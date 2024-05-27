Семейный круиз по Нижней Волге под белыми парусами
Авторский тур в Волгограде

Ловить ветер белыми парусами и наслаждаться приватными бухтами с песчаными пляжами

Путешествие на яхте — это возможность оказаться в отдаленных природных местах и при этом не отказываться от комфорта.

Мы будем жить в каютах, наслаждаться видами Волгоградского водохранилища, которое во многом похоже на море, живописными оврагами на берегу и тихими уютными бухтами. Капитан научит вас управлять яхтой, устроит увлекательный водный аттракцион.
Семейный круиз по Нижней Волге под белыми парусами
Семейный круиз по Нижней Волге под белыми парусами
Семейный круиз по Нижней Волге под белыми парусами
Ближайшие даты:
27
мая
3
июн
10
июн
17
июн
24
июн
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июл
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даты

Описание

Организационные детали

Минимальный список ваших вещей:
Легкую куртку на вечер
Если есть — ветровку
Кроксы (кеды)
Носки
Непромокаемые тапочки или сланцы
Костюм спортивный
2 Футболки
Шорты
Бейсболку, панаму или шляпу (всё белое)
Купальный костюм/плавки
Солнцезащитные очки (на веревочке)
Солнцезащитный крем
Белую рубашку с длинным рукавом
Предметы личной гигиены
Полотенце махровое
Личную аптечку (общая аптечка на яхте в комплекте)
Заядлым рыбакам — свои рыбацкие снасти (в скромном багаже)

P.S. Пожалуйста, не планируйте брать с собой на яхту чемоданы, огромные рюкзаки и сумки на колесах. Все вещи должны умещаться в небольшой мягкой сумке, так как на яхте ограничено пространство. В противном случае багаж будет перефасован, и «лишнее» мы оставим на берегу до вашего возвращения.

Проживание. Размещение в комфортной современной яхте Bavaria Cruiser 33: одно двуспальное место и два односпальных. Постельное белье предоставляется. На яхте есть туалет (гальюн) и кухня(камбуз) с газовой плитой и мойкой. Каютный горячий душ. Горячий душ на транце. Отопление. USB. Стационарный тент от солнца Бимини. В четвертый день путешествия будет заезд в деревню, где можно сходить в баню (за дополнительную плату).

Питание. Продукты закупаете вы перед путешествием (заезжаем в магазин вместе). Готовим всей командой сообща. Капитан на продуктовом пансионе гостей.

Связь и интернет. Во время путешествия по Волге мобильная связь устойчивая. Только в некоторых бухтах для ночевок будут небольшие перебои, но к этому есть решения: достаточно подняться на небольшую вершину или подойти ближе к отрытой Волге.

Программа тура по дням

1 день

Аттракционы на яхте и прогулка по Водяной бухте

Встречаемся в 10 утра в яхт-клубе и поедем вместе с капитаном на машине в магазин за продуктами (вещи можно оставить на яхте). К 12 часам возвращаемся на яхту и отправляемся в путешествие — «Поднять паруса!»

Держим курс на север. Через какое-то время устроим аттракцион: кинем спасательный круг за борт, прыгнем в воду и прокатимся на волнах за яхтой — это отличный гидромассаж и прекрасное водное развлечение.

При желании вы сможете поучиться управлять яхтой — капитан научит вязать узлы, даст теоретическую часть и подкрепит все практикой. Как минимум, отличные фотографии у штурвала у вас точно будут, а как максимум — получите базу управления яхтой.

Вечером доберемся до Водяной бухты, погуляем по берегу, поужинаем и ляжем спать.

Аттракционы на яхте и прогулка по Водяной бухтеАттракционы на яхте и прогулка по Водяной бухтеАттракционы на яхте и прогулка по Водяной бухтеАттракционы на яхте и прогулка по Водяной бухтеАттракционы на яхте и прогулка по Водяной бухте
2 день

Артефакты эпохи Золотой Орды и купание на лучших пляжах

После завтрака вас ждет конкурс на лучшую находку — артефакт города эпохи Золотой Орды Бельджамен. Еще пособираем чабрец — вы сможете набрать ароматные травы с собой, чтобы потом дома пить чай и вспоминать о нашем путешествии.

Нас ждет шикарный песчаный пляж с морским прибоем (да, несмотря на то, что мы путешествуем по реке, временами вам будет казаться, что вы на море, настолько бескрайняя в этих местах водная гладь).

Будем останавливаться в красивых местах, чтобы искупаться. По пути пообедаем и к вечеру доберемся до села Горноводяное на севере Волгоградской области. Там поужинаем, погуляем по берегу и отдохнем.

