовых лотосов и солёные озёра Эльтон и Баскунчак
Сколько стоит тур в Волгограде в июне 2024
Сейчас в Волгограде в категории "Можно с детьми" можно забронировать 5 авторских туров от 30 000 до 160 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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