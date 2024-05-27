Путешествие на яхте — это возможность оказаться в отдаленных природных местах и при этом не отказываться от комфорта. Мы будем жить в каютах, наслаждаться видами Волгоградского водохранилища, которое во многом похоже на море, живописными оврагами на берегу и тихими уютными бухтами. Капитан научит вас управлять яхтой, устроит увлекательный водный аттракцион.

Описание

Организационные детали

Минимальный список ваших вещей:

Легкую куртку на вечер

Если есть — ветровку

Кроксы (кеды)

Носки

Непромокаемые тапочки или сланцы

Костюм спортивный

2 Футболки

Шорты

Бейсболку, панаму или шляпу (всё белое)

Купальный костюм/плавки

Солнцезащитные очки (на веревочке)

Солнцезащитный крем

Белую рубашку с длинным рукавом

Предметы личной гигиены

Полотенце махровое

Личную аптечку (общая аптечка на яхте в комплекте)

Заядлым рыбакам — свои рыбацкие снасти (в скромном багаже)

P.S. Пожалуйста, не планируйте брать с собой на яхту чемоданы, огромные рюкзаки и сумки на колесах. Все вещи должны умещаться в небольшой мягкой сумке, так как на яхте ограничено пространство. В противном случае багаж будет перефасован, и «лишнее» мы оставим на берегу до вашего возвращения.