Артефакты эпохи Золотой Орды и купание на лучших пляжахАртефакты эпохи Золотой Орды и купание на лучших пляжахАртефакты эпохи Золотой Орды и купание на лучших пляжахАртефакты эпохи Золотой Орды и купание на лучших пляжах
3 день

Александровский грабен

Начнем день с купания на пляже. При желании можно прогуляться в деревню и отведать там парного молока. Наевшись, отправимся в путь.

После обеда доберемся до Александровского грабена — это памятник природы, очень живописный провал на побережье («грабен» — по-немецки «ров»). Оранжевые нависающие пески впечатляют! Здесь получаются отличные фотографии, особенно красиво все смотрится в лучах закатного солнца. Мы остановимся здесь на ночёвку, так что у вас будет возможность полюбоваться грабеном при разном освещении. Наша яхта будет в очень спокойном безлюдном месте — в Суводской бухте. Только мы и природа.

Александровский грабенАлександровский грабенАлександровский грабенАлександровский грабен
4 день

Залив Балыклей и гора Шихан

Начнем день с освежающего заплыва и свежесваренного кофе. При желании вы можете порыбачить с утра — в этих местах отличный клёв. Позавтракаем и будем двигаться на запад — в залив Балыклей к горе Шихан. Капитан проведет экскурсию по этим местам.

Затем доберемся до самой дальней точки нашего путешествия — сто километров от места старта.

Вечером нас ждёт островок цивилизации — с wi-fi, магазинами, баней и кафе. Зайдем на ужин в «Причал», при желании можно арендовать баню или остановиться на ночёвку в бунгало на берегу.

Залив Балыклей и гора ШиханЗалив Балыклей и гора ШиханЗалив Балыклей и гора ШиханЗалив Балыклей и гора Шихан
5 день

Тайник на острове и бухта «звенящей тишины»

Позавтракаем в кафе на берегу, а потом отправимся в обратный путь. Сегодня нас ждет долгий путь — важно пройти не меньше 50 км на юг. Если позволит погода, зайдем на остров, где находится тайник с подарками: туристы берут оттуда памятные сувениры и кладут что-то взамен для следующих путешественников. Здесь же можно искупаться на очень теплом мелководном пляже и пообедать.

Вечером зайдем в необитаемую и очень уютную бухточку с хорошей акустикой, будем любоваться закатом и звездным небом. Это удивительно тихое место, где тишину можно «услышать» — здесь очень хорошо спится.

Тайник на острове и бухта «звенящей тишины»Тайник на острове и бухта «звенящей тишины»Тайник на острове и бухта «звенящей тишины»Тайник на острове и бухта «звенящей тишины»
6 день

Возвращение

Завтракаем и держим путь к месту нашего старта — яхт-клубу. Пора возвращаться из сказочного мира спокойных волжских берегов в привычную реальность. Наше путешествие завершится во второй половине дня (точное время будет зависеть от погоды, ориентировочно в 15 часов). Если вы будете выбирать обратные билеты из Волгограда, то лучше взять на день позже и остаться еще на день в городе — капитан подскажет, куда сходить и что посмотреть.

ВозвращениеВозвращениеВозвращениеВозвращение

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Путешествие на парусной яхте: все передвижения, размещение в каютах (постельное белье, топливо для двигателя, газ для плиты, финальная уборка включены)
  • Экскурсия от капитана: рассказы о местах, которые проезжаем, байки, легенды
  • Обучение яхтингу: основы теории и практики
  • Пешие экскурсии
  • Питьевая вода
  • Парковка вашего автомобиля в яхт-клубе
  • Атрибутика для отдыха на воде и природе
  • Можно участвовать с детьми от 5 лет
  • Тур подходит путешественникам весом до 130 кг
  • Спиртные напитки запрещены
Что не входит в цену
  • Трансфер до яхт-клуба
  • Продукты на время путешествия (с учетом капитана). Затраты на продукты 700-800 руб. человек-день
  • Покупка живой рыбы у местных рыбаков на Волге (по желанию)
  • Дополнительные платные экскурсии (по желанию)
  • Баня в деревне (по желанию)
  • Стоянка яхты Горный Балыклей - 1000 руб
  • Бассейн с прозрачной водой на берегу Волги в городе Дубовка - 600 руб. чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Волгоградская область г. Волжский яхт-клуб, 10:00
Завершение: Волгоградская область г. Волжский яхт-клуб, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Волгограда

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