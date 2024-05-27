Ловить ветер белыми парусами и наслаждаться приватными бухтами с песчаными пляжами
Мы будем жить в каютах, наслаждаться видами Волгоградского водохранилища, которое во многом похоже на море, живописными оврагами на берегу и тихими уютными бухтами. Капитан научит вас управлять яхтой, устроит увлекательный водный аттракцион.
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Описание
Организационные детали
Минимальный список ваших вещей:
Легкую куртку на вечер
Если есть — ветровку
Кроксы (кеды)
Носки
Непромокаемые тапочки или сланцы
Костюм спортивный
2 Футболки
Шорты
Бейсболку, панаму или шляпу (всё белое)
Купальный костюм/плавки
Солнцезащитные очки (на веревочке)
Солнцезащитный крем
Белую рубашку с длинным рукавом
Предметы личной гигиены
Полотенце махровое
Личную аптечку (общая аптечка на яхте в комплекте)
Заядлым рыбакам — свои рыбацкие снасти (в скромном багаже)
P.S. Пожалуйста, не планируйте брать с собой на яхту чемоданы, огромные рюкзаки и сумки на колесах. Все вещи должны умещаться в небольшой мягкой сумке, так как на яхте ограничено пространство. В противном случае багаж будет перефасован, и «лишнее» мы оставим на берегу до вашего возвращения.
Проживание. Размещение в комфортной современной яхте Bavaria Cruiser 33: одно двуспальное место и два односпальных. Постельное белье предоставляется. На яхте есть туалет (гальюн) и кухня(камбуз) с газовой плитой и мойкой. Каютный горячий душ. Горячий душ на транце. Отопление. USB. Стационарный тент от солнца Бимини. В четвертый день путешествия будет заезд в деревню, где можно сходить в баню (за дополнительную плату).
Питание. Продукты закупаете вы перед путешествием (заезжаем в магазин вместе). Готовим всей командой сообща. Капитан на продуктовом пансионе гостей.
Связь и интернет. Во время путешествия по Волге мобильная связь устойчивая. Только в некоторых бухтах для ночевок будут небольшие перебои, но к этому есть решения: достаточно подняться на небольшую вершину или подойти ближе к отрытой Волге.
Программа тура по дням
Аттракционы на яхте и прогулка по Водяной бухте
Встречаемся в 10 утра в яхт-клубе и поедем вместе с капитаном на машине в магазин за продуктами (вещи можно оставить на яхте). К 12 часам возвращаемся на яхту и отправляемся в путешествие — «Поднять паруса!»
Держим курс на север. Через какое-то время устроим аттракцион: кинем спасательный круг за борт, прыгнем в воду и прокатимся на волнах за яхтой — это отличный гидромассаж и прекрасное водное развлечение.
При желании вы сможете поучиться управлять яхтой — капитан научит вязать узлы, даст теоретическую часть и подкрепит все практикой. Как минимум, отличные фотографии у штурвала у вас точно будут, а как максимум — получите базу управления яхтой.
Вечером доберемся до Водяной бухты, погуляем по берегу, поужинаем и ляжем спать.
Артефакты эпохи Золотой Орды и купание на лучших пляжах
После завтрака вас ждет конкурс на лучшую находку — артефакт города эпохи Золотой Орды Бельджамен. Еще пособираем чабрец — вы сможете набрать ароматные травы с собой, чтобы потом дома пить чай и вспоминать о нашем путешествии.
Нас ждет шикарный песчаный пляж с морским прибоем (да, несмотря на то, что мы путешествуем по реке, временами вам будет казаться, что вы на море, настолько бескрайняя в этих местах водная гладь).
Будем останавливаться в красивых местах, чтобы искупаться. По пути пообедаем и к вечеру доберемся до села Горноводяное на севере Волгоградской области. Там поужинаем, погуляем по берегу и отдохнем.
Александровский грабен
Начнем день с купания на пляже. При желании можно прогуляться в деревню и отведать там парного молока. Наевшись, отправимся в путь.
После обеда доберемся до Александровского грабена — это памятник природы, очень живописный провал на побережье («грабен» — по-немецки «ров»). Оранжевые нависающие пески впечатляют! Здесь получаются отличные фотографии, особенно красиво все смотрится в лучах закатного солнца. Мы остановимся здесь на ночёвку, так что у вас будет возможность полюбоваться грабеном при разном освещении. Наша яхта будет в очень спокойном безлюдном месте — в Суводской бухте. Только мы и природа.
Залив Балыклей и гора Шихан
Начнем день с освежающего заплыва и свежесваренного кофе. При желании вы можете порыбачить с утра — в этих местах отличный клёв. Позавтракаем и будем двигаться на запад — в залив Балыклей к горе Шихан. Капитан проведет экскурсию по этим местам.
Затем доберемся до самой дальней точки нашего путешествия — сто километров от места старта.
Вечером нас ждёт островок цивилизации — с wi-fi, магазинами, баней и кафе. Зайдем на ужин в «Причал», при желании можно арендовать баню или остановиться на ночёвку в бунгало на берегу.
Тайник на острове и бухта «звенящей тишины»
Позавтракаем в кафе на берегу, а потом отправимся в обратный путь. Сегодня нас ждет долгий путь — важно пройти не меньше 50 км на юг. Если позволит погода, зайдем на остров, где находится тайник с подарками: туристы берут оттуда памятные сувениры и кладут что-то взамен для следующих путешественников. Здесь же можно искупаться на очень теплом мелководном пляже и пообедать.
Вечером зайдем в необитаемую и очень уютную бухточку с хорошей акустикой, будем любоваться закатом и звездным небом. Это удивительно тихое место, где тишину можно «услышать» — здесь очень хорошо спится.
Возвращение
Завтракаем и держим путь к месту нашего старта — яхт-клубу. Пора возвращаться из сказочного мира спокойных волжских берегов в привычную реальность. Наше путешествие завершится во второй половине дня (точное время будет зависеть от погоды, ориентировочно в 15 часов). Если вы будете выбирать обратные билеты из Волгограда, то лучше взять на день позже и остаться еще на день в городе — капитан подскажет, куда сходить и что посмотреть.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Путешествие на парусной яхте: все передвижения, размещение в каютах (постельное белье, топливо для двигателя, газ для плиты, финальная уборка включены)
- Экскурсия от капитана: рассказы о местах, которые проезжаем, байки, легенды
- Обучение яхтингу: основы теории и практики
- Пешие экскурсии
- Питьевая вода
- Парковка вашего автомобиля в яхт-клубе
- Атрибутика для отдыха на воде и природе
- Можно участвовать с детьми от 5 лет
- Тур подходит путешественникам весом до 130 кг
- Спиртные напитки запрещены
Что не входит в цену
- Трансфер до яхт-клуба
- Продукты на время путешествия (с учетом капитана). Затраты на продукты 700-800 руб. человек-день
- Покупка живой рыбы у местных рыбаков на Волге (по желанию)
- Дополнительные платные экскурсии (по желанию)
- Баня в деревне (по желанию)
- Стоянка яхты Горный Балыклей - 1000 руб
- Бассейн с прозрачной водой на берегу Волги в городе Дубовка - 600 руб. чел